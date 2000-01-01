Buat Video TikTok Viral dengan AI, Cepat dan Mudah

Hasilkan konten siap TikTok dalam hitungan menit. Gunakan avatar AI, suara, dan templat untuk membuat video berkualitas tinggi yang menonjol di niche Anda.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Pembuatan Video AI

Ubah Naskah Anda Menjadi Konten TikTok Dengan AI

HeyGen's AI TikTok Video Generator adalah pintasan Anda untuk membuat video yang menarik perhatian tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan. Cukup ketik pesan Anda, pilih avatar, dan pilih template vertikal. Baik Anda sedang mempromosikan produk, berbagi tutorial, atau meluncurkan kampanye viral, alat kami membantu Anda menghasilkan video TikTok dengan suara AI, pilihan avatar tanpa wajah, dan penulisan caption secara instan.

layar ponsel menampilkan video seorang wanita dan menunjukkan avatar ugc yang beragam
Pembuatan Video AI

Praktik Terbaik untuk Pembuatan Video AI TikTok

Maksimalkan jangkauan dan keterlibatan di TikTok dengan mengikuti tips cepat berikut ini:

  • Pastikan skrip Anda di bawah 60 detik untuk dampak bentuk pendek
  • Pilih templat video vertikal yang dirancang untuk tontonan di perangkat seluler
  • Gunakan keterangan dan emoji untuk meningkatkan waktu tonton dan aksesibilitas
  • Coba mode avatar tanpa wajah jika Anda mengutamakan privasi
  • Ekspor dalam HD dan uji berbagai format untuk video produk, video penjelas, dan tren
layar yang menampilkan tulisan masukkan skrip atau unggah audio
Pembuatan Video AI

Hasilkan Video TikTok Berkinerja Tinggi dengan AI

Dari peragaan produk hingga cerita yang didorong tren, HeyGen membantu para kreator, pemasar, dan pengusaha untuk membuat video TikTok yang dilihat banyak orang. Dengan avatar AI, voiceover, dan penulisan caption otomatis, Anda dapat menghasilkan video TikTok tanpa batas dengan cepat—tanpa memerlukan perangkat lunak pengeditan.

Pernah mencoba alat seperti CapCut, Simplified, atau InVideo? HeyGen mempermudahnya lebih lanjut dengan otomatisasi AI dan pembuatan video tanpa wajah yang dirancang untuk TikTok.

seorang bocah lelaki sedang memegang sebuah koran dengan kata-kata " trik rahasia tiktok yang tidak ingin diketahui oleh pembuatnya " di atasnya
Bagaimana cara kerjanya?

Cara Menggunakan Generator Video TikTok AI HeyGen

Ubah skrip apa pun menjadi video TikTok viral dengan menggunakan avatar AI dan suara.

Langkah 1

Tulis skrip TikTok Anda

Singkat, menarik, dan sesuai tren—cukup masukkan ke dalam editor.

Langkah 2

Pilih avatar dan suara Anda

Pilih dari 700+ avatar dan suara untuk menyesuaikan dengan nada dan audiens Anda. Tidak memerlukan aktor atau studio.

Langkah 3

Sesuaikan Visual & Gaya

Tambahkan animasi, subjudul, latar belakang, dan transisi untuk memberikan kehidupan pada pesan Anda.

Langkah 4

Ekspor dan bagikan ke TikTok

Unduh video akhir Anda atau bagikan langsung dengan tautan—tanpa watermark.

FAQ Generator Video TikTok AI

Apa itu AI TikTok Video Generator oleh HeyGen?

AI TikTok Video Generator dari HeyGen mengubah skrip, URL, atau ide Anda menjadi video TikTok yang sepenuhnya diedit menggunakan avatar AI, suara, teks, dan visual. Ini menciptakan video 9:16 yang terpolis tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan. Coba alatnya di sini: AI TikTok Video Generator

Diakui sebagai Produk dengan Pertumbuhan Tercepat No. 1 oleh G2 dalam Penghargaan Perangkat Lunak Terbaik 2025, HeyGen mengubah cara pembuatan video untuk pemasaran, penjualan, dan pelatihan.

Bagaimana AI dapat menghasilkan video yang siap untuk TikTok dengan begitu cepat?

AI menganalisis skrip Anda, menerapkan tempo ala TikTok, menambahkan caption otomatis, memilih visual, dan menyelaraskan avatar atau suara yang realistis. Ini menghasilkan konten pendek yang terasa asli untuk TikTok hanya dalam beberapa menit.

Bisakah saya membuat video vertikal 9:16 untuk TikTok, Reels, dan Shorts?

Ya. Setiap video secara otomatis dibuat dalam format vertikal 9:16 yang berkinerja baik di TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dan platform mobile lainnya. Opsi ekspor termasuk versi HD yang bersih siap untuk diunggah.

Bisakah saya membuat video TikTok tanpa wajah menggunakan avatar AI?

Ya. Anda dapat memilih dari ratusan avatar atau menggunakan templat suara-saja untuk membuat video TikTok tanpa wajah. Ini sangat cocok untuk kreator yang mengutamakan privasi atau ingin memiliki saluran konten otomatis.

Apakah generator tersebut mencakup caption, transisi, dan musik?

Ya. HeyGen secara otomatis menambahkan teks, animasi, transisi, karya seni AI, dan musik bebas hak cipta. Peningkatan ini membantu meningkatkan daya tarik, kejelasan, dan performa keseluruhan di TikTok.

Bisakah saya mengubah skrip atau URL menjadi video TikTok secara instan?

Ya. Cukup tempelkan skrip Anda atau URL dan AI akan mengekstrak poin-poin kunci, menulis skrip singkat, dan membuat video Anda. Untuk skrip yang lebih kuat, gunakan AI Video Script Generator sebelum membuat video Anda.

Bisakah saya menggunakan kembali video TikTok saya untuk Reels dan YouTube Shorts?

Ya. Setelah mengekspor video TikTok Anda, Anda dapat mengubah ukuran dan mengoptimalkannya untuk platform lain menggunakan Repurpose Video Tool. Ini membantu Anda memperluas jangkauan di berbagai saluran konten pendek.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

