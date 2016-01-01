Kompres Ukuran Video Secara Online

Kompres ukuran video secara online dalam hitungan detik dan pertahankan kualitas visual yang tajam. Unggah file MP4, MOV, MKV, atau AVI apa saja dan buat versi yang lebih kecil yang memuat lebih cepat dan mudah dibagikan. HeyGen membuatnya sederhana, aman, dan cepat untuk mengurangi ukuran file video besar tanpa perlu menginstal perangkat lunak atau kehilangan kualitas.

Tool featured image
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata, yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Kompres Ukuran Video Secara Online

Ekspor Video dengan Resolusi yang Anda Butuhkan

Anda seharusnya dapat mengontrol kualitas video tanpa harus mengutak-atik pengaturan yang rumit. Kompresor video online HeyGen memungkinkan Anda mengekspor dalam resolusi yang paling cocok untuk proyek Anda, baik itu mengubah ukuran rekaman HD atau menyiapkan file yang lebih ringan untuk berbagi dengan cepat.

Unggah video Anda dan pilih dari resolusi seperti 4K, 1080p atau 720p untuk mengelola ukuran file sambil menjaga kejernihan visual. Ini adalah cara mudah untuk mengoptimalkan konten untuk email, mobile atau platform web tanpa mengorbankan kejelasan.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas video sebelum mengompresnya, gunakan alat Add Photo to Video tool untuk menambahkan gambar, overlay, atau grafis yang membuat konten Anda lebih menarik.

seorang wanita tersenyum dalam resolusi 720p 1080p dan 4k
Kompres Ukuran Video Secara Online

Praktik Terbaik dalam Menggunakan Kompresor Video Online untuk Mengurangi Ukuran Berkas

Ukuran file yang lebih kecil tidak harus kehilangan dampak visual. Dengan beberapa penyesuaian sederhana, Anda dapat mengompres video Anda sambil tetap menjaga kualitasnya agar tetap bersih, halus, dan siap untuk dibagikan. HeyGen merekomendasikan untuk memangkas rekaman tambahan sebelum mengekspor untuk mengurangi ukuran file secara keseluruhan dan memilih 1080p atau 720p untuk keseimbangan terbaik antara kejernihan dan kompresi.

Jika Anda menggunakan avatar, grafis, atau voiceover, pertahankan kesederhanaan adegan agar kompresor dapat bekerja dengan efisien. Selalu pratinjau video Anda sebelum mengunduh untuk memastikan semuanya terlihat benar. Praktik-praktik ini membantu Anda menghasilkan video yang cepat dimuat dan mudah dibagikan di berbagai perangkat

tangkapan layar sebuah halaman web yang bertuliskan kirim dan pos ke #generation-wonderland
Kompres Ukuran Video Secara Online

Berbagi Lebih Cepat Melalui Kompresor Video Online

Berbagi menjadi lebih mudah ketika ukuran file video Anda lebih kecil. Mengompres secara online membantu mengurangi waktu unggah, menghindari batasan ukuran email dan memastikan pemutaran yang lebih lancar bagi penonton Anda. Ini sangat berguna ketika mengirim pembaruan, berbagi klip pemasaran atau menyiapkan konten untuk platform sosial.

HeyGen membantu Anda membuat versi video yang lebih ringan tanpa mengorbankan kejernihan. Ekspor file Anda, salin tautan yang dapat dibagikan dan kirimkan secara instan melalui aplikasi, email, atau platform apa pun tanpa perlu menunggu unggahan besar.

layar yang bertuliskan ' terbitkan ke web '
Bagaimana cara kerjanya?

Cara Memampatkan dan Berbagi Video Anda dengan Mudah

Memampatkan video Anda secara online hanya memerlukan beberapa langkah sederhana. Unggah file Anda, pilih pengaturan Anda dan bagikan versi yang dioptimalkan tanpa harus berurusan dengan lampiran besar atau unggahan yang lama.

Langkah 1

Unggah Video Anda

Seret dan lepaskan video resolusi penuh Anda ke ruang kerja HeyGen. Pengunggah mendukung MP4, MOV, MKV, AVI, dan lainnya.

Langkah 2

Lakukan Editan Cepat

Pangkas bagian yang lebih panjang atau hapus klip yang tidak digunakan untuk membantu mengurangi ukuran file akhir dan menjaga video Anda tetap rapi.

Langkah 3

Pilih Resolusi Anda

Pilih 1080p, 720p atau ukuran ekspor lain yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Alat ini menyesuaikan ukuran file berdasarkan pilihan Anda

Langkah 4

Bagikan Segera

Unduh video yang telah dikompres atau gunakan tautan yang dapat dibagikan untuk mengirimkannya melalui email, pesan, atau platform sosial.

FAQ Kompresor Ukuran Video

Apa itu Kompresor Ukuran Video HeyGen?

Video Size Compressor adalah alat online yang mengurangi ukuran file Anda sambil menjaga kualitas visual tetap tajam dan jernih. Ini membantu Anda mengekspor video dalam resolusi 4K, 1080p atau 720p sehingga lebih mudah untuk diunggah, dibagikan, atau dikirim melalui email. Coba di sini: Video Size Compressor.

Apakah mengompres video menurunkan kualitasnya?

Kompresi mungkin sedikit mengurangi kualitas, namun HeyGen mengoptimalkan rekaman Anda agar tetap tajam dan halus pada resolusi yang lebih rendah. Memilih 1080p atau 720p menjaga video Anda tetap jernih sambil mengurangi ukuran file secara signifikan.

Format video apa saja yang bisa saya kompres?

Anda dapat mengunggah format MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP, dan beberapa format populer lainnya. Alat ini secara otomatis mengoptimalkan setiap format untuk pemutaran cepat dan kompatibilitas lintas perangkat.

Bisakah saya memampatkan file besar seperti 1GB atau 2GB?

Ya. HeyGen dapat menangani file video besar dengan mudah dan mengonversinya menjadi versi yang lebih kecil, ramah berbagi tanpa membeku atau memerlukan instalasi. Anda dapat mengompres video panjang, rekaman kamera atau klip resolusi tinggi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kompresi?

Kebanyakan kompresi selesai dalam hitungan detik, tergantung pada ukuran file dan kecepatan internet Anda. Setelah diproses, Anda dapat langsung mengunduh video yang telah dioptimalkan atau membagikannya dengan tautan.

Bisakah saya mengedit video saya sebelum mengompresnya?

Ya. Anda dapat memangkas bagian yang tidak perlu untuk mengurangi ukuran lebih lanjut. Untuk pengeditan yang lebih presisi, gunakan Online Video Trimmer sebelum menjalankan kompresi.

Bisakah saya menambahkan grafis atau overlay sebelum mengompres?

Tentu saja. Jika Anda ingin memasukkan gambar, logo, atau stiker sebelum kompresi, Anda dapat meningkatkan kualitas video menggunakan alat Tambah Foto ke Video untuk hasil yang lebih sempurna.

Apakah Kompresor Ukuran Video gratis untuk digunakan?

Ya. Banyak fitur kompresi inti tersedia secara gratis, dan Anda dapat mengompres video tanpa perlu menginstal perangkat lunak apa pun. Cukup unggah, pilih resolusi Anda dan unduh file yang telah dioptimalkan.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background