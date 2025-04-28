Ubah ide, skrip, tautan, atau trek menjadi reel sosial yang terpolis dengan generator reel AI HeyGen. Hasilkan edit reaktif audio, teks, preset platform, dan varian lokal secara otomatis, tanpa kamera, tanpa editor, hanya video pendek yang siap dipublikasikan.
Tangkap tren dengan cepat. Tempelkan teks atau unggah klip dan buat video reel vertikal yang sesuai dengan format tren, memaksimalkan jangkauan dan keterlibatan dengan waktu respons yang minimal.
Ubah halaman produk atau tautan katalog menjadi video pendek yang dapat dibeli. HeyGen menarik gambar produk, membuat adegan sorotan, dan menghasilkan berbagai varian iklan untuk pengujian.
Buat reel lirik yang reaktif terhadap audio dengan mengunggah trek dan baris menggunakan alat AI kami. Mesin ini menyesuaikan waktu tampilan teks dan visual dengan frasa dan ketukan sehingga penurunan lirik terasa sinematik dan mudah dibagikan.
Ubahlah skrip pelajaran, tips, dan tutorial menjadi video pendek dengan teks terjemahan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan lebih cepat. Lokalkan konten melalui penerjemah video untuk kursus global dan program L&D.
Ubah video panjang, siaran langsung, atau podcast menjadi puluhan reel pendek secara otomatis menggunakan pembuat reel AI gratis kami. Pembuatan batch dan alur kerja API memungkinkan kreator untuk mempublikasikan konten secara konsisten dengan cepat dengan bantuan pembuat reel AI gratis kami.
Buat visual konser, loop DJ, atau promo festival yang sesuai dengan energi langsung. Ekspor loop yang siap performa dengan kualitas tinggi untuk layar LED dan setup VJ.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Reel AI Terbaik
HeyGen menggabungkan generasi video AI canggih, analisis audio, dan alur kerja berbasis template untuk menghasilkan reel yang menarik perhatian dalam hitungan menit. Para kreator dan tim mendapatkan kualitas yang konsisten, iterasi cepat, dan lokalitas yang terintegrasi sehingga setiap kampanye dapat berkinerja secara global.
Hasilkan reel yang terpolis dalam hitungan menit dari satu permintaan, skrip, atau tautan menggunakan generator reel AI gratis. HeyGen mengotomatiskan pemilihan adegan, tempo, dan caption sehingga para kreator dapat beralih dari ide ke konten siap terbit dengan jauh lebih cepat.
Pilih gaya visual, atur gerakan dan warna, ganti cuplikan, atau sesuaikan teks dan waktu dengan lebih detail. HeyGen memberi Anda kontrol tingkat tinggi tanpa memerlukan perangkat lunak pengeditan yang kompleks atau garis waktu.
Ekspor versi yang dioptimalkan untuk platform TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, atau media sosial berbayar menggunakan pembuat reel kami. Terjemahkan naskah dengan penerjemah video dan pertahankan sinkronisasi bibir serta waktu teks yang akurat untuk jangkauan global menggunakan alat AI kami.
Skrip berbasis AI untuk produksi reel
HeyGen menganalisis skrip, petunjuk, atau halaman yang terhubung dan menghasilkan storyboard yang dapat diedit dari adegan-adegan yang sesuai dengan nada dan tujuan, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan konten Anda. Generator video AI memilih cuplikan, gerakan kamera, dan waktu untuk menciptakan gulungan video yang koheren yang mengikuti narasi Anda sambil mempertahankan kata-kata asli Anda.
Visual yang reaktif terhadap audio dan pengeditan yang didorong oleh irama
Unggah trek dan HeyGen akan menganalisis tempo, ketukan, dan energi untuk menggerakkan suntingan, transisi, dan efek visual. Buatlah reel yang berdenyut sesuai dengan musik Anda, menonjolkan drop, dan menyelaraskan frasa untuk konten bentuk pendek yang lebih menarik.
Keterangan cerdas, sulih suara, dan lokalalisasi
Secara otomatis menghasilkan keterangan dan suara latar untuk reel Anda. Sistem mendukung kloning suara dan narasi multibahasa, serta penerjemah video merekreasikan penyampaian dalam bahasa lain sehingga reel yang dilokalisasi terasa alami dan tepat waktu.
Alat kustomisasi dan remix yang cepat
Tukar b roll yang dipilih AI dengan rekaman Anda, ubah gaya, atau lakukan penyesuaian detail dengan petunjuk sederhana. Integrasikan gambar ke video atau tukar wajah untuk gulungan yang berfokus pada karakter dan gunakan sinkronisasi bibir untuk keselarasan penampilan yang lebih ketat.
Cara Menggunakan Generator Reel AI
Buat reel dari ide hingga berkas siap terbit dalam empat langkah yang jelas.
Masukkan konsep Anda, masukkan URL produk, tempelkan skrip, atau unggah trek untuk membuat reel dengan mudah. HeyGen menganalisis konten, metadata, dan audio untuk menyiapkan storyboard untuk reel Anda, berfungsi sebagai editor video yang kuat.
Pilih preset visual atau tampilan kustom, kemudian pilih rasio aspek vertikal, persegi, atau horizontal yang dioptimalkan untuk TikTok, Instagram, atau Shorts. HeyGen secara otomatis menyiapkan potongan khusus platform.
Edit adegan, ganti rekaman, atur tempo, dan tetapkan gaya caption. Gunakan petunjuk sederhana atau kontrol penyetelan rinci untuk mengubah gerakan, warna, atau penekanan tanpa timeline yang rumit.
Render reel akhir dalam format MP4 dan ekspor versi yang dioptimalkan untuk setiap platform. Gunakan mode batch atau API untuk menghasilkan berbagai varian dan salinan yang dilokalisasi dengan penerjemah video.
Sebuah generator reel AI menggunakan pembuatan video AI untuk mengubah ide, skrip, tautan, atau audio menjadi video bentuk pendek. HeyGen mengotomatiskan penyuntingan, caption, dan preset platform sehingga para kreator dapat memproduksi lebih banyak reel dengan lebih cepat, menguji variasi, dan menjaga identitas visual yang konsisten tanpa perlu mempekerjakan editor.
Unggah trek Anda atau hubungkan audio Anda dan HeyGen akan menganalisis tempo, ketukan, dan bagian untuk menggerakkan pemotongan, transisi, dan intensitas visual. Anda dapat menekankan drop, menyelaraskan keterangan ke dalam frasa, atau memetakan stem ke efek untuk visual yang reaktif terhadap audio yang lebih canggih dalam reel Anda dengan AI.
Ya. Tempelkan URL dan HeyGen, pembuat reel AI gratis, akan mengekstrak gambar, teks, dan bagian kunci untuk menghasilkan papan cerita bentuk pendek. Generator reel AI ini menyusun adegan, menambahkan keterangan, dan menghasilkan video yang siap dibagikan di media sosial yang dapat Anda sempurnakan dan ekspor.
Tentu saja, editor video kami dirancang untuk mempermudah proses kreatif Anda. HeyGen secara otomatis menghasilkan teks dan gaya subtitle yang akurat untuk ditonton di perangkat seluler. Anda dapat mengedit waktu, gaya, dan bahasa, dan sistem akan mengekspor file subtitle atau menanamkan teks terjemahan sesuai kebutuhan.
Ya. Gunakan penerjemah video bawaan untuk menerjemahkan skrip dan keterangan, menghasilkan voiceover yang telah dilokalisasi, serta mempertahankan waktu dan sinkronisasi bibir. Ini memungkinkan Anda dengan cepat meluncurkan video yang telah disesuaikan dengan budaya dengan brief kreatif yang sama.
Pilih dari templat sinematik, UGC, pameran produk, animasi, atau templat bermerek. Sesuaikan warna, gerakan, overlay, tipografi, dan transisi. Ganti aset AI dengan rekaman Anda sendiri melalui alat pengubah gambar menjadi video atau unggahan.
Ya. HeyGen menghasilkan format khusus platform dan MP4 berkualitas tinggi yang dioptimalkan untuk kampanye berbayar. Mode batch memudahkan pembuatan berbagai varian iklan untuk pengujian A B dan optimalisasi kinerja.
Sebagian besar reel dapat dihasilkan dalam beberapa menit tergantung pada panjang dan kompleksitasnya. Pengolahan batch dan otomatisasi API mendukung beban kerja yang lebih besar dan waktu respons cepat untuk tim yang membuat banyak varian.
Ya. Unggah atau kloning suara untuk narasi dan gunakan avatar kustom atau pembuat untuk memperkenalkan reel Anda. Gabungkan penggantian wajah atau aset avatar untuk bakat yang berulang dalam sebuah kampanye menggunakan template yang dapat disesuaikan.
Anda tetap memiliki kepemilikan penuh atas video yang Anda ekspor. HeyGen tidak mengklaim hak atas konten Anda, memastikan Anda tetap memiliki kepemilikan atas kreasi yang Anda buat dengan alat AI kami. Pastikan Anda memiliki hak yang diperlukan untuk media pihak ketiga yang termasuk dalam reel.
Ya. HeyGen menawarkan REST APIs, notifikasi webhook, dan fitur pemrosesan batch untuk mengotomatisasi alur kerja tautan ke reel, pembuatan katalog, dan penerbitan terjadwal.
HeyGen mengikuti praktik keamanan kelas perusahaan termasuk enkripsi, kontrol akses, dan opsi kepatuhan untuk tim. Aset kreatif Anda dan video yang dihasilkan tetap pribadi dan aman.
