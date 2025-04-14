任意のWebページを、HeyGenのURLから動画へのツールを使って、数分でプロフェッショナルなナレーション付き動画に変換できます。リンクを貼り付けてビジュアルスタイルを選ぶだけで、字幕・音声ナレーション・アニメーションまで含んだ完成動画が自動で生成されます。
ブランドがHeyGenの結婚式招待状ビデオメーカーを選ぶ理由
1分以内で作れるパーソナライズされたテキストから動画へ変換
制作プロセスは一切不要です。結婚式の詳細をエディターに貼り付けて、ビジュアルテーマを選ぶだけで、プラットフォームが自動的に完成版の結婚式招待動画を生成します。おふたりの名前や日付、会場、ドレスコードに至るまで、すべての情報がシネマティックで高品質な動画として表現されます。デザインの知識も、テキストから動画への変換の経験も必要ありません。メッセージを書くのと同じくらいの時間で、白紙の状態からすぐに共有できる動画まで一気に進めます。
1,000以上のカスタマイズ可能な動画テンプレートを閲覧
ロマンチック、モダン、ラスティック、ガーデンパーティー、リゾートウェディングなど、さまざまな雰囲気に合わせた1,000点以上の結婚式招待動画テンプレートをライブラリから閲覧できます。すべてのテンプレートは完全に編集可能で、カラーの変更、フォントの更新、テンポの調整に加え、ご自身の写真や会場の映像を使ってimage to video機能で自由にアレンジできます。結婚式のテーマに最も合うテンプレートを選び、まるでオーダーメイドのようにカスタマイズしましょう。フォーマルなブラックタイの夜の挙式でも、カジュアルなビーチウェディングでも、あなたのイメージにぴったりのスタイルが必ず見つかります。
ドラッグ＆ドロップでできる動画編集、スキルは一切不要
タイムラインを操作したり、複雑なソフトを学んだりすることなく、結婚式の招待動画を作成できます。ドラッグ＆ドロップ式のエディターで、シーンの並べ替え、写真のアップロード、音声トラックの差し替え、クリップのトリミング、映像のクロップなどを直感的な操作で行えます。どの段階でも動画をプレビューでき、プロジェクト全体を再レンダリングすることなく、その場で変更を反映できます。動画エディターが技術的な作業を引き受けるので、あなたはデザインとメッセージに集中できます。
録音なしで自然なナレーションを作成
マイクの前に立たなくても、結婚式の招待動画にあたたかみのある人間らしいナレーションを追加できます。さまざまなアクセントやトーンを持つ自然なAI音声から選ぶことも、短い音声サンプルから自分の声を複製して使うこともできます（ボイスクローン）。ボイスオーバーは画面上のテキストや映像とぴったり同期し、単なる文字だけでは伝えきれない、個人的で親密な雰囲気の招待状に仕上げてくれます。
グローバルなゲストリスト向け多言語招待状
Destination weddings and multicultural families often require invitations in more than one language. Translate your wedding invitation video into 175+ languages, including Marathi, Hindi, Spanish, Arabic, and French, with natural-sounding narration and accurate lip-sync preserved throughout, using HeyGen's video translator. Produce the English version first, then generate any other language in minutes without rebuilding the video from scratch.
結婚式招待状動画メーカーの活用例
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
ウェディング招待状動画メーカーの使い方
ゲストリストの情報を入力するところから、あらゆるチャネルで共有できる洗練された招待動画が完成するまで、4つのステップで結婚式の招待ビデオを作成しましょう。
おふたりの名前、挙式日、会場、ドレスコード、その他伝えたい情報を入力してください。短いメッセージを添えることもできますし、ナレーションに任せることもできます。
テンプレートライブラリから、あなたの結婚式に合うビジュアルスタイルを選びましょう。テーマに合わせて、色、音楽、テンポ、レイアウトを自由に調整できます。
ナレーション音声を選び、自分の写真を追加し、タイミングを細かく調整しましょう。すべての要素は、特別なスキルがなくてもエディター上で直接編集できます。
完成した結婚式招待状の動画をMP4または縦型クリップとしてダウンロードし、WhatsApp、Instagram、メール、または結婚式のウェブサイトで共有しましょう。
結婚式の招待動画とは、静的なテキストの代わりに、映像・ナレーション・音楽を通じて結婚式の詳細、日付、会場、雰囲気を伝える短いプロデュース済みの動画のことです。あなたは結婚式の情報を書き込み、好みのビジュアルスタイルを選ぶだけで、プラットフォームが自動的に完成した動画を生成します。撮影や編集ソフト、デザインの知識は一切不要です。紙の招待状では表現しきれないイベントの雰囲気を、洗練された共有しやすい動画として届けることができます。
はい。ご利用いただけるパーソナライズのレベルは、一般的な紙の招待状をはるかに超えています。ご自身の写真を追加したり、まるで自分が話しているかのような声をAI voice generator技術で取り入れたり、エンゲージメントフォトの映像をアップロードしたり、伝えたいメッセージをそのままの言葉で書き込むことができます。完成した動画には、お二人の名前やストーリー、そして世界観がしっかりと反映されます。
ほとんどの結婚式招待動画の長さは、30秒から90秒程度です。このくらいの時間があれば、必要な情報をすべて伝えつつ、雰囲気を演出し、ゲストに「参加したい」と思ってもらうのに十分で、長すぎて飽きられることもありません。15〜30秒ほどのショートバージョンはInstagramストーリーズやWhatsAppに最適で、少し長めのバージョンは結婚式用のウェブサイトやメール配信に向いています。
はい。エンゲージメントフォトやお好きな写真をエディターに直接アップロードすると、プラットフォームがモーショングラフィックス、オーバーレイ、音楽と組み合わせて動画に統合します。「画像から動画」機能を使えば、静止画をスムーズなトランジション付きのアニメーションシーンに変換できます。
マラーティー語の結婚式招待動画を作成する手順は、他の言語の場合とまったく同じです。まず英語で台本や招待内容を書き、動画を生成してから、「video translator」を使って、自然なナレーションと口の動きの同期を保ったマラーティー語版を作成します。台本を最初からマラーティー語で入力または貼り付けることもでき、プラットフォームが数分で動画を生成します。これはヒンディー語、タミル語、テルグ語、グジャラート語など、すべてのインド地域言語に対応しているため、複数の言語コミュニティにまたがってお祝いをするご家族にとって特に便利です。
はい。メインとなる結婚式招待動画が完成したら、ビデオ翻訳機能を使って、175以上の言語に翻訳版を生成できます。ナレーションはターゲット言語で自然な声質とタイミングを保ったまま再収録されるため、動画を作り直したり、新しい台本を書く必要はありません。多文化のご家族、海外挙式、複数の国にまたがるゲストリストなどの場合に、特に便利です。
ソフトウェアをダウンロードすることなく、無料で結婚式の招待動画を作成できます。ブラウザでオンラインの結婚式招待動画メーカーを開き、無料テンプレートの中から好みのデザインを選び、結婚式の詳細を入力して、クリックするだけで動画を生成できます。無料プランではクレジットカードは不要で、完成した招待動画をエクスポートして共有できます。月額24ドルからの有料プランでは、さらに多くの結婚式招待動画テンプレート、より長い動画尺、そしてボイスクローン機能が利用可能になります。
招待用ビデオコンテンツを制作するビデオグラファーを依頼する場合、通常は撮影日と編集時間が必要になり、数百ドルから数千ドルの予算がかかり、完成までに数日から数週間を要します。このプラットフォームなら、テキストと写真だけから、1時間以内にそれと同等のクオリティの動画を生成できます。すべての要素を完全にコントロールでき、無制限に編集を加えられるうえ、追加費用なしで異なるチャネル向けに複数バージョンを作成できます。顔出し不要の動画というワークフローなので、カメラもスケジューリングも待ち時間も必要ありません。
はい。結婚式の招待動画を書き出した後は、MP4形式でダウンロードでき、Instagramストーリーズ、リール、WhatsAppステータスなどに最適化された縦長フォーマットを含め、各プラットフォームに合ったアスペクト比を選択できます。「reel generator」の設定を使うとショートフォームの縦長動画として書き出せ、結婚式のウェブサイトやメール埋め込み用には標準の16:9書き出しを利用できます。
はい。エディターに戻り、スクリプトやビジュアル要素の該当箇所を更新して、再レンダリングしてください。数分で更新された動画が完成します。これは、印刷された招待状と比べたときの、最も実用的なメリットのひとつです。会場が変わったり、開始時間がずれたり、何か情報を追加したくなった場合でも、再印刷や再デザインをすることなく、新しいバージョンをすぐに生成できます。
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