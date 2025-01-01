Ubah teks menjadi video dengan AI dalam hitungan menit

Ubah ide, naskah, atau pesan apa pun menjadi video yang terpolis tanpa perlu kamera, perangkat lunak pengeditan, atau keahlian produksi. Gunakan generator video dari teks AI kami untuk menempelkan naskah Anda, memilih avatar dan suara, dan dapatkan video siap bagikan dalam hitungan menit.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Ubah konten tulisan Anda menjadi video profesional
tanpa perlu pengambilan gambar

HeyGen memudahkan pembuatan video AI lebih dari sebelumnya untuk membuat video dalam hitungan menit. Cukup masukkan teks Anda, pilih avatar dan suara AI, dan Anda akan memiliki video lengkap yang siap dalam hitungan menit. Tidak memerlukan kamera, aktor, atau alat pengeditan video.

Buat video yang terpolis untuk orientasi, tutorial, pemasaran, dan konten media sosial dengan alur kerja yang sederhana, fleksibel, dan dapat diandalkan.


Bingkai video yang menampilkan beragam individu, berfokus pada kotak teks yang menyatakan "Video penjelasan untuk perangkat lunak manajemen proyek baru kami.."
Aksesibilitas

Aksesibilitas

Siapa saja dapat menghasilkan video dari teks. Tidak perlu keahlian pembuatan film atau alat khusus. Biarkan AI yang mengurus prosesnya dan saksikan saat ia menghasilkan sebuah video dari teks.

Efisiensi

Efisiensi

Ubah teks Anda seperti postingan blog, presentasi, atau skrip menjadi video profesional dengan menggunakan AI text-to-video. Ini menghilangkan kebutuhan akan produksi manual sambil menjaga kualitas video yang tinggi dan konsisten.

Varietas

Varietas

Pilih dari lebih dari 1100+ avatar, 175 bahasa, dan 400 template untuk menyesuaikan pesan dan audiens Anda. Pilih jenis video berdasarkan kebutuhan kreatif Anda.

Efisiensi biaya

Efisiensi biaya

Kurangi produksi yang mahal sambil tetap membuat satu video yang terlihat profesional. Generator video AI HeyGen dari teks memudahkan untuk meningkatkan produksi tanpa perlu merekrut tim.

Praktik Terbaik untuk Mengonversi Teks ke Video

Untuk memaksimalkan penggunaan prompt teks HeyGen dalam menghasilkan hasil berkualitas tinggi, sesuaikan konten Anda secara strategis untuk menarik perhatian penonton dan biarkan model ai mengoptimalkan hasil Anda.

Tulis Naskah yang Jelas

Tulislah skrip yang jelas dan ringkas untuk menjaga struktur teks Anda agar narasi berjalan lancar. Mulailah dengan teks sederhana yang menyampaikan pesan Anda dengan jelas.

Pilih Avatar dan Suara yang Tepat

Pilih avatar AI yang tepat. HeyGen menawarkan lebih dari 1100 avatar dan lebih dari 300 suara untuk nada yang sempurna. Model video AI memastikan setiap video yang Anda inginkan sesuai dengan identitas merek Anda.

Gunakan Visual yang Kuat

Gunakan visual video yang menarik dan animasi untuk meningkatkan konten video Anda. Tambahkan teks, transisi, dan grafis bergerak sehingga video dihasilkan dengan hasil akhir yang sinematik.

Terjemahkan untuk Jangkauan Global

Perluas jangkauan global dengan mengonversi teks Anda menjadi video profesional secara otomatis untuk penonton internasional.

Antarmuka alat desain yang menampilkan slide "Ikhtisar Hasil Kuartal 3" dengan foto seorang pria, pilihan font dan warna merek, serta tiga ikon kursor yang penuh warna dan bergaya.
Layar menampilkan perangkat lunak desain dengan pop-up 'pemilih avatar' yang menampilkan 8 potret kepala yang beragam, draf presentasi, dan seorang pria yang tersenyum di latar belakang. Sebuah kursor menunjuk ke 'Gunakan Avatar.'
Antarmuka platform pembuatan konten yang menampilkan presentasi 'Ikhtisar Hasil Kuartal Ketiga' dengan seorang pria yang tersenyum, serta menu untuk memilih gestur avatar dan desain latar belakang.
Antarmuka pembuatan konten dengan teks Korea, seorang pria yang tersenyum, dan menu terjemahan yang terbuka pada opsi bahasa Korea.
Manfaat

Manfaat menggunakan alat
teks ke video

HeyGen memudahkan Anda untuk mengubah teks menjadi video sambil memberikan kontrol kreatif yang canggih.

Generator video AI menawarkan berbagai kemampuan yang memungkinkan Anda menggunakan teks untuk membuat video yang sesuai dengan tujuan Anda.

Penempatan produk

Dengan mudah tempatkan produk ke dalam video Anda menggunakan avatar, template bermerek, dan alur kerja. Ini membuatnya sederhana untuk menonjolkan produk dalam AI UGC iklan, promosi, atau film merek.

Seorang wanita memegang sepatu Croc berwarna pink, dengan gambar kecil sepatu yang sama di pojok kanan atas.

Kloning suara

Hasilkan suara buatan AI yang realistis dan pengalihan suara AI dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek. Ini menjaga video pelatihan Anda konsisten di berbagai pasar.

Antarmuka pengguna untuk penyesuaian avatar menampilkan avatar wanita, pilihan bahasa (Jerman, Inggris), dan pilihan nada suara (Santai, Enerjik).

Penciptaan media AI

Ciptakan lebih dari sekadar video dengan menggunakan kecerdasan buatan generatif dan kemampuan alat AI. Gunakan AI untuk membuat video penjelas, tutorial, atau video dengan adegan yang menonjolkan cerita Anda. Integrasikan aset dari generator gambar AI untuk menambahkan visual secara instan.

Antarmuka pembuatan gambar AI menampilkan petunjuk "Sebuah kelompok anjing membuat pizza di rumah" di atas kisi gambar anjing dan pizza yang dihasilkan AI.

Pengeditan Studio AI

Gunakan antarmuka pengeditan yang sederhana untuk menambahkan subtitle, mengatur adegan, mengubah latar belakang, atau menambahkan musik. Dirancang untuk pemula dan profesional.

Untuk kontrol di layar yang lebih banyak, jelajahi alat AI Spokesperson kami.

Antarmuka perangkat lunak yang menampilkan objek sferis 3D berwarna putih, garis waktu video dengan gambar mini, dan penunjuk animasi berwarna biru.

Kustomisasi secara massal

Simpan templat, bangun kit merek, dan buat berbagai video dari skrip yang berbeda. Cocok untuk tim yang secara rutin menerbitkan konten.

Sebuah grid kartu digital berwarna-warni dengan judul seperti "Peluncuran Produk", "Presentasi Penjualan", dan "Strategi Masuk Pasar", dengan kursor mouse kartun berwarna merah muda.

Opsi ekspor profesional

Unduh video dalam format MP4, HD, atau 4K. Ekspor format vertikal, persegi, atau lanskap untuk situs web, umpan sosial, presentasi, dan platform pelatihan.

Antarmuka perangkat lunak menunjukkan opsi ekspor SCORM diaktifkan dan diatur ke SCORM 1.2, dengan seorang pria tersenyum di latar belakang.
Bagaimana cara kerjanya?

Cara Membuat Video dari Teks dengan HeyGen

Gunakan kata-katamu untuk menghidupkan teks dan biarkan AI mengubah kontenmu menjadi hasil generator video profesional berbasis teks AI.

Langkah 1

Masukkan Skrip Anda

Mulai dengan memasukkan teks Anda atau mengunggah dokumen. AI akan mengatur ide-ide Anda menjadi beberapa adegan.

Langkah 2

Pilih Avatar & Suara AI

Sesuaikan Visual dan Gaya Tambahkan gambar, templat, subjudul, atau musik latar. Atur tampilan dan nuansa setiap adegan.

Langkah 3

Sesuaikan Visual & Gaya

Tambahkan gambar, templat, subjudul, atau musik latar. Sesuaikan tampilan dan nuansa setiap adegan.

Langkah 4

Buat & Bagikan Video Anda

Buat video akhir Anda dan bagikan secara instan di situs web, platform sosial, atau sistem pembelajaran Anda.

Solusi Unggulan

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kesederhanaan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.

Pembelajaran & pengembangan

Pembelajaran & pengembangan
Ciptakan pengalaman pelatihan yang disesuaikan mulai dari kepatuhan hingga pengembangan karyawan dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan. Platform video AI kami memudahkan untuk meningkatkan pembelajaran yang berdampak tanpa mengorbankan kualitas atau kecepatan.

Pemasaran

Pemasaran
Hasilkan video berkualitas profesional sesuai permintaan. Dengan naskah dan beberapa klik, Anda dapat mengubah aset apa pun, dari PDF hingga blog hingga dek slide, menjadi konten video yang menarik dan sesuai dengan merek Anda kapan saja, tanpa menguras anggaran.

Penjualan

Penjualan
Lakukan pendekatan personal yang berskala, mulai dari prospeksi hingga tindak lanjut dan demonstrasi produk. HeyGen membantu perwakilan penjualan untuk menonjol di kotak masuk yang padat, mempercepat siklus penjualan, dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat.

Lokalisasi

Lokalisasi
Raih audiens global dalam hitungan menit, bukan bulan. Buka pasar baru secara bersamaan dengan melokalisasi video apa pun ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, lengkap dengan sinkronisasi bibir yang sempurna dan emosi yang autentik.

FAQ Tentang Generator Teks ke Video AI

Apa itu alat HeyGen Text to Video?

HeyGen adalah sebuah generator video AI yang merupakan alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat video dari teks menggunakan teknologi AI. Ini didukung oleh AI generatif dan model ai canggih yang menghasilkan hasil yang profesional.

Apakah saya memerlukan kemampuan mengedit?

Tidak. Platform ini dibuat agar siapa saja dapat membuat video. AI mengatur waktu, tempo, visual, dan rendering.


Bisakah saya menggunakan suara atau avatar saya sendiri?

Ya. Anda dapat mengunggah suara Anda untuk kloning suara AI atau membuat avatar khusus untuk kehadiran bermerek atau pribadi.


Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video?

Kebanyakan video siap dalam beberapa menit tergantung pada panjang dan kustomisasi.


Apa generator AI teks-ke-video gratis terbaik?

HeyGen adalah generator AI teks-ke-video gratis terbaik karena dapat mengubah skrip apa pun menjadi video yang sangat realistis dan terpolis dalam hitungan menit, serta platform ini menangani suara, visual, dan pengeditan secara otomatis. Anda mendapatkan hasil berkualitas tinggi tanpa perlu kamera atau keahlian mengedit.

Bisakah saya membuat video dalam beberapa bahasa?

Ya. Anda dapat menghasilkan konten dalam lebih dari 175 bahasa dan menerjemahkan video yang ada secara instan.


Apakah video tersebut cocok untuk penggunaan komersial?

Ya. Anda dapat menggunakan video Anda untuk pemasaran, pelatihan, media sosial, iklan, dan proyek klien.


Apakah HeyGen bisa digunakan untuk membuat video AI yang dihasilkan secara profesional?

Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat video berkualitas profesional yang dihasilkan AI langsung dari teks. Baik Anda sedang membuat materi pelatihan, konten pemasaran, atau video penjelas, AI HeyGen menjamin produksi yang lancar dan hasil yang mengesankan setiap kali.

Bisakah saya menggunakan Teks ke Video untuk Pelatihan dan Tutorial?

Tentu saja. HeyGen memudahkan pembuatan video pelatihan dan konten video. Cukup deskripsikan videonya, pilih avatar Anda, dan biarkan AI yang melakukan sisanya.

Apakah mungkin untuk menghasilkan video dengan resolusi tinggi?

Ya. Opsi ekspor mencakup resolusi HD (1080p) dan 4K, memastikan video Anda cocok untuk penggunaan profesional dan publik di berbagai platform.

Bisakah saya mengonversi audio menjadi video dengan HeyGen?

Ya! HeyGen memungkinkan pengguna untuk mengubah audio menjadi video dengan menggabungkan rekaman suara dengan avatar AI, teks terjemahan, dan visual dinamis. Cukup unggah file audio Anda, pilih gaya video, dan biarkan AI membuat video yang terpolish dalam beberapa menit.

Format apa saja yang bisa saya ekspor?

Anda dapat mengekspor MP4 dalam HD atau 4K dan memilih tata letak vertikal, persegi, atau lanskap.


Apakah pembuatan video dari teks AI itu aman dan etis?

HeyGen mengutamakan keamanan, memastikan bahwa avatar dan konten yang dihasilkan sesuai dengan pedoman etika. Transparansi, persetujuan pengguna, dan pengembangan AI yang bertanggung jawab adalah faktor-faktor kunci dalam menjaga etika pembuatan video AI.

