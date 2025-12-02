英語からスウェーデン語へ、瞬時に変換

英語の動画コンテンツをスウェーデン語に翻訳するのにかかる時間はわずか数分です。商品デモやレッスン、ウェビナー、マーケティングコンテンツも、字幕を手作業で編集することなく変換できます。

スウェーデン語話者のオーディエンスにリーチしましょう

スウェーデンおよび北欧地域は、デジタルへの関心が高い市場です。英語の動画をスウェーデン語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを向上させることができます。

時間と制作コストを削減

文字起こし、翻訳、フォーマットのために別々のツールを管理する代わりに、HeyGen ならすべてをひとつのワークフローで完結できるため、公開作業がシンプルになります。

複数のプラットフォームで公開

YouTube、オンラインコース、社内トレーニングシステム、ソーシャルプラットフォーム向けに、SRT または VTT 形式の字幕ファイルをエクスポートできます。

YouTube 向けのワークフローでは、次の方法で字幕の公開を効率化できます。