Ya. Terjemahkan iklan yang sudah terbukti berhasil ke lebih dari 175 bahasa sambil tetap mempertahankan suara dan timing Anda, sehingga satu materi iklan bisa digunakan di semua pasar. Padukan dengan pembuat iklan Instagram untuk melokalkan placement konten pendek di setiap wilayah tanpa perlu membangun ulang kampanye.