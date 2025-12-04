Video perusahaan yang dibuat khusus untuk setiap tim
Dibangun di atas platform AI kami, Solusi Enterprise HeyGen menyediakan fitur-fitur khusus yang disesuaikan dengan alur kerja pembuatan video departemen Anda, memungkinkan tim Anda untuk menciptakan komunikasi berkualitas tinggi, aman, dan sesuai standar secara masif.
Satu platform aman untuk seluruh alur kerja video berbasis AI Anda
Ciptakan konten visual terbaik Anda tanpa khawatir atau repot, dalam lingkungan yang aman dan sesuai aturan untuk meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri tim Anda.
Ubah ide-ide Anda menjadi video yang memukau dan nyata dalam hitungan menit, dengan kualitas yang Anda harapkan dari studio profesional.
Buat setiap penonton merasa diperhatikan dan didengar secara individu dengan menciptakan video otentik yang personal sehingga membangun koneksi yang bermakna secara masif.
Gunakan bahasa audiens Anda dan benar-benar beresonansi, dengan mudah menyesuaikan video Anda untuk menarik penonton dalam lebih dari 170 bahasa dan dialek.
Pertahankan kontrol penuh atas merek Anda dengan pengaman bawaan, manajemen ruang kerja yang intuitif, dan izin pengguna yang tepat.
Unduh segera dalam berbagai format, bagikan dengan lancar di media sosial, email, dan aplikasi perpesanan, atau tanamkan video dengan mudah di mana saja yang Anda inginkan.
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kesederhanaan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.
Disertifikasi untuk memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (iya, Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan skalabel untuk setiap kebutuhan. Berikut adalah beberapa keuntungan yang paling disukai oleh pelanggan kami:
Fondasi perusahaan untuk skala dan kesuksesan
HeyGen memberikan perusahaan sebuah platform yang aman dan dapat diskalakan dengan alat, dukungan, serta komunitas untuk mencipta, berkolaborasi, dan berkembang tanpa batasan.
Berdayakan perusahaan Anda dengan alat-alat yang aman, kolaboratif, dan konsisten dengan merek, yang dirancang untuk memperlancar setiap langkah dalam pembuatan video.
Keamanan data Anda adalah prioritas utama kami. HeyGen diaudit secara independen dan tersertifikasi untuk kepatuhan SOC 2 Tipe II dan GDPR, memastikan informasi Anda tetap terlindungi dengan standar tertinggi yang mungkin.
Workspace adalah lingkungan digital khusus tim Anda di dalam HeyGen. Mudah mengatur berbagai workspace, menetapkan peran pengguna, dan mengamankan kerja tim secara efisien untuk membantu perusahaan Anda menciptakan video yang luar biasa bersama.
Dengan HeyGen, tim Anda dapat dengan mulus meninjau, memberikan komentar, dan menyempurnakan video bersama-sama secara real time atau secara asinkron sesuai jadwal mereka masing-masing.
Dengan mudah memperlengkapi seluruh tim Anda untuk membuat video yang tampak, terdengar, dan terasa sangat sesuai dengan merek di setiap bahasa.
Capai lebih banyak, lebih cepat, dengan kreasi tanpa batas, orientasi yang disesuaikan, dan para ahli yang berdedikasi memandu Anda. Dengan Suite Keberhasilan Enterprise HeyGen, Anda akan memiliki semua alat, sumber daya, dan bimbingan untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan video AI.
Ciptakan tanpa batas. Hasilkan dan terjemahkan video berkualitas tinggi secara masif untuk mengikuti kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Terhubung, berkolaborasi, dan bertukar praktik terbaik dengan para pemimpin industri serta profesional yang sevisi untuk menginspirasi inovasi yang berkelanjutan.
Kuasai HeyGen dengan cepat melalui tutorial terbimbing, panduan praktis, dan konten yang dipimpin oleh ahli yang dirancang untuk mempercepat adopsi dan memaksimalkan ROI Anda.
Mulai dan jalankan dengan cepat dengan bimbingan ahli yang berdedikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan unik organisasi Anda.
Terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja yang sudah ada untuk memperlancar proses pembuatan video Anda. Atau ciptakan alur kerja yang sempurna untuk tim Anda dengan menggunakan API HeyGen.
Kemampuan tingkat lanjut untuk video perusahaan
Lupakan memulai dari awal atau menghabiskan berjam-jam untuk mengedit. Ubah PDF atau teks permintaan Anda menjadi video menarik yang siap dibagikan secara instan.
Katakan tidak pada pengambilan gambar ulang yang mahal atau video yang ketinggalan zaman. Cepat membuat prototipe, kumpulkan masukan tim, dan lakukan pengeditan dengan mudah, semuanya dalam satu tempat.
Video yang hebat dimulai dengan bakat yang hebat. Pilih dari berbagai avatar manusia yang tampak nyata, karakter animasi yang ekspresif, atau kembaran digital dari diri Anda sendiri.
Pesan Anda layak mendapatkan audiens global. Dengan mudah terjemahkan dan lokalisisasi video Anda ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek.
Platform produksi video AI terbaik untuk perusahaan adalah yang menggabungkan inovasi, kecepatan, dan skalabilitas untuk menjaga Anda tetap unggul dari pesaing. HeyGen dibangun untuk organisasi global, memungkinkan tim untuk membuat, mempersonalisasi, dan melokalisasi video secara masal dengan avatar AI yang tampak nyata dan teknologi terjemahan canggih. Tidak seperti siklus produksi tradisional yang memakan waktu berminggu-minggu, HeyGen menyampaikan konten video perusahaan dalam hitungan jam—sehingga bisnis Anda dapat diluncurkan lebih cepat, beradaptasi dengan cepat, dan tetap kompetitif. Dengan keamanan tingkat perusahaan, termasuk kepatuhan SOC 2 dan GDPR, HeyGen memastikan data Anda tetap terlindungi sambil mempercepat produksi video di seluruh dunia.
Video AI untuk pemasaran membantu mempromosikan bisnis Anda dengan memungkinkan penciptaan konten yang lebih cepat, pesan yang dipersonalisasi, dan skalabilitas global. Daripada mengandalkan agensi yang mahal atau penambahan jumlah karyawan, HeyGen memungkinkan tim pemasaran untuk menghasilkan video berkualitas tinggi dalam hitungan jam, menyesuaikan konten untuk audiens tertentu, dan menggunakan kembali video di berbagai kanal. Ini tidak hanya mempercepat eksekusi kampanye tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan konversi dengan menyampaikan pesan video yang tepat pada waktu yang tepat.
Pemasaran video AI adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat, mempersonalisasi, dan mendistribusikan video pemasaran secara masal. Perusahaan cukup menyediakan skrip atau mengunggah konten, dan platform seperti HeyGen akan menghasilkan video yang sudah dipoles dengan avatar, voiceover, dan terjemahan. Otomatisasi ini membantu bisnis mengurangi biaya produksi, memperpendek waktu produksi, dan menjaga konsistensi merek di berbagai wilayah—membuat pemasaran video AI menjadi alat yang penting bagi perusahaan yang ingin berinovasi dan tumbuh lebih cepat.
Sebuah generator video pemasaran AI bekerja dengan mengubah teks atau presentasi menjadi video profesional menggunakan avatar berdaya AI, voiceover alami, dan pengeditan otomatis. Dengan HeyGen, perusahaan dapat memasukkan skrip, memilih dari berbagai avatar, dan langsung menghasilkan video yang sesuai dengan merek dan siap untuk kampanye pemasaran. Proses ini menghilangkan siklus produksi yang panjang dan memberikan tim kecepatan dan fleksibilitas untuk terus menyajikan konten video bisnis yang segar.
Sebuah generator video penjualan AI memungkinkan tim penjualan untuk membuat video pendekatan personal yang berskala besar, meningkatkan keterlibatan dan tingkat respons. Daripada mengirim email statis, perwakilan penjualan dapat menggunakan HeyGen untuk menghasilkan video dinamis yang disesuaikan untuk setiap akun atau calon pelanggan. Tingkat personalisasi ini membuat pendekatan penjualan menjadi lebih manusiawi, lebih berkesan, dan pada akhirnya lebih efektif dalam mendorong pertemuan dan pertumbuhan pipeline—tanpa memerlukan keahlian produksi video.
Ya, platform video perusahaan dapat menggantikan banyak agensi tradisional untuk pembuatan video. Platform seperti HeyGen menyediakan waktu pengerjaan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan agensi, yang seringkali membutuhkan mingguan perencanaan dan anggaran yang tinggi. Dengan produksi video yang didukung AI, perusahaan dapat menghasilkan dan memperbarui video secara instan, melokalisasi konten untuk audiens global, dan menjaga konsistensi merek—semua itu tanpa bergantung pada vendor eksternal.
Platform video perusahaan yang terpercaya menjamin keamanan penuh untuk data perusahaan dan pelanggan. HeyGen memenuhi standar SOC 2 dan GDPR, menawarkan enkripsi tingkat perusahaan, kontrol akses berbasis peran, dan infrastruktur cloud yang aman. Data Anda juga tidak akan digunakan untuk melatih model kami. Ini berarti perusahaan dapat dengan percaya diri menggunakan video AI untuk pemasaran, pelatihan, penjualan, dan komunikasi dengan mengetahui data sensitif selalu dilindungi.
Ya—Produksi video AI sangat ideal untuk penerjemahan dan lokalizasi secara besar-besaran. Dengan HeyGen, perusahaan dapat menerjemahkan naskah, mengkloning suara, dan melakukan sinkronisasi bibir avatar dalam lebih dari 40 bahasa. Ini memastikan setiap audiens global menerima video berkualitas tinggi yang akurat secara budaya tanpa waktu dan biaya produksi tradisional—membuatnya lebih mudah bagi perusahaan untuk menyampaikan video pelatihan, pemasaran, dan komunikasi ke seluruh dunia.
Platform video AI terbaik untuk perusahaan adalah yang dapat terintegrasi dengan mulus bersama alat CRM dan otomasi pemasaran. HeyGen terhubung dengan sistem seperti HubSpot, memungkinkan tim pemasaran dan penjualan untuk menyematkan video personalisasi langsung ke dalam kampanye, melacak keterlibatan penonton, dan mengukur ROI sepanjang perjalanan pelanggan.
Ya, pemasaran video AI aman untuk industri yang diatur ketika menggunakan platform yang dibangun untuk keamanan dan kepatuhan perusahaan. HeyGen diaudit secara independen untuk kepatuhan SOC 2 dan GDPR, memastikan perlindungan data yang ketat dan kontrol tata kelola. Perusahaan di bidang keuangan, kesehatan, dan industri teratur lainnya dapat dengan percaya diri membuat dan mendistribusikan video tanpa mengorbankan standar kepatuhan.
Dengan generator video penjualan AI, perusahaan dapat membuat berbagai macam video, termasuk video prospeksi yang dipersonalisasi, demo produk, tutorial onboarding, kisah sukses pelanggan, dan kampanye pemasaran berbasis akun. Perpustakaan avatar HeyGen dan template yang dapat disesuaikan membuatnya mudah untuk memproduksi video penjualan yang mendorong keterlibatan di setiap tahap perjalanan pembeli.
Perusahaan biasanya melihat pengembalian investasi dari platform video AI perusahaan dalam beberapa hari. Dengan menggantikan agensi yang mahal, mempersingkat waktu produksi, dan memungkinkan lokalalisasi global, HeyGen menurunkan biaya sambil mempercepat eksekusi kampanye. Kecepatan masuk pasar yang lebih cepat, personalisasi yang ditingkatkan, dan jangkauan global membantu perusahaan menghasilkan dampak pendapatan yang terukur dalam waktu singkat.
