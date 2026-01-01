Glosarium AI
Glosarium video AI ini menyediakan definisi yang jelas dan ringkas untuk istilah-istilah kunci terkait video yang dihasilkan AI, penerjemahan, teknologi avatar, dan berbagai use case. Glosarium ini dirancang untuk membantu Anda dengan cepat memahami alat dan konsep yang membentuk masa depan pembuatan dan pelokalan video.
A
A-roll adalah rekaman utama dalam sebuah video, biasanya menampilkan subjek utama seperti presenter, narasumber wawancara, atau alur cerita inti. Rekaman ini membentuk inti dari sebuah cerita dan sering didukung oleh B-roll untuk memberikan variasi visual dan konteks.
Iklan adalah video promosi yang dibuat untuk membujuk penonton membeli suatu produk atau layanan. Biasanya berdurasi singkat, menyasar audiens tertentu, dan dioptimalkan untuk kinerja yang maksimal di berbagai platform digital.
Seorang avatar AI adalah karakter digital yang dihasilkan komputer yang meniru penampilan dan perilaku manusia. Ini biasanya digunakan dalam video, asisten virtual, dan aplikasi layanan pelanggan.
Generator avatar AI membuat karakter digital yang tampak nyata dengan menggunakan kecerdasan buatan. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan, suara, dan ekspresi agar sesuai dengan branding atau pesan mereka.
Alat ini menggabungkan avatar digital dengan text-to-speech dan rendering video untuk membuat video tanpa perlu merekam orang sungguhan. Ini sangat ideal untuk membuat konten yang dapat diskalakan dan dipersonalisasi dengan cepat.
Video yang dihasilkan AI adalah video yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang mengotomatiskan elemen seperti penulisan naskah, pengisi suara, animasi, atau penyuntingan. Video-video ini menghemat waktu dan sumber daya dalam proses produksi konten.
Generator AI menggunakan algoritma untuk menghasilkan konten seperti gambar, teks, atau video berdasarkan masukan pengguna atau pola data. Alat ini menyederhanakan alur kerja kreatif dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang.
Seorang AI SDR (Sales Development Representative) di sebuah situs web adalah agen digital yang menyapa pengunjung, mengkualifikasi prospek, dan menjawab pertanyaan dasar. Ini berfungsi sebagai titik kontak pertama dalam corong penjualan.
Ini mengacu pada penggunaan alat AI untuk mengubah bahasa lisan atau tulisan dalam sebuah video ke bahasa lain. Proses ini biasanya mencakup transkripsi, penerjemahan, dan pembuatan sulih suara.
Seorang penerjemah AI secara otomatis mengonversi teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan menggunakan pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami. Teknologi ini umum digunakan dalam subtitle, percakapan waktu nyata, dan layanan dukungan pelanggan.
Tutorial AI adalah video edukatif yang menjelaskan cara menggunakan alat dan teknologi kecerdasan buatan. Tutorial ini ditujukan bagi pemula maupun profesional yang ingin mempelajari AI.
Generator video AI adalah alat yang membuat video dari teks, gambar, atau audio dengan menggunakan kecerdasan buatan. Alat ini mengotomatiskan proses produksi, sering kali menghilangkan kebutuhan akan kamera, aktor, atau studio.
Terjemahan video berbasis AI menggunakan alat otomatis untuk menerjemahkan dialog, subtitle, dan sulih suara ke dalam berbagai bahasa. Ini membantu membuat konten video dapat diakses oleh audiens global.
Penerjemah video berbasis AI adalah alat yang memproses dan menerjemahkan konten video ke berbagai bahasa. Biasanya, alat ini menggabungkan pengenalan ucapan, terjemahan mesin, dan sintesis suara.
Avatar AI menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat, menganimasikan, dan mengendalikan persona digital. Avatar ini dapat digunakan dalam video, gim, atau aplikasi interaktif untuk menghadirkan interaksi yang mirip dengan manusia.
Generator avatar membuat representasi digital dari seseorang atau karakter berdasarkan fitur yang dipilih pengguna. Alat ini sering digunakan dalam game, media sosial, dan konten video bisnis.
B
B-roll mengacu pada rekaman tambahan yang memperkaya narasi utama atau visual dalam sebuah video. Rekaman ini sering digunakan untuk memberikan konteks, menampilkan aksi, atau menutupi potongan dalam wawancara dan pengisi suara.
Video brand menceritakan kisah tentang misi, nilai, dan kepribadian sebuah perusahaan. Video ini sering digunakan untuk membangun identitas, menumbuhkan kepercayaan, dan terhubung secara emosional dengan audiens.
C
Pelatihan kepatuhan video mendidik karyawan tentang standar hukum, etika, dan regulasi. Materi ini membantu organisasi mengurangi risiko dan memastikan karyawan mematuhi kebijakan yang diwajibkan.
Pelatihan korporat dirancang untuk mendidik karyawan tentang kebijakan, keterampilan, dan proses perusahaan. Video ini membantu memastikan proses onboarding yang konsisten serta pengembangan profesional di seluruh tim.
D
Deep translate mengacu pada penerjemahan mesin neural tingkat lanjut yang menangkap konteks, idiom, dan nada bahasa dengan lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Teknologi ini sangat berguna terutama untuk konten panjang dan naskah video.
Ini adalah video berdurasi panjang yang mengeksplorasi peristiwa, orang, atau topik kehidupan nyata melalui pendekatan penceritaan. Video ini menggabungkan informasi faktual dengan teknik naratif untuk menarik dan memberikan informasi.
E
Pemasaran acara video mempromosikan konferensi, webinar, peluncuran produk, atau acara langsung lainnya. Video ini membangun antisipasi dan mendorong kehadiran melalui konten visual yang menarik.
F
Berbagi pengetahuan keuangan video mengedukasi penonton tentang pengelolaan uang, investasi, dan konsep ekonomi. Konten ini membantu membuat topik keuangan yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh khalayak yang lebih luas.
Ramalan nasib video memberikan prediksi atau wawasan spiritual berdasarkan astrologi, tarot, atau tradisi lainnya. Video ini sering digunakan untuk hiburan atau refleksi diri.
G
Video AI generatif mengacu pada konten video yang dibuat menggunakan model AI yang mempelajari pola dari data untuk menghasilkan visual, audio, atau skrip yang realistis. Pendekatan ini mengurangi upaya manual dan mempercepat proses produksi.
H
Video penceritaan sejarahmengisahkan peristiwa atau masa lalu dalam format naratif. Video ini digunakan untuk pendidikan, hiburan, atau pelestarian budaya.
Video panduan memberikan instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu tugas atau memecahkan masalah. Jenis video ini populer baik dalam layanan dukungan pelanggan maupun dalam konteks pendidikan.
L
Video pembelajaran bahasa mengajarkan kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan percakapan dalam bahasa baru. Video ini membantu pelajar di semua tingkat kemahiran melalui instruksi yang terarah.
Video pembaruan kepemimpinan membagikan berita, tujuan, atau perubahan secara langsung dari para eksekutif perusahaan. Video ini mendorong transparansi dan keselarasan di seluruh organisasi.
Kursus pembelajaran adalah program pendidikan terstruktur yang menggunakan video untuk menyampaikan pelajaran, tutorial, dan penilaian pengetahuan. Kursus ini banyak digunakan di sekolah, platform online, dan lingkungan pelatihan perusahaan.
M
Video berbagi pengetahuan medis menjelaskan konsep kesehatan, pengobatan, dan prosedur. Video ini digunakan oleh para profesional, institusi, dan pendidik untuk meningkatkan pemahaman publik dan pelatihan.
Video motivasi dibuat untuk menginspirasi, mengangkat semangat, dan memberi energi kepada para penonton. Video ini sering menampilkan tema pengembangan diri, ketangguhan, dan pertumbuhan pribadi.
Video ulasan film dan musikmenyajikan kritik dan analisis terhadap hiburan baru maupun klasik. Video ini membantu penonton memutuskan apa yang akan mereka tonton atau dengarkan selanjutnya.
Ini adalah video kreatif yang menampilkan musik atau penceritaan orisinal yang dihasilkan atau ditingkatkan oleh AI. Video-video ini memadukan hiburan dengan teknologi inovatif.
N
Video berita dan penceritaan menampilkan peristiwa terkini, kisah human interest, atau narasi budaya. Video ini memberikan informasi dan melibatkan penonton melalui konten yang menarik dan informatif.
Ini adalah pembaruan rutin yang dibagikan melalui email atau video untuk menjaga pelanggan, karyawan, atau komunitas tetap mendapatkan informasi. Pembaruan ini mencakup pengumuman, pencapaian, dan berita relevan lainnya.
O
Webinar dan podcast on-demand adalah sesi audio atau video yang telah direkam sebelumnya dan dapat ditonton atau didengarkan kapan saja. Konten ini memberikan akses fleksibel ke wawasan para ahli, pemikiran kepemimpinan, dan diskusi khusus di bidang tertentu.
Video pelatihan onboarding membantu karyawan atau pengguna baru memahami dengan cepat alat, budaya, dan ekspektasi perusahaan. Video ini memberikan awal yang konsisten dan menyambut dalam pengalaman mereka.
P
Video salam pribadi atau perkenalan adalah pesan singkat yang digunakan untuk memperkenalkan diri secara ramah dan mudah diingat. Video ini biasanya digunakan dalam kegiatan networking, onboarding, atau outreach.
Pendekatan penjualan yang dipersonalisasimelibatkan pengiriman pesan atau video yang disesuaikan kepada calon pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun hubungan, menunjukkan relevansi, dan meningkatkan tingkat konversi.
Pasca-produksi adalah tahap terakhir dalam pembuatan video, di mana rekaman mentah diedit, diberi koreksi warna, dan disempurnakan dengan audio, musik, grafis, serta efek. Di sinilah video membentuk wujud akhirnya dan dipersiapkan untuk publikasi atau distribusi.
Pra-produksi adalah tahap perencanaan dalam pembuatan video yang mencakup penulisan naskah, pembuatan storyboard, pemilihan pemeran, survei lokasi, dan penjadwalan. Tahap ini menjadi landasan bagi proses produksi yang lancar serta membantu memastikan keselarasan kreatif dan kesiapan logistik.
Video pengumuman produk memperkenalkan fitur, layanan, atau peluncuran produk baru kepada audiens. Video ini digunakan untuk membangun antusiasme, memberi informasi kepada pelanggan, dan menarik perhatian media.
Video penjelasan produk adalah klip pendek dan informatif yang menunjukkan cara kerja suatu produk serta manfaat utamanya. Video ini biasanya digunakan untuk mengedukasi pelanggan, mendukung penjualan, dan menyederhanakan fitur-fitur yang kompleks.
Video ulasan produk mengevaluasi fitur, kelebihan, dan kekurangan dari suatu produk tertentu. Video ini membantu calon pembeli dengan memberikan opini yang tidak memihak atau pengalaman pengguna.
Produksi, yang juga dikenal sebagai proses syuting, adalah tahap di mana semua rekaman yang telah direncanakan diambil menggunakan kamera, pencahayaan, dan peralatan suara. Tahap ini melibatkan penerapan visi kreatif di lokasi syuting atau di luar studio, dipandu oleh naskah dan storyboard.
R
Video keagamaanmembagikan ajaran, doa, khotbah, atau pesan rohani. Video ini membantu komunitas tetap terhubung dan memperdalam iman mereka.
S
Video pelatihan keselamatanmemberi panduan kepada pemirsa tentang cara menghindari kecelakaan dan merespons keadaan darurat. Video ini sangat penting di industri berisiko tinggi dan lingkungan kerja.
Presentasi penjualan adalah pemaparan terstruktur yang menampilkan suatu produk, layanan, atau proposal. Presentasi ini biasanya digunakan oleh tim penjualan untuk meyakinkan calon pembeli atau klien.
Penulisan naskah adalah proses membuat dialog, narasi, dan struktur untuk sebuah video. Ini berfungsi sebagai fondasi penceritaan dan menjadi panduan bagi proses produksi.
Video media sosial adalah konten berdurasi pendek yang dirancang untuk platform seperti Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Konten ini membantu brand berinteraksi dengan audiens, membangun awareness, serta membagikan pembaruan atau promosi secara tepat waktu.
Video-video ini menyoroti pengalaman positif dari pelanggan, klien, atau karyawan. Video ini membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui hasil nyata di dunia kerja.
T
Video pelatihan berbasis keterampilan mengajarkan kemampuan spesifik seperti penggunaan perangkat lunak, pengoperasian mesin, atau soft skill. Video ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan karyawan atau siswa di bidang-bidang tertentu.
Untuk menerjemahkan sebuah video berarti mengubah bahasa lisan atau tulisan ke dalam bahasa lain. Ini dapat melibatkan pembuatan teks terjemahan (subtitle), sulih suara (dubbing), atau pembuatan trek audio baru.
Proses ini melibatkan mengonversi konten video non-Inggris ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan alat seperti transkripsi, terjemahan mesin, dan sulih suara. Proses ini umum digunakan untuk menjangkau audiens penutur bahasa Inggris.
V
Video AI mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan untuk menganalisis, mengedit, meningkatkan, atau menghasilkan konten video. Teknologi ini mendukung berbagai alat seperti pengenalan objek, deteksi adegan, dan pembuatan video otomatis.
Generator video adalah alat perangkat lunak yang membuat video dari teks, gambar, atau template. Alat ini dapat didukung oleh AI untuk mengotomatiskan proses pengeditan dan narasi.
Penerjemah video mengubah bahasa dalam sebuah video ke bahasa lain, biasanya dengan menambahkan subtitle atau audio sulih suara. Penerjemah video berbasis AI mengotomatiskan proses ini dengan cepat dan akurat.
Voiceover adalah narasi yang direkam secara terpisah dan ditambahkan ke dalam video untuk menjelaskan, memandu, atau menceritakan sebuah kisah. Ini biasanya digunakan dalam tutorial, dokumenter, dan iklan.