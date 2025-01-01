Menarik dan efektif
Percepat pembuatan konten dan konversi konten statis menjadi video dinamis dengan avatar menggunakan alat seperti PPT/PDF ke video, template yang dapat diedit secara kustom, dan perekaman layar langsung di dalam platform.
Dirancang untuk pembelajaran dan pengembangan (L&D), platform video AI HeyGen mengubah setiap tahap siklus pelatihan untuk menyediakan konten pelatihan yang menarik, dapat diskalakan, dan dilokalkan dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek.
Dengan platform video AI HeyGen, Anda dapat dengan mudah membuat video pelatihan yang dinamis, personal, dan interaktif untuk mengurangi waktu produksi dan biaya tanpa mengorbankan kualitas.
Terjemahkan materi pelatihan secara instan ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek dengan fitur pemeriksaan teks otomatis, meningkatkan aksesibilitas dan melibatkan peserta didik dalam bahasa pilihan mereka.
Edit video yang ada untuk mencerminkan kebijakan baru, perubahan produk, atau proses yang diperbarui, membantu Anda menjaga konten tetap akurat tanpa perlu pengambilan gambar ulang yang mahal atau editan yang memakan waktu.
Bagikan video dengan mudah atau tambahkan ke LMS mana pun untuk pelatihan yang fleksibel dan tersedia kapan saja. Dengan ekspor SCORM, Anda dapat mengintegrasikan konten dengan lancar dan melacak tingkat penyelesaian.
Sambut karyawan baru dengan video yang menarik dan personal, serta sediakan konten pengembangan berkelanjutan yang dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan tim.
Pendidikan untuk karyawan baru dan memperbarui karyawan yang sudah ada mengenai perubahan regulasi. Pastikan kepatuhan global dengan konten yang mudah dilokalisasi.
Pastikan tim spesialis memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mewakili perusahaan Anda dengan percaya diri.
Produksi video mahal dengan waktu pengerjaan yang lama
Kemampuan lokal yang terbatas
Slide statis yang gagal menarik perhatian
Pelatihan generik yang cocok untuk semua ukuran
Menyakitkan untuk memperbarui konten setelah peluncuran
Pelatihan personal yang siap dalam beberapa menit
Terjemahkan ke dalam 175+ bahasa dan dialek
Video menarik yang meningkatkan pemahaman
Konten spesifik peran untuk setiap peserta didik
Video yang langsung diperbarui untuk mencerminkan pembaruan
Di HeyGen, kami percaya bahwa teknologi AI revolusioner harus dilengkapi dengan standar keamanan dan etika tertinggi sejak awal. Tim Kepercayaan & Keselamatan kami yang berdedikasi memastikan data Anda aman dan AI kami digunakan secara etis.
Dari unggahan awal hingga pengiriman akhir, data Anda dilindungi oleh protokol terdepan di industri.
Sepenuhnya mematuhi standar SOC 2 TIPE II, GDPR, CCPA, Kerangka Kerja Privasi Data, dan Undang-Undang AI.
Praktik keamanan kami berkembang secara proaktif untuk mengantisipasi dan mengurangi ancaman yang muncul.
Laporan ini mengkaji bagaimana teknologi video AI telah menjadi solusi transformatif untuk berbagai tantangan dalam Pembelajaran & Pengembangan serta pelatihan, menyajikan argumen yang meyakinkan untuk video AI sebagai alat strategis.
Panduan praktis ini membantu para profesional L&D untuk meningkatkan program pelatihan dan menjelajahi bagaimana tim dapat menciptakan konten pelatihan yang menarik, multibahasa, dan terkini dengan cepat dan hemat biaya.
Temukan bagaimana HeyGen memungkinkan para profesional L&D di setiap fungsi—dari HR dan kepatuhan hingga pemberdayaan penjualan dan pelatihan teknis—untuk memodernisasi dan meningkatkan skala pembelajaran.
Panduan langkah demi langkah ini menunjukkan cara membuat video pelatihan dan pemberdayaan dengan menggunakan video AI. Mulailah membuat video pelatihan yang profesional dan sesuai dengan merek Anda 10x lebih cepat dan dengan biaya yang jauh lebih murah.
Generator video pelatihan AI adalah alat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk secara otomatis membuat konten pelatihan dalam format video. Daripada memerlukan kamera, aktor, atau studio, generator video AI memungkinkan tim pembelajaran dan pelatihan untuk dengan cepat mengubah skrip, dokumen, atau presentasi menjadi video pelatihan profesional dengan presenter AI yang tampak nyata, voiceover alami, dan sinkronisasi bibir yang akurat. Platform ini memudahkan untuk meningkatkan skala program pelatihan secara global sambil menjaga biaya dan waktu produksi tetap rendah.
Video pelatihan AI mendukung L&D dengan mempercepat dan mempermudah pembuatan, pembaruan, dan penyampaian konten pembelajaran yang menarik. Tim L&D dapat:
Pemasaran video AI adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat, mempersonalisasi, dan mendistribusikan video pemasaran secara masal. Perusahaan cukup menyediakan skrip atau mengunggah konten, dan platform seperti HeyGen akan menghasilkan video yang sudah dipoles dengan avatar, voiceover, dan terjemahan. Otomatisasi ini membantu bisnis mengurangi biaya produksi, memperpendek waktu produksi, dan menjaga konsistensi merek di berbagai wilayah—membuat pemasaran video AI menjadi alat penting bagi perusahaan yang ingin berinovasi dan tumbuh lebih cepat.
Avatar video AI dan voiceover AI sama-sama membantu dalam pembuatan video pelatihan, namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda:
Singkatnya: avatar menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan mirip manusia, sementara voiceover lebih baik untuk konten pelatihan gaya ceramah yang sederhana.
HeyGen membantu tim Pembelajaran & Pengembangan (L&D) membuat video pelatihan dalam hitungan menit dengan menggantikan produksi tradisional dengan avatar yang didukung AI. Daripada menghabiskan berminggu-minggu untuk penulisan skrip, pengambilan gambar, dan penyuntingan, Anda cukup:
Hasilnya adalah konten pelatihan berkualitas profesional yang diproduksi secara massal—tanpa kamera, studio, atau pengambilan gambar ulang yang mahal. HeyGen juga memudahkan pembaruan dan penerjemahan video dalam hitungan menit, sehingga tim dapat menjaga konten pelatihan tetap relevan bagi audiens global.
Ya. Dengan HeyGen, Anda dapat menerjemahkan video pelatihan ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek secara instan. Hal ini membuat pelatihan Anda dapat diperluas dan diakses di berbagai wilayah.
Video yang dipimpin oleh Avatar lebih menarik perhatian daripada slide statis atau webinar yang panjang. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat pengunduran diri dan retensi pengetahuan yang lebih baik.
Dengan menghilangkan peralatan mahal, studio, dan tim produksi, HeyGen mengurangi biaya dan waktu produksi—sekaligus tetap menyediakan video pelatihan berkualitas tinggi dan profesional.
Video HeyGen dapat diekspor dan diunggah ke sebagian besar platform LMS, memudahkan penambahan pelatihan bertenaga AI ke dalam alur kerja yang sudah ada.
Keamanan dan privasi merupakan prioritas utama. Video dan data dilindungi dengan protokol keamanan tingkat perusahaan, memastikan konten pelatihan Anda tetap aman.
