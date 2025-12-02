HeyGen は複数の AI システムを 1 つのワークフローに統合します。

ここから先の流れは次のとおりです。

音声認識によって、話された英語が文字起こしされたテキストに変換されます

コンテキストを考慮した翻訳により、その書き起こしは自然なロシア語に変換されます

タイミング調整により、字幕が話のペースや話者にぴったり同期します

編集ツールにより、表現の明確さや用語の精度を細かく調整できます

書き出しオプションにより、字幕ファイル、トランスクリプト、またはボイスオーバー用のスクリプトを生成できます

動画翻訳はテキスト翻訳とは異なります。なぜなら、タイミング、読みやすさ、そして音声との同期が、最終的な仕上がりのプロフェッショナルさを左右するからです。



