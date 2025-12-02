動画を翻訳
イタリア語からギリシャ語へ
HeyGen を使えば、英語の動画をわずか数分で、自然で聞き取りやすいスウェーデン語に翻訳できます。スウェーデン語字幕の作成はもちろん、自然なスウェーデン語のボイスオーバーや、面倒な手作業編集や複雑なソフトなしで AI 吹き替えも生成できます。
英語の動画をアップロードし、スウェーデン語を選ぶだけで、ブラウザ上で全ての工程を完了できます。HeyGen が文字起こし、翻訳、タイミング調整、そして書き出しまでを、ひとつのスムーズなワークフローで自動処理します。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでもキャンセル可能
英語からスウェーデン語への動画翻訳を、もっと簡単に
英語からスウェーデン語への動画翻訳を使えば、話し言葉の英語を、意味やトーン、テンポを保ったまま自然なスウェーデン語に変換できます。視聴者が字幕を好む場合でも音声を好む場合でも、このプロセスはスピーディーかつ簡単に管理できます。
HeyGen は動画専用に設計されています。英語の音声を認識してタイムコード付きの文字起こしに変換し、その内容を、プロフェッショナルで分かりやすい自然なスウェーデン語に翻訳します。
複数の市場向けにコンテンツをローカライズする場合でも、同じワークフローで他の需要の高い言語にも対応できます。例えば、英語からスペイン語への動画翻訳：
メリット
英語からスウェーデン語へ、瞬時に変換
英語の動画コンテンツをスウェーデン語に翻訳するのにかかる時間はわずか数分です。商品デモやレッスン、ウェビナー、マーケティングコンテンツも、字幕を手作業で編集することなく変換できます。
スウェーデン語話者のオーディエンスにリーチしましょう
スウェーデンおよび北欧地域は、デジタルへの関心が高い市場です。英語の動画をスウェーデン語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを向上させることができます。
時間と制作コストを削減
文字起こし、翻訳、フォーマットのために別々のツールを管理する代わりに、HeyGen ならすべてをひとつのワークフローで完結できるため、公開作業がシンプルになります。
複数のプラットフォームで公開
YouTube、オンラインコース、社内トレーニングシステム、ソーシャルプラットフォーム向けに、SRT または VTT 形式の字幕ファイルをエクスポートできます。
YouTube 向けのワークフローでは、次の方法で字幕の公開を効率化できます。
スムーズな英語からスウェーデン語への翻訳のためのベストプラクティス
明瞭な英語音声を使うと、スウェーデン語への変換精度が向上します。固有名詞や専門用語を正しく訳せるよう、翻訳する前に必ず文字起こし内容を見直してください。
字幕は簡潔にして読みやすさを高めましょう。書き出し前に短いクリップをプレビューして、タイミングと明瞭さを確認してください。ボイスオーバーを生成する場合は、ブランド名や業界用語の発音を必ずチェックしましょう。
これらのちょっとした工夫によって、あなたのスウェーデン語の動画が自然でプロフェッショナルな仕上がりになります。
英語からスウェーデン語への動画翻訳のための充実した機能
HeyGen は英語の音声を自動検出し、字幕またはナレーション付きで流暢なスウェーデン語に変換します。
次のことができます:
正確な英語の文字起こしを生成
自然なスウェーデン語に翻訳
字幕をSRTまたはVTT形式で書き出す
AIダビングを使ってスウェーデン語のボイスオーバーを作成
タイミングを自動で調整
再アップロードすることなく、翻訳をさらに多言語へ拡張
例えば、一度英語の動画をアップロードすれば、同じワークフローを使ってスペイン語やアラビア語にもローカライズできます。
英語の動画をスウェーデン語に翻訳する4つの簡単ステップ
英語からギリシャ語への動画翻訳が初めてでも、HeyGen を使えば、プロセスをシンプルかつ再現しやすい形で行えます。
動画をアップロード
英語の動画ファイル（MP4 など一般的な形式に対応）をアップロードするか、対応しているリンクを貼り付けてください。音声が明瞭であるほど、文字起こしと最終的なギリシャ語の精度が向上します。
英語の文字起こしを生成
音声認識技術は、話された英語を自動的に文字起こししたテキストに変換します。
英語をスウェーデン語に翻訳
文字起こしは、文の構造と意味を保つように学習されたコンテキスト対応の機械学習モデルを用いてスウェーデン語に翻訳されます。
レビューとエクスポート
結果をプレビューし、必要に応じて編集してから、最終的な動画または字幕ファイルをエクスポートします。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は、HeyGen のビデオ翻訳ツールによって実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
英語の動画を正確にスウェーデン語へ翻訳するにはどうすればよいですか？
英語の動画をHeyGenにアップロードし、タイムコード付きのトランスクリプトを生成して丁寧に確認し、スウェーデン語に翻訳して、字幕やボイスオーバー用ファイルを書き出す前にタイミングをプレビューしましょう。
英語の動画にスウェーデン語の字幕を追加できますか？
はい。英語の音声から自動的にスウェーデン語の字幕を生成し、SRT または VTT ファイルとして書き出すことも、動画に直接埋め込むこともできます。
このツールはスウェーデン語のボイスオーバーや吹き替えに対応していますか？
はい。AIダビングを使えば、スウェーデン語のボイスオーバーを作成できます。AIが自然な音声を生成し、元の英語音声のタイミングに近い形で自動的に合わせてくれます。
英語のYouTube動画をスウェーデン語に翻訳できますか？
はい。スウェーデン語の字幕を生成し、SRT または VTT ファイルとして書き出してから、YouTube Studio にアップロードしてください。頻繁に動画を公開する場合は、YouTube 翻訳ワークフローを使うことで、このプロセスをより簡単に行えます。
英語からスウェーデン語への動画翻訳は無料ですか？
翻訳品質を確認するために、短い動画をプレビューできます。完全な書き出しや長尺コンテンツには、安定した処理のためにサインインが必要になる場合があります。
同じ英語の動画から、別の言語バージョンも作成できますか？
はい。いったん動画をアップロードすれば、ファイルを再アップロードすることなく、スペイン語やアラビア語などの追加の言語バージョンを作成して再利用できます。
どのようなファイル形式に対応していますか？
MP4 を含むほとんどの一般的な形式に対応しています。字幕は、主要なプラットフォームとの互換性を保つために、SRT または VTT 形式で書き出すことができます。
スウェーデン語の吹き替えは字幕よりも優れていますか？
視聴者によって異なります。字幕は作成が早く、アクセシビリティの面でも理想的です。一方、吹き替えは、音声で視聴したい人にとって、より没入感のある体験を提供します。
字幕と吹き替えの違いは何ですか？
字幕は元の英語音声をそのまま残しつつ、画面上にロシア語のテキストを表示します。吹き替えは英語の声をロシア語の音声に差し替えるため、音声で楽しみたい視聴者にとって、より没入感のある体験になります。
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