Susunlah kursus pembelajaran dan jangkau audiens global

Apakah Anda sedang membuat kursus pembelajaran online, kuliah, tutorial, atau pesan motivasi, pembuat video AI HeyGen mempermudah proses pembuatan video profesional yang menarik. Video AI ini menawan audiens global dan membantu memberikan dampak yang berkesinambungan.

Hero visual
G24.8Lebih dari 1.000 ulasan
Manfaat dan nilai

Libatkan, skala, dan sederhanakan pembuatan kursus dengan kreasi video AI

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Benefit 1 visual

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Benefit 2 visual

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

Benefit 3 visual

Jelajahi bagaimana para profesional L&D mengubah konten pembelajaran dengan alat pembuat video AI

TechMix

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

“Kami menyadari bahwa hanya menyediakan konten tertulis tidak akan efektif dalam menjaga keterlibatan mitra kami. Dengan menggunakan avatar HeyGen, kami dapat membuat konten yang informatif, menyenangkan, dan interaktif. Ini membuat pengalaman belajar menjadi lebih dinamis.”

John Suncansky

Koordinator pemasaran di TechMix

John Suncansky

Cara membuat kursus pembelajaran online dengan HeyGen

  1. Temukan template pembelajaran yang sempurna

Jelajahi berbagai templat yang dapat disesuaikan yang dirancang khusus untuk kursus pembelajaran daring. Baik Anda sedang membuat kuliah, tutorial, atau pembicaraan motivasional, pilih tata letak yang sesuai dengan gaya mengajar Anda. Terapkan kit merek Anda secara instan untuk branding yang serasi.

  1. Tambahkan jalur pembicaraan, avatar, dan latar belakang Anda
  1. Sesuaikan video AI Anda
  1. Berkreasilah dengan elemen desain tambahan
  1. Kirimkan video final Anda

FAQ

Jenis konten pembelajaran apa saja yang bisa saya buat dengan pembuat kursus AI HeyGen?

Anda dapat membuat berbagai materi pembelajaran—rekaman video, tutorial, video motivasi, dan lainnya—berkat fitur AI yang disediakan oleh platform tersebut.

Bisakah saya menggunakan pembuat kursus AI seperti HeyGen untuk kursus online?

Tentu saja. Baik itu untuk platform e-learning, pelatihan karyawan, atau lingkungan kelas, HeyGen membantu Anda menyajikan video menarik yang mempertahankan perhatian peserta didik.

Bagaimana avatar AI bekerja untuk video pembelajaran?

Avatar AI kami bertindak sebagai presenter virtual, lengkap dengan ekspresi wajah yang realistis dan sinkronisasi gerak bibir yang terpadu. Anda dapat memilih dari avatar yang telah dibuat sebelumnya atau membuat avatar Anda sendiri.

Bisakah HeyGen menerjemahkan video pembelajaran saya untuk audiens global?

Ya, menerjemahkan video Anda ke dalam lebih dari 170 bahasa menjadi cepat dan mudah, berkat fitur lokalisisasi canggih HeyGen.

Apakah HeyGen cocok untuk pemula yang tidak memiliki pengalaman mengedit video?

Tentu saja. HeyGen sangat ramah pengguna, menyediakan template dan pengeditan yang intuitif untuk membantu pemula membuat video yang terlihat profesional dan berkualitas.

Bagaimana HeyGen menghemat waktu dibandingkan dengan produksi video tradisional?

Produksi yang umum melibatkan perekrutan tim, pengambilan gambar, dan beberapa putaran penyuntingan. Dengan HeyGen, Anda dapat menghasilkan video yang sudah dipoles dalam hitungan menit—sangat cocok untuk pendidik yang ingin konten diproduksi dengan cepat.

Bisakah saya mengubah tampilan dan nuansa dari video saya?

Tentu saja. Anda dapat memilih latar belakang, elemen grafis, font, dan warna yang sesuai dengan branding atau gaya kursus Anda.

Apa keuntungan menggunakan avatar AI dibandingkan video langsung?

Avatar AI menghilangkan kebutuhan untuk tampil di kamera, pengambilan gambar ulang, atau penyuntingan yang ekstensif. Mereka sempurna untuk meningkatkan skala konten Anda secara konsisten.

Bagaimana cara memulai menggunakan HeyGen untuk kursus pembelajaran saya?

Cukup mendaftar, pilih sebuah templat atau mulai dari awal, pilih avatar Anda, dan unggah naskah Anda. Antarmuka yang ramah pengguna kami akan memandu Anda di setiap langkah.

Format ekspor video apa saja yang didukung oleh HeyGen?

HeyGen mendukung berbagai format ekspor video, memudahkan berbagi konten di platform seperti YouTube atau dalam sistem internal.

Apakah HeyGen terjangkau untuk usaha kecil atau pendidik individu?

Ya, rencana harga yang fleksibel dapat menyesuaikan semua orang mulai dari pendidik solo hingga perusahaan besar.

Bisakah saya menggunakan HeyGen untuk membuat pengalaman belajar interaktif?

Ya, fitur-fitur canggih HeyGen mendukung elemen interaktif, seperti kuis atau skenario percabangan, menciptakan pengalaman yang lebih personal untuk para pembelajar Anda.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background