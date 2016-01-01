Avatar Pembicara Teks

Ubah konten tertulis Anda menjadi avatar suara yang seperti nyata dalam beberapa menit. Dengan teknologi AI HeyGen, Anda dapat membuat avatar personal untuk situs web, asisten virtual, e-learning, dan lainnya. Tidak perlu pengambilan gambar atau alat pengeditan yang rumit. Cukup ketik teks Anda, pilih suara, dan biarkan platform kami menghidupkannya.

Tool featured image
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba penerjemah video AI kami

Penerjemah Video AI HeyGen secara otomatis mengonversi video apa pun ke dalam bahasa lain dengan audio yang sinkron dengan bibir secara alami, sesuai dengan suara dan emosi pembicara. Ini mempertahankan gaya penyampaian asli sambil menghasilkan versi multibahasa berkualitas studio dalam hitungan menit.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Pilih contoh video
Step 1:Pilih contoh video
Unggah video kustom
Step 2:Unggah video kustom
Klik terjemahkan video
Step 3:Klik terjemahkan video
Teks ke Ucapan

Mengapa Memilih Kami untuk Avatar Teks-ke-Ucapan Anda

Kami memudahkan Anda untuk membuat avatar suara yang realistis dan menarik hanya dalam beberapa langkah sederhana. Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai platform kami:

• Sederhana dan Cepat: Tidak memerlukan keahlian teknis. Cukup ketik teks Anda, pilih suara, dan buat avatar Anda dalam hitungan menit.
• Sepenuhnya Dapat Disesuaikan: Pilih dari berbagai suara, bahasa, dan nada. Sesuaikan nada, kecepatan, dan gaya untuk memastikan avatar Anda cocok dengan merek Anda dengan sempurna.
• Cocok untuk Setiap Proyek: Baik Anda membuat konten untuk situs web, asisten virtual, atau e-learning, avatar kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bagian terbaiknya? Mereka siap untuk integrasi tanpa kerumitan.
• Terjangkau untuk Semua Orang: Dapatkan avatar AI berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Tidak perlu pekerjaan voice-over yang mahal atau perangkat lunak yang rumit.

Siap untuk membuat avatar teks-ke-bicara Anda? Lihat alat lain kami seperti Buat Avatar Anda Sendiri untuk melengkapi konten avatar Anda.

berbagai avatar stok ditampilkan di sebuah situs web
Teks ke Ucapan

Praktik Terbaik Penggunaan Avatar Text-to-Speech

Platform kami mencakup fitur canggih yang membuat pembuatan dan penggunaan avatar teks-ke-bicara menjadi cepat dan mudah:

• Suara dan Bahasa yang Dapat Disesuaikan: Pilih dari berbagai suara, aksen, dan bahasa untuk mencocokkan dengan merek Anda dan menjangkau audiens global.
• Ucapan AI yang Alami dan Realistis: AI menghasilkan ucapan yang mirip dengan suara manusia dengan nada, intonasi, dan kecepatan yang dapat diatur sehingga avatar Anda terdengar menarik dan manusiawi.
• Pembuatan Video Cepat: Buat video avatar berkualitas tinggi dalam hitungan menit. Cukup masukkan teks Anda, pilih suara, dan hasilkan, tanpa perlu alat pengeditan.
• Integrasi yang Mudah: Tambahkan avatar ke situs web, asisten virtual, konten pemasaran, dan lainnya. Dirancang untuk pengembang dan pengguna non-teknis.
• Dapat Diskalakan untuk Setiap Proyek: Gunakan untuk satu avatar atau ribuan. Platform ini berkembang sesuai dengan kebutuhan Anda dan cocok untuk bisnis dengan ukuran berapapun.
• Teknologi AI yang Terjangkau: Dapatkan hasil suara setara studio dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada layanan voice-over tradisional.

kata skalabel yang tertera pada sebuah poster
Teks ke Ucapan

Meningkatkan Komunikasi dengan Avatar Text-to-Speech

Avatar teks-ke-ucapan dapat mengubah konten statis menjadi visual yang menarik dan dinamis. Mereka sangat cocok untuk meningkatkan penyampaian pesan, memastikan aksesibilitas, dan terhubung dengan berbagai audiens lintas industri dan platform. Dengan menggunakan avatar AI yang berbicara, penonton Anda akan memiliki pengalaman yang lebih menarik.

Teknologi avatar text-to-speech HeyGen menggabungkan alat-alat canggih dengan opsi kustomisasi yang mudah digunakan, memberdayakan para kreator untuk menghasilkan konten berkualitas profesional dengan cepat dan efektif.

seorang wanita berdiri di depan latar belakang biru yang bertuliskan tingkatkan keterlibatan
Bagaimana cara kerjanya?

Buat Avatar AI Kustom Anda dalam 4 Langkah Mudah

Membuat avatar text-to-speech milik Anda sendiri itu mudah dan cepat. Cukup ikuti langkah-langkah sederhana ini:

Langkah 1

Pilih Gaya Avatar Anda

Pilih dari berbagai gaya avatar yang sesuai dengan kebutuhan Anda, baik itu avatar 2D, 3D, atau animasi. Sesuaikan untuk mewakili merek Anda.

Langkah 2

Masukkan Teks Anda

Ketik skrip yang ingin Anda sampaikan melalui avatar Anda. Baik itu pesan singkat atau narasi panjang, cukup ketik dan saksikan ia menjadi nyata.

Langkah 3

Pilih Suara

Pilih dari berbagai pilihan suara. Tentukan nada, aksen, dan kecepatan yang paling cocok dengan konten Anda. Anda dapat mengatur tinggi nada dan kecepatan untuk suara yang lebih personal.

Langkah 4

Buat dan Unduh Avatar Anda

Ketika pengaturan teks dan suara Anda sudah siap, klik 'Generate' untuk membuat video avatar yang tampak nyata dalam beberapa menit. Kemudian unduh dan tambahkan ke situs web, asisten virtual, atau konten pemasaran Anda dengan mudah

Wanita tersenyum dengan rambut gelap dan atasan putih di layar, di atas tombol "Unggah rekaman video Anda".
Antarmuka unggah video dengan opsi untuk file lokal, Google Drive, URL, webcam, atau perekaman melalui telepon.
Antarmuka pembuatan video HeyGen menampilkan avatar wanita yang tersenyum, garis waktu video, dan kolom input skrip.
Sebuah video wanita yang tersenyum dengan tombol putar, di atas ikon Instagram, YouTube, dan TikTok.

Tanya Jawab Avatar Teknologi Teks ke Ucapan

Apa itu avatar text to speech?

Avatar teks ke ucapan adalah karakter digital yang membacakan konten tertulis Anda dengan suara AI. HeyGen mengubah teks Anda menjadi ucapan alami yang dipadukan dengan avatar yang tampak nyata. Cobalah menggunakan Text to Speech Avatar Tool.

Bagaimana cara membuat avatar teks ke ucapan dengan HeyGen?

Anda memilih avatar, menempelkan skrip Anda, memilih suara, dan menghasilkan video Anda. Platform ini secara otomatis mengatur ucapan, sinkronisasi bibir, waktu, dan rendering sehingga Anda tidak memerlukan keahlian mengedit. Anda juga dapat membuat visual kustom menggunakan alat Create Your Own Avatar.

Bisakah saya menyesuaikan suara dan gaya AI dari avatar saya?

Ya. Anda dapat memilih dari berbagai bahasa, aksen, nada, dan menyesuaikan tinggi nada atau kecepatan untuk mendapatkan penyampaian yang tepat seperti yang Anda inginkan. Ini membantu menyesuaikan avatar Anda dengan kepribadian merek, gaya edukasi, atau peran asisten Anda.

Seberapa cepat saya dapat membuat avatar teks ke ucapan?

Kebanyakan avatar siap dalam beberapa menit. Setelah skrip dan pengaturan suara Anda ditetapkan, AI secara otomatis menghasilkan video avatar yang sudah dipoles dan siap untuk diunduh atau diintegrasikan ke situs web.


Bisakah saya menggunakan avatar-avatar ini untuk proyek komersial atau bisnis?

Ya. Anda bebas menggunakan avatar yang telah Anda buat untuk pemasaran, penjualan, pelatihan, layanan pelanggan, dan konten komersial lainnya. Banyak bisnis yang menggabungkan alat ini dengan PowerPoint to Video Generator untuk penciptaan konten yang skalabel.

Apakah alat avatar teks ke ucapan gratis untuk dicoba?

HeyGen menawarkan versi gratis agar Anda dapat mencoba suara, bahasa, dan gaya avatar sebelum meningkatkan versi. Anda dapat membuat dan mengunduh video avatar awal tanpa biaya dan meningkatkan dengan fitur premium sesuai kebutuhan.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background