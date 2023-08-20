Tambahkan teks overlay yang jelas dan menarik serta subtitle pada video Anda dengan alat bertenaga AI dari HeyGen. Jadikan konten Anda mudah diakses, tingkatkan keterlibatan penonton, dan perbaiki kemudahan pencarian tanpa pengeditan yang rumit.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dan dapat meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Tambahkan Teks dan Subjudul pada Video Anda dengan Mudah
Dengan alat video AI HeyGen, menambahkan teks dan subjudul untuk meningkatkan konten Anda cepat, mudah, dan terjangkau. Pembuat video AI ini memungkinkan Anda untuk membuat video yang kaya teks dengan mudah. Dengan memasukkan elemen-elemen ini, Anda dapat membuat video Anda menonjol, menjangkau audiens yang lebih luas, dan meningkatkan aksesibilitas.
Dengan menggunakan caption dan subtitle, HeyGen memastikan video tetap jelas meskipun ditonton dalam keadaan bisu atau oleh mereka yang memiliki kesulitan pendengaran. Dengan subtitle yang tersedia dalam berbagai bahasa, Anda dapat go global tanpa biaya produksi yang besar, sempurna untuk audiens dan wilayah yang beragam.
Mesin pencari dapat membaca teks tetapi kesulitan dengan konten video. Dengan menyertakan caption dan transkrip menggunakan HeyGen, Anda meningkatkan kemudahan penemuan video Anda. Hal ini membuat video Anda lebih mudah diakses dan memperluas jangkauan audiens Anda dengan pilihan generator video AI dari teks kami.
Praktik Terbaik dalam Menambahkan Teks ke Video
Untuk memaksimalkan efektivitas overlay teks Anda, ikuti praktik terbaik berikut ini:
Meningkatkan Keterlibatan dengan Video yang Diperkaya Teks
Dengan menggunakan generator video dari teks AI kami, menambahkan teks dapat secara signifikan meningkatkan keterlibatan. Ketika penonton dapat membaca sambil menonton, mereka dapat lebih terhubung dengan materi tersebut. Hal ini mengarah pada tingkat interaksi yang lebih tinggi dan pemeliharaan penonton yang lebih baik. Video yang menarik dengan subtitle multibahasa menciptakan pengalaman yang inklusif bagi berbagai kelompok budaya, meningkatkan aksesibilitas dan kesenangan mereka.
HeyGen memimpin dalam penciptaan video yang didukung AI dan dipercaya oleh bisnis di seluruh dunia untuk meningkatkan komunikasi mereka melalui solusi video yang dipersonalisasi. Baik untuk media, pendidikan, atau komunikasi korporat, pembuat video AI kami memberdayakan Anda untuk menciptakan konten menarik yang memiliki daya resonansi yang luas.
Tambahkan Teks dan Keterangan ke Video Anda dalam 4 Langkah Mudah
Tingkatkan video Anda dengan teks overlay, caption, dan subtitle yang bergaya, didukung oleh kecerdasan buatan.
Mulai dengan menempelkan konten Anda seperti postingan blog atau pengumuman ke dalam editor untuk memulai perjalanan Anda dengan generator AI teks ke video kami secara gratis.
Dari perpustakaan luas kami, pilih dari lebih dari 300 avatar dan suara untuk selaras dengan nada dan audiens Anda. Pembuat video AI ini menghilangkan kebutuhan akan aktor atau studio.
Tambahkan teks atau subjudul pada video Anda. Pilih dari berbagai jenis font, ukuran, warna, dan desain caption yang sempurna untuk pesan dan gaya visual Anda. Generator AI video kami memungkinkan Anda untuk membuat video berkualitas profesional dengan mudah.
Izinkan HeyGen memproses video Anda dengan peningkatan teks yang mulus. Mengunduh dan mempublikasikan konten Anda hanya membutuhkan waktu beberapa menit—siap untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan video Anda.
Alat Tambah Teks ke Video dari HeyGen memungkinkan Anda untuk memasukkan teks, keterangan, dan judul ke dalam video Anda langsung melalui peramban. Alat ini dirancang untuk menjadi sederhana dan efektif, bahkan jika Anda tidak memiliki pengalaman mengedit video.
Unggah video Anda ke platform HeyGen, pilih opsi teks, lalu sesuaikan jenis huruf, warna, ukuran, dan penempatannya. Anda dapat menambahkan beberapa elemen teks, mengatur waktu munculnya, dan melihat pratinjau perubahan secara langsung.
Ya, HeyGen menawarkan berbagai pilihan font, warna, dan gaya teks. Anda juga dapat menganimasikan teks Anda, mengatur perataan, dan menempatkannya di mana saja di layar.
HeyGen menawarkan rencana gratis dan premium. Fitur penyuntingan teks dasar mungkin tersedia dalam versi gratis, sementara alat yang lebih canggih dan opsi ekspor termasuk dalam rencana berbayar.
Tentu saja. HeyGen memungkinkan Anda untuk melihat pratinjau penempatan teks dan gaya secara langsung sehingga Anda dapat melakukan penyesuaian sebelum menyelesaikan video Anda.
