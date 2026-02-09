Fitur dan keuntungan dari AI foto yang dapat berbicara

AI foto yang bisa berbicara dari HeyGen memberikan Anda kontrol penuh untuk menciptakan avatar realistis dari gambar apa pun. Apakah Anda ingin bereksperimen dengan berbagai tampilan, menghasilkan avatar menggunakan petunjuk, atau menyesuaikan gaya dengan satu klik, platform kami memudahkan Anda untuk menghasilkan avatar AI yang ekspresif dan animasi yang dapat beradaptasi dengan setiap adegan, tema, atau audiens.