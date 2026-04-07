ついに、あなたと見分けがつかないAIアバターが登場
キャラクターの一貫性こそが、役に立つアバターとただのギミックを分ける決定的な要素です。Avatar V は、あらゆるアングル、あらゆる表情、そしてあなたが作るすべての動画において、その一貫性を実現します。
- G2で最もリアルなアバター第1位に選出
- すべてのシーンでキャラクターの一貫性を確認済み
- ひとつの録画で、無限のスタイル
あなたのデジタルな自分の次世代へ
Avatar V は、HeyGen が提供する最先端の AI アバターモデルです。初期のアバターは写真から始まり、顔だけをアニメーション化していました。その後、あなたの動き方や声の出し方をより多く捉える「ビデオベースのトレーニング」が登場しました。Avatar V はこれをさらに一歩進め、あなたの「見た目」と「アイデンティティ」を切り離して学習します。あなたの動き方、ジェスチャー、感情表現のしかたを精密に学び取り、そのモーションを、どんなバージョンの“あなた”にも適用できるようにするのです。
つまり、一度だけ、今着ている服のまま、今いる場所で撮影するだけでいいということです。あとは、どんなシチュエーションでも、どんな服装でも、どんな見た目でも、あなたが想像できる姿の自分を生成できます。動画の中で演じているアバターは、あなたに“なんとなく似ているもの”ではありません。あなたと同じように動き、あなたと同じ声で話し、あなたが作るすべての動画において、その“あなたらしさ”を高い精度で保ち続けます。
もはやプロのスタジオも、撮影クルーも、何時間分もの映像も必要ありません。15秒のウェブカメラ録画だけで、あらゆる規模に対応できるプロ品質の動画を作成できます。
すべてを変えるたったひとつのもの
キャラクターの一貫性こそが、Avatar V を特徴づける能力です。あなたのデジタルツインが、単なる1本のクリップの中だけでなく、あらゆるシーン、あらゆる背景、そしてあなたが生成するすべての動画において、見た目も声も振る舞いも「あなたらしく」保たれることを意味します。
キャラクターの一貫性
Avatar V は、あなたが作成するあらゆる動画で、単一で一貫したアイデンティティを保ちます。30秒のクリップでも10分のコースモジュールでも、同じ顔、同じ微妙な表情、同じ存在感が続きます。ブレなし。ノイズなし。不気味の谷もありません。
複数のアングル
ワイドショット、ミディアム、クローズアップ──すべて一貫した画づくりで、すべて一度の収録から。あらゆるフォーマットでひとつのアバターを活かすためのアングル設計。
ダイナミックなシーン
滑らかな上半身の動き、反応の良いジェスチャー、そしてシーンが切り替わっても一貫したモーション。単に“話している”アバターと、“本当に演じている”アバターの違いです。
より正確なリップシンク
対応しているすべての言語で音素レベルの精度を実現。どの速度でも、175以上の言語と方言において、耳で聞く音声と目で見る表示が完全に一致します。
表情の正確さ
自然な眉の動き、本物のアイコンタクト、そしてリアルに感じられるマイクロ表情。1,000万件以上のデータポイントで学習されたディテールが、「信じられる」と「不気味」の差を生み出します。
アバターモデルについて
Avatar V は、アバター生成モデルが「アイデンティティ（人物らしさ）」を扱う方法に根本的な変化をもたらします。従来のシステムが単一の参照フレームに条件付けしていたのに対し、Avatar V は動画全体をコンテキストとして扱うことで、モデルが録画の中から最も有益な瞬間を選択的に参照できるようにします。
選択的注意メカニズムは、フレーム全体から唇の形状、顔の輪郭構造、表情の遷移パターンといった顕著なアイデンティティ信号を抽出し、同時にポーズや照明、被写体の遮蔽によって信号品質が低下しているフレームを自然に抑制します。その結果、生成の全コンテキストを通して一貫して保持される、時間的に裏付けられたより豊かなアイデンティティ埋め込みが得られます。
このターゲットを絞ったフレーム間アグリゲーションにより、単一フレーム条件付けシステムにおいてキャラクターの一貫性を制限してきた「アイデンティティドリフト」――参照となる人物像と生成結果との間で徐々に生じる乖離――が解消されます。Avatar V は、追加のファインチューニングや参照入力を必要とせず、シーンやカメラアングル、長尺の動画にわたって安定したアイデンティティ表現を維持します。
トレーニングの3つの段階
このモデルはまず、同一シーン内で顔の外見を忠実にコピーすることを学習し、シーンをまたぐような複雑さが導入される前に、アイデンティティを保つための強固な基盤を築きます。
次にこのモデルは、参照動画と、背景・照明・ポーズ分布が異なるターゲットシーンとの間にあるドメインギャップを埋めるように学習され、それによってシーンをまたいだ頑健な適応を可能にします。
最終段階では、人間中心の報酬信号を用いたタスク特化型の強化学習によって、アイデンティティの類似度を最大化し、生成されるアバターが実在の人物に可能な限り近づくようにします。
意義ある前進
Avatar IV は、誰が見てもそれと分かる出力を生成していました。Avatar V は、もはや見分けがつかないほど自然な出力を生成します。その違いは、新しいリファレンスアーキテクチャにあります。これは単一フレームではなく動画全体を条件として利用することで、より豊かなアイデンティティ情報を抽出し、シーンをまたいだドリフトを解消します。
From webcam to digital twin in four steps
No studio. No camera crew. No complicated setup. Just you and a webcam.
Record 15 seconds of yourself
Open your laptop webcam and record a short clip of yourself speaking naturally. No special lighting or equipment required.
Avatar V trains your twin
The model processes your video as a full context window, learning your appearance, expressions, gestures, and motion patterns.
Choose your scene
Select any background: a professional studio, a branded office, an outdoor location, or a custom setting. Your identity travels with you.
Generate and share
Enter your script and generate a video as long as you need. The quality does not degrade, and your character stays consistent throughout.
Every use case that needs you, at scale
From a single onboarding video to a full library of localized content, Avatar V handles the volume.
Training & onboarding
Build a complete training library once. Update individual modules without re-recording. Your team gets consistent, on-brand instruction every time.
Sales enablement
Record a prospecting video once and personalize it at scale. Avatar V maintains your presence and credibility across every outreach.
Localization
Create a video in English. Avatar V delivers it in 175+ languages with accurate lip sync, so your message lands the same way everywhere.
Thought leadership
Publish consistently without the friction of regular recording. Your ideas, your face, your credibility. Delivered at the pace your audience expects.
Founder & executive comms
Stay present in your organization without living in a recording booth. Ship internal updates, product announcements, and investor messages on your schedule.
Product marketing
Turn written content into video-first messaging. Demo walkthroughs, feature announcements, and customer education. All with your face on them.