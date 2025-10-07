Mulai dengan URL produk, skrip singkat, atau beberapa gambar dan dapatkan iklan sosial yang telah dipoles siap untuk Feed, Reels, Stories, dan Shorts. HeyGen mengotomatiskan salinan, visual, voiceover, rasio aspek, dan ekspor batch sehingga tim dapat menghasilkan lebih banyak kreatif menang tanpa pemotretan atau pengeditan manual.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Punya penjualan kilat atau peluncuran produk? Ubah URL dan ringkasan menjadi berbagai varian iklan dalam hitungan menit sehingga kampanye berbayar bisa langsung aktif saat permintaan sedang tinggi.
Hasilkan iklan yang konsisten dan berkualitas tinggi untuk SKU besar dengan alur kerja batch yang memetakan data produk ke template dan ekspor untuk setiap platform.
Terjemahkan skrip, buat ulang voiceover, dan produksi teks terjemahan sinkron untuk pasar baru sehingga kampanye iklan global dapat diluncurkan tanpa pengambilan gambar ulang.
Buatlah editan vertikal yang menarik dengan daya tarik kuat dan keterangan yang mudah dibaca yang dirancang untuk Reels, TikTok, dan Shorts guna memaksimalkan keterlibatan awal dalam kampanye iklan Anda.
Buat pesan khusus untuk segmen audiens, menonjolkan diskon, bukti sosial, atau detail produk untuk meningkatkan tingkat konversi bagi lalu lintas yang sudah tertarik.
Sampaikan perpustakaan iklan yang sesuai dengan merek dengan cepat menggunakan template yang dapat digunakan kembali, elemen merek yang terkunci, dan paket siap ekspor yang dapat diunggah dan diuji langsung oleh klien Anda.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Iklan Media Sosial AI Terbaik
HeyGen menggabungkan generasi cepat, template yang sesuai dengan platform, dan alur kerja yang mengutamakan performa sehingga pemasar dan kreator dapat meningkatkan kampanye sosial dengan konsistensi dan kecepatan, menciptakan iklan yang menang. Hasilkan banyak varian, lokalisisasi dengan cepat, dan uji secara sistematis untuk menemukan iklan yang menang yang dapat menurunkan biaya dan meningkatkan konversi.
Tempelkan URL atau masukkan ringkasan singkat dan HeyGen akan membuat rangkaian pembuka, adegan, dan iklan lengkap sehingga Anda terhindar dari proses pengambilan gambar dan penyuntingan yang lambat. Luncurkan kampanye sosial berbayar dengan lebih cepat dan lakukan iterasi pada yang terbaik.
Sesuaikan ukuran, beri keterangan, dan atur kecepatan kreatif untuk penempatan vertikal, persegi, dan horizontal. Preset HeyGen memastikan keterangan yang mudah dibaca dan pengaturan kecepatan yang sesuai untuk platform Reels, Shorts, Stories, dan penempatan di feed.
Hasilkan puluhan varian secara batch dengan berbagai hook, CTA, dan visual yang berbeda. Susun ekspor untuk pengujian A/B sehingga tim kinerja dapat memisahkan kreatif dengan ROI tinggi dan meningkatkan skala yang efektif.
Tautan untuk pembuatan iklan dari setiap halaman produk
Tempelkan URL produk atau halaman arahan dan HeyGen akan mengekstrak gambar kunci, spesifikasi, dan pesan untuk membuat storyboard untuk iklan Facebook Anda. Tautan ke video dan peta alur gambar mengonversi konten halaman menjadi adegan siap iklan, menghemat waktu komposisi manual dan mempertahankan detail produk.
Pasangan kreatif dan salinan AI
HeyGen menulis judul, teks utama, dan CTA yang disesuaikan dengan intensi sosial dan dipadukan dengan visual yang dihasilkan serta saran hook. Berbagai varian teks dipasangkan dengan opsi visual untuk menciptakan set konsep yang dapat diuji, dioptimalkan untuk klik dan konversi menggunakan alat AI.
Avatar realistis, klon suara, dan gaya UGC
Pilih avatar AI, unggah suara Anda, atau gunakan model suara untuk membuat juru bicara bergaya UGC atau presenter sinematik untuk kreatif iklan Anda. Sinkronisasi bibir yang alami dan kontrol emosi dalam iklan video membuat talenta di layar terasa otentik tanpa perlu pengambilan gambar.
Preset platform dan paket ekspor
Terapkan kit merek dan pilih preset platform yang mengatur penempatan teks, area aman, dan pengaturan kompresi. Ekspor paket terorganisir—MP4, thumbnail, dan SRT—siap untuk manajer iklan dan unggahan sosial.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Iklan Media Sosial AI
Ikuti empat langkah jelas untuk bergerak dari ide menuju aset iklan yang dipublikasikan.
Tempel URL produk, unggah gambar, atau masukkan skrip singkat. HeyGen mengekstrak pesan, visual, dan spesifikasi kunci untuk membuat draf kreatif iklan awal untuk kampanye Anda.
Pilih rasio aspek, gaya visual, dan opsi suara atau avatar untuk iklan AI Anda. Terapkan kit merek Anda untuk menjaga konsistensi logo, font, dan warna.
Buatlah beberapa draf dengan berbagai pengait, seruan bertindak, dan visual. Pratinjau secara berdampingan, sesuaikan teks atau gambar, dan buat ulang versi alternatif untuk pengujian.
Unduh MP4, thumbnail, dan SRT yang diformat untuk setiap penempatan atau ekspor paket terorganisir untuk manajer iklan. Unggah ke platform iklan Anda dan mulai pengujian terstruktur untuk kampanye iklan Anda.
Sebuah generator iklan media sosial AI secara otomatis membuat teks iklan, visual, dan aset video atau gambar yang sudah diformat dari masukan singkat seperti URL, skrip, atau gambar. HeyGen menggabungkan teks ke video, gambar ke video, avatar, dan paket merek untuk menghasilkan kreatif yang siap diluncurkan tanpa perlu pengambilan gambar.
Ya. Pilih preset keluaran untuk Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts, dan lainnya. HeyGen secara otomatis mengubah ukuran, memberi keterangan ulang, dan mengoptimalkan kecepatan untuk setiap penempatan.
Tidak. HeyGen menyusun judul yang meyakinkan, teks utama, dan seruan untuk bertindak serta memadukannya dengan templat visual. Anda dapat menyempurnakan hasilnya, tetapi draf bawaan sudah dibuat untuk memenuhi praktik terbaik platform.
Peta umpan produk atau data CSV ke template dan HeyGen akan menghasilkan iklan per SKU, menerapkan branding yang konsisten dan nama file sehingga Anda dapat mengerahkan ratusan kreatif dengan efisien.
Ya. Gunakan penerjemah video untuk menerjemahkan skrip, menghasilkan ulang voiceover, dan membuat caption sinkron sehingga varian lokal dari iklan video Anda terasa asli tanpa harus merekam ulang.
HeyGen mengorganisir set varian untuk tes terstruktur, menyarankan pasangan audiens, dan menghasilkan paket ekspor yang rapi sehingga Anda dapat menjalankan eksperimen dan mengidentifikasi daya tarik serta visual terbaik dengan cepat.
Unggah paket merek dengan logo, font, dan warna. Kunci elemen untuk mencegah pengeditan yang tidak disengaja dan menegakkan konsistensi visual di antara tim dan akun klien.
HeyGen mengekspor video MP4, PNG beresolusi tinggi, file teks SRT/VTT, dan paket zip yang terorganisir siap untuk manajer iklan dan unggahan kampanye.
HeyGen mengikuti praktik terbaik format platform seperti rasio aspek, keterbacaan keterangan, dan batasan teks umum. Kepatuhan kebijakan akhir dan persetujuan iklan adalah tanggung jawab pengiklan.
Anda tetap memiliki hak atas video dan aset yang Anda ciptakan. HeyGen menggunakan sumber daya berlisensi dan hasil yang dihasilkan diperbolehkan untuk penggunaan komersial. Pastikan konten pihak ketiga yang Anda unggah memiliki hak yang diperlukan untuk iklan AI Anda.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.