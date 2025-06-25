Generator Iklan Kreatif Berbasis AI untuk Iklan yang Menghentikan Scroll

Ubah skrip sederhana menjadi iklan video AI yang menarik perhatian dalam hitungan menit. Tanpa kamera, tanpa kru, tanpa software editing. Hasilkan puluhan variasi iklan video untuk Meta, TikTok, dan YouTube, siap diluncurkan dan diuji.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144.055.056Video dihasilkan
118.947.746Avatar dihasilkan
19.880.508Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Ikon mobil putih bergaya di atas latar belakang biru.Fitur Utama

Fitur Kreatif Iklan AI

Buat iklan dalam hitungan detik, bukan hari

Buat materi iklan dalam hitungan detik dari satu skrip, tanpa perlu menjadwalkan sesi syuting. Ubah hook, headline, atau ajakan bertindak dan hasilkan iklan seketika. Mesin text to video kami mengubah setiap ide menjadi kampanye iklan yang dirancang untuk meningkatkan konversi di berbagai kanal.

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

Desain iklan yang mencuri perhatian dan mengena

Raih perhatian dalam tiga detik pertama dengan konten kreatif bergaya native yang dirancang khusus untuk menarik audiens iklan berbayar di media sosial. Selaraskan dengan konten kreator autentik menggunakan video UGC AI lalu pastikan setiap frame konsisten dengan warna dan logo Anda. Desain berbasis AI ini tetap selaras dengan brand, sehingga meningkatkan engagement dan konversi.

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

Suara multibahasa untuk setiap pemasar

Berikan setiap iklan suara yang terdengar alami dalam lebih dari 175 bahasa tanpa perlu merekam ulang satu baris pun. Hasilkan narasi dengan generator suara AI, selaraskan dengan tone brand Anda, dan gunakan ulang satu naskah yang sama di berbagai kanal sosial. Satu platform ini melokalkan satu kampanye untuk setiap pemasar dan wilayah secara mulus.

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

Edit desain iklan dari teks biasa

Sesuaikan adegan, ganti latar belakang, tambahkan teks, dan terapkan logo Anda dengan kontrol sederhana, tanpa perlu mengedit timeline. Editor video AI memberi Anda alat canggih untuk menyempurnakan tempo dan memastikan setiap potongan tetap sesuai brand. Hasil akhir yang rapi dan siap tayang di berbagai kanal, baik format persegi maupun vertikal, tanpa kurva belajar.

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

Ubah foto produk menjadi materi iklan kreatif

Tampilkan produk nyata tanpa studio, properti, atau fotografi produk yang mahal. Masukkan foto produk ke dalam berbagai skena dengan penempatan produk berbasis AI, tingkatkan kualitas gambar, dan tinggalkan stok foto generik. Setiap gambar AI dibuat dengan konteks yang tepat, sehingga setiap tampilan terasa seolah khusus dibuat untuk brand Anda.

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
Ikon kotak hadiah hijau.Kasus penggunaan

Kasus penggunaan

Dasbor yang membandingkan beberapa kreatif iklan sosial berbayar dalam uji A/B, dengan metrik performa yang menyoroti iklan video AI dengan kinerja terbaik.

Kurangi biaya iklan untuk pengujian di media sosial berbayar

Menguji iklan berbayar di media sosial biasanya menghabiskan banyak anggaran hanya untuk satu sesi syuting. Dengan HeyGen, Anda bisa membuat berbagai materi iklan yang selaras, meluncurkan satu set pengujian lengkap, dan menarik data performa langsung dari akun iklan Anda untuk mengembangkan iklan video AI dengan performa terbaik.

Iklan video UGC bergaya kreator yang dibuat sesuai permintaan, menampilkan presenter influencer AI yang terlihat alami di feed media sosial.

Iklan UGC bergaya kreator sesuai permintaan

Merekrut kreator untuk setiap iklan UGC membuat skala pertumbuhan jadi lambat. Hasilkan banyak materi kreatif dari satu skrip dan jaga proses pembuatan konten tetap lancar. Gunakan generator influencer AI dengan tampilan yang terasa alami di setiap feed.

Foto produk e-commerce diubah menjadi iklan video melalui fitur image to video, dengan beberapa listing SKU yang masing-masing mendapatkan iklan pendek sendiri.

Iklan produk e-commerce yang mendorong penjualan

Merekam iklan untuk setiap SKU menghabiskan banyak waktu dan anggaran. Ubah foto menjadi video dan buat iklan video untuk setiap listing. Luncurkan iklan digital tanpa kamera, dan skala produksi video hanya dalam hitungan menit.

Variasi iklan video pemasaran yang diperbarui menggantikan materi kreatif yang sudah jenuh, dengan grafik kinerja menanjak yang menunjukkan pemulihan konversi.

Optimalkan performa iklan dan atasi kejenuhan audiens

Kejenuhan iklan menurunkan performa, dan syuting ulang memakan waktu. Cukup edit skrip, segarkan visual, dan luncurkan iklan berkinerja tinggi di hari yang sama. Terus jaga video marketing Anda tetap menghasilkan konversi tanpa produksi baru.

Satu iklan pemenang yang dilokalkan ke berbagai bahasa dengan dubbing AI, ditampilkan menjangkau beragam audiens regional hanya dari satu video sumber.

Kampanye pemasaran terlokalisasi dengan cepat

Menyesuaikan kampanye pemasaran untuk pasar baru biasanya berarti membangun ulang semuanya. Terjemahkan satu iklan yang sukses ke lebih dari 175 bahasa dengan dubbing AI yang tetap mempertahankan nada bicara Anda, sehingga satu materi kreatif dapat menjangkau semua target audiens hanya dari satu sumber.

Alur kerja agensi yang menghasilkan banyak konsep iklan video untuk berbagai merek klien dari brief, menggunakan pipeline skrip-ke-video.

Dibuat untuk merek dan agensi

Permintaan pembuatan iklan melampaui kapasitas tim kecil. Buat berbagai jenis iklan dari sebuah brief dan hasilkan banyak konsep video untuk setiap klien. Alur kerja dari skrip ke video membantu menskalakan produksi bagi brand dan agensi.

Ikon dokumen putih buram dengan tombol putar di atas latar belakang biru muda.Cara kerjanya

Cara kerja iklan kreatif berbasis AI

Beralih dari brief kosong ke iklan siap tayang dalam empat langkah sederhana, tanpa kamera, tanpa kru, dan tanpa perlu software editing.

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Langkah 1: Pilih gaya iklan Anda

Pilih template, rasio aspek, dan format yang sesuai dengan platform tempat Anda beriklan, baik untuk feed maupun stories.

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Langkah 2: Tulis skrip iklan Anda

Tempelkan hook, pesan, dan ajakan bertindak Anda, atau buat skrip dari brief dan atur nadanya.

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Langkah 3: Sesuaikan dan beri merek

Tambahkan logo, warna, teks, dan suara Anda, lalu sesuaikan tempo agar setiap variasi tetap selaras dengan brand.

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Langkah 4: Hasilkan dan luncurkan

Render setiap materi iklan dalam kualitas HD, lalu unduh setiap variasinya yang sudah siap dipublikasikan di semua kanal Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa sebenarnya iklan kreatif berbasis AI dan bagaimana cara kerjanya?

Kreatif iklan AI adalah iklan video yang dibuat dari naskah tertulis, bukan dari proses syuting. Di platform kreatif iklan AI, Anda mengetik hook dan pesan Anda, memilih gaya, lalu sebuah pembuat video AI akan membangun visual, suara, dan timing menjadi iklan jadi yang siap diluncurkan. Cara kerjanya seperti generator iklan untuk video, bukan gambar statis.

Bagaimana cara kerja AI generatif di balik iklan-iklan ini?

Berikut cara kerja AI generatif: AI dan model AI eksklusif, yang dilatih dengan kumpulan data besar berisi iklan-iklan sukses, menangani penulisan naskah, visual, suara, dan timing. Sistem ini berfokus pada pembuatan konten per adegan, menghasilkan iklan berkualitas tinggi yang dibuat oleh AI dan menciptakan cuplikan realistis dengan opsi seperti aktor AI, sehingga Anda mendapatkan hasil yang rapi tanpa perlu melakukan proses syuting.

Apakah ini lebih baik daripada Creatify atau ChatGPT untuk membuat iklan?

Setiap alat AI hanya menyelesaikan sebagian pekerjaan. ChatGPT membantu penulisan naskah dan copy iklan, Midjourney membuat gambar AI statis, dan Creatify berfokus pada klip UGC pendek. HeyGen menyatukan seluruh alur kerja, mengubah naskah dan gambar menjadi iklan video jadi yang selaras dengan brand, sehingga Anda dapat meluncurkan iklan yang lebih baik dari satu tempat. Tim yang beralih dari Creatify tetap mempertahankan tampilan UGC mereka sambil menambahkan video multibahasa.

Bisakah iklan kreatif berbasis AI menandingi kreativitas manusia dan tetap sesuai dengan suara merek saya?

Ya, ketika AI dipadukan dengan pengawasan manusia. AI unggul dalam kecepatan dan volume, sementara tim Anda mengarahkan kerja kreatif, hook, dan penceritaan emosional. AI generatif memperkuat ide yang kuat alih-alih menggantikan kreativitas manusia, dan Andalah yang menetapkan gaya merek, sehingga resonansi emosional dalamkepala berbicara AItetap terasa seperti diri Anda.

Apakah AI juga akan menulis judul iklan dan prompt saya?

Ya. Selain penulisan naskah, pembuat skrip video di platform ini menyusun copy iklan, teks dan headline, serta skrip adegan dari prompt AI yang sederhana. AI memungkinkan Anda menghasilkan variasi tanpa batas, sehingga Anda bisa membuat banyak versi iklan dari satu ide tanpa perlu penulis terpisah.

Bagaimana iklan kreatif berbasis AI dapat meningkatkan performa iklan?

Volume yang tinggi ditambah dengan pengujian mendorong konversi. Dengan memproduksi banyak variasi yang tetap sesuai brief, Anda dapat mencocokkan setiap iklan dengan audiens yang tepat, meningkatkan rasio klik-tayang, dan menemukan materi iklan AI dengan konversi tinggi lebih cepat. Hal ini mendukung tujuan performance marketing seperti lead generation, dan video tersebut meningkatkan hasil sebagai iklan media sosial berbasis AI.

Siapa yang sebaiknya menggunakan pembuat iklan AI ini?

Siapa pun—pemasar, brand, atau agensi—yang membutuhkan lebih banyak iklan dengan lebih cepat. Generator iklan AI ini adalah alat iklan dan desain bertenaga AI yang membantu tim kecil membuat iklan tanpa studio. Gunakan generator iklan ini untuk menghasilkan banyak konsep sekaligus, mulai dari video produk hingga promo, dan pastikan setiap kampanye selalu penuh materi.

Bagaimana cara membuat beberapa variasi materi iklan dari satu skrip?

Tulis satu skrip dasar, lalu ubah hook, headline, visual, atau ajakan bertindak dan buat ulang videonya. Setiap penyesuaian menghasilkan variasi baru dalam hitungan detik.iklan FacebookAnda juga dapat membuat versi khusus untuk setiap platform, seperti sebuah dan versi vertikal, semuanya dari satu sumber yang sama.

Apakah iklan AI saya akan terlihat cukup autentik untuk feed media sosial?

Bisa. Pilih tampilan ala kreator dan gaya penyampaian yang natural agar iklan menyatu dengan feed, bukan terasa seperti iklan korporat.generator klipmembantu kamu membuat potongan video yang rapat dengan tempo ala konten native, sehingga bisa mempertahankan perhatian di beberapa detik pertama.

Berapa banyak materi iklan yang bisa saya buat untuk pengujian A/B?

Sebanyak yang dibutuhkan kampanye Anda. Karena setiap variasi dimulai dari teks, tidak ada sesi syuting yang perlu dijadwalkan, sehingga Anda bisa memproduksi puluhan materi iklan dalam satu hari. Tim yang sedang meningkatkan skala iklan berbayar di media sosial sering memasangkannya dengan video TikTok untuk pengujian konten pendek.

Mengapa menggunakan HeyGen daripada agensi untuk pembuatan iklan kreatif?

Agensi biasanya menagih per aset dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk setiap revisi. HeyGen mengubah sebuah skrip menjadi materi iklan jadi hanya dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah, sehingga Anda mengendalikan prosesnya dan bisa melakukan iterasi sesuai jadwal Anda sendiri. Seorang AI spokesperson dapat menjadi wajah kampanye tanpa perlu memesan talent.

Berapa biaya membuat iklan kreatif berbasis AI dalam skala besar?

Tersedia paket gratis tanpa memerlukan kartu kredit sehingga Anda dapat membuat iklan kreatif pertama Anda tanpa biaya. Paket berbayar dimulai dari $24 per bulan dan membuka akses ke fitur kloning suara, durasi video yang lebih panjang, serta seluruh pustaka template untuk kampanye yang lebih besar.

Bisakah saya menyegarkan ulang materi iklan yang sudah lelah tanpa harus syuting ulang?

Ya. Ketika sebuah iklan mulai kehilangan efektivitas, edit skripnya atau ganti visualnya dan buat ulang versi baru di hari yang sama. Anda juga bisa mengemas ulang konsep yang sudah terbukti berhasil sebagai format pembuat reel untuk memperpanjang masa pakainya di penempatan baru.

Bisakah saya menjalankan materi iklan yang sama dalam berbagai bahasa?

Ya. Terjemahkan iklan yang sudah terbukti berhasil ke lebih dari 175 bahasa sambil tetap mempertahankan suara dan timing Anda, sehingga satu materi iklan bisa digunakan di semua pasar. Padukan dengan pembuat iklan Instagram untuk melokalkan placement konten pendek di setiap wilayah tanpa perlu membangun ulang kampanye.

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Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

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Ubah skrip sederhana menjadi iklan AI yang menarik perhatian dalam hitungan menit.

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