Segeramembuat dan menyesuaikan video pelatihan

Dirancang untuk pembelajaran dan pengembangan (L&D), platform video AI HeyGen mengubah setiap tahap siklus pelatihan untuk menyediakan konten pelatihan yang menarik, dapat diskalakan, dan dilokalkan dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek.

4.8
1.000+ ulasan
Pribadi & Aman
|Kontrol Tata Kelola AI
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Kerangka Kerja Privasi Data
|Standar Undang-Undang AI
Perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia mempercayai HeyGen
Mengapa HeyGen

Platform video AI satu-satunya yang menginovasi pelatihan di setiap langkah

Ubah
Ubah
Ubah

Menarik dan efektif

Percepat pembuatan konten dan konversi konten statis menjadi video dinamis dengan avatar menggunakan alat seperti PPT/PDF ke video, template yang dapat diedit secara kustom, dan perekaman layar langsung di dalam platform.

Cepat dan terjangkau

Dengan platform video AI HeyGen, Anda dapat dengan mudah membuat video pelatihan yang dinamis, personal, dan interaktif untuk mengurangi waktu produksi dan biaya tanpa mengorbankan kualitas.

Dilokalkan secara besar-besaran

Terjemahkan materi pelatihan secara instan ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek dengan fitur pemeriksaan teks otomatis, meningkatkan aksesibilitas dan melibatkan peserta didik dalam bahasa pilihan mereka.

Mudah diperbarui

Edit video yang ada untuk mencerminkan kebijakan baru, perubahan produk, atau proses yang diperbarui, membantu Anda menjaga konten tetap akurat tanpa perlu pengambilan gambar ulang yang mahal atau editan yang memakan waktu.

Pengiriman yang fleksibel

Bagikan video dengan mudah atau tambahkan ke LMS mana pun untuk pelatihan yang fleksibel dan tersedia kapan saja. Dengan ekspor SCORM, Anda dapat mengintegrasikan konten dengan lancar dan melacak tingkat penyelesaian.

Kisah Pelanggan

Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2 untuk sebuah alasan

customer story

90%

tingkat penyelesaian video

customer story

25%

peningkatan tingkat kelulusan

customer story

10x

peningkatan kecepatan produksi video

customer story

10-15

bahasa per video

customer story

80%

pengurangan biaya penerjemahan

customer story

€1,000

tersimpan per menit video

Fitur yang dirancang untuk mempermudah pelatihan

Kasus Penggunaan Unggulan

Ciptakan dampak pembelajaran nyata untuk setiap pelatihan

Dari proses orientasi dan kepatuhan hingga pengembangan keterampilan global, HeyGen memberdayakan tim pelatihan untuk meluncurkan pelatihan personalisasi multibahasa dalam hitungan jam.

Orientasi dan pengembangan karyawan

Orientasi dan pengembangan karyawan

Sambut karyawan baru dengan video yang menarik dan personal, serta sediakan konten pengembangan berkelanjutan yang dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan tim.

Pelatihan kepatuhan

Pelatihan kepatuhan

Pendidikan untuk karyawan baru dan memperbarui karyawan yang sudah ada mengenai perubahan regulasi. Pastikan kepatuhan global dengan konten yang mudah dilokalisasi.

Pelatihan spesifik peran

Pelatihan spesifik peran

Pastikan tim spesialis memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mewakili perusahaan Anda dengan percaya diri.

Dari berbulan-bulan produksi menjadi pelatihan dalam hitungan menit

Sebelum HeyGen

Cross icon

Produksi video mahal dengan waktu pengerjaan yang lama

Cross icon

Kemampuan lokal yang terbatas

Cross icon

Slide statis yang gagal menarik perhatian

Cross icon

Pelatihan generik yang cocok untuk semua ukuran

Cross icon

Menyakitkan untuk memperbarui konten setelah peluncuran

Setelah HeyGen

Tick icon

Pelatihan personal yang siap dalam beberapa menit

Tick icon

Terjemahkan ke dalam 175+ bahasa dan dialek

Tick icon

Video menarik yang meningkatkan pemahaman

Tick icon

Konten spesifik peran untuk setiap peserta didik

Tick icon

Video yang langsung diperbarui untuk mencerminkan pembaruan

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

Standar Kepercayaan & Keselamatan tertinggi

Di HeyGen, kami percaya bahwa teknologi AI revolusioner harus dilengkapi dengan standar keamanan dan etika tertinggi sejak awal. Tim Kepercayaan & Keselamatan kami yang berdedikasi memastikan data Anda aman dan AI kami digunakan secara etis.

Keamanan yang kuat

Keamanan yang kuat

Dari unggahan awal hingga pengiriman akhir, data Anda dilindungi oleh protokol terdepan di industri.

Kepatuhan bersertifikat

Kepatuhan bersertifikat

Sepenuhnya mematuhi standar SOC 2 TIPE II, GDPR, CCPA, Kerangka Kerja Privasi Data, dan Undang-Undang AI.

Peningkatan berkelanjutan

Peningkatan berkelanjutan

Praktik keamanan kami berkembang secara proaktif untuk mengantisipasi dan mengurangi ancaman yang muncul.

eBook

Sumber Daya

Wawasan dari laporan L&D 2025

Wawasan laporan L&D 2025

Laporan ini mengkaji bagaimana teknologi video AI telah menjadi solusi transformatif untuk berbagai tantangan dalam Pembelajaran & Pengembangan serta pelatihan, menyajikan argumen yang meyakinkan untuk video AI sebagai alat strategis.

Skalakan pelatihan dengan video AI

Skalakan pelatihan dengan video AI

Panduan praktis ini membantu para profesional L&D untuk meningkatkan program pelatihan dan menjelajahi bagaimana tim dapat menciptakan konten pelatihan yang menarik, multibahasa, dan terkini dengan cepat dan hemat biaya.

Strategi pelatihan untuk setiap tim L&D

Strategi pelatihan untuk setiap tim L&D

Temukan bagaimana HeyGen memungkinkan para profesional L&D di setiap fungsi—dari HR dan kepatuhan hingga pemberdayaan penjualan dan pelatihan teknis—untuk memodernisasi dan meningkatkan skala pembelajaran.

Cara membuat video pelatihan

Cara membuat video pelatihan

Panduan langkah demi langkah ini menunjukkan cara membuat video pelatihan dan pemberdayaan dengan menggunakan video AI. Mulailah membuat video pelatihan yang profesional dan sesuai dengan merek Anda 10x lebih cepat dan dengan biaya yang jauh lebih murah.

Pesan demo HeyGen Anda selama 30 menit

Dapatkan ringkasan HeyGen yang disesuaikan
Dengar cerita sukses pelanggan
Pelajari tentang opsi harga
Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya.

Apa itu generator video pelatihan AI?

Generator video pelatihan AI adalah alat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk secara otomatis membuat konten pelatihan dalam format video. Daripada memerlukan kamera, aktor, atau studio, generator video AI memungkinkan tim pembelajaran dan pelatihan untuk dengan cepat mengubah skrip, dokumen, atau presentasi menjadi video pelatihan profesional dengan presenter AI yang tampak nyata, voiceover alami, dan sinkronisasi bibir yang akurat. Platform ini memudahkan untuk meningkatkan skala program pelatihan secara global sambil menjaga biaya dan waktu produksi tetap rendah.

Bagaimana video pelatihan AI dapat mendukung Pembelajaran & Pengembangan (L&D)?

Video pelatihan AI mendukung L&D dengan mempercepat dan mempermudah pembuatan, pembaruan, dan penyampaian konten pembelajaran yang menarik. Tim L&D dapat:

  • Skala secara global dengan menerjemahkan dan melokalkan video pelatihan ke dalam berbagai bahasa.
  • Jaga konten tetap terkini dengan mengedit dan memperbarui video dalam hitungan menit, tanpa perlu pengambilan gambar ulang yang mahal.
  • Tingkatkan keterlibatan dan retensi melalui pelajaran video interaktif yang sesuai dengan merek menggunakan avatar AI yang realistis.
  • Measure impact by tracking learner performance and completion across systems. This means organizations can onboard, upskill, and train employees more effectively while reducing production bottlenecks.

Alat AI apa yang terbaik untuk membuat pelatihan berbasis video dengan presenter atau avatar yang realistis?

Pemasaran video AI adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat, mempersonalisasi, dan mendistribusikan video pemasaran secara masal. Perusahaan cukup menyediakan skrip atau mengunggah konten, dan platform seperti HeyGen akan menghasilkan video yang sudah dipoles dengan avatar, voiceover, dan terjemahan. Otomatisasi ini membantu bisnis mengurangi biaya produksi, memperpendek waktu produksi, dan menjaga konsistensi merek di berbagai wilayah—membuat pemasaran video AI menjadi alat penting bagi perusahaan yang ingin berinovasi dan tumbuh lebih cepat.

Apa perbedaan antara avatar video AI untuk video pelatihan dan voiceover AI dengan sinkronisasi slide?

Avatar video AI dan voiceover AI sama-sama membantu dalam pembuatan video pelatihan, namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda:

  • Avatar video AI menggunakan presenter digital yang tampak nyata di layar, membuat pelatihan terasa lebih manusiawi, pribadi, dan menarik. Mereka paling cocok untuk orientasi, kepatuhan, dan pelatihan keterampilan di mana kehadiran visual itu penting.
  • Voiceover AI dengan sinkronisasi slide hanya menambahkan narasi pada slide yang ada, seringkali dengan teknologi teks-ke-ucapan. Meskipun hemat biaya, mereka tidak memiliki koneksi pribadi dan interaktivitas dari avatar AI.


Singkatnya: avatar menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan mirip manusia, sementara voiceover lebih baik untuk konten pelatihan gaya ceramah yang sederhana.

Bagaimana HeyGen membantu tim L&D membuat video pelatihan lebih cepat?

HeyGen membantu tim Pembelajaran & Pengembangan (L&D) membuat video pelatihan dalam hitungan menit dengan menggantikan produksi tradisional dengan avatar yang didukung AI. Daripada menghabiskan berminggu-minggu untuk penulisan skrip, pengambilan gambar, dan penyuntingan, Anda cukup:

  1. Masukkan skrip Anda atau unggah materi pelatihan yang sudah ada.
  2. Pilih avatar dan suara AI yang paling mewakili merek Anda.
  3. Buat video secara instan dengan ucapan yang sinkron, visual, dan sinkronisasi bibir yang alami.

Hasilnya adalah konten pelatihan berkualitas profesional yang diproduksi secara massal—tanpa kamera, studio, atau pengambilan gambar ulang yang mahal. HeyGen juga memudahkan pembaruan dan penerjemahan video dalam hitungan menit, sehingga tim dapat menjaga konten pelatihan tetap relevan bagi audiens global.

Bisakah saya menyesuaikan konten pelatihan untuk tim global?

Ya. Dengan HeyGen, Anda dapat menerjemahkan video pelatihan ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek secara instan. Hal ini membuat pelatihan Anda dapat diperluas dan diakses di berbagai wilayah.

Bagaimana HeyGen meningkatkan keterlibatan peserta didik dibandingkan dengan format tradisional?

Video yang dipimpin oleh Avatar lebih menarik perhatian daripada slide statis atau webinar yang panjang. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat pengunduran diri dan retensi pengetahuan yang lebih baik.

Seberapa hemat biaya HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?

Dengan menghilangkan peralatan mahal, studio, dan tim produksi, HeyGen mengurangi biaya dan waktu produksi—sekaligus tetap menyediakan video pelatihan berkualitas tinggi dan profesional.

Apakah HeyGen terintegrasi dengan sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang ada?

Video HeyGen dapat diekspor dan diunggah ke sebagian besar platform LMS, memudahkan penambahan pelatihan bertenaga AI ke dalam alur kerja yang sudah ada.

Seberapa aman konten yang dibuat dengan HeyGen?

Keamanan dan privasi merupakan prioritas utama. Video dan data dilindungi dengan protokol keamanan tingkat perusahaan, memastikan konten pelatihan Anda tetap aman.

Mulai membuat video dengan AI

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.

