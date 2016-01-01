Ubah halaman produk, gambar, atau skrip singkat menjadi video produk yang terpolis tanpa kamera atau pengeditan. HeyGen menghasilkan secara otomatis adegan, voiceover, teks, dan ekspor yang siap untuk platform sehingga tim dapat memproduksi demo, iklan, dan klip sosial yang siap diluncurkan secara massal.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Meluncurkan produk biasanya memerlukan pemotretan dan penyuntingan yang mahal. HeyGen mengubah halaman produk Anda menjadi video demo yang tajam dengan adegan yang menonjolkan manfaat dan ajakan bertindak sehingga Anda dapat meluncur lebih cepat.
Membuat video daftar produk yang menarik secara massal memakan waktu. HeyGen mengotomatiskan b-roll produk, closeup, dan penandaan fitur untuk setiap SKU, memastikan katalog tetap terbaru dan siap konversi dengan konten video yang efisien.
Konten kreatif sosial yang singkat harus menarik perhatian dengan cepat. HeyGen merancang editan vertikal dengan daya tarik yang kuat, keterangan yang mudah dibaca, dan tempo yang sesuai dengan platform untuk meningkatkan keterlibatan awal pada Reels dan Shorts.
Video penjelas manual memerlukan penulisan skrip dan perekaman. HeyGen mengubah skrip panduan Anda menjadi video langkah demi langkah yang jelas dengan voiceover yang sinkron dan visual yang ilustratif.
Retargeting memerlukan pesan yang disesuaikan. HeyGen menghasilkan varian khusus audiens yang menonjolkan diskon, keuntungan, atau bukti sosial untuk meningkatkan kinerja corong pemasaran yang sudah hangat.
Pendidikan produk membutuhkan kualitas yang konsisten. HeyGen menghasilkan panduan produk dan klip orientasi yang konsisten dan dilengkapi teks, yang dapat diperluas ke berbagai tim dan bahasa.
Mengapa Memilih HeyGen untuk Pembuat Video Produk AI
HeyGen menggabungkan pembuatan adegan otomatis, narasi realistis, dan pembuatan batch untuk menggantikan pengambilan gambar yang lambat dengan alur kerja text to video yang efisien. Dapatkan video produk yang konsisten dan sesuai dengan merek yang dapat meningkatkan konversi di berbagai saluran.
Tempelkan URL, unggah foto, atau masukkan skrip singkat, dan HeyGen akan membuat video produk lengkap dalam hitungan menit, menghemat hari-hari kerja produksi dan biaya agensi dengan kemampuan editor video yang dimilikinya.
HeyGen menyusun pencahayaan, pergerakan kamera, b-roll, dan pencampuran audio secara otomatis sehingga video terlihat rapi dan siap siar tanpa pengambilan gambar fisik.
Buat puluhan varian iklan dan demo, terjemahkan skrip dengan penerjemah video, serta hasilkan voiceover yang telah dilokalisasi untuk menguji pesan di berbagai pasar dengan cepat.
Tautan untuk pembuatan video dari halaman produk
Tempelkan URL produk atau halaman arahan, dan HeyGen akan mengekstrak gambar kunci, spesifikasi, dan poin penjualan untuk konten video Anda. Sistem ini akan memetakan ini ke dalam adegan terstruktur, menghasilkan demo singkat dan penjelasan lengkap tanpa pengeditan manual.
Skrip untuk video dengan suara voiceover yang terdengar seperti manusia
Masukkan skrip atau biarkan HeyGen menyusunnya untuk Anda. Platform ini menghasilkan suara narasi yang alami, sinkronisasi bibir untuk presenter di layar jika digunakan, dan berbagai pilihan intonasi sehingga narasi sesuai dengan suara merek Anda dalam konten video.
Alat pembuatan batch dan lokalalisasi
Hasilkan banyak video produk dengan daya tarik unik, seruan bertindak, dan gambar. Gunakan penerjemah video untuk menghasilkan kembali voiceover dan teks lokal agar kampanye dapat diluncurkan secara global dalam hitungan menit.
Gaya Fleksibel dan Kontrol Gerakan
Sesuaikan durasi video, rasio aspek, dan tempo. Pandu transisi dengan perintah berbasis teks seperti “gerakan kamera lambat” atau “zoom pada subjek.” Alat pembuat video ini memberikan Anda kontrol penuh tanpa perlu kurva pembelajaran.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Video Produk AI
Mulai membuat video produk dalam empat langkah sederhana.
Tempelkan URL produk, unggah gambar, atau ketik ringkasan singkat. HeyGen menganalisis konten dan mengekstrak fitur, spesifikasi, dan visual untuk menginformasikan adegan dalam proses pembuatan video Anda.
Pilih gaya visual, rasio aspek, dan durasi target. Pilih suara, suasana musik, dan opsi branding untuk menjaga konsistensi setiap video.
Tinjau draf yang dihasilkan, sesuaikan judul, ganti gambar, atau buat alternatif hook yang baru. Buat berbagai varian untuk pengujian A B tanpa perlu edit manual.
Unduh MP4 atau PNG yang dioptimalkan untuk platform Anda, atau ekspor kelompok file yang terorganisir siap untuk manajer iklan dan unggahan toko online.
Sebuah generator video produk AI mengubah teks, gambar, atau URL produk menjadi video siap publikasi menggunakan komposisi adegan otomatis, sintesis suara, dan pengeditan. HeyGen mengubah ringkasan menjadi video demo, iklan, dan video penjelas tanpa perlu pengambilan gambar atau pengeditan garis waktu.
Ya, menggunakan alat ai dapat meningkatkan pengalaman. HeyGen, sebuah generator video ai, mendukung iklan vertikal bentuk pendek dan demo horizontal yang lebih panjang. Pilih durasi dan format dan HeyGen akan menyesuaikan kecepatan, teks, dan struktur adegan untuk penempatan yang dimaksud.
Anda dapat menempelkan skrip Anda sendiri atau membiarkan HeyGen, pembuat video, menghasilkan skrip yang persuasif dan berfokus pada konversi dari detail produk. Platform ini menyusun hook, CTA, dan deskripsi adegan yang dioptimalkan untuk penceritaan produk.
Gunakan penerjemah video untuk menerjemahkan skrip ke dalam bahasa target. HeyGen meregenerasi voiceover, menyesuaikan sinkronisasi bibir jika berlaku, dan memperbarui teks di layar sehingga video yang dilokalisasi terasa seperti buatan asli.
Ya. Unggah logo, font, dan palet warna ke dalam kit merek Anda. HeyGen menerapkan gaya merek pada draf dan templat yang dihasilkan untuk menjaga konsistensi visual secara massal.
HeyGen mengekspor video MP4 dan gambar beresolusi tinggi yang diformat untuk Feed, Stories, Reels, dan halaman produk. Ekspor batch mengatur file dengan penamaan yang jelas untuk manajer iklan dan unggahan CMS.
Ya. Fitur pembuatan batch HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat ratusan video spesifik SKU dengan memetakan baris data ke template, memungkinkan kampanye tingkat katalog dengan usaha manual yang minimal.
Draf yang dihasilkan dari generator video ai sepenuhnya dapat diedit untuk disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tukar adegan, ganti imajeri, atur nada suara, dan sempurnakan salinan. HeyGen menyediakan opsi regenerasi cepat sehingga perubahan dapat tersebar ke berbagai varian.
Ya. HeyGen memproduksi video berkualitas produksi yang dioptimalkan untuk platform iklan dengan rasio aspek yang tepat, teks terjemahan yang mudah dibaca, dan tempo yang dirancang untuk mempertahankan perhatian serta mendorong konversi.
Anda tetap memiliki hak atas semua video yang Anda buat. HeyGen menggunakan aset berlisensi dan konten yang dihasilkan disediakan untuk penggunaan komersial. Pastikan selalu bahwa aset pihak ketiga yang Anda unggah memiliki hak yang sesuai.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.