動画を翻訳

イタリア語からギリシャ語へ

複雑な編集や高額な制作作業なしで、英語の動画をギリシャ語に翻訳したいですか？HeyGen の AI 搭載ビデオ翻訳なら、正確なギリシャ語字幕を作成したり、自然なギリシャ語のボイスオーバーを生成したり、数分で公開可能な AI 吹き替え動画を制作したりできます。

HeyGen は、シンプルなワークフロー、明瞭な成果物、そしてギリシャ語話者のオーディエンスにとって自然に聞こえる翻訳を必要とするクリエイター、教育者、マーケター、そしてグローバルチームのために作られています。



