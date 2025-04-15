Generator Aktor AI: Buat Aktor AI yang Realistis

Buat video yang dipandu presenter, iklan bergaya UGC, dan klip pelatihan dengan aktor AI yang realistis, tanpa kamera, studio, atau casting. Pilih aktor stok, duplikasi suara Anda sendiri, atau ciptakan aktor merek dan publikasikan video yang siap di platform dalam hitungan menit.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Pemasaran dan iklan bentuk pendek

Buatlah testimoni bergaya UGC, demo produk, dan video pendek yang mengikuti tren dengan juru bicara yang meyakinkan untuk meningkatkan keterlibatan dan konversi.

Pelatihan dan orientasi

Hasilkan presenter pelatihan yang konsisten dan video penjelas untuk tim global dengan teks terjemahan sinkron dan ekspor SCORM untuk LMS.

Pemberdayaan penjualan dan demonstrasi produk

Buatlah demo produk yang dapat diulang-ulang dan penjelasan fitur yang dapat disesuaikan oleh perwakilan penjualan dengan pesan khusus untuk setiap wilayah.

Konten sosial dan kemitraan kreator

Buatlah klip ala influencer dan variasi multi-bahasa untuk peluncuran internasional tanpa perlu bepergian, casting, atau penjadwalan.

Dukungan pelanggan dan basis pengetahuan

Ubah artikel basis pengetahuan menjadi penjelasan berupa narasi di layar yang dapat mengurangi tiket dukungan dan memperbaiki waktu penyelesaian.

Mengapa HeyGen adalah Generator Aktor AI Terbaik

Aktor AI HeyGen menggabungkan ekspresi alami, sinkronisasi bibir yang presisi, dan kontrol kelas perusahaan sehingga tim pemasaran, pembelajaran, dan produk dapat menggantikan proses pengambilan gambar yang lambat dengan produksi yang cepat dan dapat diulang menggunakan avatar AI.

Performa realistis tanpa produksi

Pilih aktor yang ekspresif atau buat aktor khusus dari rekaman webcam singkat. HeyGen menghasilkan mikro-ekspresi wajah yang alami dan waktu yang tepat sehingga penonton bereaksi seolah-olah mereka sedang menonton penampilan nyata.

Tingkatkan hasil kreatif

Secara massal menghasilkan puluhan atau ribuan variasi untuk katalog produk, pasar lokal, dan tes A/B, dengan memanfaatkan aset yang dihasilkan AI. Terapkan kit merek dan templat agar setiap video tetap konsisten dalam skala besar, termasuk yang menampilkan konten yang dihasilkan AI.

Dirancang untuk lokalizasi dan aksesibilitas

Hasilkan voiceover dan teks terjemahan dalam lebih dari 100 bahasa. HeyGen menyinkronkan ulang waktu untuk skrip terjemahan alat penerjemah video sehingga video yang telah dilokalisasi terasa alami tanpa perlu pengambilan gambar ulang.

250+ aktor siap pakai dan klon kustom

Akses perpustakaan aktor yang beragam dalam berbagai usia, etnisitas, dan gaya. Atau buat kloning pribadi dengan merekam sampel persetujuan singkat untuk menghasilkan aktor eksklusif merek yang dapat berbicara naskah apa pun.

Lima potret individu dari pria dan wanita yang beragam.

Sinkronisasi bibir dan kontrol emosi kualitas studio

HeyGen menyelaraskan audio dengan fonem dengan akurasi sub-frame dan memetakan gerakan wajah sehingga kata-kata, jeda, dan mikro-ekspresi tampak alami, serupa dengan apa yang dilakukan oleh aktris AI. Kendalikan nada, energi, dan mikro-gestur untuk mencocokkan dengan pesan yang ingin disampaikan.

Seorang yang tersenyum dengan kulit gelap dan rambut pendek menengadah, mengenakan kemeja biru, kalung bertingkat, dan anting berkilauan, dengan latar belakang warna merah muda dan ungu.

Skrip ke video dalam hitungan menit

Tempelkan skrip untuk pembuatan video teks atau URL produk dan HeyGen akan secara otomatis menghasilkan tata letak adegan, voiceover, caption, dan saran b-roll. Edit teks, ganti aktor, dan buat ulang pengambilan gambar alternatif secara instan, menggunakan pilihan yang dihasilkan AI untuk waktu pengerjaan yang lebih cepat.

Antarmuka pembuatan konten dengan editor teks dan ringkasan hasil kuartal ketiga muncul di sebelah kiri, serta slide presentasi bertuliskan "Ikhtisar Hasil Kuartal Ketiga" dan seorang pria yang tersenyum di sebelah kanan.

Ekspor multi-format dan preset platform

Ekspor MP4, teks SRT/VTT, gambar mini, dan preset untuk ponsel untuk Reels, Stories, Feed, dan pemutar web. Paket dinamai dan diukur untuk diunggah langsung ke manajer iklan dan LMS.

Seorang pria tersenyum di belakang menu pop-up yang menampilkan opsi ekspor SCORM dengan SCORM 1.2 yang dipilih.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Aktor AI

Hidupkan aktor ideal Anda dengan Generator AI Actor HeyGen dalam empat langkah mudah.

Langkah 1

Pilih seorang aktor atau buatlah kloningan

Pilih dari aktor stok atau rekam video selfie singkat untuk menghasilkan aktor merek pribadi melalui generator video AI.

Langkah 2

Tempelkan skrip atau tautan produk Anda

Masukkan salinan atau URL Anda. HeyGen akan mengekstrak poin-poin kunci, menyarankan hook, dan membuat draf narasi adegan demi adegan.

Langkah 3

Sesuaikan suara, emosi, dan gaya

Pilih model suara, atur energi dan ekspresi wajah, serta tambahkan teks atau penanda di layar.

Langkah 4

Pratinjau, kelompokkan, dan ekspor

Pratinjau variasi, jalankan pekerjaan batch untuk beberapa SKU atau bahasa, dan ekspor paket yang siap untuk platform TikTok dan platform lainnya.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu aktor AI?

Aktor AI adalah pelaku sintetis di layar—baik itu aktor stok, avatar, atau tiruan yang dikloning—yang mampu berbicara naskah apa pun dengan gerakan dan emosi yang alami untuk konten video.

Bisakah saya membuat aktor AI yang terlihat seperti saya?

Ya. Rekam video singkat yang telah disetujui dan HeyGen akan membuat klon aktor pribadi. Alur kerja persetujuan dan pengaturan keamanan melindungi penggunaan dan kepemilikan.

Seberapa alami penampilan dan suara aktor AI?

HeyGen menggunakan sinkronisasi bibir sub-frame, penargetan mesh wajah, dan teks-ke-ucapan atau klon suara berkualitas manusia. Hasilnya disesuaikan untuk pergerakan mulut yang realistis, kedipan, dan mikro-ekspresi.

Apakah saya dapat menggunakan aktor AI untuk iklan berbayar dan proyek komersial?

Ya. HeyGen menyediakan syarat penggunaan komersial dan opsi aktor bermerek. Pastikan Anda memiliki hak atas konten pihak ketiga yang Anda masukkan dan mengikuti kebijakan platform.

Bahasa dan aksen apa saja yang didukung?

HeyGen mendukung lebih dari 100 bahasa dan aksen regional untuk voiceover dan caption, sehingga sangat cocok untuk kreator TikTok. Terjemahan disinkronkan kembali untuk menjaga tempo dan penyampaian yang alami.

Apakah aktor kustom itu pribadi dan aman?

Klon kustom bersifat pribadi secara default dan dapat dikunci ke akun Anda, memastikan akses eksklusif ke aktor AI Anda. HeyGen mengenkripsi aset dan menawarkan kontrol perusahaan untuk tata kelola dan akses.

Seberapa cepat saya bisa membuat video dengan aktor AI?

Klip sederhana dapat di-render dalam hitungan menit. Pekerjaan batch untuk katalog besar dijalankan secara paralel sehingga tim dapat menghasilkan ratusan aset dengan efisien.

Apakah saya memerlukan perangkat keras atau perangkat lunak khusus?

Tidak. HeyGen berjalan di cloud, memberikan akses ke konten yang dihasilkan AI dari mana saja. Yang Anda butuhkan hanyalah browser untuk menulis skrip, pratinjau, mengedit, dan mengekspor video.

Siapa yang memiliki konten yang dihasilkan?

Anda tetap memiliki hak atas video dan aset yang Anda ciptakan. HeyGen memberikan lisensi untuk menggunakan hasil yang dihasilkan secara komersial berdasarkan paket Anda.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

