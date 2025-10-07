Mulai dari URL produk, skrip pendek, atau brief sederhana dan dapatkan salinan iklan Facebook yang telah disempurnakan tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan manual. HeyGen menghasilkan secara otomatis teks iklan, visual, rasio aspek, dan versi lokal sehingga tim dapat meluncurkan lebih banyak varian iklan berkinerja tinggi dengan lebih cepat.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Ketika jendela produk singkat, pemotretan tradisional dapat memperlambat Anda. Tempelkan URL produk atau ringkasan singkat dan HeyGen akan menghasilkan iklan video atau gambar yang fokus dengan daya tarik yang jelas dan ajakan bertindak sehingga Anda dapat meluncurkan kampanye dalam hitungan jam daripada minggu.
Mengonversi banyak SKU menjadi iklan membutuhkan banyak sumber daya, terutama ketika menggunakan generator iklan AI. HeyGen mengotomatiskan pembuatan kreatif untuk setiap produk, menghasilkan visual dan teks yang konsisten sehingga tim dapat menjalankan kampanye paralel untuk katalog besar tanpa perlu menambah jumlah karyawan dengan menggunakan generator iklan AI kami.
Mengembangkan bisnis ke pasar baru memerlukan materi promosi yang telah diterjemahkan. HeyGen menerjemahkan naskah, membuat ulang voiceover, dan menyesuaikan teks serta tempo agar Anda dapat menguji pesan yang telah dilokalkan dengan cepat dan hemat biaya.
Format singkat memberikan penghargaan pada suntingan yang menarik perhatian dan tempo yang cepat. HeyGen membuat video vertikal dan persegi yang dioptimalkan untuk Reels dan Stories dengan kaitan awal yang cepat, teks terjemahan yang mudah dibaca, dan penyesuaian waktu yang siap untuk platform guna meningkatkan keterlibatan awal.
Retargeting memerlukan banyak pesan khusus agar dapat bergema. HeyGen membuat variasi yang disesuaikan untuk segmen audiens, menonjolkan manfaat, diskon, atau bukti sosial untuk meningkatkan tingkat konversi dari lalu lintas yang sudah mengenal dengan salinan iklan yang disesuaikan.
Agensi harus menyediakan volume dan konsistensi lintas klien. HeyGen mempercepat pembuatan kampanye, menegakkan pedoman merek dengan kit merek yang dapat digunakan kembali, dan mengekspor aset yang terorganisir untuk manajer iklan dan alat pelaporan.
Mengapa Heygen adalah Pembuat Iklan Facebook AI Terbaik
HeyGen menggabungkan produksi cepat, kreatif yang dioptimalkan untuk platform, dan pengujian otomatis untuk membantu tim meningkatkan skala iklan Facebook tanpa studio. Hasilkan banyak konsep iklan, terjemahkan skrip, dan lakukan iterasi dengan cepat untuk meningkatkan ROI.
Buat kreatif Facebook yang siap diluncurkan dari teks atau URL dalam hitungan menit. HeyGen menghasilkan visual, gerakan, dan teks di layar menggunakan alat AI sehingga tim dapat melewatkan proses pengambilan gambar dan siklus penyuntingan yang panjang.
Sesuaikan ukuran dan format kreatif secara otomatis untuk Feed, Stories, Reels, dan Messenger. HeyGen memastikan rasio aspek, tempo, dan teks terjemahan sesuai dengan aturan penempatan dan praktik terbaik Facebook.
HeyGen menyarankan audiens, membuat set variasi untuk pengujian A/B, dan mengoptimalkan salinan serta visual secara bertahap sehingga iklan Anda mendapatkan lebih banyak klik dan biaya yang lebih rendah.
Tautan ke alur kerja pembuatan video dan gambar
Tempelkan URL produk atau halaman arahan dan HeyGen akan mengekstrak pesan kunci, gambar, dan foto produk. Sistem ini memetakan aset-aset tersebut ke dalam draf multi-scene dan menghasilkan kreatif gambar dan video yang siap untuk kampanye Facebook tanpa komposisi manual. Gunakan tautan alur video untuk mengubah halaman produk menjadi klip sosial pendek atau bingkai iklan statis secara instan.
Penulisan otomatis dan kombinasi kreatif
HeyGen menyusun judul, teks utama, dan ajakan bertindak yang disesuaikan dengan tujuan kampanye Anda. Mesin ini memadukan variasi teks dengan visual yang dihasilkan dan saran hook untuk menghasilkan puluhan konsep iklan. Setiap draf mengikuti batasan panjang teks platform dan menggunakan pola persuasi yang telah diuji untuk meningkatkan tingkat klik dan konversi.
Opsi lokalitas dan suara yang terintegrasi
Terjemahkan skrip dan buat ulang narasi dengan video translator, sehingga Anda dapat menjalankan iklan di berbagai pasar dengan cepat menggunakan pembuat iklan AI kami. HeyGen mendukung sintesis suara multibahasa dan sinkronisasi bibir untuk iklan video serta memperbarui teks dan teks di layar sehingga kreatif yang dilokalisasi terasa asli dan konsisten.
Alat pembuatan batch dan pengujian varian
Buat dan ekspor kelompok besar varian iklan dengan mengubah hook, gambar, atau CTA. HeyGen mengorganisir ekspor berdasarkan konvensi penamaan dan pengaturan yang siap untuk platform, memudahkan untuk menjalankan tes A B yang terstruktur dan mengulang pada pemenang tanpa perlu kerja ulang yang memakan waktu.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Iklan Facebook AI
Buat iklan Facebook dalam empat langkah mudah dari brief hingga aset siap luncur.
Tempelkan halaman produk, unggah gambar, atau masukkan skrip singkat. HeyGen menganalisis detail produk, fitur, dan aset visual untuk membangun konsep kreatif awal.
Pilih rasio aspek, tempo, dan tema visual untuk Feed, Stories, Reels, atau Messenger. Terapkan kit merek Anda untuk menjaga konsistensi warna, font, dan logo.
Pratinjau berbagai draf teks dan visual, sesuaikan judul atau gambar, dan buat variasi tambahan. Gunakan saran yang telah terintegrasi untuk menyempurnakan daya tarik dan seruan bertindak.
Unduh aset MP4 atau PNG yang dioptimalkan untuk setiap penempatan, atau ekspor kelompok yang terorganisir untuk manajer iklan Anda. Output HeyGen siap untuk diunggah dan diuji secara langsung.
Sebuah generator iklan facebook AI mengotomatiskan pembuatan iklan menggunakan teks, gambar, atau tautan produk. HeyGen mengubah ringkasan menjadi kreatif iklan lengkap dengan menghasilkan salinan, visual, gerakan, dan ekspor. Anda menyediakan ide atau URL dan mesin akan membangun aset siap luncur sehingga tim dapat memproduksi lebih banyak iklan dengan biaya dan waktu yang lebih sedikit.
Ya. HeyGen mendukung alur kerja gambar ke video dan teks ke video sehingga Anda dapat membuat iklan gambar statis, klip video pendek, dan kreatif sosial multi-scene. Sistem secara otomatis memformat aset untuk penempatan vertikal, persegi, dan horizontal serta mengoptimalkan kecepatan dan penempatan caption untuk setiap format.
Tidak. HeyGen menghasilkan salinan persuasif, saran hook, dan visual yang sesuai secara otomatis. Anda dapat menyesuaikan hasilnya, tetapi draf default dibuat untuk memenuhi batasan platform dan praktik terbaik konversi sehingga tim tanpa desainer masih dapat meluncurkan kampanye berkualitas tinggi.
HeyGen menciptakan berbagai varian judul, deskripsi, visual, dan CTA sehingga Anda dapat menjalankan tes A/B dengan cepat menggunakan generator iklan Facebook kami. Platform ini mengatur ekspor batch dan menyarankan kombinasi audiens dan format untuk membantu Anda beriterasi lebih cepat dan meningkatkan skala versi yang berkinerja terbaik.
Ya. Gunakan alat penerjemah video dan lokalisisasi untuk menerjemahkan skrip, menghasilkan kembali voiceover dengan mempertahankan nada, serta memperbarui teks terjemahan dan teks di layar. Kreatif yang telah dilokalisasi dibangun kembali dengan penyesuaian waktu dan visual agar terasa alami dalam setiap bahasa, memastikan efektivitas salinan iklan.
Terapkan kit merek dengan logo, warna, dan font yang ditegakkan HeyGen di seluruh draf untuk salinan iklan Facebook yang efektif. Anda dapat mengunci elemen, menyetujui templat, dan mengekspor aset konsisten untuk beberapa klien atau lini produk untuk menjaga kampanye yang sesuai dengan merek dalam skala besar.
HeyGen mengekspor file video MP4 dan gambar PNG resolusi tinggi yang diformat untuk Feed, Stories, Reels, Messenger, dan penempatan in-stream. Opsi ekspor batch memudahkan dalam menghasilkan file yang siap untuk platform bagi manajer iklan dan alat kampanye, meningkatkan proses pembuatan iklan kita.
Anda tetap memiliki hak atas semua karya kreatif yang Anda produksi. HeyGen menggunakan aset berlisensi dan konten yang dihasilkan diberikan untuk penggunaan komersial. Pastikan selalu bahwa materi pihak ketiga yang Anda unggah memiliki hak yang sesuai untuk periklanan.
HeyGen membangun kreatif dengan mengikuti praktik terbaik platform dan batasan kebijakan umum, termasuk batas teks dan pedoman penempatan. Anda bertanggung jawab untuk verifikasi akhir dan persetujuan di Facebook Ads Manager sebelum peluncuran.
Mulai dengan tujuan kampanye yang jelas, berikan detail produk yang ringkas atau URL halaman arahan, pilih format khusus platform, dan buat beberapa varian untuk menguji daya tarik dan visual. Gunakan lokalisasi untuk menjangkau pasar baru dan manfaatkan ekspor batch untuk meningkatkan skala pengujian lintas audiens.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.