Penerjemah video yang berbicara dalam berbagai bahasa

Unggah video Anda dan terjemahkan secara otomatis ke dalam 175+ bahasa dan dialek yang berbeda menggunakan suara tiruan AI, sinkronisasi bibir yang akurat, dan subtitle. Tidak ada lagi dubbing atau batasan bahasa.

Terjemahkan video

110,716,697Video yang dihasilkan
85,098,815Avatar yang dihasilkan
15,354,007Video yang telah diterjemahkan
The world's leading companies trust HeyGen
Hari Kerja
Coursera
Miro
Harvard
Kepala
Intel
Komatsu
Dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengembang dan perusahaan terkemuka.

Mengapa HeyGen merupakan AI penerjemah video terdepan

Didukung oleh teknologi terjemahan AI canggih dan kloning suara, HeyGen menyediakan penerjemah video paling akurat yang tersedia saat ini. Solusi kami mengonversi ucapan dan menyinkronkan gerakan bibir secara real time dengan sempurna, membantu para kreator dan bisnis untuk mengatasi hambatan bahasa dan terhubung dengan audiens global.

Mengapa Anda harus menggunakan penerjemah video AI

Cepat, mudah, dan hemat biaya

Penerjemahan video tradisional bisa lambat dan mahal. Penerjemah video online kami membuatnya menjadi mudah. Cukup unggah file Anda atau tempelkan tautan YouTube, dan segera terjemahkan video hanya dengan satu klik. Tidak perlu pengambilan gambar ulang yang mahal atau pengalihan suara manual. Ini cepat, ramah anggaran, dan mudah bagi kreator dan bisnis dengan ukuran apa pun.

Perluas jangkauan global Anda

Baik Anda seorang kreator solo atau perusahaan, terjemahan video AI membantu membuka pasar baru. Dengan nuansa budaya, keakuratan suara, dan sinkronisasi bibir yang tepat, video Anda akan memiliki gema secara internasional dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh subjudul saja. Jangkauan yang lebih luas berarti lebih banyak keterlibatan dan pertumbuhan.

Jaga suaramu

Penerjemah bahasa video kami jauh melampaui substitusi kata. Dengan menggunakan AI canggih dan kloning suara, nada unik dan cara penyampaian Anda tetap terjaga dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek. Bahkan ketika Anda menerjemahkan video ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, hasilnya tetap terdengar seperti diri Anda yang otentik dan konsisten.

Sesuaikan lokalitas Anda

Tambahkan subtitle, sempurnakan nada, dan atur pengaturan untuk sesuai dengan gaya merek Anda. Dengan akses satu-klik ke lebih dari 175 bahasa dan dialek. Video dalam sebuah koleksi juga mendapatkan akses ke pemutar multi-bahasa, yang dapat dengan mudah disematkan di halaman manapun atau LMS untuk tayangan mulus dalam berbagai bahasa

Sinkronisasi bibir yang sempurna

Lupakan ketidaksesuaian waktu. HeyGen melampaui dubbing AI dengan sinkronisasi bibir yang menyelaraskan ucapan terjemahan dengan sempurna dengan gerakan wajah. Ini membuat konten lokal Anda terasa asli, menjaga keterlibatan penonton.

Terjemahan yang lebih cerdas, kontrol yang lebih besar

Glosarium merek kami yang telah ditingkatkan kini mendukung terjemahan paksa, istilah yang dilindungi, dan pengucapan yang benar. Anda dapat membuat dan mengelola koleksi, menambahkan terjemahan baru dengan mudah, serta mengubah terjemahan untuk menghasilkan beberapa terjemahan dari satu video.

Video dan suara Anda, kini dalam 175+ Bahasa

Didukung oleh teknologi animasi wajah canggih dan sinkronisasi suara, HeyGen menyediakan generator avatar AI terbaik yang ada saat ini. Avatar kami yang tampak nyata dapat menyesuaikan ekspresi, gerak tubuh, dan ucapan secara real time, membuat mereka sempurna untuk menarik perhatian audiens di media sosial, pelatihan, pemasaran, dan dukungan pelanggan.

Emosi yang sejalan dengan pesan Anda

Sampaikan pidato utama atau pengumuman yang tulus dengan avatar yang menyesuaikan nada secara real time. Dengan editor berbasis teks AI Studio, Anda dapat menciptakan penampilan vokal yang berdampak untuk avatar video Anda.

Pilih avatar yang sudah jadi atau sesuaikan avatar Anda sendiri

Pilih dari berbagai kepribadian yang luas, masing-masing dirancang dengan nada dan gerak tubuh yang berbeda. Untuk pendekatan yang lebih personal, sesuaikan suara, ekspresi, dan cara penyampaian agar cocok dengan merek Anda.

Tidak ada lagi jeda yang canggung, avatar Anda kini memiliki konteks

Ucapkan selamat tinggal pada pengiriman yang terkesan robotik. Fitur seperti Voice Director dan Voice Mirroring memastikan video yang dihasilkan AI terasa otentik dan alami, menciptakan pengalaman menonton yang lebih lancar.

Cara menerjemahkan video dengan HeyGen

Langkah 1

Unggah video dari perangkat Anda, YouTube, atau Drive. Kemudian, penerjemah video AI mulai menerjemahkan video.

Langkah 2

Pilih bahasa untuk menerjemahkan video ke Bahasa Inggris atau pilih dari 175+ bahasa dan dialek lainnya lengkap dengan pengalih suara AI, pembuat subtitle, dan lokalisasi video.

Langkah 3

Terbitkan pratinjau video yang menampilkan terjemahan video, edit jika perlu, kemudian ekspor dengan menggunakan alat terjemahan video HeyGen.

Trivago menghemat 50% waktu pasca produksi
Trivago memanfaatkan HeyGen untuk menyesuaikan iklan TV mereka di 30 pasar, memangkas waktu pascaproduksi hingga setengahnya dan menghemat 3–4 bulan per kampanye.

Angka-angka berbicara sendiri

Dampaknya jelas. Bisnis mendapatkan hasil nyata dengan penerjemah video HeyGen. Dengan menerjemahkan video secara instan, Anda bisa menghemat uang dan waktu sekaligus dengan mudah memperluas jangkauan global Anda.

80%

pengurangan biaya terjemahan video

30

pasar yang dilokalkan secara instan

1 hari

per video dari mingguan atau bulanan

Digunakan oleh merek-merek terkemuka untuk menjangkau audiens global

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform video AI paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya.

Apa itu penerjemah video?

Sebuah alat penerjemah video adalah alat yang mengonversi audio, voiceover, atau subtitle dalam sebuah video ke dalam bahasa lain, membantu konten menjangkau audiens yang lebih luas. Proses ini memungkinkan para kreator konten, bisnis, dan organisasi untuk memperluas jangkauan mereka secara global dengan mengatasi hambatan bahasa.

Apa saja jenis-jenis penerjemah video yang berbeda?

Ada berbagai jenis penerjemah video. Ini termasuk subtitling, dubbing, voice-over, dan SDH. Jenis lainnya adalah captioning langsung, interpretasi bahasa isyarat, deskripsi audio, dan alat terjemahan yang didukung AI.

Apakah ada aplikasi yang dapat menerjemahkan video secara otomatis?

Ya, HeyGen dapat menerjemahkan video secara otomatis ke dalam lebih dari 175 bahasa & dialek. Ini mempertahankan suara Anda melalui kloning dan menyelaraskan gerakan bibir, membuat terjemahan tampak alami dan otentik untuk penonton global.

Apakah HeyGen memiliki penerjemah video gratis?

Ya, HeyGen menawarkan paket gratis yang memungkinkan Anda untuk menerjemahkan hingga 3 video per bulan, masing-masing hingga 3 menit lamanya. Ini termasuk fitur seperti subtitle yang dihasilkan AI, voiceover AI, dan sinkronisasi bibir dalam lebih dari 175+ bahasa dan dialek.

Bagi mereka yang mencari akurasi lebih tinggi, lebih banyak pilihan bahasa, dan fitur-fitur canggih, paket premium kami menyediakan penyesuaian lanjutan dan sintesis suara yang superior.

Seberapa akurat penerjemah video?

Penerjemah video HeyGen sangat akurat, menyediakan sinkronisasi bibir yang alami dan kloning suara untuk audio yang jernih dan bahasa-bahasa umum, dengan layanan proofreading tingkat perusahaan yang tersedia untuk presisi maksimal.

Apa penerjemah video online terbaik di tahun 2025?

HeyGen secara luas dianggap sebagai salah satu penerjemah video AI terbaik. Ini mendukung lokalisasi video, kloning suara, dan fungsi penerjemahan video dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek.

Apa yang membuat terjemahan video berbasis AI berbeda dari subjudul?

Terjemahan video AI berbeda dari subjudul karena tidak hanya sekadar menampilkan teks terjemahan di layar. Ini menerjemahkan suara Anda ke dalam bahasa lain, merekreasikannya menggunakan kloning suara, dan menyelaraskannya dengan sempurna dengan video.

Hasilnya adalah pengalaman yang sepenuhnya menyeluruh sehingga membuat audiens merasa seolah-olah Anda berbicara dalam bahasa ibu mereka secara alami.

Bagaimana avatar AI membuat terjemahan video AI menjadi lebih menarik?

Avatar AI menciptakan versi digital dari diri Anda yang meniru gerakan, ekspresi, dan pola bicara Anda. Baik Anda sedang mempresentasikan, bercerita, atau mengajar, avatar Anda membuat konten multibahasa terasa lebih pribadi dan menarik tanpa perlu rekaman tambahan, voiceover, atau dubbing.

