動画を翻訳
英語からマレー語へ
わずか数分で、どんな英語の動画でも自然なマレー語動画に変換できます。HeyGen を使えば、字幕の作成、マレー語のボイスオーバー生成、さらには翻訳者を雇ったり複雑なソフトウェアを使ったりすることなく、英語動画を完全にローカライズすることが可能です。すべてブラウザ上で動作するため、ブラジル、ポルトガル、アメリカ合衆国をはじめとする、マレー語話者のいるさまざまな地域に、シンプルかつ効率的な方法でリーチできます。
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数分で別の言語で視聴できます。
英語からマレー語への翻訳も、簡単にできます
HeyGen を使えば、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールしながら、マレー語のフルボイスオーバーも作成できます。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、ソーシャルコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツでも、制作ワークフローを変えることなくローカライズが可能です。翻訳されたコンテンツは、マレー語話者の視聴者にとって、正確で洗練され、自然な仕上がりになります。
さらに他の言語サポートが必要な場合は、HeyGen の「英語からスペイン語への翻訳ツール」も活用して、多言語コンテンツライブラリを拡充できます。
英語の動画をマレー語に翻訳するシンプルな方法
最新の翻訳ツールを使えば、話された英語を正確にマレー語の字幕やナレーションに変換できます。HeyGen はその中核となるワークフローを自動で処理します。英語音声を文字起こしし、それをマレー語に翻訳し、字幕またはナレーションを生成し、すべてを動画のタイミングに合わせて調整します。これにより、最終的な動画はさまざまなプラットフォームでスムーズで見やすい仕上がりになります。
マレー語の音声と字幕
HeyGen を使えば、字幕やナレーションをすばやく作成できます。字幕を生成したり、マレー語のナレーショントラックを作成したり、さまざまな音声オプションから選択し、読みやすさを高めるために字幕の書式を調整することが可能です。視聴者は、字幕を読むのが好きな人もナレーションを聞くのが好きな人も、翻訳されたコンテンツを簡単に追うことができます。
英語からマレー語への翻訳は誰にとって役立つのか
コンテンツ制作者は、英語の動画をマレー語版にして YouTube、TikTok、Instagram などのプラットフォームで公開し、視聴者層を拡大できます。教育者や eラーニングチームは、マレー語話者の学生向けに授業やチュートリアルを翻訳できます。企業やマーケティングチームは、オンボーディング用コンテンツ、研修資料、製品動画、プロモーション動画をローカライズできます。代理店は手作業での編集管理を行うことなく翻訳業務を拡大でき、トレーナーやコーチはマレー語を話すチーム向けにセッションを効率的に最適化できます。
動画をアップロード
英語の動画をアップロードするか、YouTube、Googleドライブ、Dropboxからインポートしてください。音声が明瞭であるほど、マレー語への翻訳精度が高くなります。
ソース動画をアップロード
まず、翻訳と吹き替えのベースとなる、元の言語で撮影された鮮明で高画質な動画をアップロードしてください。これは、AI翻訳で最高の結果を得るために非常に重要です。
マレー語を選択
ソース言語に英語を、ターゲット言語にマレー語を選択してください。字幕、書き起こし、またはフル吹き替えのどれにするかを決めましょう。
翻訳を生成
HeyGen は英語の音声を文字起こしし、そのスクリプトを翻訳して、マレー語の字幕またはナレーション音声を作成します。仕上げる前に、すべてをプレビューして編集できます。
編集してエクスポート
タイミングを調整し、字幕を微調整し、マレー語の音声を切り替えたり、スクリプトを更新したりできます。マレー語の動画や字幕ファイル、トランスクリプトをエクスポートしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
英語動画からマレー語への変換に関するよくある質問
英語の動画をオンラインでマレー語に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をアップロードし、ターゲット言語としてマレー語を選ぶだけで、HeyGen が自動的に字幕またはナレーション音声を生成します。システムが文字起こし、翻訳、タイミング調整、プレビューまで処理するため、正確で公開準備の整ったバージョンをすばやく仕上げることができます。
英語の動画にマレー語の字幕を直接追加できますか？
はい。マレー語の字幕を生成し、内容を確認して行分けや表示タイミングを調整し、SRT または VTT 形式で書き出すことができます。このワークフローによりタイミングの整合性が保たれ、ボイスオーバーではなくテキストベースの翻訳を好む視聴者にとっても、わかりやすい字幕を提供できます。
HeyGenの英語からマレー語への翻訳精度はどのくらい高いですか？
元の音声が明瞭で、自然な話し方で録音されている場合、高い精度が得られます。HeyGen の AI モデルは、トーンや意味、文構造に重点を置くことで、マレー語の字幕やボイスオーバーを自然で一貫性のある仕上がりにします。書き出す前に、最終版の内容はすべて編集できます。
YouTube動画をマレー語に翻訳できますか？
はい。YouTube のリンクを貼り付けるだけで、AI が自動的に文字起こし・翻訳を行い、字幕やマレー語のボイスオーバーを生成します。タイミングは自動で同期されるため、ダウンロードやプラグイン、追加の編集作業なしで、仕上がった動画を手軽に作成できます。
エクスポートする前に、翻訳されたマレー語版をプレビューできますか？
もちろん可能です。書き起こされた字幕を確認し、言い回しを調整したり、タイミングを修正したり、書き出し前にマレー語の声を変更したりできます。これにより、最終版が元のトーンに合致し、マレー語話者の視聴者にとって自然な視聴体験を提供できます。
英語の動画をマレー語に翻訳するには、専用のソフトウェアが必要ですか？
ソフトウェアのインストールは一切不要です。すべてブラウザ上で動作するため、動画のアップロード、字幕やナレーションの生成、タイミングの編集、そして洗練されたマレー語コンテンツの書き出しまで、すべてインストールなしで行えます。これにより、ワークフローは軽快で、誰でも簡単に利用できます。
HeyGen を初めて使う場合、英語の動画翻訳はどのように始めればよいですか？
無料アカウントを作成し、英語の動画をアップロードして、ターゲット言語としてマレー語を選択すれば、すぐに始められます。シンプルなワークフローに沿って、翻訳・確認・書き出しまでスムーズに進められます。まずはこちらからアカウントを作成してください。
マレー語翻訳と一緒に使えるクリエイティブツールはありますか？
はい。ローカライズした動画に季節感やテーマ性のあるビジュアルを加えることで、翻訳コンテンツをより魅力的に見せることができます。たとえば、Santa Video Maker（サンタ動画メーカー）では、楽しく華やかなカスタマイズオプションを利用できます。
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