Generator Iklan Facebook AI untuk Iklan Cepat dan Berkinerja Tinggi

Mulai dari URL produk, skrip pendek, atau brief sederhana dan dapatkan salinan iklan Facebook yang telah disempurnakan tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan manual. HeyGen menghasilkan secara otomatis teks iklan, visual, rasio aspek, dan versi lokal sehingga tim dapat meluncurkan lebih banyak varian iklan berkinerja tinggi dengan lebih cepat.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Iklan peluncuran produk cepat

Iklan peluncuran produk cepat

Ketika jendela produk singkat, pemotretan tradisional dapat memperlambat Anda. Tempelkan URL produk atau ringkasan singkat dan HeyGen akan menghasilkan iklan video atau gambar yang fokus dengan daya tarik yang jelas dan ajakan bertindak sehingga Anda dapat meluncurkan kampanye dalam hitungan jam daripada minggu.

Promosi katalog dan koleksi yang dapat diskalakan

Promosi katalog dan koleksi yang dapat diskalakan

Mengonversi banyak SKU menjadi iklan membutuhkan banyak sumber daya, terutama ketika menggunakan generator iklan AI. HeyGen mengotomatiskan pembuatan kreatif untuk setiap produk, menghasilkan visual dan teks yang konsisten sehingga tim dapat menjalankan kampanye paralel untuk katalog besar tanpa perlu menambah jumlah karyawan dengan menggunakan generator iklan AI kami.

Pengujian pasar lokal

Pengujian pasar lokal

Mengembangkan bisnis ke pasar baru memerlukan materi promosi yang telah diterjemahkan. HeyGen menerjemahkan naskah, membuat ulang voiceover, dan menyesuaikan teks serta tempo agar Anda dapat menguji pesan yang telah dilokalkan dengan cepat dan hemat biaya.

Kreativitas bentuk pendek yang berorientasi sosial

Kreativitas bentuk pendek yang berorientasi sosial

Format singkat memberikan penghargaan pada suntingan yang menarik perhatian dan tempo yang cepat. HeyGen membuat video vertikal dan persegi yang dioptimalkan untuk Reels dan Stories dengan kaitan awal yang cepat, teks terjemahan yang mudah dibaca, dan penyesuaian waktu yang siap untuk platform guna meningkatkan keterlibatan awal.

Retargeting dan kreatif dinamis

Retargeting dan kreatif dinamis

Retargeting memerlukan banyak pesan khusus agar dapat bergema. HeyGen membuat variasi yang disesuaikan untuk segmen audiens, menonjolkan manfaat, diskon, atau bukti sosial untuk meningkatkan tingkat konversi dari lalu lintas yang sudah mengenal dengan salinan iklan yang disesuaikan.

Alur kerja kampanye agensi

Alur kerja kampanye agensi

Agensi harus menyediakan volume dan konsistensi lintas klien. HeyGen mempercepat pembuatan kampanye, menegakkan pedoman merek dengan kit merek yang dapat digunakan kembali, dan mengekspor aset yang terorganisir untuk manajer iklan dan alat pelaporan.

Mengapa Heygen adalah Pembuat Iklan Facebook AI Terbaik

HeyGen menggabungkan produksi cepat, kreatif yang dioptimalkan untuk platform, dan pengujian otomatis untuk membantu tim meningkatkan skala iklan Facebook tanpa studio. Hasilkan banyak konsep iklan, terjemahkan skrip, dan lakukan iterasi dengan cepat untuk meningkatkan ROI.

Produksi iklan lebih cepat

Buat kreatif Facebook yang siap diluncurkan dari teks atau URL dalam hitungan menit. HeyGen menghasilkan visual, gerakan, dan teks di layar menggunakan alat AI sehingga tim dapat melewatkan proses pengambilan gambar dan siklus penyuntingan yang panjang.

Format yang dioptimalkan untuk platform

Sesuaikan ukuran dan format kreatif secara otomatis untuk Feed, Stories, Reels, dan Messenger. HeyGen memastikan rasio aspek, tempo, dan teks terjemahan sesuai dengan aturan penempatan dan praktik terbaik Facebook.

Pembelajaran kinerja berkelanjutan

HeyGen menyarankan audiens, membuat set variasi untuk pengujian A/B, dan mengoptimalkan salinan serta visual secara bertahap sehingga iklan Anda mendapatkan lebih banyak klik dan biaya yang lebih rendah.

Tautan ke alur kerja pembuatan video dan gambar

Tempelkan URL produk atau halaman arahan dan HeyGen akan mengekstrak pesan kunci, gambar, dan foto produk. Sistem ini memetakan aset-aset tersebut ke dalam draf multi-scene dan menghasilkan kreatif gambar dan video yang siap untuk kampanye Facebook tanpa komposisi manual. Gunakan tautan alur video untuk mengubah halaman produk menjadi klip sosial pendek atau bingkai iklan statis secara instan.

gambar ke video

Penulisan otomatis dan kombinasi kreatif

HeyGen menyusun judul, teks utama, dan ajakan bertindak yang disesuaikan dengan tujuan kampanye Anda. Mesin ini memadukan variasi teks dengan visual yang dihasilkan dan saran hook untuk menghasilkan puluhan konsep iklan. Setiap draf mengikuti batasan panjang teks platform dan menggunakan pola persuasi yang telah diuji untuk meningkatkan tingkat klik dan konversi.

Sebuah antarmuka perangkat lunak untuk membuat presentasi, menampilkan input teks dan slide "Ikhtisar Hasil Kuartal Ketiga" dengan seorang pria.

Opsi lokalitas dan suara yang terintegrasi

Terjemahkan skrip dan buat ulang narasi dengan video translator, sehingga Anda dapat menjalankan iklan di berbagai pasar dengan cepat menggunakan pembuat iklan AI kami. HeyGen mendukung sintesis suara multibahasa dan sinkronisasi bibir untuk iklan video serta memperbarui teks dan teks di layar sehingga kreatif yang dilokalisasi terasa asli dan konsisten.

Kloning suara

Alat pembuatan batch dan pengujian varian

Buat dan ekspor kelompok besar varian iklan dengan mengubah hook, gambar, atau CTA. HeyGen mengorganisir ekspor berdasarkan konvensi penamaan dan pengaturan yang siap untuk platform, memudahkan untuk menjalankan tes A B yang terstruktur dan mengulang pada pemenang tanpa perlu kerja ulang yang memakan waktu.

Antarmuka menampilkan opsi "Ekspor sebagai SCORM" dengan seorang pria tersenyum di latar belakang.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Iklan Facebook AI

Buat iklan Facebook dalam empat langkah mudah dari brief hingga aset siap luncur.

Langkah 1

Tambahkan URL atau deskripsi singkat Anda

Tempelkan halaman produk, unggah gambar, atau masukkan skrip singkat. HeyGen menganalisis detail produk, fitur, dan aset visual untuk membangun konsep kreatif awal.

Langkah 2

Pilih format dan gaya

Pilih rasio aspek, tempo, dan tema visual untuk Feed, Stories, Reels, atau Messenger. Terapkan kit merek Anda untuk menjaga konsistensi warna, font, dan logo.

Langkah 3

Tinjau dan ulangi varian

Pratinjau berbagai draf teks dan visual, sesuaikan judul atau gambar, dan buat variasi tambahan. Gunakan saran yang telah terintegrasi untuk menyempurnakan daya tarik dan seruan bertindak.

Langkah 4

Ekspor dan luncurkan kampanye

Unduh aset MP4 atau PNG yang dioptimalkan untuk setiap penempatan, atau ekspor kelompok yang terorganisir untuk manajer iklan Anda. Output HeyGen siap untuk diunggah dan diuji secara langsung.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator iklan Facebook AI dan bagaimana HeyGen menggunakannya?

Sebuah generator iklan facebook AI mengotomatiskan pembuatan iklan menggunakan teks, gambar, atau tautan produk. HeyGen mengubah ringkasan menjadi kreatif iklan lengkap dengan menghasilkan salinan, visual, gerakan, dan ekspor. Anda menyediakan ide atau URL dan mesin akan membangun aset siap luncur sehingga tim dapat memproduksi lebih banyak iklan dengan biaya dan waktu yang lebih sedikit.

Bisakah HeyGen membuat iklan video dan gambar untuk Facebook?

Ya. HeyGen mendukung alur kerja gambar ke video dan teks ke video sehingga Anda dapat membuat iklan gambar statis, klip video pendek, dan kreatif sosial multi-scene. Sistem secara otomatis memformat aset untuk penempatan vertikal, persegi, dan horizontal serta mengoptimalkan kecepatan dan penempatan caption untuk setiap format.

Apakah saya memerlukan keahlian desain atau penulisan untuk membuat iklan Facebook yang efektif?

Tidak. HeyGen menghasilkan salinan persuasif, saran hook, dan visual yang sesuai secara otomatis. Anda dapat menyesuaikan hasilnya, tetapi draf default dibuat untuk memenuhi batasan platform dan praktik terbaik konversi sehingga tim tanpa desainer masih dapat meluncurkan kampanye berkualitas tinggi.

Bagaimana HeyGen membantu dalam pengujian dan peningkatan kinerja iklan?

HeyGen menciptakan berbagai varian judul, deskripsi, visual, dan CTA sehingga Anda dapat menjalankan tes A/B dengan cepat menggunakan generator iklan Facebook kami. Platform ini mengatur ekspor batch dan menyarankan kombinasi audiens dan format untuk membantu Anda beriterasi lebih cepat dan meningkatkan skala versi yang berkinerja terbaik.

Bisakah HeyGen menerjemahkan dan menyesuaikan kampanye iklan Facebook saya?

Ya. Gunakan alat penerjemah video dan lokalisisasi untuk menerjemahkan skrip, menghasilkan kembali voiceover dengan mempertahankan nada, serta memperbarui teks terjemahan dan teks di layar. Kreatif yang telah dilokalisasi dibangun kembali dengan penyesuaian waktu dan visual agar terasa alami dalam setiap bahasa, memastikan efektivitas salinan iklan.

Apa saja kontrol merek yang tersedia?

Terapkan kit merek dengan logo, warna, dan font yang ditegakkan HeyGen di seluruh draf untuk salinan iklan Facebook yang efektif. Anda dapat mengunci elemen, menyetujui templat, dan mengekspor aset konsisten untuk beberapa klien atau lini produk untuk menjaga kampanye yang sesuai dengan merek dalam skala besar.

Format ekspor dan penempatan apa saja yang didukung?

HeyGen mengekspor file video MP4 dan gambar PNG resolusi tinggi yang diformat untuk Feed, Stories, Reels, Messenger, dan penempatan in-stream. Opsi ekspor batch memudahkan dalam menghasilkan file yang siap untuk platform bagi manajer iklan dan alat kampanye, meningkatkan proses pembuatan iklan kita.

Siapa yang memiliki hak atas iklan yang dibuat di HeyGen?

Anda tetap memiliki hak atas semua karya kreatif yang Anda produksi. HeyGen menggunakan aset berlisensi dan konten yang dihasilkan diberikan untuk penggunaan komersial. Pastikan selalu bahwa materi pihak ketiga yang Anda unggah memiliki hak yang sesuai untuk periklanan.

Apakah iklan HeyGen sesuai dengan kebijakan iklan Facebook?

HeyGen membangun kreatif dengan mengikuti praktik terbaik platform dan batasan kebijakan umum, termasuk batas teks dan pedoman penempatan. Anda bertanggung jawab untuk verifikasi akhir dan persetujuan di Facebook Ads Manager sebelum peluncuran.

Apa praktik terbaik untuk membuat iklan Facebook berkinerja tinggi dengan HeyGen?

Mulai dengan tujuan kampanye yang jelas, berikan detail produk yang ringkas atau URL halaman arahan, pilih format khusus platform, dan buat beberapa varian untuk menguji daya tarik dan visual. Gunakan lokalisasi untuk menjangkau pasar baru dan manfaatkan ekspor batch untuk meningkatkan skala pengujian lintas audiens.

