Anda tetap memiliki kepemilikan penuh atas video yang Anda ekspor. HeyGen tidak mengklaim hak atas konten Anda, memastikan Anda tetap memiliki kepemilikan atas kreasi yang Anda buat dengan alat AI kami. Pastikan Anda memiliki hak yang diperlukan untuk media pihak ketiga yang termasuk dalam reel.