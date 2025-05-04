Langkah 1 Jelaskan konsep video tanpa wajah Anda Masukkan topik Anda, panjang ideal, dan platform, bersama dengan gaya visual atau suara yang diinginkan. HeyGen akan menghasilkan skrip dan storyboard yang siap digunakan dan dibuat khusus untuk format video tanpa wajah.

Langkah 2 Sempurnakan naskah dan alur di layar Tinjau kerangka yang dihasilkan AI dan sesuaikan hook, tempo, serta pesan yang ingin disampaikan. Perkuat transisi, rapatkan narasi, dan pastikan setiap bagian selaras dengan cerita yang ingin Anda ceritakan.

Langkah 3 Sesuaikan visual, tempo, dan audio Tukar klip, atur teks, dan pilih soundtrack yang sesuai dengan nuansa Anda. Sesuaikan kecepatan narasi, penekanan, dan gaya agar video tanpa wajah Anda menyampaikan suasana dan energi yang tepat seperti yang Anda bayangkan.