Ubah setiap tautan web menjadi video jadi dengan menggunakan alat url ke video HeyGen. Tempelkan URL ke dalam video, pilih gaya dan durasi, dan hasilkan video yang sudah dipoles, dilengkapi teks, dan siap untuk berbagai platform tanpa perlu kamera atau pengeditan yang rumit. Gunakan tautan, gambar, atau skrip untuk menghasilkan klip yang dapat dibagikan dengan cepat.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Ubah SOP, dokumen HR, dan pedoman internal menjadi video pelatihan langkah demi langkah yang jelas dengan penyampaian yang konsisten di setiap tim.
Ubah skrip pesan atau rincian fitur menjadi video promosi yang rapi yang menonjolkan manfaat, FAQ, dan detail kunci produk.
Ubah skrip pesan atau rincian fitur menjadi video promosi yang rapi yang menonjolkan manfaat, FAQ, dan detail kunci produk.
Ubahlah materi yang padat atau penjelasan panjang lebar menjadi pelajaran yang mudah diikuti dengan menggunakan alat AI script ke video untuk pembelajaran digital dan pembuatan kursus.
Buatlah klip yang menarik perhatian dari pengumuman, naskah kepemimpinan pemikiran, petunjuk bercerita, dan pembaruan mingguan menggunakan alat gratis untuk mengubah skrip menjadi video.
Mengapa HeyGen adalah skrip kecerdasan buatan video terbaik
HeyGen mengubah skrip apa pun menjadi video yang berkualitas tinggi dan tampak nyata dalam hitungan menit. Mulai dari ide kasar, skenario yang sudah dipoles, atau bahkan beberapa poin penting. HeyGen menghasilkan adegan percakapan yang realistis dengan kontrol yang kuat, sehingga Anda dapat beralih dari kata-kata menjadi video yang jadi tanpa alur produksi tradisional.
Ubah skrip menjadi video yang terlihat profesional dalam beberapa menit. Ini jauh lebih cepat dan murah daripada proses pembuatan film, pengambilan gambar ulang, atau jalur waktu penyuntingan yang rumit.
Buat video berkualitas profesional dengan alur kerja yang sederhana dan intuitif. Tanpa latar belakang pengeditan. Tanpa konfigurasi teknis. Cukup tulis, hasilkan, sempurnakan
Dari draf pertama Anda hingga ekspor akhir, editor berbasis teks HeyGen mempermudah seluruh prosesnya. Perbarui baris, sesuaikan tempo, revisi adegan, dan lakukan iterasi dengan cepat, seperti mengedit dokumen, bukan timeline.
Ekstraksi konten otomatis dan pengurutan
HeyGen menganalisis teks halaman, gambar, dan konten meta untuk membuat papan cerita yang koheren. Mesin url ke video mengidentifikasi judul, gambar produk, dan bagian kunci, kemudian menyusunnya menjadi adegan dengan pengguliran yang halus, transisi, dan penentuan waktu. Ini menghilangkan pengambilan manual dan menyediakan dasar yang bersih untuk disesuaikan, apakah Anda memerlukan klip gaya UGC pendek atau file video demo yang lebih panjang.
Ekspor multi-format dan preset platform
Ekspor MP4 yang dioptimalkan untuk YouTube, potongan vertikal untuk Reels dan TikTok, atau aset berulang untuk Canvas dan cerita sosial. Pilih resolusi, rasio aspek, dan bitrate atau pilih dari preset yang disesuaikan untuk platform iklan dan postingan organik. HeyGen memastikan rendering berkualitas yang cocok untuk setiap alur distribusi.
Voiceover yang dapat disesuaikan, subtitle, dan terjemahan
Secara otomatis menghasilkan suara dari teks yang diekstrak atau unggah naskah Anda. Tambahkan subjudul yang akurat dan gunakan video translator untuk membuat versi lokal dalam berbagai bahasa. Kloning suara dan narasi alami menjaga konsistensi nada sementara sinkronisasi bibir dan waktu penayangan teks tetap tepat untuk setiap pasar.
API Pengembang dan otomatisasi batch
Integrasikan HeyGen ke dalam alur kerja Anda melalui REST API untuk pemrosesan konten video secara massal. Otomatiskan pembuatan video dari tautan produk, entri CMS, atau spreadsheet pemasaran. Notifikasi webhook, integrasi penyimpanan, dan konfigurasi kustom memungkinkan Anda meningkatkan produksi dan memicu video saat ada pembaruan konten.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator URL ke Video
Ubah tautan menjadi video yang sudah jadi dalam empat langkah mudah yang dirancang untuk kecepatan dan kontrol.
Masukkan tautan web yang ingin Anda ubah. Pilih templat, rasio aspek, dan nuansa visual yang sesuai dengan merek atau kampanye Anda untuk konten video Anda. HeyGen akan menyiapkan papan cerita awal secara otomatis.
HeyGen mengekstrak judul dan teks; edit atau tempel skrip khusus untuk mengontrol voiceover, caption, dan penekanan adegan dalam konten video Anda. Gunakan pengeditan teks ke video untuk perubahan pesan yang cepat.
Atur imajeri, transisi, musik latar, dan opsi voiceover. Aktifkan atau nonaktifkan teks terjemahan, sesuaikan tempo, atau ganti gambar menggunakan peningkatan gambar ke video untuk visual yang lebih kaya.
Hasilkan video final. HeyGen menangani rendering, sinkronisasi bibir, pengkodean, dan pembuatan file video untuk proyek Anda. Unduh file yang telah dioptimalkan atau gunakan API untuk mengirimkan batch dan versi lokal secara otomatis.
Sebuah url ke generator video mengubah tautan halaman web menjadi video terstruktur dengan mengekstrak konten, gambar, dan metadata, kemudian menyusunnya menjadi adegan dengan suara latar, teks, dan animasi. Sistem HeyGen menganalisis halaman tersebut, menghasilkan storyboard, dan memproduksi video yang sudah dipoles tanpa perlu perekaman layar atau pengeditan manual.
Anda dapat mengonversi halaman yang dapat diakses publik seperti halaman produk, postingan blog, dokumentasi, dan halaman arahan. Konten yang dilindungi kata sandi atau secara dinamis dibatasi yang memerlukan otentikasi tidak dapat dikonversi kecuali Anda menyediakan snapshot yang dapat diakses atau akses API. Aplikasi dinamis besar mungkin memerlukan pengaturan penangkapan yang disesuaikan.
Sangat dapat disesuaikan. Ubah tempo, templat, musik latar, gaya voiceover, teks, visual, dan elemen video online. Gunakan pengeditan teks ke video untuk mengubah pesan, terapkan gambar ke video untuk visual yang lebih kaya, atau atur waktu dan transisi untuk hasil yang lebih sinematik.
Ya. Gunakan video translator untuk membuat versi lokal dengan teks terjemahan dan pengisi suara yang telah diterjemahkan. HeyGen mempertahankan waktu dan tempo sambil merekreasikan narasi alami dalam bahasa target untuk menjaga konsistensi di berbagai pasar.
Opsi ekspor termasuk MP4 yang dioptimalkan untuk web dan sosial media, potongan vertikal untuk Reels/TikTok, aset berulang untuk Canvas, dan file dengan bitrate tinggi untuk siaran. Pilih preset platform untuk memastikan rasio aspek, resolusi, dan ukuran file yang tepat untuk setiap tujuan.
Ya. HeyGen menyediakan titik akhir REST untuk membuat, memantau, dan mengambil rekaman file video Anda. Pengolahan batch, notifikasi webhook, dan integrasi penyimpanan memungkinkan alur kerja otomatis untuk katalog besar dan pembaruan yang sering.
Pemasar, tim produk, manajer e-commerce, pendidik, penerbit, dan kreator mendapat manfaat. Siapa saja yang membutuhkan produksi video yang cepat dan dapat diskalakan dari konten web yang ada akan menemukan penghematan waktu dan biaya yang signifikan dibandingkan dengan produksi tradisional.
Anda tetap memiliki hak penuh atas video yang Anda ekspor. HeyGen tidak mengklaim kepemilikan. Pastikan Anda memiliki hak hukum atas media pihak ketiga atau konten berhak cipta yang termasuk dalam halaman yang dikonversi; Anda tetap bertanggung jawab atas aset-aset tersebut.
Ya. HeyGen menghasilkan kreatif yang siap digunakan di platform, dioptimalkan untuk iklan sosial dan programatik. Gunakan pembuatan batch untuk menciptakan berbagai variasi iklan untuk pengujian A/B dan kampanye kinerja.
Unggahan dan video yang dihasilkan dienkripsi selama dalam perjalanan dan saat tidak aktif. HeyGen mematuhi praktik keamanan standar industri dan menawarkan penyimpanan yang dapat dikonfigurasi serta kontrol akses. Untuk konten yang sensitif, gunakan integrasi penyimpanan pribadi dan pembatasan akses untuk mengamankan file video Anda.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.