Buat video yang dipandu presenter, iklan bergaya UGC, dan klip pelatihan dengan aktor AI yang realistis, tanpa kamera, studio, atau casting. Pilih aktor stok, duplikasi suara Anda sendiri, atau ciptakan aktor merek dan publikasikan video yang siap di platform dalam hitungan menit.
Buatlah testimoni bergaya UGC, demo produk, dan video pendek yang mengikuti tren dengan juru bicara yang meyakinkan untuk meningkatkan keterlibatan dan konversi.
Hasilkan presenter pelatihan yang konsisten dan video penjelas untuk tim global dengan teks terjemahan sinkron dan ekspor SCORM untuk LMS.
Buatlah demo produk yang dapat diulang-ulang dan penjelasan fitur yang dapat disesuaikan oleh perwakilan penjualan dengan pesan khusus untuk setiap wilayah.
Buatlah klip ala influencer dan variasi multi-bahasa untuk peluncuran internasional tanpa perlu bepergian, casting, atau penjadwalan.
Ubah artikel basis pengetahuan menjadi penjelasan berupa narasi di layar yang dapat mengurangi tiket dukungan dan memperbaiki waktu penyelesaian.
Mengapa HeyGen adalah Generator Aktor AI Terbaik
Aktor AI HeyGen menggabungkan ekspresi alami, sinkronisasi bibir yang presisi, dan kontrol kelas perusahaan sehingga tim pemasaran, pembelajaran, dan produk dapat menggantikan proses pengambilan gambar yang lambat dengan produksi yang cepat dan dapat diulang menggunakan avatar AI.
Pilih aktor yang ekspresif atau buat aktor khusus dari rekaman webcam singkat. HeyGen menghasilkan mikro-ekspresi wajah yang alami dan waktu yang tepat sehingga penonton bereaksi seolah-olah mereka sedang menonton penampilan nyata.
Secara massal menghasilkan puluhan atau ribuan variasi untuk katalog produk, pasar lokal, dan tes A/B, dengan memanfaatkan aset yang dihasilkan AI. Terapkan kit merek dan templat agar setiap video tetap konsisten dalam skala besar, termasuk yang menampilkan konten yang dihasilkan AI.
Hasilkan voiceover dan teks terjemahan dalam lebih dari 100 bahasa. HeyGen menyinkronkan ulang waktu untuk skrip terjemahan alat penerjemah video sehingga video yang telah dilokalisasi terasa alami tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
250+ aktor siap pakai dan klon kustom
Akses perpustakaan aktor yang beragam dalam berbagai usia, etnisitas, dan gaya. Atau buat kloning pribadi dengan merekam sampel persetujuan singkat untuk menghasilkan aktor eksklusif merek yang dapat berbicara naskah apa pun.
Sinkronisasi bibir dan kontrol emosi kualitas studio
HeyGen menyelaraskan audio dengan fonem dengan akurasi sub-frame dan memetakan gerakan wajah sehingga kata-kata, jeda, dan mikro-ekspresi tampak alami, serupa dengan apa yang dilakukan oleh aktris AI. Kendalikan nada, energi, dan mikro-gestur untuk mencocokkan dengan pesan yang ingin disampaikan.
Skrip ke video dalam hitungan menit
Tempelkan skrip untuk pembuatan video teks atau URL produk dan HeyGen akan secara otomatis menghasilkan tata letak adegan, voiceover, caption, dan saran b-roll. Edit teks, ganti aktor, dan buat ulang pengambilan gambar alternatif secara instan, menggunakan pilihan yang dihasilkan AI untuk waktu pengerjaan yang lebih cepat.
Ekspor multi-format dan preset platform
Ekspor MP4, teks SRT/VTT, gambar mini, dan preset untuk ponsel untuk Reels, Stories, Feed, dan pemutar web. Paket dinamai dan diukur untuk diunggah langsung ke manajer iklan dan LMS.
Cara Menggunakan Generator Aktor AI
Hidupkan aktor ideal Anda dengan Generator AI Actor HeyGen dalam empat langkah mudah.
Pilih dari aktor stok atau rekam video selfie singkat untuk menghasilkan aktor merek pribadi melalui generator video AI.
Masukkan salinan atau URL Anda. HeyGen akan mengekstrak poin-poin kunci, menyarankan hook, dan membuat draf narasi adegan demi adegan.
Pilih model suara, atur energi dan ekspresi wajah, serta tambahkan teks atau penanda di layar.
Pratinjau variasi, jalankan pekerjaan batch untuk beberapa SKU atau bahasa, dan ekspor paket yang siap untuk platform TikTok dan platform lainnya.
Aktor AI adalah pelaku sintetis di layar—baik itu aktor stok, avatar, atau tiruan yang dikloning—yang mampu berbicara naskah apa pun dengan gerakan dan emosi yang alami untuk konten video.
Ya. Rekam video singkat yang telah disetujui dan HeyGen akan membuat klon aktor pribadi. Alur kerja persetujuan dan pengaturan keamanan melindungi penggunaan dan kepemilikan.
HeyGen menggunakan sinkronisasi bibir sub-frame, penargetan mesh wajah, dan teks-ke-ucapan atau klon suara berkualitas manusia. Hasilnya disesuaikan untuk pergerakan mulut yang realistis, kedipan, dan mikro-ekspresi.
Ya. HeyGen menyediakan syarat penggunaan komersial dan opsi aktor bermerek. Pastikan Anda memiliki hak atas konten pihak ketiga yang Anda masukkan dan mengikuti kebijakan platform.
HeyGen mendukung lebih dari 100 bahasa dan aksen regional untuk voiceover dan caption, sehingga sangat cocok untuk kreator TikTok. Terjemahan disinkronkan kembali untuk menjaga tempo dan penyampaian yang alami.
Klon kustom bersifat pribadi secara default dan dapat dikunci ke akun Anda, memastikan akses eksklusif ke aktor AI Anda. HeyGen mengenkripsi aset dan menawarkan kontrol perusahaan untuk tata kelola dan akses.
Klip sederhana dapat di-render dalam hitungan menit. Pekerjaan batch untuk katalog besar dijalankan secara paralel sehingga tim dapat menghasilkan ratusan aset dengan efisien.
Tidak. HeyGen berjalan di cloud, memberikan akses ke konten yang dihasilkan AI dari mana saja. Yang Anda butuhkan hanyalah browser untuk menulis skrip, pratinjau, mengedit, dan mengekspor video.
Anda tetap memiliki hak atas video dan aset yang Anda ciptakan. HeyGen memberikan lisensi untuk menggunakan hasil yang dihasilkan secara komersial berdasarkan paket Anda.
