Anda seharusnya dapat mengontrol kualitas video tanpa harus mengutak-atik pengaturan yang rumit. Kompresor video online HeyGen memungkinkan Anda mengekspor dalam resolusi yang paling cocok untuk proyek Anda, baik itu mengubah ukuran rekaman HD atau menyiapkan file yang lebih ringan untuk berbagi dengan cepat.

Unggah video Anda dan pilih dari resolusi seperti 4K, 1080p atau 720p untuk mengelola ukuran file sambil menjaga kejernihan visual. Ini adalah cara mudah untuk mengoptimalkan konten untuk email, mobile atau platform web tanpa mengorbankan kejelasan.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas video sebelum mengompresnya, gunakan alat Add Photo to Video tool untuk menambahkan gambar, overlay, atau grafis yang membuat konten Anda lebih menarik.