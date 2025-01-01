Video UGC AI – Buat Iklan UGC Viral dalam Hitungan Menit
Secara instan buat video AI yang siap untuk iklan tanpa perlu pengambilan gambar. Buat berbagai variasi, eksperimen dengan skrip iklan atau generator hook, dan percepat pertumbuhan kampanye menggunakan avatar AI.
Pilih aktor dan kreator AI tanpa perlu tampil di kamera
Avatar UGC AI HeyGen sangat mirip dengan kehidupan nyata, dapat disesuaikan, dan siap digunakan sesuai permintaan. Mereka bertindak sebagai pembuat konten AI digital Anda, menyediakan video AI otentik secara massal tanpa perlu tampil di depan kamera.
Pilih dari ribuan Avatar UGC
Jelajahi lebih dari 1.100 avatar dari berbagai industri, kelompok usia, dan gaya. Apakah Anda membutuhkan influencer Gen Z yang relatable, seorang profesional yang terampil, atau pendidik yang ramah, Anda dapat menemukan yang tepat.
Sesuaikan setiap detail
Kontrol penampilan, pakaian, latar belakang, dan nada. Beralih antara iklan video bergaya sosial kasual dan pesan profesional yang terpolis dengan cepat.
Berbicara dalam bahasa apa pun, dengan gaya suara apa pun
Lokalkan video dengan dukungan untuk 175+ bahasa dan dialek, lengkap dengan teks-ke-ucapan yang alami dan sinkronisasi bibir yang akurat. Satu avatar AI khusus dapat berbicara ke setiap pasar.
Berskala tanpa batas
Terapkan ratusan variasi persona AI dengan menggabungkan wajah, suara, dan nada. Lakukan pengujian A-B dan sempurnakan penulisan naskah iklan hingga Anda menemukan konversi tertinggi tanpa perlu merekrut atau pengambilan gambar ulang.
Uji ratusan pembuat AI dan skrip
Miliki kebebasan kreatif penuh untuk mencoba ide-ide berani tanpa risiko biasa. Uji naskah iklan, nada, dan visual sebanyak yang Anda inginkan sampai Anda menemukan formula yang menghasilkan pengembalian tinggi atas pengeluaran iklan (ROAS). Jika ada yang tidak berhasil, Anda dapat segera beralih.
Mengapa tim memilih HeyGen AI UGC
Produksi video dulu lambat, mahal, dan sulit untuk diperluas. Dengan HeyGen, Anda mendapatkan keaslian yang sama seperti UGC yang dibuat oleh kreator tetapi dengan keandalan dan fleksibilitas AI. Hasilnya adalah lebih banyak konten, waktu pengerjaan yang lebih cepat, dan kampanye yang memiliki jangkauan lebih luas dengan biaya yang lebih rendah.
Biaya produksi yang lebih rendah
Hemat biaya talenta, peralatan, dan pengeditan. Dengan avatar AI, Anda dapat menghasilkan variasi tak terbatas dengan sebagian kecil dari harga, membuatnya lebih mudah untuk meningkatkan kampanye tanpa meningkatkan anggaran.
Siklus kampanye yang lebih cepat
Kecepatan adalah segalanya dalam pemasaran. Daripada menunggu berhari-hari untuk pengambilan gambar dan penyuntingan, Anda dapat membuat iklan dalam satu hari saja. Tetap unggul dalam tren dengan pembuatan video yang cepat dan dapatkan hasil lebih cepat.
Pencitraan merek yang konsisten
Avatar tidak pernah menghilang, tidak pernah menuntut tarif yang lebih tinggi, dan selalu menampilkan penampilan yang terpolis. Suara merek Anda tetap konsisten di setiap saluran, setiap kampanye, dan setiap pasar.
Jangkauan global
Satu avatar dapat terhubung dengan audiens di mana saja. Dengan teks-ke-ucapan multibahasa (lebih dari 175 bahasa dan dialek yang didukung) dan terjemahan instan, kampanye Anda dapat menjangkau seluruh dunia tanpa kesulitan lokalalisasi.
Dirancang untuk penggunaan jangka panjang
Berbeda dengan freelancer, avatar tidak pernah kelelahan atau menyimpang dari merek. Dengan HeyGen, Anda tidak hanya menciptakan satu kampanye. Anda sedang membangun mesin otomatisasi alur kerja yang memberikan hasil bulan demi bulan.
Keaslian pada skala besar
Aktor AI meniru nuansa alami dari video produk yang berbicara. Mereka melakukan kontak mata, menggunakan suara yang bersifat percakapan, dan terasa nyata, menyajikan konten yang membuat orang berhenti menggulir dan terus menonton.
Buat video UGC AI secara instan
Buat video bergaya UGC profesional tanpa perlu pengambilan gambar. Mulai dari pemilihan avatar hingga output voiceover multibahasa, setiap langkah dirancang untuk generasi video yang cepat, fleksibel, dan dapat ditingkatkan.
Pilih avatar Anda
Pilih dari 1.100+ avatar siap pakai dari berbagai industri, atau buat avatar AI khusus Anda sendiri dari foto atau deskripsi teks.
Sesuaikan dengan petunjuk
Rinci setiap detail dengan petunjuk teks untuk menyesuaikan gaya, pakaian, dan lingkungan agar sesuai dengan proyek pembuatan iklan Anda.
Berbicara dalam bahasa apa saja
Ciptakan konten dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek agar video AI UGC Anda dapat terhubung dengan audiens global dan lokal.
Hasilkan dan bagikan
Buat video UGC yang dihasilkan AI secara profesional dalam hitungan menit dan ekspor untuk media sosial, pelatihan, atau kampanye pemasaran.
Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya
Apa itu generator video UGC AI?
Sebuah platform video generator UGC AI adalah platform yang menciptakan video bergaya pengguna yang autentik menggunakan kecerdasan buatan. Generator UGC AI HeyGen memungkinkan Anda untuk menulis skrip, menyesuaikan, dan menghasilkan video-video ini secara massal menggunakan avatar AI yang tampak nyata, menghilangkan kebutuhan akan kamera atau aktor di layar.
Apa alat AI terbaik untuk UGC?
HeyGen's generator avatar AI memungkinkan Anda untuk mengunggah skrip, memilih avatar, dan membuat video pemasaran dengan avatar AI yang tampak nyata dengan cepat dan efisien. Coba gratis dengan mendaftar di HeyGen.
Bisakah saya membuat avatar AI gratis untuk video UGC?
HeyGen menawarkan berbagai pilihan untuk membuat avatar AI untuk video UGC, memungkinkan Anda untuk menjelajahi perpustakaan dan alat yang serbaguna. Mulai pengalaman gratis Anda hari ini dengan mendaftar di sini.
Apakah avatar yang berbicara dari HeyGen AI dapat digunakan dalam video UGC?
Ya, avatar berbicara HeyGen AI dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam video UGC, meningkatkan realisme dan keterlibatan konten Anda. Mulailah dengan menjelajahi platform HeyGen secara gratis.
Bisakah saya membuat video UGC AI dalam berbagai bahasa dengan HeyGen?
Yes, HeyGen’s video translator lets you create content in one language and convert it into others, preserving the original speaker’s voice and lip sync for seamless, native quality localization.
Seberapa dapat disesuaikan avatar HeyGen AI?
Avatar AI HeyGen sangat dapat disesuaikan, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan penampilan, suara, dan gaya mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Sesuaikan avatar Anda hari ini secara gratis dengan mendaftar di sini.
Siapa yang menggunakan avatar HeyGen AI untuk video UGC?
Avatar HeyGen AI digunakan oleh merek, penjual e-commerce, dan tim media sosial untuk membuat video testimoni bergaya pengguna tanpa bergantung pada pelanggan atau kreator nyata. Ini ideal untuk menghasilkan UGC AI yang skalabel yang terlihat otentik dan mendorong keterlibatan lintas platform.
Bisakah itu membuat video ala testimoni atau ala TikTok?
Ya, HeyGen dapat membuat video bergaya testimoni dan TikTok menggunakan avatar AI, template yang dapat disesuaikan, dan suara yang realistis. Ini mendukung format vertikal dan visual bermerek, membantu Anda menghasilkan konten bergaya pengguna yang menarik untuk media sosial, iklan, atau promosi produk dengan cepat.
