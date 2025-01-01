Ubah ide, naskah, atau pesan apa pun menjadi video yang terpolis tanpa perlu kamera, perangkat lunak pengeditan, atau keahlian produksi. Gunakan generator video dari teks AI kami untuk menempelkan naskah Anda, memilih avatar dan suara, dan dapatkan video siap bagikan dalam hitungan menit.
Ubah konten tulisan Anda menjadi video profesional
tanpa perlu pengambilan gambar
HeyGen memudahkan pembuatan video AI lebih dari sebelumnya untuk membuat video dalam hitungan menit. Cukup masukkan teks Anda, pilih avatar dan suara AI, dan Anda akan memiliki video lengkap yang siap dalam hitungan menit. Tidak memerlukan kamera, aktor, atau alat pengeditan video.
Buat video yang terpolis untuk orientasi, tutorial, pemasaran, dan konten media sosial dengan alur kerja yang sederhana, fleksibel, dan dapat diandalkan.
Siapa saja dapat menghasilkan video dari teks. Tidak perlu keahlian pembuatan film atau alat khusus. Biarkan AI yang mengurus prosesnya dan saksikan saat ia menghasilkan sebuah video dari teks.
Ubah teks Anda seperti postingan blog, presentasi, atau skrip menjadi video profesional dengan menggunakan AI text-to-video. Ini menghilangkan kebutuhan akan produksi manual sambil menjaga kualitas video yang tinggi dan konsisten.
Pilih dari lebih dari 1100+ avatar, 175 bahasa, dan 400 template untuk menyesuaikan pesan dan audiens Anda. Pilih jenis video berdasarkan kebutuhan kreatif Anda.
Kurangi produksi yang mahal sambil tetap membuat satu video yang terlihat profesional. Generator video AI HeyGen dari teks memudahkan untuk meningkatkan produksi tanpa perlu merekrut tim.
Praktik Terbaik untuk Mengonversi Teks ke Video
Untuk memaksimalkan penggunaan prompt teks HeyGen dalam menghasilkan hasil berkualitas tinggi, sesuaikan konten Anda secara strategis untuk menarik perhatian penonton dan biarkan model ai mengoptimalkan hasil Anda.
Tulislah skrip yang jelas dan ringkas untuk menjaga struktur teks Anda agar narasi berjalan lancar. Mulailah dengan teks sederhana yang menyampaikan pesan Anda dengan jelas.
Pilih avatar AI yang tepat. HeyGen menawarkan lebih dari 1100 avatar dan lebih dari 300 suara untuk nada yang sempurna. Model video AI memastikan setiap video yang Anda inginkan sesuai dengan identitas merek Anda.
Gunakan visual video yang menarik dan animasi untuk meningkatkan konten video Anda. Tambahkan teks, transisi, dan grafis bergerak sehingga video dihasilkan dengan hasil akhir yang sinematik.
Perluas jangkauan global dengan mengonversi teks Anda menjadi video profesional secara otomatis untuk penonton internasional.
Manfaat menggunakan alat
teks ke video
HeyGen memudahkan Anda untuk mengubah teks menjadi video sambil memberikan kontrol kreatif yang canggih.
Generator video AI menawarkan berbagai kemampuan yang memungkinkan Anda menggunakan teks untuk membuat video yang sesuai dengan tujuan Anda.
Penempatan produk
Dengan mudah tempatkan produk ke dalam video Anda menggunakan avatar, template bermerek, dan alur kerja. Ini membuatnya sederhana untuk menonjolkan produk dalam AI UGC iklan, promosi, atau film merek.
Kloning suara
Hasilkan suara buatan AI yang realistis dan pengalihan suara AI dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek. Ini menjaga video pelatihan Anda konsisten di berbagai pasar.
Penciptaan media AI
Ciptakan lebih dari sekadar video dengan menggunakan kecerdasan buatan generatif dan kemampuan alat AI. Gunakan AI untuk membuat video penjelas, tutorial, atau video dengan adegan yang menonjolkan cerita Anda. Integrasikan aset dari generator gambar AI untuk menambahkan visual secara instan.
Pengeditan Studio AI
Gunakan antarmuka pengeditan yang sederhana untuk menambahkan subtitle, mengatur adegan, mengubah latar belakang, atau menambahkan musik. Dirancang untuk pemula dan profesional.
Untuk kontrol di layar yang lebih banyak, jelajahi alat AI Spokesperson kami.
Kustomisasi secara massal
Simpan templat, bangun kit merek, dan buat berbagai video dari skrip yang berbeda. Cocok untuk tim yang secara rutin menerbitkan konten.
Opsi ekspor profesional
Unduh video dalam format MP4, HD, atau 4K. Ekspor format vertikal, persegi, atau lanskap untuk situs web, umpan sosial, presentasi, dan platform pelatihan.
Cara Membuat Video dari Teks dengan HeyGen
Gunakan kata-katamu untuk menghidupkan teks dan biarkan AI mengubah kontenmu menjadi hasil generator video profesional berbasis teks AI.
Mulai dengan memasukkan teks Anda atau mengunggah dokumen. AI akan mengatur ide-ide Anda menjadi beberapa adegan.
Sesuaikan Visual dan Gaya Tambahkan gambar, templat, subjudul, atau musik latar. Atur tampilan dan nuansa setiap adegan.
Tambahkan gambar, templat, subjudul, atau musik latar. Sesuaikan tampilan dan nuansa setiap adegan.
Buat video akhir Anda dan bagikan secara instan di situs web, platform sosial, atau sistem pembelajaran Anda.
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kesederhanaan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.
HeyGen adalah sebuah generator video AI yang merupakan alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat video dari teks menggunakan teknologi AI. Ini didukung oleh AI generatif dan model ai canggih yang menghasilkan hasil yang profesional.
Tidak. Platform ini dibuat agar siapa saja dapat membuat video. AI mengatur waktu, tempo, visual, dan rendering.
Ya. Anda dapat mengunggah suara Anda untuk kloning suara AI atau membuat avatar khusus untuk kehadiran bermerek atau pribadi.
Kebanyakan video siap dalam beberapa menit tergantung pada panjang dan kustomisasi.
HeyGen adalah generator AI teks-ke-video gratis terbaik karena dapat mengubah skrip apa pun menjadi video yang sangat realistis dan terpolis dalam hitungan menit, serta platform ini menangani suara, visual, dan pengeditan secara otomatis. Anda mendapatkan hasil berkualitas tinggi tanpa perlu kamera atau keahlian mengedit.
Ya. Anda dapat menghasilkan konten dalam lebih dari 175 bahasa dan menerjemahkan video yang ada secara instan.
Ya. Anda dapat menggunakan video Anda untuk pemasaran, pelatihan, media sosial, iklan, dan proyek klien.
Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat video berkualitas profesional yang dihasilkan AI langsung dari teks. Baik Anda sedang membuat materi pelatihan, konten pemasaran, atau video penjelas, AI HeyGen menjamin produksi yang lancar dan hasil yang mengesankan setiap kali.
Tentu saja. HeyGen memudahkan pembuatan video pelatihan dan konten video. Cukup deskripsikan videonya, pilih avatar Anda, dan biarkan AI yang melakukan sisanya.
Ya. Opsi ekspor mencakup resolusi HD (1080p) dan 4K, memastikan video Anda cocok untuk penggunaan profesional dan publik di berbagai platform.
Ya! HeyGen memungkinkan pengguna untuk mengubah audio menjadi video dengan menggabungkan rekaman suara dengan avatar AI, teks terjemahan, dan visual dinamis. Cukup unggah file audio Anda, pilih gaya video, dan biarkan AI membuat video yang terpolish dalam beberapa menit.
Anda dapat mengekspor MP4 dalam HD atau 4K dan memilih tata letak vertikal, persegi, atau lanskap.
HeyGen mengutamakan keamanan, memastikan bahwa avatar dan konten yang dihasilkan sesuai dengan pedoman etika. Transparansi, persetujuan pengguna, dan pengembangan AI yang bertanggung jawab adalah faktor-faktor kunci dalam menjaga etika pembuatan video AI.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.