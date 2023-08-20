Dengan alat video AI HeyGen, menambahkan teks dan subjudul untuk meningkatkan konten Anda cepat, mudah, dan terjangkau. Pembuat video AI ini memungkinkan Anda untuk membuat video yang kaya teks dengan mudah. Dengan memasukkan elemen-elemen ini, Anda dapat membuat video Anda menonjol, menjangkau audiens yang lebih luas, dan meningkatkan aksesibilitas.

Dengan menggunakan caption dan subtitle, HeyGen memastikan video tetap jelas meskipun ditonton dalam keadaan bisu atau oleh mereka yang memiliki kesulitan pendengaran. Dengan subtitle yang tersedia dalam berbagai bahasa, Anda dapat go global tanpa biaya produksi yang besar, sempurna untuk audiens dan wilayah yang beragam.

Mesin pencari dapat membaca teks tetapi kesulitan dengan konten video. Dengan menyertakan caption dan transkrip menggunakan HeyGen, Anda meningkatkan kemudahan penemuan video Anda. Hal ini membuat video Anda lebih mudah diakses dan memperluas jangkauan audiens Anda dengan pilihan generator video AI dari teks kami.