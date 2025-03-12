撮影やデザインスキルがなくても、AIで解説動画を作成できます。スクリプトを貼り付けるか、ドキュメントをアップロードするか、アイデアを入力して、AIアバターを選ぶだけで、ナレーションと字幕付きの動画が数分で完成し、すぐに共有できます。マーケティング、研修、教育など、幅広い用途に活用できます。
AI解説動画の特長
This AI explainer video generator makes video creation as simple as writing a document, and the AI video maker helps you create professional explainer videos that simplify complex ideas from a script or an existing file.
スクリプト、PDF、またはプロンプトから始める
動画スクリプトを貼り付ける、PDF やスライド資料をアップロードする、URL を貼り付ける、または 1 つのプロンプトを入力するだけで、AI 動画ジェネレーターが既存のコンテンツからストーリーボードとシーンテキストを自動生成し、テキストから動画を作成して、数分で視聴可能な解説動画を完成させることができます。
Natural AI voiceover in any tone
Your script becomes spoken narration in a clear, human-sounding voice. Set the tone for a calm tutorial or an upbeat product pitch, pick from 300+ voiceovers, and build explainer videos with voiceovers that match your pacing, with no recording booth or hired voice actor.
アニメーションシーンと説明動画用テンプレート
レイアウトを選ぶだけで、AIビデオエクスプレイナーがスクリプトの各行に合わせてアニメーションやビジュアル、トランジションを自動で配置します。シーンの差し替えやタイミングの調整、動画全体のスタイル変更も自由自在。編集ソフトは一切不要で、ブランドイメージに合った魅力的な動画を作成できます。
自動キャプションと画面上のテキスト
ナレーション内のすべての言葉が、動画のレンダリングと同時に同期されたキャプションとして文字起こしされます。画面上のタイトルや重要なフレーズは最適なタイミングで表示され、どの行でも編集できるため、ミュートで視聴している人や第2言語で内容を追っている視聴者にとっても、説明が常に分かりやすいまま保たれます。
175以上の言語で作れる1本の解説動画
Make the explainer once, then translate the full video into 175+ languages with lip-synced dubbing and cloned voices. The presenter keeps the same face and tone in every market, so a single script produces high-quality videos for a global audience without filming or re-recording.
代理店に説明動画を依頼すると、完成まで数週間とかかり、費用も数千ドルにのぼります。HeyGenなら、伝えたい切り口を書いてスクリプトから動画を生成し、その日のうちにランディングページや広告用の60秒プロダクト解説動画を公開できます。
New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.
教師やコンテンツ制作者は、授業計画をもとに、各概念に対応したビジュアル付きのナレーション教育動画へと変換します。生徒は、情報量の多いスライドを読む代わりに、または長い講義を受ける代わりに、内容が明確な2分間の解説動画を見ることができます。
L&D チームは、古くなったスライド資料の代わりに、最後まで視聴される説明動画を活用します。スクリプトを更新して動画を再生成し、その日のうちに新バージョンを再配信できるため、あらゆる拠点でポリシーや業務プロセスのトレーニング内容を常に最新の状態に保てます。
分厚いマニュアルやレポートは、ほとんど読まれません。PDF to video にかけるだけで、プラットフォームが文書からナレーション付きの解説動画を自動生成し、40ページ分の重要なポイントを3分程度で伝えられるようになります。
グローバルチームには、同じ説明動画を一度に多言語で用意する必要があります。まず英語で制作し、その後175以上の言語に吹き替えてリップシンクも自動で合わせることで、1本の元動画から世界中のあらゆる地域に届けることができます。
AI解説動画メーカーの仕組み
Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.
スクリプトを貼り付ける、PDFやスライド資料をアップロードする、リンクを貼り付ける、またはトピックを入力して開始してください。
アバターと音声を選ぶか、画面をキャプチャして、わかりやすいウォークスルー動画を作成しましょう。
スクリプトを編集し、シーンを入れ替え、Bロールやブランディングを追加して、ワンクリックで翻訳できます。
HDまたは4Kでレンダリングし、MP4形式でダウンロードして、あらゆるサイトやSNS、LMSに公開できます。
AI解説動画とは、1つのアイデア・商品・プロセスをわかりやすく説明する短い動画で、撮影クルーではなくソフトウェアによって自動生成されるものです。AI搭載の解説動画メーカーを使う場合、まずはスクリプトや資料、プロンプトなどのテキストから始め、AI技術が映像・ナレーション・字幕を自動で生成します。ブラウザ上で動作するオンラインツールとして利用できます。
Not with a realistic AI presenter. Avatar V builds lifelike AI avatars from a 15-second clip and holds one consistent face and voice across every scene, rated #1 for realism on G2. You can produce explainer videos with AI avatars that read as filmed, not as animated clip art.
ファイルをアップロードすると、AIが内容を読み取り、重要なポイントを抽出し、ナレーション付きのシーンごとのストーリーボードを作成します。このテキストから動画へのワークフローにより、下書きのスクリプトを確認し、ビジュアルを差し替えたり一部をカットしたりして、数分で動画を作成できます。
効果的な説明動画は、視聴者が抱える課題から始まり、伝える内容を一つのアイデアに絞り、ビジュアルで複雑なトピックをわかりやすく見せます。魅力的な説明動画を作るには、平易な言葉で心をつかむストーリーを書き、字幕を追加し、最後に「次に何をすべきか」を一つだけ明確に示しましょう。制作作業はAIが担うので、あなたは伝えたいメッセージに集中できます。
ほとんどのツールは、1つの言語で1本の動画を作るだけです。HeyGenなら、リアルなプレゼンターによる説明動画を1本作成すれば、175以上の言語にリップシンク付きで自動吹き替えし、テキストから内容を更新できます。そのため、撮り直しをせずに、あらゆる市場向けの魅力的な説明動画を届けることができます。
はい。しばしば劇的に変わります。教育者のAnton Voroniuk氏は、HeyGen に切り替えたことで制作コストが40倍削減され、毎週15.5時間を節約できるようになり、その結果、チームはより速く動画を制作し、100万人以上の学生にリーチできるようになったと報告しています。詳しくは Anton Voroniuk 氏のストーリーをご覧ください。
いいえ。このAI搭載プラットフォームでのAI動画制作は、ドキュメントを編集するような感覚で行えるため、インストール作業も、複雑なタイムライン操作を覚える必要もありません。テキストを入力または貼り付けてAIプレゼンターを選ぶだけで、プラットフォームが自動的にダイナミックな動画を生成し、テキストを変更するだけで簡単に微調整できます。
はい。無料プランでは、無料で動画を1本作成し、プレゼンターや音声を試し、MP4として書き出して、アップグレード前にワークフローをテストできます。有料プランでは、HD・4Kでの書き出し、より長い動画、対応言語の追加、チーム向け機能などが利用可能になります。
マーケティング目的なら、60〜90秒が最適で、多くの視聴者が視聴を続ける時間とも合致します。トレーニングや教育用の解説動画は、内容が必要とする場合は3〜5分程度まで長くして構いません。冒頭で強いフックを入れて視聴者の注意をつかみ、1本の動画につき伝えるアイデアは1つに絞り、それに貢献しない要素はすべて削りましょう。
一般的な代理店制作のカスタム解説動画は、通常3,000〜15,000ドルかかり、完成まで数週間を要します。AIを使って制作すれば、これが月額サブスクリプション料金と、1本あたり数分の作業時間に置き換わるため、2本以上制作した時点で、1本あたりの解説動画のコストは大幅に下がります。
はい。ナレーションは動画のレンダリング時に自動で文字起こしされ、同期したキャプションとして表示されます。また、字幕ジェネレーターを使って、文言・スタイル・タイミングを編集できます。キャプションを付けることで、ミュートで視聴しているユーザーの視聴完了率が向上します。
撮影や録音は一切不要です。テキストを入力するかコンテンツをアップロードし、プレゼンターと音声を選ぶだけで、プラットフォームが映像・ナレーション・字幕を自動生成します。カメラ、マイク、編集ソフトはすべて必須ではありません。
はい。ボイスクローンは、短い音声サンプルからあなたの声を抽出し、その声であらゆる原稿を読み上げることで、すべての解説動画をあなた自身の声で届けられるようにします。さらに、動画を他の言語に翻訳しても、クローンしたあなたの声を一貫して使い続けることができます。
はい。一度説明動画を作成すれば、AI動画翻訳機能が175以上の言語に吹き替えを行い、口の動きに合わせたリップシンクとクローンボイスで再現します。プレゼンターの見た目はそのままなので、字幕付きではなく、それぞれの言語版が自然なネイティブ動画のように感じられます。
はい。動画はテキストから生成されているため、スクリプトを変更したり、シーンを差し替えたり、声を変えたりすることで動画を編集し、数分で再生成できます。再撮影は不要なので、価格やポリシーの変更などをすばやく反映して、解説動画を短時間で更新できます。
書き起こしたスクリプト、PDF やスライド資料、Web ページの URL、あるいはトピックを説明する 1 つのプロンプトからでも始められます。どのような入力からでも、ナレーションと字幕付きの解説動画に変換できるので、すでにお持ちのコンテンツを活用して動画を作成できます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。