Hasilkan konten siap TikTok dalam hitungan menit. Gunakan avatar AI, suara, dan templat untuk membuat video berkualitas tinggi yang menonjol di niche Anda.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Ubah Naskah Anda Menjadi Konten TikTok Dengan AI
HeyGen's AI TikTok Video Generator adalah pintasan Anda untuk membuat video yang menarik perhatian tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan. Cukup ketik pesan Anda, pilih avatar, dan pilih template vertikal. Baik Anda sedang mempromosikan produk, berbagi tutorial, atau meluncurkan kampanye viral, alat kami membantu Anda menghasilkan video TikTok dengan suara AI, pilihan avatar tanpa wajah, dan penulisan caption secara instan.
Praktik Terbaik untuk Pembuatan Video AI TikTok
Maksimalkan jangkauan dan keterlibatan di TikTok dengan mengikuti tips cepat berikut ini:
Hasilkan Video TikTok Berkinerja Tinggi dengan AI
Dari peragaan produk hingga cerita yang didorong tren, HeyGen membantu para kreator, pemasar, dan pengusaha untuk membuat video TikTok yang dilihat banyak orang. Dengan avatar AI, voiceover, dan penulisan caption otomatis, Anda dapat menghasilkan video TikTok tanpa batas dengan cepat—tanpa memerlukan perangkat lunak pengeditan.
Pernah mencoba alat seperti CapCut, Simplified, atau InVideo? HeyGen mempermudahnya lebih lanjut dengan otomatisasi AI dan pembuatan video tanpa wajah yang dirancang untuk TikTok.
Cara Menggunakan Generator Video TikTok AI HeyGen
Ubah skrip apa pun menjadi video TikTok viral dengan menggunakan avatar AI dan suara.
Singkat, menarik, dan sesuai tren—cukup masukkan ke dalam editor.
Pilih dari 700+ avatar dan suara untuk menyesuaikan dengan nada dan audiens Anda. Tidak memerlukan aktor atau studio.
Tambahkan animasi, subjudul, latar belakang, dan transisi untuk memberikan kehidupan pada pesan Anda.
Unduh video akhir Anda atau bagikan langsung dengan tautan—tanpa watermark.
AI TikTok Video Generator dari HeyGen mengubah skrip, URL, atau ide Anda menjadi video TikTok yang sepenuhnya diedit menggunakan avatar AI, suara, teks, dan visual. Ini menciptakan video 9:16 yang terpolis tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan. Coba alatnya di sini: AI TikTok Video Generator
Diakui sebagai Produk dengan Pertumbuhan Tercepat No. 1 oleh G2 dalam Penghargaan Perangkat Lunak Terbaik 2025, HeyGen mengubah cara pembuatan video untuk pemasaran, penjualan, dan pelatihan.
AI menganalisis skrip Anda, menerapkan tempo ala TikTok, menambahkan caption otomatis, memilih visual, dan menyelaraskan avatar atau suara yang realistis. Ini menghasilkan konten pendek yang terasa asli untuk TikTok hanya dalam beberapa menit.
Ya. Setiap video secara otomatis dibuat dalam format vertikal 9:16 yang berkinerja baik di TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dan platform mobile lainnya. Opsi ekspor termasuk versi HD yang bersih siap untuk diunggah.
Ya. Anda dapat memilih dari ratusan avatar atau menggunakan templat suara-saja untuk membuat video TikTok tanpa wajah. Ini sangat cocok untuk kreator yang mengutamakan privasi atau ingin memiliki saluran konten otomatis.
Ya. HeyGen secara otomatis menambahkan teks, animasi, transisi, karya seni AI, dan musik bebas hak cipta. Peningkatan ini membantu meningkatkan daya tarik, kejelasan, dan performa keseluruhan di TikTok.
Ya. Cukup tempelkan skrip Anda atau URL dan AI akan mengekstrak poin-poin kunci, menulis skrip singkat, dan membuat video Anda. Untuk skrip yang lebih kuat, gunakan AI Video Script Generator sebelum membuat video Anda.
Ya. Setelah mengekspor video TikTok Anda, Anda dapat mengubah ukuran dan mengoptimalkannya untuk platform lain menggunakan Repurpose Video Tool. Ini membantu Anda memperluas jangkauan di berbagai saluran konten pendek.
