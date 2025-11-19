Pembuat Iklan Instagram AI: Buat Iklan dengan Segera

Mulai dari URL produk, skrip pendek, atau beberapa gambar dan dapatkan iklan siap Instagram dalam hitungan menit. HeyGen secara otomatis menulis kalimat pembuka, menggabungkan teks dengan visual, menghasilkan keterangan dan gambar kecil, serta mengekspor paket yang sudah diformat untuk platform sehingga Anda dapat menguji lebih cepat dan meningkatkan skala iklan AI yang menang.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Peluncuran produk dan promosi kilat

Peluncuran produk dan promosi kilat

Ubah halaman produk baru menjadi serangkaian kreatif Feed, Reels, dan Story sehingga Anda dapat meluncurkan kampanye berbayar di hari yang sama.

Skalasi katalog dan pasar

Skalasi katalog dan pasar

Hasilkan kreatif yang konsisten dan berkualitas tinggi untuk katalog SKU yang besar dengan b-roll otomatis, closeup, dan variasi salinan per item.

Pengujian sosial dalam bentuk singkat

Pengujian sosial dalam bentuk singkat

Buatlah editan vertikal yang menarik dengan hook dan judul yang langsung menarik perhatian, dioptimalkan untuk Reels dan Instagram Shorts agar mendapatkan keterlibatan awal yang maksimal.

Pengiriman agensi dan paket klien

Pengiriman agensi dan paket klien

Serahkan perpustakaan iklan yang siap untuk klien dengan elemen merek yang terkunci, ekspor yang terorganisir, dan konvensi penamaan yang jelas sehingga proses unggah dan pengujian tetap efisien.

Retargeting dan kreatif dinamis

Retargeting dan kreatif dinamis

Buat pesan personal untuk audiens yang sudah tertarik—menonjolkan diskon, testimoni, atau keuntungan fitur untuk mengubah penonton yang sangat berminat menjadi pelanggan.

Mengapa HeyGen adalah skrip kecerdasan buatan video terbaik

HeyGen mengubah skenario apa pun menjadi video yang berkualitas tinggi dan tampak nyata dalam hitungan menit. Mulai dari ide kasar, skenario yang sudah dipoles, atau bahkan beberapa poin penting. HeyGen menghasilkan adegan percakapan yang realistis dengan kontrol yang kuat, sehingga Anda dapat beralih dari kata-kata menjadi video jadi tanpa alur kerja produksi tradisional.

Generasi kilat cepat

Ubah skrip menjadi video yang terlihat profesional dalam beberapa menit. Ini jauh lebih cepat dan murah daripada proses pembuatan film, pengambilan gambar ulang, atau jalur waktu penyuntingan yang rumit.

Tanpa kurva pembelajaran

Buat video berkualitas profesional dengan alur kerja yang sederhana dan intuitif. Tanpa latar belakang pengeditan. Tanpa konfigurasi teknis. Cukup tulis, hasilkan, sempurnakan

Editor kreatif serba ada

Dari draf pertama Anda hingga ekspor akhir, editor berbasis teks HeyGen mempermudah seluruh prosesnya. Perbarui baris, sesuaikan tempo, revisi adegan, dan lakukan iterasi dengan cepat, seperti mengedit dokumen, bukan timeline.

Tautan untuk pembuatan iklan dari halaman produk

Tempelkan URL produk atau halaman arahan dan HeyGen akan mengekstrak gambar, spesifikasi, dan poin penjualan untuk membuat papan cerita. Alur kerja dari tautan ke iklan mengonversi konten halaman menjadi adegan singkat yang berfokus pada keuntungan dan panel karusel tanpa komposisi manual.

Seorang wanita memegang sepatu Croc berwarna merah muda terang, dengan gambar kecil dari sepatu tersebut di pojok kanan atas.

Konten dan kreativitas yang disesuaikan untuk Instagram

HeyGen menulis caption yang menarik perhatian, pilihan judul, dan ajakan bertindak yang disesuaikan dengan niat pengguna Instagram dan dipadukan dengan visual. Berbagai varian teks dikombinasikan dengan pilihan gambar atau video untuk menciptakan set konsep yang dapat diuji untuk pembuatan iklan.

Antarmuka belanja langsung yang menampilkan seorang wanita memegang alas bedak, dengan tombol interaktif 'Pesan Sekarang' dan 'Tambah ke Keranjang'.

Video vertikal dan hasil siap karusel

Buatlah editan vertikal singkat yang menarik dengan kaitan yang kuat dan keterangan yang mudah dibaca, atau karusel multi-panel yang menceritakan kisah produk. Setiap ekspor mengikuti aturan format Instagram sehingga unggahan siap digunakan tanpa perlu dikerjakan ulang.

Beberapa layar smartphone menampilkan video langsung seorang wanita, dengan pilihan bahasa seperti Prancis, Spanyol, Mandarin, dan Jerman.

Kit merek dan kontrol gaya

Terapkan logo, font, warna, dan elemen merek yang tetap sehingga setiap karya kreatif sesuai dengan merek. Gunakan templat untuk menegakkan konsistensi visual di seluruh kampanye dan tim.

Pria tersenyum mengenakan kemeja bermotif bunga, ditampilkan bersama palet "Warna Brand" yang menunjukkan berbagai sampel warna.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Iklan Instagram AI

Wujudkan ide iklan Anda dalam empat langkah mudah dengan generator Iklan Instagram canggih HeyGen.

Langkah 1

Tambahkan sumber Anda ke alat AI

Tempelkan URL produk, unggah gambar, atau masukkan skrip singkat untuk membuat iklan dengan mudah. HeyGen menganalisis konten dan membuat konsep adegan demi adegan.

Langkah 2

Pilih format dan gaya merek

Pilih rasio aspek, suara atau avatar, dan terapkan kit merek Anda. Pilih arahan kreatif seperti UGC, sinematik, atau minimalis.

Langkah 3

Hasilkan varian dan sempurnakan

Buatlah beberapa draf dengan variasi hook, seruan aksi, dan perlakuan visual. Pratinjau secara berdampingan, sesuaikan teks atau gambar, dan buat ulang untuk keperluan pengujian.

Langkah 4

Ekspor dan luncurkan kampanye

Unduh MP4, thumbnail, SRT, dan paket zip terorganisir yang diformat untuk Instagram menggunakan pembuat iklan. Unggah ke manajer iklan Anda dan mulai melakukan pengujian A/B yang terstruktur.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator iklan Instagram AI?

Sebuah generator iklan Instagram berbasis AI mengubah brief, URL produk, gambar, atau skrip menjadi aset iklan yang sudah jadi—teks, visual, editan video, dan paket ekspor—menggunakan komposisi adegan otomatis, sintesis suara, dan format yang dioptimalkan untuk penempatan di Instagram

Apakah saya perlu membuat film untuk menggunakan HeyGen?

Tidak. HeyGen dapat menghasilkan iklan gambar dan video dari halaman produk, gambar ke video, atau teks ke video. Jika Anda mau, Anda dapat mengunggah rekaman Anda sendiri dan HeyGen akan mengedit serta memformatnya untuk Instagram.

Bisakah HeyGen membuat iklan karusel dan cerita?

Ya. HeyGen mendukung postingan Feed, karusel, Stories, dan pengeditan bentuk pendek vertikal. Setiap hasil dioptimalkan untuk area teks yang aman, rasio aspek, dan keterbacaan keterangan.

Bagaimana pembuatan batch bekerja untuk katalog besar?

Petakan CSV atau umpan produk ke template, dan alat AI akan menghasilkan variasi kreatif per-SKU, menerapkan aset merek dan konvensi penamaan sehingga Anda dapat mengerahkan iklan secara massal.

Apakah saya bisa menyesuaikan iklan untuk berbagai negara?

Ya. Gunakan alat lokalalisasi dan penerjemah video untuk menerjemahkan skrip, menghasilkan kembali voiceover, dan membuat caption sinkronisasi sehingga kreatif yang dilokalisasi terasa asli tanpa pengambilan gambar ulang.

Format apa saja yang bisa saya ekspor?

HeyGen mengekspor video MP4, PNG beresolusi tinggi, file teks SRT/VTT, serta paket bundel zip yang berisi thumbnail dan metadata siap untuk diunggah.

Bagaimana HeyGen mendukung pengujian dan optimalisasi?

HeyGen mengorganisir varian kreatif ke dalam set uji, menyarankan pasangan audiens, dan menghasilkan paket ekspor yang rapi untuk pengujian A/B sehingga tim dapat dengan cepat mengidentifikasi daya tarik dan visual yang paling efektif.

Siapa yang memiliki konten yang dihasilkan dengan HeyGen?

Anda tetap memiliki hak atas iklan yang Anda buat. HeyGen menggunakan aset berlisensi dan hasil yang dihasilkan diperbolehkan untuk penggunaan komersial. Pastikan konten pihak ketiga yang Anda unggah memiliki hak yang sesuai.

