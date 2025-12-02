動画を翻訳：

ロシア語 から英語へ

HeyGen AI を使えば、あらゆるロシア語の動画を、自然で聞き取りやすい英語へと手間なく変換できます。意味やトーン、文脈を保ったまま、正確な英語字幕や英語音声を自動生成します。手作業での翻訳やスタジオ録音、面倒な編集を行うことなく、英語話者のオーディエンスにリーチしたいクリエイター、教育関係者、企業向けに設計されたツールです。

YouTube動画、トレーニング用クリップ、社内コンテンツのいずれを翻訳する場合でも、ワークフローはシンプルなままです。アップロードして、翻訳し、確認して、書き出すだけです。



