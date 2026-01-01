90%

tingkat penyelesaian video

25%

peningkatan tingkat kelulusan

10x

peningkatan kecepatan produksi video

10-15

bahasa per video

80%

pengurangan biaya penerjemahan

€1,000

tersimpan per menit video

Bagaimana merek-merek terkemuka dunia mencipta dengan HeyGen

Lihat mengapa lebih dari 100.000 merek terkemuka di dunia menggunakan HeyGen untuk membuat video dalam hitungan menit, mengurangi waktu produksi, memotong biaya, dan meningkatkan output tanpa mengorbankan kualitas.

Perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia mempercayai HeyGen
Semua cerita

Temukan cerita pelanggan dari setiap industri

Pyne
MarketingSalesAvatar Video

Pyne

Temukan bagaimana Pyne memanfaatkan teknologi video AI untuk meningkatkan keterlibatan dan mempermudah penciptaan konten. Baca studi kasus lengkapnya di HeyGen.

Publicis Groupe
Internal CommsPersonalized Video

Publicis Groupe

Pelajari bagaimana Publicis Groupe memanfaatkan alat video berbasis AI dari HeyGen untuk meningkatkan komunikasi digital mereka dan memperlancar pembuatan konten untuk kampanye mereka.

Reid AI
MarketingInteractive Avatar

Reid AI

Temukan bagaimana Reid Hoffman menggunakan HeyGen untuk meningkatkan komunikasi dengan Reid AI, sebuah kembaran digital yang dibangun atas dasar kepemimpinan pemikiran selama beberapa dekade menggunakan Avatar Interaktif.

Miro
TrainingAvatar Video

Miro

Lihat bagaimana Miro berhasil meningkatkan kecepatan produksi video hingga 10 kali lipat dengan HeyGen, memungkinkan konten pembelajaran yang lebih cepat, dapat diperluas, dan dilokalisasi untuk 90 juta penggunanya.

The Economist
E-LearningVideo TranslationAvatar Video

The Economist

Temukan bagaimana The Economist menggunakan HeyGen untuk memperluas jangkauan global, membuat video multibahasa, dan menjaga kualitas editorial di setiap platform.

Trivago
MarketingVideo Translation

Trivago

Temukan bagaimana trivago memanfaatkan penerjemah AI HeyGen untuk memangkas waktu pasca-produksi hingga setengahnya, menghemat 3-4 bulan, dan mengadaptasi iklan di 30 pasar dengan efisien.

Bebaskan ceritamu

Bergabunglah dengan merek-merek yang menciptakan konten video 10 kali lebih banyak sambil mengurangi waktu dan biaya produksi dengan HeyGen.

Disertifikasi untuk memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global

Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya.

Apa yang dapat dipelajari oleh bisnis dari studi kasus AI yang menggunakan teknologi HeyGen?

Studi kasus AI HeyGen menunjukkan bagaimana perusahaan memangkas waktu produksi, meningkatkan konten secara global, dan meningkatkan kreativitas. Tim menyelesaikan video dalam hitungan jam, agensi menyampaikan dalam berbagai bahasa, dan merek menghidupkan kampanye dengan avatar, mengurangi biaya sambil memungkinkan penceritaan berkualitas tinggi yang skalabel di berbagai pasar.

Bagaimana studi kasus pemasaran AI telah menunjukkan peningkatan keterlibatan dan ROI dengan HeyGen?

Studi kasus AI HeyGen menunjukkan bagaimana video yang dipersonalisasi dan dapat diskalakan meningkatkan keterlibatan dan ROI secara signifikan. Merek-merek berhasil menggandakan konversi dan retensi dengan video onboarding, melipatgandakan keterlibatan melalui kampanye yang disesuaikan, dan memperluas jangkauan global dengan konten multibahasa, membuktikan bahwa HeyGen memberdayakan pemasar untuk meningkatkan personalisasi, mengurangi biaya, dan memaksimalkan dampak.

Hasil apa yang ditampilkan dalam studi kasus AI dalam pendidikan yang menggunakan HeyGen untuk pelatihan dan pembelajaran?

Studi kasus pendidikan AI HeyGen menunjukkan bagaimana institusi dan perusahaan meningkatkan hasil belajar. Avatar mendukung peran dalam latihan keterampilan, perusahaan memodernisasi pelatihan kepatuhan, tim kesehatan mempercepat pembuatan konten medis, dan pendidik menyampaikan pelajaran multibahasa, membuat pelatihan menjadi lebih menarik, dapat diperluas, dan efektif di sekolah-sekolah, bisnis, dan pengembangan profesional.

Bagaimana studi kasus AI dalam bidang kesehatan menggunakan HeyGen untuk meningkatkan komunikasi dan mengurangi biaya?

Studi kasus layanan kesehatan AI HeyGen menunjukkan bagaimana penyedia meningkatkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memperluas akses. Dokter berbagi pengetahuan medis melalui video penjelas, tim mengurangi waktu produksi pelatihan hingga 50%, dan penyedia meningkatkan konten sertifikasi multibahasa, menyampaikan pendidikan yang akurat dan hemat biaya untuk pasien, profesional, dan audiens global.

Bagaimana Grup Würth menggunakan generasi video AI HeyGen untuk meraih kesuksesan?

Würth beralih dari komunikasi tertulis ke komunikasi berbasis video dengan menggunakan HeyGen untuk menghasilkan video avatar multibahasa. Mereka memangkas biaya terjemahan hingga 80%, mengurangi waktu produksi hingga separuh, dan memungkinkan karyawan untuk menguasai platform hanya dalam waktu 45 menit, membuat pelatihan dan pesan global yang menarik menjadi lebih efisien dan hemat biaya.

Apa yang dapat dipelajari oleh bisnis dari Komatsu dalam kisah pelanggan AI yang menggunakan avatar AI?

Studi kasus AI Komatsu menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan avatar AI untuk mengubah pelatihan dan komunikasi. Dengan membuat video yang multibahasa, konsisten, dan menarik, Komatsu meningkatkan tingkat penyelesaian hingga hampir 90%, meningkatkan retensi pengetahuan, dan memotong biaya produksi. Kesuksesan mereka menyoroti bagaimana cerita pelanggan AI menunjukkan solusi pembelajaran yang skalabel, konsisten dengan merek, dan dapat diperluas tidak hanya untuk pelatihan tetapi juga pemasaran dan komunikasi global.

Bagaimana trivago meningkatkan hasil pemasaran dengan studi kasus AI HeyGen?

Pengalaman Trivago dengan HeyGen menunjukkan bahwa studi kasus pemasaran AI dapat secara dramatis mempercepat lokalalisasi video. Dengan memanfaatkan penerjemah AI dan avatar dari HeyGen, trivago memotong waktu pascaproduksi hingga separuh (menghemat 3-4 bulan), melokalisasi iklan TV di 30 pasar dengan cepat, dan mempertahankan identitas merek yang konsisten untuk menghasilkan pemasaran yang skalabel, efisien, dan berkualitas tinggi.

Bagaimana Ogilvy memanfaatkan avatar AI dalam studi kasus pemasaran AI?

Ogilvy berkolaborasi dengan HeyGen untuk membuat video pemasaran yang didorong oleh avatar dan menggugah emosi, seperti kampanye yang difokuskan pada Gen Z dengan menampilkan persona seorang penyanyi. Dengan menggunakan avatar dari HeyGen, mereka menghasilkan konten yang sangat personal, terlokalisasi dan berskala besar, meningkatkan koneksi dengan audiens, mempertahankan nada emosional, dan memperkuat keterlibatan lintas pasar.

