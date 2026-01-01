メリット

フランス語の動画をベトナム語に、実用的な方法で翻訳

ベトナム市場への進出にあたって、コンテンツを撮り直す必要はありません。質の高い翻訳を施した動画が1本あれば、まったく新しい視聴者層にリーチできます。

このフランス語からベトナム語への動画翻訳ワークフローを使えば、次のことが可能になります。

話し言葉のフランス語を、タイムコード付きのベトナム語書き起こしに変換する

適切に同期されたベトナム語字幕を生成

より強力なローカライズのためにベトナム語のボイスオーバーを追加

YouTube、トレーニングポータル、各種ソーシャルプラットフォーム向けにすぐ使える形式で書き出し