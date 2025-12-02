動画を翻訳
イタリア語からギリシャ語へ
複雑な編集や高額な制作作業なしで、英語の動画をギリシャ語に翻訳したいですか？HeyGen の AI 搭載ビデオ翻訳なら、正確なギリシャ語字幕を作成したり、自然なギリシャ語のボイスオーバーを生成したり、数分で公開可能な AI 吹き替え動画を制作したりできます。
HeyGen は、シンプルなワークフロー、明瞭な成果物、そしてギリシャ語話者のオーディエンスにとって自然に聞こえる翻訳を必要とするクリエイター、教育者、マーケター、そしてグローバルチームのために作られています。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
英語の動画をギリシャ語と125以上の言語に翻訳
大規模にコンテンツをローカライズする場合、英語からギリシャ語への翻訳は、より広範な多言語戦略の一部であることがよくあります。HeyGen は一貫したワークフローを提供し、ツールを切り替えることなく、複数の市場へより迅速にコンテンツを公開できるようにします。
たとえば、スペイン語圏の市場にも展開している場合は、同じ手順をそのまま利用して、英語からスペイン語への動画翻訳を行うことができます。
同じシステムで125以上の言語に対応しているため、ワークフローを作り直すことなく、グローバルコンテンツを大規模に展開できます。
英語の動画をギリシャ語に翻訳する必要があるのはどんな人？
HeyGen を使った英語からギリシャ語への翻訳は、次のような方々によく利用されています：
国際的なオーディエンスを拡大しているクリエイター
ローカライズされたキャンペーンを展開するマーケティングチーム
オンライン講座を翻訳する教育関係者
デモをローカライズするプロダクトチーム
多言語コンテンツを提供する代理店
ギリシャおよびギリシャ語圏市場へ進出する企業
英語の動画をギリシャ語に翻訳するAIはどれですか？
HeyGen は複数の AI 技術を組み合わせて、動画翻訳を実現しています。
英語の書き起こしを生成する音声認識
英語をギリシャ語に変換する機械翻訳
読みやすさのための字幕タイミングの調整
ギリシャ語音声出力のための音声合成
このビデオファーストのシステムは、人々がテキストを読む方法ではなく、コンテンツを視聴して消費する実際の行動を中心に設計されています。
動画をギリシャ語から英語へ翻訳（逆翻訳）
ギリシャ語のコンテンツを扱っていて英語版が必要な場合も、HeyGen なら次のような逆方向のワークフローに対応できます。
ギリシャ語の動画を英語に翻訳
ギリシャ語の音声を英語に翻訳
YouTube動画をギリシャ語から英語に翻訳
ソース言語とターゲット言語を入れ替え、同じ手順に従うだけです。
英語の動画をギリシャ語に翻訳する4つの簡単ステップ
英語からギリシャ語への動画翻訳が初めてでも、HeyGen を使えば、プロセスをシンプルかつ再現しやすい形で行えます。
動画をアップロード
英語の動画ファイル（MP4 など一般的な形式に対応）をアップロードするか、対応しているリンクを貼り付けてください。音声が明瞭であるほど、文字起こしと最終的なギリシャ語の精度が向上します。
英語の書き起こしを生成
音声認識技術は、話された英語を自動的に文字起こししたテキストに変換します。
英語をギリシャ語に翻訳する
文字起こしは、文の構造と意味を保つように学習されたコンテキスト対応の機械学習モデルを用いてギリシャ語に翻訳されます。
レビューとエクスポート
結果をプレビューし、必要に応じて編集してから、最終的な動画または字幕ファイルをエクスポートします。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールによって、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく
よくある質問
英語の動画をギリシャ語に翻訳するにはどうすればいいですか？
HeyGen を使って英語の動画をギリシャ語に翻訳するには、動画をアップロードし、元の言語として英語、翻訳先の言語としてギリシャ語を選択してから、翻訳プロセスを開始します。システムが字幕または翻訳スクリプトを生成した後で、内容を確認・編集し、最終版をエクスポートできます。
元の音声を差し替える予定がある場合は、HeyGen の AI 吹き替えツール を使うことで、自然なギリシャ語の音声トラックを生成できます。
「動画をギリシャ語に翻訳」ツールは無料で使えますか？
HeyGen では、ユーザーが翻訳結果をプレビューし、書き起こし字幕のタイミング、わかりやすさ、トーンを書き出し前に確認できます。短いクリップをテストするうえでプレビューは便利ですが、字幕ファイルをフルでダウンロードしたり、長尺動画を書き出したりする場合は、安定した処理と一貫した結果を確保するために、通常サインインが必要になります。
英語の動画をギリシャ語に翻訳してくれるAIはどれですか？
HeyGen は音声認識を使って話された英語をテキストに変換し、その後、機械翻訳によって自然なギリシャ語の出力を生成します。音声出力を選択した場合、AI 音声合成によって、元の動画のタイミングに合わせたギリシャ語音声が生成されます。
これはロシア語の字幕が作成されますか？それともロシア語の音声翻訳が作成されますか？
HeyGen はどちらにも対応しています。SRT または VTT 形式でロシア語字幕を書き出すことも、AI 吹き替え機能を使って、元の映像はそのままに英語音声を自然なロシア語音声に差し替えることもできます。
英語のYouTube動画をギリシャ語に翻訳できますか？
はい。HeyGen を使えば、英語の YouTube 動画にギリシャ語の字幕を自動生成し、SRT や VTT ファイルとして書き出して、YouTube Studio からアップロードできます。これにより、コンテンツを作り直すことなく、ギリシャ語話者の視聴者にもリーチできます。
YouTube に頻繁に動画を公開する場合は、HeyGen の YouTube Video Translator を使って字幕公開の作業を効率化しましょう。
英語の動画をギリシャ語の音声やナレーションに翻訳できますか？
はい。HeyGen は、元の英語音声を自然なギリシャ語音声に置き換える AI 吹き替えに対応しています。まずはスクリプトを翻訳し、内容と正確さを確認してから、動画に同期したギリシャ語の音声トラックを生成できます。
英語からギリシャ語への動画翻訳にはどのくらい時間がかかりますか？
所要時間は、動画の長さ、音声の明瞭さ、そして字幕が必要か吹き替えが必要かによって変わります。音声がはっきりしている短い動画は通常すばやく処理できますが、長尺の動画では、最適な字幕のタイミングと翻訳精度を確保するために、追加の確認が必要になる場合があります。
ギリシャ語の吹き替えは字幕よりも優れていますか？
最適な方法は、視聴者層と配信プラットフォームによって異なります。字幕は表示が早く、特にSNSやYouTubeでは手軽で使いやすい方法です。一方、吹き替えは、文字を読むより音声で楽しみたい視聴者にとって、より没入感のある視聴体験を提供します。
英語の音声を差し替える予定がある場合は、HeyGen の AI 吹き替えツール を使って、自然なギリシャ語音声を生成してください。
字幕と吹き替えの違いは何ですか？
字幕は元の英語音声をそのまま残しつつ、画面上にロシア語のテキストを表示します。吹き替えは英語の声をロシア語の音声に差し替えるため、音声で楽しみたい視聴者にとって、より没入感のある体験になります。
ギリシャ語の動画を英語にも翻訳できますか？
はい。HeyGen は逆翻訳ワークフローにも対応しています。ギリシャ語の動画をアップロードし、ソース言語としてギリシャ語、ターゲット言語として英語を選択すれば、同じ AI 駆動のプロセスで英語の字幕や音声を生成できます。
動画を175以上の言語に翻訳
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