Avatar V は、HeyGen が提供する最先端の AI アバターモデルです。初期のアバターは写真から始まり、顔だけをアニメーション化していました。その後、あなたの動き方や声の出し方をより多く捉える「ビデオベースのトレーニング」が登場しました。Avatar V はこれをさらに一歩進め、あなたの「見た目」と「アイデンティティ」を切り離して学習します。あなたの動き方、ジェスチャー、感情表現のしかたを精密に学び取り、そのモーションを、どんなバージョンの“あなた”にも適用できるようにするのです。

つまり、一度だけ、今着ている服のまま、今いる場所で撮影するだけでいいということです。あとは、どんなシチュエーションでも、どんな服装でも、どんな見た目でも、あなたが想像できる姿の自分を生成できます。動画の中で演じているアバターは、あなたに“なんとなく似ているもの”ではありません。あなたと同じように動き、あなたと同じ声で話し、あなたが作るすべての動画において、その“あなたらしさ”を高い精度で保ち続けます。

もはやプロのスタジオも、撮影クルーも、何時間分もの映像も必要ありません。15秒のウェブカメラ録画だけで、あらゆる規模に対応できるプロ品質の動画を作成できます。