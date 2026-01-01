テキスト読み上げ 子ども声
物語やレッスン、チャンネル向けの子どもの声のテキスト読み上げを数秒で作成できます。スクリプトを入力して子どもの声を選ぶだけで、自然なナレーションや完成した動画が手に入ります。録音も編集ソフトも必要ありません。
音声ツールを超えるテキスト読み上げの子ども声機能
あらゆるプロジェクトに対応するキッズボイスの選択肢
HeyGen の AI音声ジェネレーターで 300 以上のボイスを閲覧し、年齢・感情・話し方で絞り込んで、あなたの台本に合う明るく若々しい声を見つけましょう。候補を横並びで試聴し、キャラクターやレッスン、ストーリーに最適な声を本番生成前に確定できます。
直接的なトーン、話す速度、感情表現
セリフを一行ずつ思いどおりに仕上げましょう。テキストエディタから速度、ポーズ、発音、感情表現のスタイルを細かく調整して、キッズボイスのテキスト読み上げがあなたのキャラクターにぴったり合うまで作り込めます。おだやかな寝かしつけの語り手から、ワクワクしたアニメの相棒まで、狙いどおりのトーンで、書いたとおりに一行一行を届けられます。
175以上の言語で楽しめる子ども向けコンテンツ
一度録画するだけで、世界中へ届けましょう。HeyGen のAIビデオ翻訳機能は、あなたのナレーションを175以上の言語と方言で再生成し、声のキャラクターをクローンしつつ口の動きもぴったり同期させます。これにより、ある市場向けに作ったストーリーやレッスンを、同じ日の午後のうちに世界中の若い視聴者へ届けることができます。
カスタムボイスの設計とクローン作成
シンプルな説明文から新しいAIボイスを生成するか、使用許可を得ている声をクローンして、あらゆる動画に適用できます。どちらの方法も、同意に基づくポリシーと人によるモデレーションに基づいて運用されており、視聴者が子どもやその保護者である場合には特に重要です。
子どもの声の音声から完成動画まで
他のツールはMP3で終わってしまいます。子どもの声をシーンやキャプション、音楽、ビジュアルと組み合わせて、テキストから動画へ変換すれば、貼り付けたスクリプトが、編集を待つだけの音声ファイルではなく、数分で共有可能な絵本風クリップやレッスン動画になります。
子ども向けメディア全般でのキッズボイス音声合成の活用例
子ども向けYouTubeチャンネルのナレーション
アップロードのたびに子役の声優を雇うのは、時間もお金もかかります。各スクリプトに合わせて一貫した子どもの声のナレーションを生成し、編集データに挿入するかフル動画として書き出して、その日のうちに公開しましょう。
おやすみ前の物語とオーディオブック
子ども向けオーディオブックのナレーションは、通常はスタジオ収録が必要です。絵本の一章を貼り付けるか、ビデオスクリプトジェネレーターで章を作成すれば、親向けチャンネルやポッドキャストにぴったりの、あたたかく心地よいナレーションをすぐに用意できます。
若い学習者のためのEラーニング
大人のナレーターでは、子どもたちの集中はすぐに途切れてしまいます。親しみやすく、年齢に合った子どもの声のテキスト読み上げなら、レッスンやクイズ、語学アプリを楽しく魅力的なまま保てます。モジュールを更新するときも、再度収録を手配するのではなく、台本を編集するだけで済みます。
アニメやゲームキャラクターの声
アニメのサイドキックやゲームのNPCを1人の子役でキャスティングするのは、コストに見合わないことがほとんどです。セリフを入力し、元気で遊び心のある子どもの声を選び、テンションを調整して、ゲームエンジンやタイムラインですぐ使える音声データとして書き出しましょう。
読み上げ機能とアクセシブルなコンテンツ
ディスレクシアや視覚障がいのある若い読者は、同年代の子どものような声で読み上げられると内容を追いやすくなります。ナレーションに字幕ジェネレーターを組み合わせることで、話された言葉が一語ずつ画面に表示されるようにしましょう。
大規模に制作できる多言語キッズ向けコンテンツ
かつて子ども向けコンテンツのローカライズといえば、市場ごとに録音をやり直す必要がありました。今では、完成したストーリーやレッスンを、元のキャラクターの声をそのまま保ったまま、175以上の言語に翻訳できます。音声のみに対応した子ども向けボイスジェネレーターでは到底届かないリーチを実現します。
テキストから子どもの声を作成する4つのステップ
台本を子どもの声のナレーションに変換。テキストを貼り付けてから、ダウンロード可能な音声トラックまたは完成した動画になるまで、4つのステップで完了します。
お子さまのセリフを貼り付け
ストーリー、レッスン、または会話文をエディターに入力するか貼り付けてください。長い台本は自動的にシーンごとに分割されます。
若いAIボイスを選ぶ
年齢、感情、話し方でボイスライブラリを絞り込み、ぴったりの声が見つかるまで読み上げをプレビューしましょう。
話し方を微調整する
各行のテンポやポーズ、感情の込め方を細かく調整し、台本全体がしっくりくる読み上げになるまで仕上げましょう。
音声または動画をエクスポート
ナレーションをダウンロードすることも、ビジュアルや字幕付きのフル動画としてレンダリングして、どこにでも共有することもできます。
テキスト読み上げの子どもの声とは何ですか？どのように動作しますか？
テキスト読み上げ用のキッズボイスとは、若い話し手の声の高さ、話す速さ、エネルギー感を再現したAI生成音声のことです。AI子ども声ジェネレーターが、あなたが入力したスクリプトを、物語やレッスン、ゲーム、動画向けの自然な音声として読み上げます。マイクや実際の子どもの声優は一切必要ありません。
子どもの声は、長いストーリーになるとロボットのように聞こえてしまいますか？
いいえ。HeyGen のボイスは長いスクリプトでも品質を保つため、10秒のクリップと同じように、10分のストーリーでも安定した声で再生されます。感情コントロール機能により、声を切り替えることなく、寝かしつけに合う穏やかなトーンにしたり、冒険シーン向けに明るくしたりと、話し方を自在に調整できます。
子ども向けの物語の台本を、ナレーション付き動画にするにはどうすればいいですか？
物語をHeyGenに貼り付けて、子どもの声を選んで生成するだけです。スクリプトは自動的にシーンごとに分割され、AIビデオジェネレーターが映像・音楽・字幕を追加してくれるので、おやすみ前の物語や授業用のレッスンも、テキストを貼り付けてから一度の作業で完成した視聴可能な動画になります。
他の子ども向けボイスジェネレーターではなく、なぜHeyGenを選ぶべきなのですか？
ほとんどの子ども向け音声ツールは、MP3を出力して終わりです。HeyGenなら、同じスクリプトからシーン構成、字幕、クローン音声やカスタム音声まで備えた完成動画を、ひとつのプラットフォーム上で作成できます。だから、編集待ちの生音声ではなく、すぐに公開できる子ども向けコンテンツとして仕上げられます。
1人のクリエイターでも、子ども向け教育コンテンツを大規模に制作できますか？
はい、1人でも子どもの教育チャンネルを完全に運営できます。クリエイターのAnton Voroniukさんは、HeyGenを使うことで週あたり15.5時間を節約し、撮影に比べて制作コストを40分の1に抑えながら、100万人以上の生徒にリーチしました。Anton Voroniukさんの事例では、これらの数字を実現した具体的なワークフローを詳しく解説しています。
HeyGenに子ども向けの無料テキスト読み上げプランはありますか？
はい。Freeプランではクレジットカードなしで音声と動画を生成でき、定期的にコンテンツを公開するクリエイター向けの有料プランは月額24ドルから利用できます。料金はスタジオ利用時間や録音ごとの出演者料金ではなく、利用量に応じて変動します。
アニメキャラクターやゲームにAIの子どもの声を使うことはできますか？
はい。アニメーションの相棒キャラクター、ゲームのNPC、アプリのチュートリアル用プロンプトなどのセリフを生成し、行ごとにテンションや感情を調整して、それぞれのキャラクターが個性的に聞こえるように仕上げられます。エンジンや編集タイムライン用にクリーンな音声をエクスポートでき、同じスクリプト内でキャラクターごとに声を切り替えることも可能です。
AI が生成した子どもの声を使うことは、安全で倫理的ですか？
はい。すべての声はAIによって生成されており、子どもの声優が録音に参加することは一切ありません。さらにHeyGenは、同意取得の徹底、人による審査、および「顧客データをモデルの学習に使用しない」というポリシーによってそれを支えています。視聴者に子どもや保護者が含まれる場合、このような枠組みは非常に重要です。
自分のキャラクター用に、若い声のカスタムボイスを作成できますか？
はい。欲しい声のイメージをテキストで説明すると、HeyGen がそれに合ったカスタムボイスを生成します。または、AI voice cloning 機能を使って、使用許可のある録音から声を作成することもできます。どちらの方法でも、あなたが制作するすべてのエピソード、レッスン、動画で一貫した声を保てます。
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どんな子ども向けの台本でも、AIを使って自然な子どもの声と動画に変換できます。