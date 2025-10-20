Penukaran Wajah AI Gratis untuk Video

Buat pertukaran wajah AI berkualitas tinggi dalam beberapa menit. Unggah media, pilih wajah, dan dapatkan hasil yang realistis dengan pencahayaan dan ekspresi alami. Tidak memerlukan keahlian mengedit.

Atau
1

Choose or upload image

Sample face 1
Sample face 2
Sample face 3
Sample face 4

Tap to browse

Select a high quality photo that shows the face you want to swap out

2

Upload new face

Sample target face

Tap to browse

Select a high quality photo of the face you want to use

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Penukaran Wajah AI

Tukar Wajah dalam Video Apapun dengan AI Berkualitas Tinggi

Alat pengganti wajah AI ini memudahkan untuk mengganti wajah dalam video apa pun. Unggah klip Anda dan wajah yang dituju, dan AI akan menangani pelacakan gerakan, pemetaan wajah, dan pencahayaan untuk hasil yang alami di TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya.
Para kreator menggunakan alat pengganti wajah AI untuk:
✓ Mengganti wajah dalam klip reaksi dan meme
✓ Menciptakan konsep asli dan konten bermerek
✓ Menghasilkan hasil yang halus dan realistis tanpa pengeditan lanjutan
Sistem ini mengikuti setiap gerakan dan ekspresi, memudahkan untuk mendapatkan hasil berkualitas profesional dari alat online yang sederhana. Platform seperti HeyGen juga menawarkan fitur tambahan untuk membangun alur kerja video lengkap.

Avatar pertukaran wajah HeyGen dengan beberapa aktris AI wanita dalam kartu berwarna.
Penukaran Wajah AI

Fitur Penukaran Wajah yang Kuat untuk Setiap Kebutuhan

Platform kami lebih dari sekadar penukar wajah dasar. Alat AI ini mendukung berbagai kebutuhan kreatif:

✓ Photo Face Swap: Upload two images for a quick, realistic blend. Ideal for group edits, look tests and fun transformations while keeping natural lighting.
✓ Video Face Swap: Generate realistic swaps with accurate motion tracking, color matching and expression alignment.
✓ GIF Face Swap: Turn GIFs into fun, shareable clips perfect for memes and reactions.
✓ Trend & Meme Templates: Insert your face into popular templates to create high-performing social content.
✓ Advanced AI Processing: The system tracks micro-expressions, angles and lighting to keep results consistent across frames. For talking-style videos, explore the AI Avatar options.

Avatar pertukaran wajah HeyGen untuk peran HR bulan Juni dengan tips untuk pembuatan video AI.
Penukaran Wajah AI

Buat Tukar Wajah AI yang Sempurna dalam Hitungan Menit

Versi gratis memungkinkan Anda membuat pertukaran yang cepat dan realistis tanpa perlu menginstal perangkat lunak. Gunakan untuk:
✓ Mengganti wajah dalam klip singkat
✓ Menguji ide untuk kampanye
✓ Mencoba tampilan berbeda
✓ Membuat editan media sosial yang menyenangkan

Ingin mengubah video yang telah diedit menjadi tutorial? Coba AI Screen Recorder

Cukup unggah sebuah klip dan wajah target, dan AI akan menghasilkan hasil pertukaran wajah yang halus dan berkualitas tinggi yang terlihat meyakinkan.

Editor penggantian wajah HeyGen dengan wajah demo dan opsi tata letak dalam antarmuka pengeditan tampilan.

Bagaimana Cara Membuat Video Pertukaran Wajah AI Secara Online?

Jadilah wajah dari dunia digital Anda sendiri. Avatar yang dihasilkan oleh AI Anda menangkap kepribadian, ekspresi, dan gerakan Anda sambil meningkatkan keterlibatan sekaligus pemahaman.

Langkah 1

Unggah Video Anda

Unggah foto atau klip video apa saja. Format yang didukung meliputi MP4, MOV, dan WebM.

Langkah 2

Unggah Wajah Target

Tambahkan gambar wajah yang jelas yang ingin Anda gunakan. AI membaca sudut, pencahayaan, dan titik ekspresi dari gambar yang diunggah.

Langkah 3

Klik “Tukar Wajah”

AI memproses klip tersebut, mengganti wajah, dan menggabungkan semuanya untuk hasil akhir yang halus dan berkualitas tinggi

Langkah 4

Unduh dan Bagikan

Unduh video pertukaran wajah realistis Anda dan bagikan segera di platform media sosial. Jika Anda ingin mengembangkannya lebih lanjut, Anda bisa menjelajahi HeyGen untuk menggabungkan pertukaran wajah dengan avatar AI atau alat video dari skrip

Wanita tersenyum dalam tayangan video dengan tombol bertuliskan 'Avatar Anda' dan ikon unggah.
Penunjuk mouse mengarah ke tombol "Edit Look", dengan bagian "FaceSwap" di bawahnya yang menampilkan opsi unggah dan beberapa wajah wanita.
Potret seorang wanita ditampilkan dalam antarmuka aplikasi dengan tombol "Simpan sebagai Baru".
Unduh video tukar wajah

FAQ tentang Video Pertukaran Wajah AI

Apa itu pertukaran wajah AI?

Ini adalah alat bertenaga AI yang mengganti wajah dalam foto atau video sambil mempertahankan ekspresi, pencahayaan, dan gerakan agar tetap alami. Sistem ini melacak setiap bingkai untuk pencampuran yang bersih dan realistis yang cocok untuk media sosial, pemasaran, dan editan kreatif.


Apakah saya bisa menukar wajah menggunakan foto dan video?

Ya. Anda dapat mengunggah gambar yang jelas atau klip video dan HeyGen akan menghasilkan pertukaran wajah yang halus dan akurat dalam beberapa menit. Alat ini mendukung MP4, MOV dan WebM untuk video serta JPG atau PNG untuk gambar.

Apakah wajah yang ditukar akan terlihat alami dan ekspresif?

Ya. AI menyesuaikan warna kulit, pencahayaan, sudut dan mikro-ekspresi sehingga hasil akhir bergerak dan bereaksi persis seperti rekaman asli. Hal ini membuat pertukaran terlihat meyakinkan bahkan dalam adegan yang dinamis.



Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat pertukaran wajah?

Kebanyakan video diproses dalam beberapa menit tergantung pada durasi dan resolusi. Alur kerjanya sepenuhnya berbasis browser sehingga Anda dapat mengunggah, melihat pratinjau, dan mengunduh tanpa perlu menginstal perangkat lunak.


Bisakah saya menggunakan pertukaran wajah untuk proyek pemasaran atau komersial?

Ya, Anda dapat menggunakan hasilnya untuk keperluan komersial selama Anda memiliki hak atas rekaman dan wajah yang Anda unggah. Banyak merek menggunakan pertukaran wajah untuk menguji konsep atau membuat variasi pemasaran dengan cepat.


Bisakah saya mengulang atau mengatur ulang pertukaran wajah saya jika diperlukan?

Ya. Anda dapat mengunggah wajah baru, menyempurnakan klip Anda atau menghasilkan ulang pertukaran kapan saja. Untuk opsi pengeditan tambahan, Anda dapat meningkatkan video Anda dengan Personalized Video Platform.


Apakah video dan gambar yang saya unggah aman?

Ya. Berkas diproses secara pribadi dan dihapus setelah pembuatan. Foto dan klip video Anda tidak akan pernah dibagikan atau digunakan kembali.


Bisakah saya membuat tutorial atau reaksi dengan pertukaran wajah saya?

Tentu saja. Setelah membuat klip yang telah ditukar, Anda bahkan dapat mengubahnya menjadi konten langkah demi langkah menggunakan pembuat video gaya bicara dengan AI Avatar Generator


