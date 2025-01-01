Ubah konten tulisan Anda menjadi video profesional

tanpa perlu pengambilan gambar

HeyGen memudahkan pembuatan video AI lebih dari sebelumnya untuk membuat video dalam hitungan menit. Cukup masukkan teks Anda, pilih avatar dan suara AI, dan Anda akan memiliki video lengkap yang siap dalam hitungan menit. Tidak memerlukan kamera, aktor, atau alat pengeditan video.

Buat video yang terpolis untuk orientasi, tutorial, pemasaran, dan konten media sosial dengan alur kerja yang sederhana, fleksibel, dan dapat diandalkan.



