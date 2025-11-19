Pembuat Klip Video AI: Buat Video AI dalam Hitungan Menit

Ubah video panjang menjadi klip pendek yang dapat dibagikan menggunakan generator klip video AI HeyGen. Unggah rekaman lengkap dan hasilkan beberapa klip berdampak tinggi yang dioptimalkan untuk umpan sosial, tanpa perlu mengulik timeline atau mengedit rekaman secara manual.

Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Klip podcast dan wawancara

Percakapan panjang sulit untuk diubah secara manual. Pembuat klip video AI menarik momen-momen kuat yang berfungsi sebagai klip mandiri untuk penemuan.

Sorotan video edukatif

Instruktur mengubah pelajaran yang direkam menjadi klip terfokus yang menjelaskan satu konsep pada satu waktu, membantu peserta didik untuk mengulang poin kunci dengan cepat.

Potongan demo produk

Tim mengekstrak klip pendek yang menunjukkan fitur atau alur kerja tertentu, sehingga memudahkan untuk berbagi nilai produk melalui berbagai saluran.

Ringkasan webinar dan acara

Alih-alih membagikan rekaman penuh, buatlah klip sorotan yang menangkap wawasan paling relevan dari pembicaraan atau panel menggunakan AI video generator.

Mesin konten media sosial

Para kreator menggunakan generator klip video AI untuk menjaga frekuensi posting dengan mengubah setiap video panjang menjadi beberapa postingan.

Berbagi pengetahuan internal

Perusahaan memotong rapat internal atau sesi pelatihan menjadi video pendek yang lebih mudah untuk ditonton dan diingat.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Klip Video AI Terbaik

HeyGen dibangun untuk penggunaan kembali secara besar-besaran. Ini membantu tim untuk mengekstrak momen-momen paling menarik dari video panjang dan mengubahnya menjadi klip yang mudah dipublikasikan, mudah diperbarui, dan dirancang untuk berkinerja tinggi.

Temukan momen yang berarti

Generator klip video AI menganalisis ucapan, tempo, dan isyarat visual untuk menemukan momen-momen yang terasa lengkap dan menarik dengan sendirinya.

Dirancang untuk distribusi konten singkat

Klip dibuat dengan mempertimbangkan perilaku menonton sosial, termasuk bingkai, tempo, dan kesiapan teks untuk format vertikal dan persegi.

Mengurangi waktu penyuntingan secara dramatis

Alih-alih memotong secara manual, tim menghasilkan beberapa klip sekaligus dan menghabiskan waktu untuk menyempurnakan pesan daripada memotong rekaman.

Deteksi penyorotan otomatis

Unggah video panjang dan biarkan sistem mengidentifikasi batas klip alami berdasarkan dialog, penekanan, dan pergeseran topik. Setiap klip disusun agar terasa sengaja, tidak terpotong secara tiba-tiba, berkat kemampuan canggih dari generator klip AI.

gambar ke video

Pembuatan klip ganda dari satu video

Buat beberapa klip pendek dari satu sumber video dalam satu kali proses. Generator klip video AI mengubah satu rekaman menjadi aliran konten yang dapat digunakan kembali secara berkelanjutan.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Tata letak klip yang siap diberi keterangan

Setiap klip dibuat dengan jarak yang jelas untuk teks keterangan dan teks di layar. Ini mendukung penayangan tanpa suara dan meningkatkan kejelasan di berbagai platform sosial.

Kloning suara

Pembingkaian platform yang dioptimalkan

Klip secara otomatis diformat untuk tampilan TikTok, persegi, atau lanskap. Subjek tetap terpusat dan mudah dibaca tanpa perlu penyesuaian bingkai manual, berkat teknologi yang didukung AI.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Klip Video AI

Buat klip video pendek dalam empat langkah menggunakan alur kerja yang dirancang untuk kecepatan dan skala.

Langkah 1

Unggah video panjang

Tambahkan rekaman penuh Anda. HeyGen menganalisis audio dan visual untuk memahami struktur dan penekanan.

Langkah 2

Buat klip secara otomatis

Generator klip video AI mengidentifikasi beberapa kandidat klip dan menyiapkannya sebagai segmen yang berdiri sendiri.

Langkah 3

Tinjau dan sempurnakan

Edit teks klip, keterangan, atau bingkai jika diperlukan. Sesuaikan panjang atau penekanan tanpa harus memotong ulang rekaman.

Langkah 4

Ekspor dan terbitkan

Unduh klip dalam format yang Anda butuhkan dan publikasikan di berbagai platform sosial seperti TikTok, situs web, atau alat internal.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator klip video AI?

Sebuah generator klip video AI mengubah video panjang menjadi klip pendek secara otomatis. Ia mendeteksi momen-momen unggulan dan menyiapkannya sebagai video yang siap untuk dibagikan.

Jenis video apa yang paling efektif?

Video dengan ucapan yang jelas atau struktur yang baik sangat efektif, termasuk podcast, wawancara, webinar, pelajaran, dan demonstrasi produk.

Berapa lama durasi klip yang dihasilkan?

Biasanya klip berdurasi dari lima belas detik hingga satu menit, namun durasinya dapat disesuaikan berdasarkan tujuan penerbitan Anda.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit video?

Tidak. Alur kerja ini dirancang untuk non editor. Anda meninjau dan menyempurnakan klip tanpa menggunakan garis waktu atau alat canggih, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya dengan alat AI kami.

Bisakah saya menambahkan teks pada klip?

Ya. Klip dibuat dengan tata letak yang ramah untuk teks terjemahan dan dapat mencakup teks terjemahan yang dihasilkan secara otomatis untuk kejelasan.

Bisakah saya menghasilkan beberapa klip sekaligus?

Ya. Satu video panjang dapat menghasilkan beberapa klip dalam satu kali pembuatan, mendukung keluaran konten yang konsisten.

Format apa saja yang bisa saya ekspor?

Anda dapat mengekspor klip vertikal, persegi, dan lanskap yang cocok untuk platform sosial, situs web, dan berbagi internal menggunakan generator klip AI.

Bagaimana ini dapat diintegrasikan ke dalam strategi konten?

Generator klip video AI membantu tim mendapatkan lebih banyak nilai dari setiap rekaman dengan mengubah satu video menjadi banyak aset siap distribusi.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

