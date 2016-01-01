Lewati proses pengambilan gambar dan penyuntingan yang panjang. HeyGen memungkinkan Anda mengubah skrip apa pun menjadi video YouTube berkualitas tinggi menggunakan avatar AI, suara alami, dan template yang sudah jadi. Anda dapat membuat video lengkap atau Shorts dalam hitungan menit, tanpa kamera atau perangkat lunak penyuntingan. Ini cepat, sederhana, dan dibuat untuk membantu Anda mempublikasikan lebih banyak konten dengan usaha yang lebih sedikit.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Video YouTube yang Dibuat oleh AI, Dipermudah
Membangun saluran YouTube tidak harus memakan waktu berjam-jam. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah skrip atau postingan blog menjadi video yang terlihat profesional hanya dengan beberapa klik. Pilih avatar yang berbicara atau tetap anonim, HeyGen menambahkan subtitle, branding, dan suara latar secara otomatis.
Ini berfungsi untuk video panjang, tutorial, ulasan produk, dan YouTube Shorts. Anda mendapatkan video yang bersih dan konsisten yang siap untuk diunggah segera.
Praktik Terbaik untuk Pembuatan Video YouTube AI
Untuk memaksimalkan penggunaan generator video YouTube HeyGen, ikuti tips sederhana ini:
• Mulai dengan intro singkat untuk segera menarik perhatian penonton.
• Gunakan format yang tepat: 16:9 untuk video penuh, 9:16 untuk Shorts.
• Tambahkan judul, deskripsi, dan subjudul yang kaya kata kunci untuk meningkatkan visibilitas.
• Pilih avatar dan suara yang sesuai dengan niche dan gaya Anda.
• Gunakan kembali postingan blog, kerangka, atau transkrip untuk membuat video lebih cepat.
Raih dan Kembangkan Channel YouTube Anda dengan Alat Video AI
HeyGen membantu para kreator dan pemasar untuk meningkatkan kehadiran mereka di YouTube dengan video yang didukung oleh AI. Tanpa perangkat lunak pengeditan, tanpa kru kamera, hanya konten cepat dan terpolis yang siap untuk diunggah.
Dibandingkan dengan alat seperti Pictory, Lumen5, atau Vidyo.ai, HeyGen menawarkan keunggulan unik seperti:
Buat penjelasan, Shorts, intro, ulasan, tutorial, dan lainnya, semuanya dari teks.
Cara Menggunakan Generator Video YouTube AI HeyGen
Ubah ide menjadi video siap unggah di YouTube menggunakan avatar, suara pengisi, dan templat.
Gunakan skrip, artikel, kerangka, atau transkrip Anda. HeyGen dapat mengubah teks apa pun menjadi video.
Pilih dari lebih dari 300 avatar dan suara. Tidak perlu pengambilan gambar, aktor, atau perekaman.
Tambahkan subtitle, latar belakang, animasi, dan transisi agar sesuai dengan saluran Anda.
Render video Anda dalam beberapa menit dan ekspor sebagai MP4. Unggah langsung ke YouTube, tanpa watermark.
Alat ini mengubah skrip, kerangka, atau artikel apa pun menjadi video YouTube lengkap menggunakan avatar AI, suara alami, dan template yang sudah jadi. Anda dapat membuat video dengan kepala berbicara atau video tanpa wajah dalam hitungan menit tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan. Coba di sini: Pembuat Video YouTube AI
Ya. Anda dapat memilih tata letak tanpa wajah yang dirancang untuk saluran otomatis, daftar artikel, tutorial, dan video narasi yang bersifat viral. Editor ini bekerja sepenuhnya secara online, membuatnya ideal bagi kreator yang lebih memilih untuk tidak tampil di kamera.
Ya. Anda dapat mengekspor video dalam tata letak vertikal 9:16 yang dioptimalkan untuk YouTube Shorts. Untuk video bentuk pendek di berbagai platform, Anda juga bisa menggunakan AI TikTok Video Generator untuk konten vertikal yang cepat.
Anda dapat mengunggah logo, menerapkan warna merek, memasukkan intro dan outro, serta menyesuaikan templat agar sesuai dengan gaya saluran Anda. Setiap video mendukung subtitle, transisi, dan animasi untuk tampilan berkualitas tinggi dan sesuai dengan merek.
Anda dapat membuat penjelasan, ulasan, tutorial, daftar, rincian produk, pembaruan berita, intro saluran, dan video berbentuk panjang. Ini juga ideal untuk mengubah blog atau skrip menjadi konten YouTube yang siap terbit.
Ya. Anda dapat menggunakan templat untuk ulasan, daftar, tutorial, pembaruan berita, penjelasan, dan YouTube Shorts untuk menghemat waktu.
Tidak diperlukan pengalaman. Alat ini berjalan di peramban Anda dan secara otomatis membuat video dari skrip Anda. Jika Anda memerlukan bantuan dalam menulis skrip, Anda bisa menggunakan AI Video Script Generator sebelum membuat video Anda.
Ya. HeyGen menawarkan lebih dari 300 avatar dengan ekspresi alami dan lebih dari 175 suara. Mereka cocok untuk video pendidikan, konten pemasaran, komentar, topik bisnis, dan saluran tanpa wajah yang ingin memiliki presenter yang mirip manusia.
