“Great support and quality”
"I had an issue and their support responded within minutes. The avatar quality is amazing, and overall it`s a valuable tool."— Danielle U. on Capterra'
Paket harga fleksibel untuk setiap kreator dan tim
HeyGen memberdayakan lebih dari 100.000 bisnis untuk membuat, melokalisasi, mengembangkan, dan berkolaborasi dalam pembuatan video tanpa memerlukan kamera atau kru. Diakui sebagai Produk dengan Pertumbuhan Tercepat #1 oleh G2 pada tahun 2025, kami membuat pembuatan video profesional menjadi lebih mudah dari sebelumnya.
$0/bulan
Titik masuk ideal bagi kreator dan pemasar yang ingin mencoba berbagai alat AI, seperti pembuat video AI HeyGen.
$29/bln
Video avatar tanpa batas yang dirancang untuk kreator solo. Memberikan akses ke fitur canggih seperti generator video AI dan suara AI.
$99/bulan
Dibuat untuk individu tingkat lanjut yang memproduksi konten premium dalam skala besar. Dapatkan akses 10× lebih banyak ke fitur premium dan ekspor dengan kualitas video 4K yang memukau.
$149/bln
Tambahan kursi seharga $20/kursi. Pembuatan video yang aman dan dapat diperluas untuk tim dan bisnis
Hubungi Penjualan
Pembuatan video berkualitas studio yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.
Bandingkan rencana harga dan fitur-fiturnya
Gratis
Mulai →
Pencipta
Mulai →
Pro
Mulai →
Editor studio AI
Akses penuh
Akses penuh
Akses penuh
Durasi maksimal per video
3 menit
30 menit
30 menit
Kecepatan pemrosesan video
Standar
Cepat
Lebih cepat
Resolusi ekspor
720P
Hingga 1080P
Hingga 4K
Template video
75+
75+
75+
Perekam layar
Impor PowerPoint & PDF
Input audio
Simpan desain sebagai templat
Penghapusan watermark
Avatar Video Stok
500+
lebih dari 700
700+
Avatar Video Kustom
1
1+
1+
Tampilan Avatar Video Kustom
500
500
500
Suara AI
1.000+
1.000+
1.000+
Kloning Suara
1 klon suara
Tak Terbatas
Tak terbatas
Avatar Foto
Sampai dengan 3
Tak Terbatas
Tak terbatas
Menit Generasi Avatar IV
Durasi maksimal per video untuk Avatar IV
30 detik
3 menit
3 menit
Kontrol Gerak / Isyarat
Hasilkan Tampilan
Pelatihan Model AI
Paket Tampilan
Penempatan Produk
Emosi Suara Khusus
Avatar Kustom Tambahan
Add-on
Add-on
Penghapusan latar belakang AI
Durasi maksimal per video
3 menit
30 menit
30 menit
Kecepatan pemrosesan video
Standar
Cepat
Tercepat
Suite Bahasa Global
30+ bahasa
175 bahasa & dialek
175 bahasa & dialek
Suara merek (Glosarium merek)
Unggah transkripsi sebagai sumber
Edit dan buktikan naskah terjemahan
Ganti suara
Video Interaktif
Penanaman Tautan Video
Kuis Interaktif
Pembuatan Video Cabang & Pengambilan Keputusan
Ekspor SCORM
Tempat duduk pengguna
1
1
1
Komentar video
Paket merek
Kolaborasi draf video
Tandai dan tugaskan tugas
Halaman berbagi bermerek
Ruang kerja kolaboratif
Templat tim
Kontrol peran
Kontrol akses konten
Kontrol akses konten granular
Otentikasi multi-faktor (MFA)
SAML/SSO
SCIM
URL yang dilindungi kata sandi
Catatan Audit
Penerapan 2FA Anggota Tim
Dukungan obrolan langsung
Anda dapat menggunakan HeyGen secara gratis dan membuat hingga 3 video per bulan, tanpa memerlukan kartu kredit. Paket berbayar HeyGen mencakup pembuatan video tanpa batas. Untuk individu yang membuat video bentuk pendek, paket HeyGen Creator berharga $29 per bulan (atau $24/bulan jika Anda membayar secara tahunan). Untuk tim yang ingin membuat video berkualitas tinggi dan berkolaborasi, paket HeyGen Team berharga $39/kursi/bulan (atau $30/kursi/bulan jika Anda membayar secara tahunan), dan dimulai dari 2 kursi.
Ketika Anda membatalkan langganan, Anda membatalkan perpanjangan siklus penagihan. Ini berarti Anda masih akan memiliki akses ke fitur langganan hingga akhir siklus penagihan yang aktif. Namun, Anda tidak akan dikenakan biaya untuk perpanjangan lebih lanjut.
Biaya langganan bulanan akan membebankan metode pembayaran Anda setiap bulan, sementara langganan tahunan hanya akan membebankannya sekali setahun. Biaya bulanan aktual dari langganan tahunan lebih rendah daripada langganan bulanan.
Anda dapat mengganti paket Anda di aplikasi web. Peningkatan paket Anda akan berlaku segera. Penurunan paket akan dijadwalkan pada akhir siklus penagihan Anda.
Ya. Kami tidak membatasi bagaimana Anda menggunakan atau mendistribusikan video setelah Anda membuatnya, selama materi dan input yang Anda gunakan berada dalam pedoman yang dapat diterima (misalnya, tidak ada pelanggaran hak cipta dari unggahan Anda, tidak ada kata-kata sensitif atau buruk untuk input karakter).
Anda dapat membayar melalui kartu kredit, rekening bank AS, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe, atau metode pembayaran lokal tambahan berdasarkan wilayah Anda.
Anda dapat langsung menuju ke halaman akun Anda untuk menemukan opsi jeda atau pembatalan langganan.
Apa yang dikatakan pelanggan tentang kami
Spoiler, mereka punya beberapa hal bagus untuk dikatakan.
"This is revolutionary for our content creation. It saves time, money, and the results are highly professional. Truly impressive."— Manuel R. on Capterra
"I love the lifelike avatars and how simple the UI is. Even our non-designers can create great videos with HeyGen."— Thomas V. on Product Hunt
"The versatility of this tool is impressive. We make everything from ads to tutorials. HeyGen is intuitive and requires minimal effort."— Umair B. on Product Hunt
"I love that I don`t need any camera or crew now. I just type my script and get a video. It`s incredibly convenient and the results are great."— Wendy D. on Product Hunt
"HeyGen’s multi-language support is perfect for reaching a global audience. The translations and voice overs sound very natural."— Xiao L. on Product Hunt
"Coming from image generation, I found the video creation experience with HeyGen to be outstanding. It unlocks so much creativity with ease."— Bella M. on Capterra
"As a solo entrepreneur, HeyGen helps me create professional content without any production team. It`s very straightforward and effective."— Alexis N. on Product Hunt
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.