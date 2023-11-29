Bebaskan ceritamu.
Di HeyGen, misi kami berpusat pada pemberdayaan individu melalui generasi video AI yang mudah diakses. Kami percaya bahwa setiap orang harus dapat mengekspresikan kreativitas mereka tanpa memerlukan peralatan canggih atau sumber daya tak terbatas untuk merealisasikan ide-ide mereka.
Setiap orang memiliki sebuah cerita. HeyGen memungkinkan Anda untuk memberitahukannya.
Mengapa kami membangun HeyGen. Dari ide menjadi inovasi
HeyGen dimulai dengan ide sederhana—membuat pembuatan video menjadi mudah. Hari ini, kami mengubah cara bercerita dengan AI, memberdayakan siapa saja untuk membuat video berkualitas tinggi tanpa batasan.
Kita hidup di dunia yang mengutamakan video
Lebih dari 1 miliar jam video ditonton setiap hari di YouTube, dan rata-rata orang menonton 17 jam video setiap minggu. Jadi jika sebuah bisnis ingin mendapatkan pelanggan, mereka memerlukan video. Dan video memerlukan kamera — serta aktor, lokasi, perangkat lunak pengeditan, pengambilan gambar ulang... dengan semua itu, video yang selesai bisa menghabiskan biaya $1.000 per menit. Setidaknya.
Dan kemudian AI muncul
Orang-orang menyukai video. Namun, kebanyakan orang benci berada di depan kamera. Itulah yang ditemukan oleh pendiri Joshua Xu ketika dia menjadi insinyur di Snap, mengembangkan fitur untuk Iklan SnapChat dan kamera AI. Namun, dengan generasi video AI, semua orang dapat membebaskan pencerita dalam diri mereka — menghilangkan kamera sebenarnya membuka kreativitas dan kebebasan dalam bercerita secara visual. Dan begitulah HeyGen lahir.
Sekarang Anda hanya memerlukan sebuah skrip
Dengan HeyGen, perusahaan dapat dengan mudah menulis skrip dan menghasilkan video mereka. Tanpa kamera, tanpa anggaran, tanpa pusing. Kami telah membantu lebih dari 100.000 perusahaan dan jutaan orang untuk menciptakan, melokalkan, dan mempersonalisasi video secara massal — dan kami baru saja memulai. Saat kami menetapkan standar industri untuk penggunaan video AI yang etis, dan memimpin arah pengalaman AI yang lebih imersif, kami tahu ini hanya permulaan. Kami bersemangat untuk melihat kemana cerita ini akan berlanjut.
Dibangun untuk yang terbaik, didukung oleh yang terbaik
HeyGen merasa bangga didukung oleh investor terkemuka termasuk Benchmark, Conviction, Thrive Capital, dan Bond, yang memiliki visi yang sama dalam mengubah penceritaan melalui video yang didukung oleh AI.
Startup Video AI HeyGen Dinilai Senilai $500 Juta dalam Putaran Pendanaan
Bloomberg
20 Juni 2024
Bloomberg
20 Juni 2024
HeyGen Mengendarai Roket Booming Video AI
Forbes
06 Nov 2025
Forbes
06 Nov 2025
44 startup AI paling menjanjikan pada tahun 2024, menurut para VC terkemuka
Insider Bisnis
9 Sep 2024
Insider Bisnis
9 Sep 2024
Startup Video AI HeyGen Dinilai Senilai $500 Juta dalam Putaran Pendanaan
Forbes
29 Nov 2023
Forbes
29 Nov 2023
Kantor kami
Kantor global kami mengumpulkan pikiran-pikiran tercerdas untuk membentuk masa depan kreasi video yang didukung AI.
Los Angeles
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
San Francisco
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
Palo Alto
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
Toronto
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
Kami berkomitmen untuk melakukan hal-hal dengan benar
Kepercayaan & Keselamatan adalah hal yang sangat penting dalam operasi kami. Protokol verifikasi pengguna canggih kami dan upaya moderasi konten yang kuat terus-menerus meningkatkan keamanan, tanggung jawab, dan standar etika produk kami.
SOC 2 TIPE II
GDPR
CCPA
DPF
TINDAKAN AI
Mari bekerja bersama
Ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang spesial. Pelajari lebih lanjut tentang karir di HeyGen.
Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya
Apakah alat dubbing AI HeyGen menawarkan kemampuan sinkronisasi bibir yang paling alami?
Ya. HeyGen dibangun dengan teknologi sinkronisasi wajah yang canggih, memastikan gerakan bibir selaras sempurna dengan suara latar. Ini menciptakan pengalaman dubbing yang alami dan mirip manusia yang berfungsi dengan lancar lintas berbagai format konten, mulai dari video pemasaran hingga materi pelatihan.
Apa yang dilakukan alat dubbing AI HeyGen?
Dubber suara HeyGen menggantikan audio asli dengan sulih suara multibahasa yang dihasilkan AI sambil mempertahankan nada, gaya, dan sinkronisasi bibir. Ini memungkinkan para kreator untuk segera memproduksi video yang sudah dipoles dan dilokalkan tanpa perlu pengeditan yang rumit atau tim dubbing yang mahal.
Bisakah HeyGen menangani berbagai bahasa dengan efektif?
Ya. HeyGen mendukung pengalihan suara multibahasa dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, memungkinkan satu video dengan cepat disesuaikan ke dalam berbagai bahasa. Hal ini membuat distribusi konten global menjadi lancar bagi perusahaan dan pembuat konten yang mencari kualitas konsisten di pasar internasional.
Bagaimana AI mempertahankan akurasi sinkronisasi bibir selama proses dubbing?
HeyGen menyelaraskan trek suara dengan gerakan bibir menggunakan animasi dan model waktu yang didorong oleh AI. Hal ini memastikan bahwa ucapan yang didubbing cocok dengan gerakan bibir secara alami, membantu penonton untuk fokus pada pesan daripada terganggu oleh masalah sinkronisasi.
Apakah suara dubbingnya terdengar seperti manusia atau seperti robot?
Suara AI HeyGen terdengar seperti asli, ekspresif, dan disesuaikan untuk penggunaan profesional. Tidak seperti alat text-to-speech yang terdengar robotik, ini menghasilkan audio yang hangat dan alami, membuat video terasa otentik untuk pembelajaran, pemasaran, atau bercerita.
Bisakah saya memilih suara atau aksen yang berbeda saat mendubbing?
Ya. HeyGen menyediakan berbagai perpustakaan suara yang mencakup jenis kelamin, nada, dan aksen regional. Fleksibilitas ini membantu Anda menyesuaikan branding video, ekspektasi audiens, dan konteks budaya untuk dampak maksimal.
Apakah saya memerlukan keahlian mengedit video untuk menggunakan dubbing AI HeyGen?
Tidak diperlukan keahlian mengedit. Cukup unggah video Anda, pilih bahasa dan suara, dan HeyGen akan menangani semuanya secara otomatis. Desain platform yang intuitif membuat proses dubbing dapat diakses bahkan oleh pemula.
Apakah HeyGen akan mempermudah pengalihan bahasa untuk film dan TV?
HeyGen mempermudah penyulihan bahasa untuk film dan TV. Ini menawarkan adaptasi suara yang mulus dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek. Hal ini membantu dalam distribusi global sambil mempertahankan nuansa dan dampak emosional asli.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.