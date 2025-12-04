Video perusahaan yang dibuat khusus untuk setiap tim

Dibangun di atas platform AI kami, Solusi Enterprise HeyGen menyediakan fitur-fitur khusus yang disesuaikan dengan alur kerja pembuatan video departemen Anda, memungkinkan tim Anda untuk menciptakan komunikasi berkualitas tinggi, aman, dan sesuai standar secara masif.

110,716,697Video dihasilkan
85,098,815Avatar dihasilkan
15,354,007Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Mengapa HeyGen

Satu platform aman untuk seluruh alur kerja video berbasis AI Anda

Ciptakan konten visual terbaik Anda tanpa khawatir atau repot, dalam lingkungan yang aman dan sesuai aturan untuk meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri tim Anda.

Buat

Ubah ide-ide Anda menjadi video yang memukau dan nyata dalam hitungan menit, dengan kualitas yang Anda harapkan dari studio profesional.

Personalisasi

Buat setiap penonton merasa diperhatikan dan didengar secara individu dengan menciptakan video otentik yang personal sehingga membangun koneksi yang bermakna secara masif.

Lokalisasi

Gunakan bahasa audiens Anda dan benar-benar beresonansi, dengan mudah menyesuaikan video Anda untuk menarik penonton dalam lebih dari 170 bahasa dan dialek.

Kelola

Pertahankan kontrol penuh atas merek Anda dengan pengaman bawaan, manajemen ruang kerja yang intuitif, dan izin pengguna yang tepat.

Terbitkan

Unduh segera dalam berbagai format, bagikan dengan lancar di media sosial, email, dan aplikasi perpesanan, atau tanamkan video dengan mudah di mana saja yang Anda inginkan.

Solusi Unggulan

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kesederhanaan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.

L&D
Ciptakan pengalaman pelatihan yang disesuaikan mulai dari kepatuhan hingga pengembangan karyawan dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan. Platform video AI kami memudahkan untuk meningkatkan pembelajaran yang berdampak tanpa mengorbankan kualitas atau kecepatan.

Pemasaran
Hasilkan video berkualitas profesional sesuai permintaan. Dengan naskah dan beberapa klik, Anda dapat mengubah aset apa pun, dari PDF hingga blog hingga dek slide, menjadi konten video yang menarik dan sesuai dengan merek Anda kapan saja, tanpa menguras anggaran.

Penjualan
Lakukan pendekatan personal yang berskala, mulai dari prospeksi hingga tindak lanjut dan demonstrasi produk. HeyGen membantu perwakilan penjualan untuk menonjol di kotak masuk yang padat, mempercepat siklus penjualan, dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat.

Lokalisasi
Raih audiens global dalam hitungan menit, bukan bulan. Buka pasar baru secara bersamaan dengan melokalisasi video apa pun ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, lengkap dengan sinkronisasi bibir yang sempurna dan emosi yang autentik.
Disertifikasi untuk memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global

Kisah Pelanggan

Mengapa tim pelatihan, pemasaran, dan lokalisisasi mempercayai HeyGen

90%

tingkat penyelesaian video

25%

peningkatan tingkat kelulusan

10x

peningkatan kecepatan produksi video

10-15

bahasa per video

80%

pengurangan biaya penerjemahan

€1,000

tersimpan per menit video

Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2 untuk alasan yang tepat

Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (iya, Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan skalabel untuk setiap kebutuhan. Berikut adalah beberapa keuntungan yang paling disukai oleh pelanggan kami:

10Xpeningkatan kecepatan produksi video
5Xpeningkatan dalam pembuatan video
100% peningkatan kapasitas video
30pasar yang dilokalkan dalam tiga bulan
80%pengurangan biaya terjemahan video
5Xpengembalian atas pengeluaran iklan
Fondasi perusahaan untuk skala dan kesuksesan

HeyGen memberikan perusahaan sebuah platform yang aman dan dapat diskalakan dengan alat, dukungan, serta komunitas untuk mencipta, berkolaborasi, dan berkembang tanpa batasan.

Siap untuk perusahaan

Berdayakan perusahaan Anda dengan alat-alat yang aman, kolaboratif, dan konsisten dengan merek, yang dirancang untuk memperlancar setiap langkah dalam pembuatan video.

Keamanan dan kepatuhan

Mematuhi SOC 2 dan GDPR

Keamanan data Anda adalah prioritas utama kami. HeyGen diaudit secara independen dan tersertifikasi untuk kepatuhan SOC 2 Tipe II dan GDPR, memastikan informasi Anda tetap terlindungi dengan standar tertinggi yang mungkin.

Ruang Kerja

Satu pusat utama untuk semua kreasi video Anda

Workspace adalah lingkungan digital khusus tim Anda di dalam HeyGen. Mudah mengatur berbagai workspace, menetapkan peran pengguna, dan mengamankan kerja tim secara efisien untuk membantu perusahaan Anda menciptakan video yang luar biasa bersama.

Kolaborasi

Satukan tim Anda, di manapun mereka berada

Dengan HeyGen, tim Anda dapat dengan mulus meninjau, memberikan komentar, dan menyempurnakan video bersama-sama secara real time atau secara asinkron sesuai jadwal mereka masing-masing.

Kit Merek dan suara

Merek Anda, konsisten sempurna setiap saat

Dengan mudah memperlengkapi seluruh tim Anda untuk membuat video yang tampak, terdengar, dan terasa sangat sesuai dengan merek di setiap bahasa.

Pesan demo HeyGen Anda selama 30 menit

Dapatkan gambaran khusus HeyGen
Dengarkan cerita sukses pelanggan
Pelajari tentang opsi harga
Buat janji pertemuan
Paket keberhasilan

Capai lebih banyak, lebih cepat, dengan kreasi tanpa batas, orientasi yang disesuaikan, dan para ahli yang berdedikasi memandu Anda. Dengan Suite Keberhasilan Enterprise HeyGen, Anda akan memiliki semua alat, sumber daya, dan bimbingan untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan video AI.

Video dan terjemahan tanpa batas

Ciptakan tanpa batas. Hasilkan dan terjemahkan video berkualitas tinggi secara masif untuk mengikuti kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

Komunitas profesional

Terhubung, berkolaborasi, dan bertukar praktik terbaik dengan para pemimpin industri serta profesional yang sevisi untuk menginspirasi inovasi yang berkelanjutan.

HeyGen Academy

Kuasai HeyGen dengan cepat melalui tutorial terbimbing, panduan praktis, dan konten yang dipimpin oleh ahli yang dirancang untuk mempercepat adopsi dan memaksimalkan ROI Anda.

Onboarding dan dukungan Whiteglove

Mulai dan jalankan dengan cepat dengan bimbingan ahli yang berdedikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan unik organisasi Anda.

Hubungkan alat favorit Anda atau bangun sendiri

Terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja yang sudah ada untuk memperlancar proses pembuatan video Anda. Atau ciptakan alur kerja yang sempurna untuk tim Anda dengan menggunakan API HeyGen.

Kemampuan tingkat lanjut untuk video perusahaan

HeyGen memberikan perusahaan sebuah platform yang aman dan dapat diperluas dengan alat, dukungan, dan komunitas untuk mencipta, berkolaborasi, dan berkembang tanpa batasan.

Percepat realisasi ide-ide Anda menjadi video yang menarik

Lupakan memulai dari awal atau menghabiskan berjam-jam untuk mengedit. Ubah PDF atau teks permintaan Anda menjadi video menarik yang siap dibagikan secara instan.

Jaga video Anda tetap segar. Tidak perlu pengambilan ulang

Katakan tidak pada pengambilan gambar ulang yang mahal atau video yang ketinggalan zaman. Cepat membuat prototipe, kumpulkan masukan tim, dan lakukan pengeditan dengan mudah, semuanya dalam satu tempat.

Avatar

Hidupkan cerita Anda dengan bakat yang tepat

Video yang hebat dimulai dengan bakat yang hebat. Pilih dari berbagai avatar manusia yang tampak nyata, karakter animasi yang ekspresif, atau kembaran digital dari diri Anda sendiri.

Gunakan bahasa audiens Anda, di mana saja

Pesan Anda layak mendapatkan audiens global. Dengan mudah terjemahkan dan lokalisisasi video Anda ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek.

Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya.

Apa platform produksi video AI terbaik untuk perusahaan?

Platform produksi video AI terbaik untuk perusahaan adalah yang menggabungkan inovasi, kecepatan, dan skalabilitas untuk menjaga Anda tetap unggul dari pesaing. HeyGen dibangun untuk organisasi global, memungkinkan tim untuk membuat, mempersonalisasi, dan melokalisasi video secara masal dengan avatar AI yang tampak nyata dan teknologi terjemahan canggih. Tidak seperti siklus produksi tradisional yang memakan waktu berminggu-minggu, HeyGen menyampaikan konten video perusahaan dalam hitungan jam—sehingga bisnis Anda dapat diluncurkan lebih cepat, beradaptasi dengan cepat, dan tetap kompetitif. Dengan keamanan tingkat perusahaan, termasuk kepatuhan SOC 2 dan GDPR, HeyGen memastikan data Anda tetap terlindungi sambil mempercepat produksi video di seluruh dunia.

Bagaimana video AI untuk pemasaran dapat membantu mempromosikan bisnis saya?

Video AI untuk pemasaran membantu mempromosikan bisnis Anda dengan memungkinkan penciptaan konten yang lebih cepat, pesan yang dipersonalisasi, dan skalabilitas global. Daripada mengandalkan agensi yang mahal atau penambahan jumlah karyawan, HeyGen memungkinkan tim pemasaran untuk menghasilkan video berkualitas tinggi dalam hitungan jam, menyesuaikan konten untuk audiens tertentu, dan menggunakan kembali video di berbagai kanal. Ini tidak hanya mempercepat eksekusi kampanye tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan konversi dengan menyampaikan pesan video yang tepat pada waktu yang tepat.

Apa itu pemasaran video AI dan bagaimana cara kerjanya untuk perusahaan?

Pemasaran video AI adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat, mempersonalisasi, dan mendistribusikan video pemasaran secara masal. Perusahaan cukup menyediakan skrip atau mengunggah konten, dan platform seperti HeyGen akan menghasilkan video yang sudah dipoles dengan avatar, voiceover, dan terjemahan. Otomatisasi ini membantu bisnis mengurangi biaya produksi, memperpendek waktu produksi, dan menjaga konsistensi merek di berbagai wilayah—membuat pemasaran video AI menjadi alat yang penting bagi perusahaan yang ingin berinovasi dan tumbuh lebih cepat.

Bagaimana cara kerja generator video pemasaran AI untuk membuat video bisnis?

Sebuah generator video pemasaran AI bekerja dengan mengubah teks atau presentasi menjadi video profesional menggunakan avatar berdaya AI, voiceover alami, dan pengeditan otomatis. Dengan HeyGen, perusahaan dapat memasukkan skrip, memilih dari berbagai avatar, dan langsung menghasilkan video yang sesuai dengan merek dan siap untuk kampanye pemasaran. Proses ini menghilangkan siklus produksi yang panjang dan memberikan tim kecepatan dan fleksibilitas untuk terus menyajikan konten video bisnis yang segar.

Apa keuntungan menggunakan generator video penjualan AI untuk melakukan pendekatan?

Sebuah generator video penjualan AI memungkinkan tim penjualan untuk membuat video pendekatan personal yang berskala besar, meningkatkan keterlibatan dan tingkat respons. Daripada mengirim email statis, perwakilan penjualan dapat menggunakan HeyGen untuk menghasilkan video dinamis yang disesuaikan untuk setiap akun atau calon pelanggan. Tingkat personalisasi ini membuat pendekatan penjualan menjadi lebih manusiawi, lebih berkesan, dan pada akhirnya lebih efektif dalam mendorong pertemuan dan pertumbuhan pipeline—tanpa memerlukan keahlian produksi video.

Bisakah platform video perusahaan menggantikan agensi tradisional untuk pembuatan video?

Ya, platform video perusahaan dapat menggantikan banyak agensi tradisional untuk pembuatan video. Platform seperti HeyGen menyediakan waktu pengerjaan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan agensi, yang seringkali membutuhkan mingguan perencanaan dan anggaran yang tinggi. Dengan produksi video yang didukung AI, perusahaan dapat menghasilkan dan memperbarui video secara instan, melokalisasi konten untuk audiens global, dan menjaga konsistensi merek—semua itu tanpa bergantung pada vendor eksternal.

Seberapa aman platform video perusahaan untuk data perusahaan dan pelanggan?

Platform video perusahaan yang terpercaya menjamin keamanan penuh untuk data perusahaan dan pelanggan. HeyGen memenuhi standar SOC 2 dan GDPR, menawarkan enkripsi tingkat perusahaan, kontrol akses berbasis peran, dan infrastruktur cloud yang aman. Data Anda juga tidak akan digunakan untuk melatih model kami. Ini berarti perusahaan dapat dengan percaya diri menggunakan video AI untuk pemasaran, pelatihan, penjualan, dan komunikasi dengan mengetahui data sensitif selalu dilindungi.

Bisakah produksi video AI menerjemahkan dan menyesuaikan video untuk penonton global?

Ya—Produksi video AI sangat ideal untuk penerjemahan dan lokalizasi secara besar-besaran. Dengan HeyGen, perusahaan dapat menerjemahkan naskah, mengkloning suara, dan melakukan sinkronisasi bibir avatar dalam lebih dari 40 bahasa. Ini memastikan setiap audiens global menerima video berkualitas tinggi yang akurat secara budaya tanpa waktu dan biaya produksi tradisional—membuatnya lebih mudah bagi perusahaan untuk menyampaikan video pelatihan, pemasaran, dan komunikasi ke seluruh dunia.

Platform video AI mana yang paling baik terintegrasi dengan alat CRM dan otomatisasi pemasaran?

Platform video AI terbaik untuk perusahaan adalah yang dapat terintegrasi dengan mulus bersama alat CRM dan otomasi pemasaran. HeyGen terhubung dengan sistem seperti HubSpot, memungkinkan tim pemasaran dan penjualan untuk menyematkan video personalisasi langsung ke dalam kampanye, melacak keterlibatan penonton, dan mengukur ROI sepanjang perjalanan pelanggan.

Apakah pemasaran video AI aman dan sesuai untuk industri yang diatur?

Ya, pemasaran video AI aman untuk industri yang diatur ketika menggunakan platform yang dibangun untuk keamanan dan kepatuhan perusahaan. HeyGen diaudit secara independen untuk kepatuhan SOC 2 dan GDPR, memastikan perlindungan data yang ketat dan kontrol tata kelola. Perusahaan di bidang keuangan, kesehatan, dan industri teratur lainnya dapat dengan percaya diri membuat dan mendistribusikan video tanpa mengorbankan standar kepatuhan.

Jenis video apa saja yang bisa saya buat dengan generator video penjualan AI?

Dengan generator video penjualan AI, perusahaan dapat membuat berbagai macam video, termasuk video prospeksi yang dipersonalisasi, demo produk, tutorial onboarding, kisah sukses pelanggan, dan kampanye pemasaran berbasis akun. Perpustakaan avatar HeyGen dan template yang dapat disesuaikan membuatnya mudah untuk memproduksi video penjualan yang mendorong keterlibatan di setiap tahap perjalanan pembeli.

Seberapa cepat perusahaan saya dapat melihat ROI dari platform video AI perusahaan?

Perusahaan biasanya melihat pengembalian investasi dari platform video AI perusahaan dalam beberapa hari. Dengan menggantikan agensi yang mahal, mempersingkat waktu produksi, dan memungkinkan lokalalisasi global, HeyGen menurunkan biaya sambil mempercepat eksekusi kampanye. Kecepatan masuk pasar yang lebih cepat, personalisasi yang ditingkatkan, dan jangkauan global membantu perusahaan menghasilkan dampak pendapatan yang terukur dalam waktu singkat.

