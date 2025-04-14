結婚式の招待動画とは、静的なテキストの代わりに、映像・ナレーション・音楽を通じて結婚式の詳細、日付、会場、雰囲気を伝える短いプロデュース済みの動画のことです。あなたは結婚式の情報を書き込み、好みのビジュアルスタイルを選ぶだけで、プラットフォームが自動的に完成した動画を生成します。撮影や編集ソフト、デザインの知識は一切不要です。紙の招待状では表現しきれないイベントの雰囲気を、洗練された共有しやすい動画として届けることができます。