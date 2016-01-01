Cara termudah untuk membuat video kepala yang berbicara yang realistis dan menarik. Tidak perlu kamera, mikrofon, atau pengeditan yang rumit. Baik Anda membuat presentasi, pengumuman, atau konten pelatihan, platform kami memungkinkan Anda untuk menghasilkan video potret profesional hanya dalam beberapa menit, sepenuhnya gratis.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dan dapat meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Bagaimana Cara Membuat Video Kepala Berbicara AI?
Hidupkan potret diam dengan gerakan wajah, ekspresi, dan suara yang realistis menggunakan generator video kepala berbicara AI kami.
Unggah foto diri yang jelas atau pilih dari lebih dari 1.100 avatar AI. Teknologi kami memetakan fitur wajah untuk menciptakan gerakan yang alami dan ekspresif yang terasa otentik dan manusiawi.
Tulis, tempel, atau unggah naskah Anda langsung ke dalam editor. AI akan secara otomatis menyelaraskan kata-kata Anda dengan gerakan bibir, emosi, dan nada yang sempurna untuk hasil yang tampak nyata.
Pilih suara, bahasa, dan nada yang Anda sukai untuk sesuai dengan pesan Anda. Anda juga dapat menyesuaikan gerak avatar, menambahkan subtitle, musik latar, atau branding untuk video yang terlihat profesional dan sesuai dengan gaya Anda.
Klik “Generate” dan saksikan gambar diam Anda berubah menjadi video dinamis dalam hitungan menit. Unduh video kepala yang berbicara Anda dan bagikan secara instan di berbagai platform, media sosial, situs web, atau presentasi.
Fitur Pembuat Video Berbicara AI
Dengan HeyGen, Anda memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat video yang menarik dan profesional dengan cepat dan mudah. Inilah alasan kami menjadi pilihan terbaik Anda untuk pembuatan video AI:
Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana generator avatar AI HeyGen dapat membantu Anda membuat avatar personal dengan mudah.
Kepala yang Bisa Disesuaikan
Pilih dari 1.100+ avatar yang sangat realistis, atau ciptakan satu yang mencerminkan diri Anda atau persona merek Anda. Setiap avatar menampilkan gerakan yang tampak nyata dan ekspresi alami, sehingga video Anda terasa otentik dan menarik.
Kemampuan Multibahasa
Terjemahkan skrip Anda ke dalam lebih dari 175 bahasa dengan penyampaian yang alami dan mirip manusia. Dengan AI kami, Anda dapat menjangkau audiens di seluruh dunia dan mempersonalisasi video Anda untuk berbagai budaya dan wilayah.
Tidak Perlu Kamera atau Studio
Lewati peralatan mahal dan sesi pengambilan gambar yang lama. Cukup unggah sebuah gambar dan buat video Anda dalam beberapa menit, menggunakan AI untuk mengurus detail teknis.
Produksi Video Cepat
Hasilkan video potret berkualitas tinggi dalam hitungan menit, sangat cocok untuk bisnis dan kreator yang perlu meningkatkan produksi konten secara efisien.
Video kepala yang berbicara menampilkan avatar digital yang berbicara naskah Anda dengan ekspresi yang hidup, sinkronisasi bibir, dan gerakan alami. Ini meniru tampilan dan nuansa presenter nyata, tanpa perlu pengambilan gambar atau studio.
Cukup unggah foto atau pilih avatar, ketik naskah Anda, dan biarkan AI menyelaraskan kata-kata Anda dengan gerakan yang realistis. Video kepala yang berbicara Anda akan dibuat dalam beberapa menit. Butuh bantuan menulis naskah? Coba AI Video Script Generator.
Ya. Anda dapat mengunggah potret diri untuk membuat avatar pribadi atau menggunakan yang sudah ada dari perpustakaan. Anda juga dapat mengunggah suara Anda sendiri atau memilih dari berbagai suara AI yang tersedia.
Platform ini mendukung lebih dari 170 bahasa dan dialek, memungkinkan Anda untuk membuat video multibahasa yang terlokalisasi dengan ucapan alami dan sinkronisasi bibir yang akurat untuk audiens global.
Tentu saja. Ini banyak digunakan untuk pelatihan perusahaan, orientasi karyawan, video penjualan, pengumuman, dan komunikasi internal. Untuk video gaya juru bicara, Anda juga bisa menjelajahi AI Spokesperson Tool.
Fokus pada opsi kustomisasi, integrasi dengan alat lain, kemudahan penggunaan, kecepatan, keamanan, serta kualitas dukungan pelanggan dan dokumentasi.
Kebanyakan video dibuat hanya dalam beberapa menit. AI mengatur sinkronisasi suara, ekspresi, dan gerakan secara otomatis, sehingga Anda tidak memerlukan keahlian mengedit atau pengalaman produksi.
Tidak diperlukan keahlian mengedit. Antarmukanya sederhana, dan AI yang melakukan semua pekerjaan berat. Anda dapat segera mulai membuat video pertama Anda melalui HeyGen Signup.
