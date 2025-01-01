Apakah Anda sedang membuat kursus pembelajaran online, kuliah, tutorial, atau pesan motivasi, pembuat video AI HeyGen mempermudah proses pembuatan video profesional yang menarik. Video AI ini menawan audiens global dan membantu memberikan dampak yang berkesinambungan.
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
“Kami menyadari bahwa hanya menyediakan konten tertulis tidak akan efektif dalam menjaga keterlibatan mitra kami. Dengan menggunakan avatar HeyGen, kami dapat membuat konten yang informatif, menyenangkan, dan interaktif. Ini membuat pengalaman belajar menjadi lebih dinamis.”
John Suncansky
Koordinator pemasaran di TechMix
Cara membuat kursus pembelajaran online dengan HeyGen
Jelajahi berbagai templat yang dapat disesuaikan yang dirancang khusus untuk kursus pembelajaran daring. Baik Anda sedang membuat kuliah, tutorial, atau pembicaraan motivasional, pilih tata letak yang sesuai dengan gaya mengajar Anda. Terapkan kit merek Anda secara instan untuk branding yang serasi.
Anda dapat membuat berbagai materi pembelajaran—rekaman video, tutorial, video motivasi, dan lainnya—berkat fitur AI yang disediakan oleh platform tersebut.
Tentu saja. Baik itu untuk platform e-learning, pelatihan karyawan, atau lingkungan kelas, HeyGen membantu Anda menyajikan video menarik yang mempertahankan perhatian peserta didik.
Avatar AI kami bertindak sebagai presenter virtual, lengkap dengan ekspresi wajah yang realistis dan sinkronisasi gerak bibir yang terpadu. Anda dapat memilih dari avatar yang telah dibuat sebelumnya atau membuat avatar Anda sendiri.
Ya, menerjemahkan video Anda ke dalam lebih dari 170 bahasa menjadi cepat dan mudah, berkat fitur lokalisisasi canggih HeyGen.
Tentu saja. HeyGen sangat ramah pengguna, menyediakan template dan pengeditan yang intuitif untuk membantu pemula membuat video yang terlihat profesional dan berkualitas.
Produksi yang umum melibatkan perekrutan tim, pengambilan gambar, dan beberapa putaran penyuntingan. Dengan HeyGen, Anda dapat menghasilkan video yang sudah dipoles dalam hitungan menit—sangat cocok untuk pendidik yang ingin konten diproduksi dengan cepat.
Tentu saja. Anda dapat memilih latar belakang, elemen grafis, font, dan warna yang sesuai dengan branding atau gaya kursus Anda.
Avatar AI menghilangkan kebutuhan untuk tampil di kamera, pengambilan gambar ulang, atau penyuntingan yang ekstensif. Mereka sempurna untuk meningkatkan skala konten Anda secara konsisten.
Cukup mendaftar, pilih sebuah templat atau mulai dari awal, pilih avatar Anda, dan unggah naskah Anda. Antarmuka yang ramah pengguna kami akan memandu Anda di setiap langkah.
HeyGen mendukung berbagai format ekspor video, memudahkan berbagi konten di platform seperti YouTube atau dalam sistem internal.
Ya, rencana harga yang fleksibel dapat menyesuaikan semua orang mulai dari pendidik solo hingga perusahaan besar.
Ya, fitur-fitur canggih HeyGen mendukung elemen interaktif, seperti kuis atau skenario percabangan, menciptakan pengalaman yang lebih personal untuk para pembelajar Anda.
