はい。すべての声はAIによって生成されており、子どもの声優が録音に参加することは一切ありません。さらにHeyGenは、同意取得の徹底、人による審査、および「顧客データをモデルの学習に使用しない」というポリシーによってそれを支えています。視聴者に子どもや保護者が含まれる場合、このような枠組みは非常に重要です。