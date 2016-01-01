Konversi PowerPoint ke Video dengan AI

Ubah slide PowerPoint menjadi video yang terlihat profesional dengan animasi, suara latar, dan musik. Mudah mengonversi presentasi menjadi konten yang menarik dan profesional untuk segala audiens.
Alat ini mengonversi file PowerPoint menjadi video yang sepenuhnya diproduksi menggunakan avatar AI, voiceover, animasi, dan musik untuk meningkatkan keterlibatan dan kejelasan. Ini mengotomatiskan seluruh alur kerja pembuatan dari unggahan hingga ekspor, memungkinkan produksi video profesional dengan cepat untuk bisnis, pendidikan, dan pemasaran.
Ingin mengubah PowerPoint Anda menjadi video yang menarik?
Alat konverter PPT ke Video dari HeyGen memungkinkan Anda untuk mengubah PowerPoint menjadi video secara online, mengubah slide statis menjadi video yang menarik perhatian dan menyampaikan pesan Anda secara efektif.
Baik untuk bisnis, pendidikan, atau proyek kreatif, mengubah PowerPoint Anda menjadi video kini semakin mudah.
Dengan HeyGen, Anda dapat menambahkan animasi, suara latar, dan musik, memberikan kehidupan pada slide Anda dan menghasilkan sebuah hasil yang terlihat profesional dengan menggunakan AI kami dari PowerPoint ke video.
Praktik Terbaik dalam Menggunakan AI untuk Mengonversi PPT menjadi Video
Pastikan video yang Anda konversi memberikan kesan terbaik dengan tips-tips berikut ini:
Meningkatkan Konten dengan Konversi PPT ke Video
Mengubah presentasi menjadi video membantu Anda menjangkau audiens yang lebih luas sambil mempertahankan keterlibatan. Menurut video penjelas, video mempermudah pemahaman konsep yang kompleks dan menawarkan alternatif dinamis dibandingkan dengan slide tradisional. Selain itu, konten video untuk keterlibatan menunjukkan efisiensinya dalam menarik perhatian dan mempertahankan minat penonton.
Alat PPT ke Video dari HeyGen menyediakan solusi yang intuitif dan efisien untuk mengubah presentasi PowerPoint menjadi video berkualitas profesional. Mulai dari animasi hingga voiceover kustom, platform kami menawarkan segala yang Anda butuhkan untuk membuat konten yang menonjol.
Ubah PPT menjadi Video Secara Online dalam 4 Langkah Mudah
Hidupkan slide statis Anda dengan avatar AI, suara latar, dan animasi yang mulus.
Impor slide presentasi Anda langsung ke HeyGen untuk mulai mengubahnya menjadi konten video dinamis dengan konverter PPT ke video kami.
Pilih avatar untuk mempresentasikan slide Anda, memberikan sentuhan pribadi yang menarik pada konten Anda. AI PPT ke video akan meningkatkan kualitas presentasi Anda.
Tuliskan atau tempelkan narasi yang Anda inginkan agar avatar menyampaikannya bersama slide Anda, menggunakan fitur pembuat video AI kami.
Biarkan HeyGen menghasilkan video Anda secara otomatis. Tinjau, ekspor, dan bagikan presentasi yang telah dipoles di mana saja.
Alat PowerPoint ke Video dari HeyGen mengonversi slide PPT atau PPTX Anda menjadi video yang menarik dengan suara AI, animasi, dan avatar—semuanya dilakukan secara online.
Ya. Setelah PowerPoint Anda diunggah, Anda dapat memilih avatar AI dan suara untuk mempresentasikan konten Anda, membuat video Anda terlihat profesional dan dinamis. Fungsionalitas ini merupakan bagian dari platform AI video generator HeyGen yang mengubah slide statis menjadi pengalaman video yang sepenuhnya dinarasikan.
Tidak. HeyGen mendukung unggahan langsung format PowerPoint standar (.ppt dan .pptx). Platform ini secara otomatis memproses slide untuk konversi video.
Transisi dasar mungkin didukung, tetapi HeyGen memungkinkan Anda untuk meningkatkan video Anda dengan transisi kustom, pengeditan berbasis adegan, dan visual dinamis menggunakan alat bawaannya.
Ya. Anda dapat meningkatkan video PowerPoint yang telah dikonversi dengan musik latar, teks terjemahan, dan elemen branding kustom.
Anda dapat membuat video penjelas, konten pelatihan, presentasi bisnis, tutorial pendidikan, dan presentasi pemasaran menggunakan alat PowerPoint ke Video kami. Anda juga dapat memulai dengan fitur text to video atau image to video HeyGen jika Anda sama sekali tidak menggunakan slide.
