AI foto berbicara memungkinkan Anda untuk membuat foto AI yang realistis dan dapat berbicara lebih dari 175 bahasa serta dialek. Secara instan menghasilkan avatar foto AI tak terbatas dari diri Anda sendiri untuk foto profil LinkedIn, konten liburan, pemandangan perjalanan, atau bahkan dunia fantasi, semua hanya dengan satu klik.

  • Klon Suara AI
  • 175+ bahasa dan dialek
-Video yang dihasilkan
-Avatar yang dihasilkan
-Video yang telah diterjemahkan
Hari Kerja
Coursera
Miro
Harvard
Kepala
Intel
Komatsu
Dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengembang dan perusahaan terkemuka.

Memperkenalkan AI foto yang dapat berbicara

Buatlah avatar foto AI yang berbicara dan bekerja sekeras Anda. Ubah foto Anda dan bayangkan diri Anda dalam skenario apa pun. Avatar foto AI HeyGen cocok dengan visi Anda, baik itu di kantor profesional, liburan mewah, atau dunia fantasi kreatif. Dengan gerakan alami, isyarat yang hidup, dan gaya kustom, avatar Anda menjadi pemimpin industri.

Icon

Hasilkan avatar foto AI dengan perintah

Gunakan instruksi berbasis teks untuk mendefinisikan tampilan avatar foto AI Anda. Pembuat avatar realistis ini merancang gambar yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, entah itu foto kepala korporat, potret santai, atau komposisi sinematik. Mendiskusikan aspek etis dari personalisasi dan bagaimana kami menyeimbangkan privasi dalam kreasi kami, penawaran kami tidak ada bandingannya.

Hasilkan avatar foto AI dengan perintah
Icon

Hasilkan tampilan baru untuk avatar AI Anda

Bawa karakter avatar AI Anda lebih jauh dengan menghasilkan penampilan baru. Ubah pakaian, atur ekspresi, atau ganti latar belakang untuk cocok dengan tema atau acara apa pun dengan aplikasi pembuat avatar kami.

Hasilkan tampilan baru untuk avatar AI Anda
Icon

Gaya untuk setiap cerita dengan paket tampilan yang telah ditetapkan

Percepat kustomisasi dengan paket tampilan. Terapkan gaya profesional, gaya hidup, liburan, atau fantasi pada avatar foto AI Anda dengan sekali klik. Jelajahi generator avatar yang ditingkatkan dari opsi foto yang membuat pembuatan avatar foto Anda menjadi mudah.

Gaya untuk setiap cerita dengan paket tampilan yang telah ditetapkan

Fitur dan keuntungan dari AI foto yang dapat berbicara

AI foto yang bisa berbicara dari HeyGen memberikan Anda kontrol penuh untuk menciptakan avatar realistis dari gambar apa pun. Apakah Anda ingin bereksperimen dengan berbagai tampilan, menghasilkan avatar menggunakan petunjuk, atau menyesuaikan gaya dengan satu klik, platform kami memudahkan Anda untuk menghasilkan avatar AI yang ekspresif dan animasi yang dapat beradaptasi dengan setiap adegan, tema, atau audiens.

Icon

Avatar IV

Ubah satu gambar menjadi video lengkap dengan sinkronisasi suara alami, dinamika wajah yang ekspresif, dan gerakan tangan yang autentik.

Icon

Kustomisasi mudah hanya dengan satu klik

Lupakan mengutak-atik detail. Dengan satu klik, avatar foto Anda berubah menjadi tampilan yang sempurna untuk setiap adegan, tujuan, atau suasana hati. Anda dapat langsung berganti antara gaya atau pengaturan untuk menjaga konten Anda tetap segar dan selaras dengan tujuan kreatif Anda.

Buat avatar AI dengan perintah

Deskripsikan pemandangan, pakaian, atau pose yang Anda inginkan dengan petunjuk teks sederhana. AI HeyGen mengubah foto Anda menjadi gambar AI yang realistis dari diri Anda sendiri dengan mudah. Anda dapat memilih setelan apa pun, baik itu bisnis, kasual, bertema, atau lainnya. Temukan keajaiban visi komputer dalam transformasi avatar.

Icon

Gerakan dan ekspresi yang realistis

Hidupkan AI foto bicara Anda dengan kedipan alami, pergerakan mata, dan mikro-ekspresi yang halus. HeyGen menangkap jeda dan penekanan sehingga penyampaian terasa manusiawi, bukan robotik. Tambahkan prasetel emosi atau atur intensitas untuk mencocokkan nada skrip Anda dalam berbagai bahasa, adegan, dan gaya.

Ubah foto menjadi avatar AI yang penuh warna dan beranimasi

Ubahlah gambar statis menjadi avatar AI yang dinamis dengan gerakan dan suara. Tarik perhatian audiens Anda dengan video berkekuatan AI yang terasa alami dan ekspresif, menciptakan pengalaman avatar foto yang berdampak.

Avatar foto berbicara

Icon

Mulai dengan avatar Anda

Unggah foto untuk akurasi terbaik atau lewati dan biarkan imajinasi Anda mengambil alih dengan membuat avatar dari ide gambar.

Icon

Hasilkan dengan petunjuk teks

Ketika imajinasi Anda melampaui batasan yang telah ditetapkan, gunakan petunjuk teks untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar milik Anda. Deskripsikan pakaian, lingkungan, atau suasana yang sedang Anda bayangkan, dan HeyGen akan mengatur sisanya sebagai pembuat avatar AI Anda, menggabungkan realisme dan personalisasi.

Icon

Telusuri paket tampilan

Manfaatkan perpustakaan gaya yang telah dikurasi, mulai dari pakaian bisnis yang berani hingga petualang mitos. Paket penampilan memberikan Anda akses instan ke tampilan yang telah dipoles sesuai dengan tema dan acara tertentu, meningkatkan avatar Anda dari transformasi gambar.

Buat AI foto berbicara Anda dalam 4 langkah mudah

Jadilah wajah dari dunia digital Anda. Avatar yang dihasilkan oleh AI Anda menangkap kepribadian, ekspresi, dan gerakan Anda sambil meningkatkan keterlibatan pengguna.

Langkah 1: Unggah foto Anda

Punya foto yang jelas? Sempurna! Cukup unggah dan, untuk hasil terbaik, tambahkan beberapa foto diri Anda lagi. Ini membantu AI kami belajar dan menangkap setiap detail dari kembaran digital Anda.

Langkah 1: Unggah foto Anda

Langkah 2: Hasilkan foto AI dengan perintah

Ketikkan beberapa kata untuk menggambarkan visi Anda, dan saksikan keajaiban yang terjadi. Mulai dari foto potret yang profesional hingga skenario yang penuh imajinasi, avatar Anda siap untuk menyesuaikan dengan suasana Anda melalui pembuat avatar AI kami.

Langkah 2: Hasilkan foto AI dengan perintah

Langkah 3: Tambahkan gerakan dan suara

Hidupkan avatar Anda dengan gerakan alami dan sinkronisasi bibir yang sempurna. Baik itu anggukan halus atau pernyataan berani, semuanya akan terlihat dan terdengar seperti Anda, membuka potensi penuh dari pembuat avatar AI Anda.

Langkah 3: Tambahkan gerakan dan suara

Langkah 4: Buat dan bagikan

AI HeyGen mempelajari ekspresi wajah, gerak tubuh, dan ciri khas Anda untuk menciptakan versi digital Anda yang sangat realistis. Unduh atau bagikan di mana saja di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, atau di mana pun Anda ingin bersinar dengan avatar baru Anda.

Langkah 4: Buat dan bagikan
Trivago menghemat 50% waktu pasca produksi
Trivago memanfaatkan HeyGen untuk melokalkan iklan TV mereka di 30 pasar, memangkas waktu pascaproduksi hingga setengahnya dan menghemat 3-4 bulan per kampanye.

Foto-foto yang bisa menjawab

Jadilah wajah dari dunia digital Anda. Avatar yang dihasilkan AI Anda menangkap kepribadian, ekspresi, dan gerakan Anda sambil meningkatkan keterlibatan pengguna.

Foto
Foto
Foto
Foto

Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya

Apa itu AI Foto Berbicara?

Talking Photo AI adalah representasi digital yang menggunakan AI untuk menciptakan gambar atau video realistis dari seseorang. Ini menghidupkan foto Anda dengan membuatnya berbicara, bergerak, dan menunjukkan emosi, menjadikannya sempurna untuk pembuatan konten, komunikasi virtual, atau sekadar bersenang-senang.

Bagaimana cara membuat avatar foto yang bisa berbicara dengan AI menggunakan HeyGen?

Unggah foto Anda, gunakan petunjuk teks untuk mendeskripsikan visi Anda, dan HeyGen akan menghasilkan avatar AI yang realistis untuk Anda.

Jenis avatar apa saja yang bisa saya buat menggunakan HeyGen?

HeyGen memungkinkan pengguna untuk membuat avatar foto, avatar video, dan avatar interaktif untuk berbagai skenario dan platform. Anda dapat menjelajahi fitur unik dengan memulai secara gratis di sini.

Apakah mungkin untuk menganimasikan avatar yang dihasilkan oleh AI saya?

Ya, HeyGen memungkinkan Anda untuk menambahkan gerakan dan suara pada avatar Anda, membuatnya menjadi dinamis dan seperti nyata. Temukan lebih banyak tentang fitur-fitur ini di sini.

Bisakah saya menyesuaikan tampilan avatar AI saya?

Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah pakaian, ekspresi, dan latar belakang menggunakan teks petunjuk dan Paket Tampilan, yang menawarkan pengalaman yang disesuaikan di sini.

Apa itu Paket Penampilan di HeyGen, dan bagaimana cara kerjanya?

Paket Tampilan menyediakan kustomisasi instan dengan gaya yang telah ditentukan seperti profesional, gaya hidup, dan fantasi. Jelajahi bagaimana mereka dapat meningkatkan avatar Anda di sini.

Untuk apa Avatar AI digunakan?

Avatar AI digunakan untuk membuat video, foto profil media sosial, dan tujuan branding. Temukan cara memulainya di sini.

