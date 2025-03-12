ナレーション内のすべての言葉が、動画のレンダリングと同時に同期されたキャプションとして文字起こしされます。画面上のタイトルや重要なフレーズは最適なタイミングで表示され、どの行でも編集できるため、ミュートで視聴している人や第2言語で内容を追っている視聴者にとっても、説明が常に分かりやすいまま保たれます。