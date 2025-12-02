動画を翻訳：
ポーランド語から英語へ
クリエイター、教育者、企業向けに設計されたAI搭載の動画翻訳プラットフォームを使って、ポーランド語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。ポーランド語の動画をアップロードするだけで、正確な英語字幕やボイスオーバーを生成し、スタジオや手作業の編集、複雑な技術なしで、数分で洗練された動画を出力できます。
ポーランド語のYouTube動画やオンライン講座、ビジネスプレゼンテーションなど、どのようなコンテンツを翻訳する場合でも、このソリューションを使えば、明瞭さ・トーン・文脈を保ちながら、英語話者のオーディエンスに効率的に届けることができます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
ポーランド語から英語へ、瞬時に変換
従来の動画翻訳では、複数のベンダーが関わり、長い制作期間と高いコストがかかるのが一般的です。このAI搭載ワークフローなら、そうした一連のプロセスを数分で完了できます。
翻訳者や声優、編集者との調整なしで、ポーランド語の動画を自動的に英語へ翻訳できます。すべてを単一のインターフェースで完結できるため、コンテンツ制作を拡大しながら、一貫性も保ちやすくなります。
世界中の英語話者にリーチしましょう
英語は、動画プラットフォーム、教育ポータル、企業コミュニケーションなど、世界中への配信における主要な言語です。ポーランド語の動画を英語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを高め、エンゲージメントの向上につながります。
この方法は次のような場合に特に効果的です：
YouTube動画やソーシャルコンテンツを洗練させる
オンライン研修および教育教材
社内向けコミュニケーション
マーケティングおよびプロモーション動画
グローバルな視聴者を抱える組織は、多くの場合これを次のようなワークフローと組み合わせて活用し、英語からスペイン語への動画翻訳によって地域をまたいだリーチを最大化しています。
ポーランド語から英語への動画翻訳におけるベストプラクティス
最良の結果を得るには、まず雑音の少ない、明瞭なポーランド語の音声を用意してください。翻訳に進む前に、ポーランド語の書き起こしをよく確認し、誤りや文脈上の問題を早い段階で見つけて修正しましょう。
アクセシビリティを重視する場合は字幕を、完全にローカライズされた視聴体験を提供したい場合は英語吹き替えを選択してください。公開前には必ず最終出力をプレビューし、タイミングとわかりやすさが適切か確認しましょう。
ポーランド語から英語への動画翻訳のための充実した機能
自動ポーランド語音声認識
ポーランド語から英語への動画翻訳
英語字幕とボイスオーバー
リップシンク対応のAI吹き替え
字幕の同期
音声認識と音声合成
多言語対応の動画ローカライズ
一般的な動画形式への対応
動画をフランス語やスペイン語に翻訳する4つの簡単ステップ
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムがフランス語の音声トラックを自動的に検出します。
フランス語の書き起こしを生成
高速な機械生成または人によるレビュー済みのオプションを使って、文字起こしや字幕を作成しましょう。
スペイン語に翻訳
トランスクリプトをスペイン語に変換しましょう。字幕、スペイン語のボイスオーバー、またはスペイン語のアバターから選択できます。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認し、細かな編集を加えてスペイン語版の動画をエクスポートするか、SRT または VTT ファイルをダウンロードしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールによって、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画を、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
ポーランド語の動画を英語に翻訳するにはどうすればいいですか？
ファイルをアップロードし、ポーランド語の書き起こしを生成して英語に翻訳し、タイミングと同期が正確な字幕またはボイスオーバーとして書き出すことで、ポーランド語の動画を英語に翻訳できます。
ポーランド語の動画を英語に、オンラインで無料翻訳できますか？
はい、短いポーランド語の動画クリップであれば、オンラインで無料翻訳して字幕の正確さや音声の品質をテストし、その後で長尺動画向けやプロ向けの翻訳機能にアップグレードすることができます。
このツールはポーランド語の動画に英語字幕を付けることはできますか？
はい、このプラットフォームでは、ポーランド語の動画に対して正確な英語字幕を生成し、YouTube や各種トレーニングプラットフォームに適した標準形式で書き出すことができます。こちらからアカウントを作成できます。これにより、よりスムーズなコラボレーションと、ローカライズ作業の高速化が可能になります。
ポーランド語の動画から英語の吹き替えを作成できますか？
はい、自然な音質のAI音声を使って英語の吹き替えを生成でき、適切な話速を保ちながら、必要に応じてリップシンクにも対応することで、洗練された視聴体験を提供できます。
ポーランド語のアクセントや地域ごとの話し方の違いにも対応していますか？
はい、このシステムはポーランド語のなまりや地域ごとの話し方も認識し、文字起こしの精度を高めることで、英語への翻訳が明瞭で自然なものになるようにします。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼあらゆるフランス語の動画をアップロードして、別途変換ツールを用意したり、余分な準備作業を行ったりすることなく、正確なスペイン語の字幕や吹き替えを生成できます。
同じ動画の多言語バージョンを作成できますか？
はい、同じ元動画を再利用して複数の言語バージョンを作成できます。これは、スペイン語から英語への動画翻訳で使用されるワークフローと同様です。
このポーランド語から英語への動画翻訳は、ビジネスや研修用コンテンツに役立ちますか？
はい、多くの組織が、グローバルチームや海外の視聴者を支援するために、ポーランド語のオンボーディング、トレーニング、マーケティング、社内コミュニケーション用の動画を英語に翻訳しています。
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