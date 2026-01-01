Bagaimana merek-merek terkemuka dunia mencipta dengan HeyGen
Lihat mengapa lebih dari 100.000 merek terkemuka di dunia menggunakan HeyGen untuk membuat video dalam hitungan menit, mengurangi waktu produksi, memotong biaya, dan meningkatkan output tanpa mengorbankan kualitas.
Temukan cerita pelanggan dari setiap industri
Temukan bagaimana Pyne memanfaatkan teknologi video AI untuk meningkatkan keterlibatan dan mempermudah penciptaan konten. Baca studi kasus lengkapnya di HeyGen.
Pelajari bagaimana Publicis Groupe memanfaatkan alat video berbasis AI dari HeyGen untuk meningkatkan komunikasi digital mereka dan memperlancar pembuatan konten untuk kampanye mereka.
Temukan bagaimana Reid Hoffman menggunakan HeyGen untuk meningkatkan komunikasi dengan Reid AI, sebuah kembaran digital yang dibangun atas dasar kepemimpinan pemikiran selama beberapa dekade menggunakan Avatar Interaktif.
Lihat bagaimana Miro berhasil meningkatkan kecepatan produksi video hingga 10 kali lipat dengan HeyGen, memungkinkan konten pembelajaran yang lebih cepat, dapat diperluas, dan dilokalisasi untuk 90 juta penggunanya.
Temukan bagaimana The Economist menggunakan HeyGen untuk memperluas jangkauan global, membuat video multibahasa, dan menjaga kualitas editorial di setiap platform.
Bergabunglah dengan merek-merek yang menciptakan konten video 10 kali lebih banyak sambil mengurangi waktu dan biaya produksi dengan HeyGen.
Disertifikasi untuk memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global
Studi kasus AI HeyGen menunjukkan bagaimana perusahaan memangkas waktu produksi, meningkatkan konten secara global, dan meningkatkan kreativitas. Tim menyelesaikan video dalam hitungan jam, agensi menyampaikan dalam berbagai bahasa, dan merek menghidupkan kampanye dengan avatar, mengurangi biaya sambil memungkinkan penceritaan berkualitas tinggi yang skalabel di berbagai pasar.
Studi kasus AI HeyGen menunjukkan bagaimana video yang dipersonalisasi dan dapat diskalakan meningkatkan keterlibatan dan ROI secara signifikan. Merek-merek berhasil menggandakan konversi dan retensi dengan video onboarding, melipatgandakan keterlibatan melalui kampanye yang disesuaikan, dan memperluas jangkauan global dengan konten multibahasa, membuktikan bahwa HeyGen memberdayakan pemasar untuk meningkatkan personalisasi, mengurangi biaya, dan memaksimalkan dampak.
Studi kasus pendidikan AI HeyGen menunjukkan bagaimana institusi dan perusahaan meningkatkan hasil belajar. Avatar mendukung peran dalam latihan keterampilan, perusahaan memodernisasi pelatihan kepatuhan, tim kesehatan mempercepat pembuatan konten medis, dan pendidik menyampaikan pelajaran multibahasa, membuat pelatihan menjadi lebih menarik, dapat diperluas, dan efektif di sekolah-sekolah, bisnis, dan pengembangan profesional.
Studi kasus layanan kesehatan AI HeyGen menunjukkan bagaimana penyedia meningkatkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memperluas akses. Dokter berbagi pengetahuan medis melalui video penjelas, tim mengurangi waktu produksi pelatihan hingga 50%, dan penyedia meningkatkan konten sertifikasi multibahasa, menyampaikan pendidikan yang akurat dan hemat biaya untuk pasien, profesional, dan audiens global.
Würth beralih dari komunikasi tertulis ke komunikasi berbasis video dengan menggunakan HeyGen untuk menghasilkan video avatar multibahasa. Mereka memangkas biaya terjemahan hingga 80%, mengurangi waktu produksi hingga separuh, dan memungkinkan karyawan untuk menguasai platform hanya dalam waktu 45 menit, membuat pelatihan dan pesan global yang menarik menjadi lebih efisien dan hemat biaya.
Studi kasus AI Komatsu menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan avatar AI untuk mengubah pelatihan dan komunikasi. Dengan membuat video yang multibahasa, konsisten, dan menarik, Komatsu meningkatkan tingkat penyelesaian hingga hampir 90%, meningkatkan retensi pengetahuan, dan memotong biaya produksi. Kesuksesan mereka menyoroti bagaimana cerita pelanggan AI menunjukkan solusi pembelajaran yang skalabel, konsisten dengan merek, dan dapat diperluas tidak hanya untuk pelatihan tetapi juga pemasaran dan komunikasi global.
Pengalaman Trivago dengan HeyGen menunjukkan bahwa studi kasus pemasaran AI dapat secara dramatis mempercepat lokalalisasi video. Dengan memanfaatkan penerjemah AI dan avatar dari HeyGen, trivago memotong waktu pascaproduksi hingga separuh (menghemat 3-4 bulan), melokalisasi iklan TV di 30 pasar dengan cepat, dan mempertahankan identitas merek yang konsisten untuk menghasilkan pemasaran yang skalabel, efisien, dan berkualitas tinggi.
Ogilvy berkolaborasi dengan HeyGen untuk membuat video pemasaran yang didorong oleh avatar dan menggugah emosi, seperti kampanye yang difokuskan pada Gen Z dengan menampilkan persona seorang penyanyi. Dengan menggunakan avatar dari HeyGen, mereka menghasilkan konten yang sangat personal, terlokalisasi dan berskala besar, meningkatkan koneksi dengan audiens, mempertahankan nada emosional, dan memperkuat keterlibatan lintas pasar.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.