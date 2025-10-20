Ingin membuat video Anda terlihat alami dan menarik tanpa menghabiskan berjam-jam untuk mengedit? Dengan AI Lip Sync HeyGen, Anda dapat langsung menyinkronkan gerakan bibir dengan audio atau ucapan apa pun, menciptakan dialog yang sempurna waktu dan realistis dalam berbagai bahasa.

Apakah Anda sedang membuat konten pelatihan, video pemasaran, atau klip sosial singkat, teknologi sinkronisasi bibir berbasis AI dari HeyGen membuat avatar dan rekaman manusia nyata berbicara dengan lancar dan alami. Anda dapat dengan mudah mendubbing video, melokalisasi konten, atau menerjemahkan ucapan untuk menjangkau audiens global, semuanya langsung di peramban Anda tanpa memerlukan alat yang rumit atau perangkat lunak pengeditan.