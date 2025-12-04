メリット

英語からマラヤーラム語への変換も簡単に

HeyGen を使えば、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールしながら、マラヤーラム語のフルボイスオーバーも作成できます。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、ソーシャルコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツを制作していても、既存の制作ワークフローを変えることなくローカライズが可能です。翻訳されたコンテンツは、マラヤーラム語を話す視聴者にとって、正確で洗練され、自然な仕上がりになります。

さらに他の言語にも対応したい場合は、HeyGen の「 英語からスペイン語への翻訳ツール 」も活用して、多言語コンテンツのライブラリを拡充できます。