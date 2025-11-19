Mulai dari URL produk, skrip pendek, atau beberapa gambar dan dapatkan iklan siap Instagram dalam hitungan menit. HeyGen secara otomatis menulis kalimat pembuka, menggabungkan teks dengan visual, menghasilkan keterangan dan gambar kecil, serta mengekspor paket yang sudah diformat untuk platform sehingga Anda dapat menguji lebih cepat dan meningkatkan skala iklan AI yang menang.
Ubah halaman produk baru menjadi serangkaian kreatif Feed, Reels, dan Story sehingga Anda dapat meluncurkan kampanye berbayar di hari yang sama.
Hasilkan kreatif yang konsisten dan berkualitas tinggi untuk katalog SKU yang besar dengan b-roll otomatis, closeup, dan variasi salinan per item.
Buatlah editan vertikal yang menarik dengan hook dan judul yang langsung menarik perhatian, dioptimalkan untuk Reels dan Instagram Shorts agar mendapatkan keterlibatan awal yang maksimal.
Serahkan perpustakaan iklan yang siap untuk klien dengan elemen merek yang terkunci, ekspor yang terorganisir, dan konvensi penamaan yang jelas sehingga proses unggah dan pengujian tetap efisien.
Buat pesan personal untuk audiens yang sudah tertarik—menonjolkan diskon, testimoni, atau keuntungan fitur untuk mengubah penonton yang sangat berminat menjadi pelanggan.
Mengapa HeyGen adalah skrip kecerdasan buatan video terbaik
HeyGen mengubah skenario apa pun menjadi video yang berkualitas tinggi dan tampak nyata dalam hitungan menit. Mulai dari ide kasar, skenario yang sudah dipoles, atau bahkan beberapa poin penting. HeyGen menghasilkan adegan percakapan yang realistis dengan kontrol yang kuat, sehingga Anda dapat beralih dari kata-kata menjadi video jadi tanpa alur kerja produksi tradisional.
Ubah skrip menjadi video yang terlihat profesional dalam beberapa menit. Ini jauh lebih cepat dan murah daripada proses pembuatan film, pengambilan gambar ulang, atau jalur waktu penyuntingan yang rumit.
Buat video berkualitas profesional dengan alur kerja yang sederhana dan intuitif. Tanpa latar belakang pengeditan. Tanpa konfigurasi teknis. Cukup tulis, hasilkan, sempurnakan
Dari draf pertama Anda hingga ekspor akhir, editor berbasis teks HeyGen mempermudah seluruh prosesnya. Perbarui baris, sesuaikan tempo, revisi adegan, dan lakukan iterasi dengan cepat, seperti mengedit dokumen, bukan timeline.
Tautan untuk pembuatan iklan dari halaman produk
Tempelkan URL produk atau halaman arahan dan HeyGen akan mengekstrak gambar, spesifikasi, dan poin penjualan untuk membuat papan cerita. Alur kerja dari tautan ke iklan mengonversi konten halaman menjadi adegan singkat yang berfokus pada keuntungan dan panel karusel tanpa komposisi manual.
Konten dan kreativitas yang disesuaikan untuk Instagram
HeyGen menulis caption yang menarik perhatian, pilihan judul, dan ajakan bertindak yang disesuaikan dengan niat pengguna Instagram dan dipadukan dengan visual. Berbagai varian teks dikombinasikan dengan pilihan gambar atau video untuk menciptakan set konsep yang dapat diuji untuk pembuatan iklan.
Video vertikal dan hasil siap karusel
Buatlah editan vertikal singkat yang menarik dengan kaitan yang kuat dan keterangan yang mudah dibaca, atau karusel multi-panel yang menceritakan kisah produk. Setiap ekspor mengikuti aturan format Instagram sehingga unggahan siap digunakan tanpa perlu dikerjakan ulang.
Kit merek dan kontrol gaya
Terapkan logo, font, warna, dan elemen merek yang tetap sehingga setiap karya kreatif sesuai dengan merek. Gunakan templat untuk menegakkan konsistensi visual di seluruh kampanye dan tim.
Cara Menggunakan Generator Iklan Instagram AI
Wujudkan ide iklan Anda dalam empat langkah mudah dengan generator Iklan Instagram canggih HeyGen.
Tempelkan URL produk, unggah gambar, atau masukkan skrip singkat untuk membuat iklan dengan mudah. HeyGen menganalisis konten dan membuat konsep adegan demi adegan.
Pilih rasio aspek, suara atau avatar, dan terapkan kit merek Anda. Pilih arahan kreatif seperti UGC, sinematik, atau minimalis.
Buatlah beberapa draf dengan variasi hook, seruan aksi, dan perlakuan visual. Pratinjau secara berdampingan, sesuaikan teks atau gambar, dan buat ulang untuk keperluan pengujian.
Unduh MP4, thumbnail, SRT, dan paket zip terorganisir yang diformat untuk Instagram menggunakan pembuat iklan. Unggah ke manajer iklan Anda dan mulai melakukan pengujian A/B yang terstruktur.
Sebuah generator iklan Instagram berbasis AI mengubah brief, URL produk, gambar, atau skrip menjadi aset iklan yang sudah jadi—teks, visual, editan video, dan paket ekspor—menggunakan komposisi adegan otomatis, sintesis suara, dan format yang dioptimalkan untuk penempatan di Instagram
Tidak. HeyGen dapat menghasilkan iklan gambar dan video dari halaman produk, gambar ke video, atau teks ke video. Jika Anda mau, Anda dapat mengunggah rekaman Anda sendiri dan HeyGen akan mengedit serta memformatnya untuk Instagram.
Ya. HeyGen mendukung postingan Feed, karusel, Stories, dan pengeditan bentuk pendek vertikal. Setiap hasil dioptimalkan untuk area teks yang aman, rasio aspek, dan keterbacaan keterangan.
Petakan CSV atau umpan produk ke template, dan alat AI akan menghasilkan variasi kreatif per-SKU, menerapkan aset merek dan konvensi penamaan sehingga Anda dapat mengerahkan iklan secara massal.
Ya. Gunakan alat lokalalisasi dan penerjemah video untuk menerjemahkan skrip, menghasilkan kembali voiceover, dan membuat caption sinkronisasi sehingga kreatif yang dilokalisasi terasa asli tanpa pengambilan gambar ulang.
HeyGen mengekspor video MP4, PNG beresolusi tinggi, file teks SRT/VTT, serta paket bundel zip yang berisi thumbnail dan metadata siap untuk diunggah.
HeyGen mengorganisir varian kreatif ke dalam set uji, menyarankan pasangan audiens, dan menghasilkan paket ekspor yang rapi untuk pengujian A/B sehingga tim dapat dengan cepat mengidentifikasi daya tarik dan visual yang paling efektif.
Anda tetap memiliki hak atas iklan yang Anda buat. HeyGen menggunakan aset berlisensi dan hasil yang dihasilkan diperbolehkan untuk penggunaan komersial. Pastikan konten pihak ketiga yang Anda unggah memiliki hak yang sesuai.
