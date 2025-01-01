Background

Video UGC AI – Buat Iklan UGC Viral dalam Hitungan Menit

Secara instan buat video AI yang siap untuk iklan tanpa perlu pengambilan gambar. Buat berbagai variasi, eksperimen dengan skrip iklan atau generator hook, dan percepat pertumbuhan kampanye menggunakan avatar AI.


Dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengembang dan perusahaan terkemuka.

Pilih aktor dan kreator AI tanpa perlu tampil di kamera

Avatar UGC AI HeyGen sangat mirip dengan kehidupan nyata, dapat disesuaikan, dan siap digunakan sesuai permintaan. Mereka bertindak sebagai pembuat konten AI digital Anda, menyediakan video AI otentik secara massal tanpa perlu tampil di depan kamera.

Kolase lima gambar: Seorang wanita tersenyum mengenakan kemeja biru dengan klip mikrofon berada di tengah, dikelilingi oleh dua gambar seorang pria berbaju biru dan seorang wanita dengan kacamata hitam oranye.
Pilih dari ribuan Avatar UGC

Pilih dari ribuan Avatar UGC

Jelajahi lebih dari 1.100 avatar dari berbagai industri, kelompok usia, dan gaya. Apakah Anda membutuhkan influencer Gen Z yang relatable, seorang profesional yang terampil, atau pendidik yang ramah, Anda dapat menemukan yang tepat.

Sesuaikan setiap detail

Sesuaikan setiap detail

Kontrol penampilan, pakaian, latar belakang, dan nada. Beralih antara iklan video bergaya sosial kasual dan pesan profesional yang terpolis dengan cepat.

Berbicara dalam bahasa apa pun, dengan gaya suara apa pun

Berbicara dalam bahasa apa pun, dengan gaya suara apa pun

Lokalkan video dengan dukungan untuk 175+ bahasa dan dialek, lengkap dengan teks-ke-ucapan yang alami dan sinkronisasi bibir yang akurat. Satu avatar AI khusus dapat berbicara ke setiap pasar.

Berskala tanpa batas

Berskala tanpa batas

Terapkan ratusan variasi persona AI dengan menggabungkan wajah, suara, dan nada. Lakukan pengujian A-B dan sempurnakan penulisan naskah iklan hingga Anda menemukan konversi tertinggi tanpa perlu merekrut atau pengambilan gambar ulang.

Uji ratusan pembuat AI dan skrip

Miliki kebebasan kreatif penuh untuk mencoba ide-ide berani tanpa risiko biasa. Uji naskah iklan, nada, dan visual sebanyak yang Anda inginkan sampai Anda menemukan formula yang menghasilkan pengembalian tinggi atas pengeluaran iklan (ROAS). Jika ada yang tidak berhasil, Anda dapat segera beralih.

Layar aplikasi seluler dengan tiga bingkai video; yang di tengah, bertuliskan 'Skenario Pemenang', menampilkan seorang wanita di dalam mobil dengan teks '1 hal yang akan saya lakukan berbeda jika saya memulai UGC dari awal:'. Di bawahnya tertulis 'Menguji Skenario'.
Mengapa tim memilih HeyGen AI UGC

Produksi video dulu lambat, mahal, dan sulit untuk diperluas. Dengan HeyGen, Anda mendapatkan keaslian yang sama seperti UGC yang dibuat oleh kreator tetapi dengan keandalan dan fleksibilitas AI. Hasilnya adalah lebih banyak konten, waktu pengerjaan yang lebih cepat, dan kampanye yang memiliki jangkauan lebih luas dengan biaya yang lebih rendah.

Biaya produksi yang lebih rendah

Hemat biaya talenta, peralatan, dan pengeditan. Dengan avatar AI, Anda dapat menghasilkan variasi tak terbatas dengan sebagian kecil dari harga, membuatnya lebih mudah untuk meningkatkan kampanye tanpa meningkatkan anggaran.

Seorang wanita tersenyum digambarkan dalam kolase berbagai peran profesional termasuk pekerja kantor, reporter berita, dan koki.

Siklus kampanye yang lebih cepat

Kecepatan adalah segalanya dalam pemasaran. Daripada menunggu berhari-hari untuk pengambilan gambar dan penyuntingan, Anda dapat membuat iklan dalam satu hari saja. Tetap unggul dalam tren dengan pembuatan video yang cepat dan dapatkan hasil lebih cepat.

Beberapa gambar tumpang tindih dari seorang wanita yang tersenyum dalam berbagai peran, termasuk sebagai pembawa berita dan koki.

Pencitraan merek yang konsisten

Avatar tidak pernah menghilang, tidak pernah menuntut tarif yang lebih tinggi, dan selalu menampilkan penampilan yang terpolis. Suara merek Anda tetap konsisten di setiap saluran, setiap kampanye, dan setiap pasar.

Seorang wanita tersenyum digambarkan dalam kolase berbagai peran profesional termasuk pekerja kantor, reporter berita, dan koki.

Jangkauan global

Satu avatar dapat terhubung dengan audiens di mana saja. Dengan teks-ke-ucapan multibahasa (lebih dari 175 bahasa dan dialek yang didukung) dan terjemahan instan, kampanye Anda dapat menjangkau seluruh dunia tanpa kesulitan lokalalisasi.

Seorang wanita tersenyum digambarkan dalam kolase berbagai peran profesional termasuk pekerja kantor, reporter berita, dan koki.

Dirancang untuk penggunaan jangka panjang

Berbeda dengan freelancer, avatar tidak pernah kelelahan atau menyimpang dari merek. Dengan HeyGen, Anda tidak hanya menciptakan satu kampanye. Anda sedang membangun mesin otomatisasi alur kerja yang memberikan hasil bulan demi bulan.

Beberapa gambar tumpang tindih dari seorang wanita yang tersenyum dalam berbagai peran, termasuk sebagai pembawa berita dan koki.

Keaslian pada skala besar

Aktor AI meniru nuansa alami dari video produk yang berbicara. Mereka melakukan kontak mata, menggunakan suara yang bersifat percakapan, dan terasa nyata, menyajikan konten yang membuat orang berhenti menggulir dan terus menonton.

Seorang wanita tersenyum digambarkan dalam kolase berbagai peran profesional termasuk pekerja kantor, reporter berita, dan koki.
Bagaimana cara kerjanya

Buat video UGC AI secara instan

Buat video bergaya UGC profesional tanpa perlu pengambilan gambar. Mulai dari pemilihan avatar hingga output voiceover multibahasa, setiap langkah dirancang untuk generasi video yang cepat, fleksibel, dan dapat ditingkatkan.

Langkah 1

Pilih avatar Anda

Pilih dari 1.100+ avatar siap pakai dari berbagai industri, atau buat avatar AI khusus Anda sendiri dari foto atau deskripsi teks.

Langkah 2

Sesuaikan dengan petunjuk

Rinci setiap detail dengan petunjuk teks untuk menyesuaikan gaya, pakaian, dan lingkungan agar sesuai dengan proyek pembuatan iklan Anda.

Langkah 3

Berbicara dalam bahasa apa saja

Ciptakan konten dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek agar video AI UGC Anda dapat terhubung dengan audiens global dan lokal.

Langkah 4

Hasilkan dan bagikan

Buat video UGC yang dihasilkan AI secara profesional dalam hitungan menit dan ekspor untuk media sosial, pelatihan, atau kampanye pemasaran.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya

Apa itu generator video UGC AI?

Sebuah platform video generator UGC AI adalah platform yang menciptakan video bergaya pengguna yang autentik menggunakan kecerdasan buatan. Generator UGC AI HeyGen memungkinkan Anda untuk menulis skrip, menyesuaikan, dan menghasilkan video-video ini secara massal menggunakan avatar AI yang tampak nyata, menghilangkan kebutuhan akan kamera atau aktor di layar.

Apa alat AI terbaik untuk UGC?

HeyGen's generator avatar AI memungkinkan Anda untuk mengunggah skrip, memilih avatar, dan membuat video pemasaran dengan avatar AI yang tampak nyata dengan cepat dan efisien. Coba gratis dengan mendaftar di HeyGen.

Bisakah saya membuat avatar AI gratis untuk video UGC?

HeyGen menawarkan berbagai pilihan untuk membuat avatar AI untuk video UGC, memungkinkan Anda untuk menjelajahi perpustakaan dan alat yang serbaguna. Mulai pengalaman gratis Anda hari ini dengan mendaftar di sini.

Apakah avatar yang berbicara dari HeyGen AI dapat digunakan dalam video UGC?

Ya, avatar berbicara HeyGen AI dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam video UGC, meningkatkan realisme dan keterlibatan konten Anda. Mulailah dengan menjelajahi platform HeyGen secara gratis.

Bisakah saya membuat video UGC AI dalam berbagai bahasa dengan HeyGen?

Yes, HeyGen’s video translator lets you create content in one language and convert it into others, preserving the original speaker’s voice and lip sync for seamless, native quality localization.

Seberapa dapat disesuaikan avatar HeyGen AI?

Avatar AI HeyGen sangat dapat disesuaikan, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan penampilan, suara, dan gaya mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Sesuaikan avatar Anda hari ini secara gratis dengan mendaftar di sini.

Siapa yang menggunakan avatar HeyGen AI untuk video UGC?

Avatar HeyGen AI digunakan oleh merek, penjual e-commerce, dan tim media sosial untuk membuat video testimoni bergaya pengguna tanpa bergantung pada pelanggan atau kreator nyata. Ini ideal untuk menghasilkan UGC AI yang skalabel yang terlihat otentik dan mendorong keterlibatan lintas platform.

Bisakah itu membuat video ala testimoni atau ala TikTok?

Ya, HeyGen dapat membuat video bergaya testimoni dan TikTok menggunakan avatar AI, template yang dapat disesuaikan, dan suara yang realistis. Ini mendukung format vertikal dan visual bermerek, membantu Anda menghasilkan konten bergaya pengguna yang menarik untuk media sosial, iklan, atau promosi produk dengan cepat.

Hidupkan setiap foto dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

Mulai membuat video dengan AI

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.

