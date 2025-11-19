Ubah video panjang menjadi klip pendek yang dapat dibagikan menggunakan generator klip video AI HeyGen. Unggah rekaman lengkap dan hasilkan beberapa klip berdampak tinggi yang dioptimalkan untuk umpan sosial, tanpa perlu mengulik timeline atau mengedit rekaman secara manual.
Percakapan panjang sulit untuk diubah secara manual. Pembuat klip video AI menarik momen-momen kuat yang berfungsi sebagai klip mandiri untuk penemuan.
Instruktur mengubah pelajaran yang direkam menjadi klip terfokus yang menjelaskan satu konsep pada satu waktu, membantu peserta didik untuk mengulang poin kunci dengan cepat.
Tim mengekstrak klip pendek yang menunjukkan fitur atau alur kerja tertentu, sehingga memudahkan untuk berbagi nilai produk melalui berbagai saluran.
Alih-alih membagikan rekaman penuh, buatlah klip sorotan yang menangkap wawasan paling relevan dari pembicaraan atau panel menggunakan AI video generator.
Para kreator menggunakan generator klip video AI untuk menjaga frekuensi posting dengan mengubah setiap video panjang menjadi beberapa postingan.
Perusahaan memotong rapat internal atau sesi pelatihan menjadi video pendek yang lebih mudah untuk ditonton dan diingat.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Klip Video AI Terbaik
HeyGen dibangun untuk penggunaan kembali secara besar-besaran. Ini membantu tim untuk mengekstrak momen-momen paling menarik dari video panjang dan mengubahnya menjadi klip yang mudah dipublikasikan, mudah diperbarui, dan dirancang untuk berkinerja tinggi.
Generator klip video AI menganalisis ucapan, tempo, dan isyarat visual untuk menemukan momen-momen yang terasa lengkap dan menarik dengan sendirinya.
Klip dibuat dengan mempertimbangkan perilaku menonton sosial, termasuk bingkai, tempo, dan kesiapan teks untuk format vertikal dan persegi.
Alih-alih memotong secara manual, tim menghasilkan beberapa klip sekaligus dan menghabiskan waktu untuk menyempurnakan pesan daripada memotong rekaman.
Deteksi penyorotan otomatis
Unggah video panjang dan biarkan sistem mengidentifikasi batas klip alami berdasarkan dialog, penekanan, dan pergeseran topik. Setiap klip disusun agar terasa sengaja, tidak terpotong secara tiba-tiba, berkat kemampuan canggih dari generator klip AI.
Pembuatan klip ganda dari satu video
Buat beberapa klip pendek dari satu sumber video dalam satu kali proses. Generator klip video AI mengubah satu rekaman menjadi aliran konten yang dapat digunakan kembali secara berkelanjutan.
Tata letak klip yang siap diberi keterangan
Setiap klip dibuat dengan jarak yang jelas untuk teks keterangan dan teks di layar. Ini mendukung penayangan tanpa suara dan meningkatkan kejelasan di berbagai platform sosial.
Pembingkaian platform yang dioptimalkan
Klip secara otomatis diformat untuk tampilan TikTok, persegi, atau lanskap. Subjek tetap terpusat dan mudah dibaca tanpa perlu penyesuaian bingkai manual, berkat teknologi yang didukung AI.
Cara Menggunakan Pembuat Klip Video AI
Buat klip video pendek dalam empat langkah menggunakan alur kerja yang dirancang untuk kecepatan dan skala.
Tambahkan rekaman penuh Anda. HeyGen menganalisis audio dan visual untuk memahami struktur dan penekanan.
Generator klip video AI mengidentifikasi beberapa kandidat klip dan menyiapkannya sebagai segmen yang berdiri sendiri.
Edit teks klip, keterangan, atau bingkai jika diperlukan. Sesuaikan panjang atau penekanan tanpa harus memotong ulang rekaman.
Unduh klip dalam format yang Anda butuhkan dan publikasikan di berbagai platform sosial seperti TikTok, situs web, atau alat internal.
Sebuah generator klip video AI mengubah video panjang menjadi klip pendek secara otomatis. Ia mendeteksi momen-momen unggulan dan menyiapkannya sebagai video yang siap untuk dibagikan.
Video dengan ucapan yang jelas atau struktur yang baik sangat efektif, termasuk podcast, wawancara, webinar, pelajaran, dan demonstrasi produk.
Biasanya klip berdurasi dari lima belas detik hingga satu menit, namun durasinya dapat disesuaikan berdasarkan tujuan penerbitan Anda.
Tidak. Alur kerja ini dirancang untuk non editor. Anda meninjau dan menyempurnakan klip tanpa menggunakan garis waktu atau alat canggih, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya dengan alat AI kami.
Ya. Klip dibuat dengan tata letak yang ramah untuk teks terjemahan dan dapat mencakup teks terjemahan yang dihasilkan secara otomatis untuk kejelasan.
Ya. Satu video panjang dapat menghasilkan beberapa klip dalam satu kali pembuatan, mendukung keluaran konten yang konsisten.
Anda dapat mengekspor klip vertikal, persegi, dan lanskap yang cocok untuk platform sosial, situs web, dan berbagi internal menggunakan generator klip AI.
Generator klip video AI membantu tim mendapatkan lebih banyak nilai dari setiap rekaman dengan mengubah satu video menjadi banyak aset siap distribusi.
