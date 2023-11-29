Dengan HeyGen, perusahaan dapat dengan mudah menulis skrip dan menghasilkan video mereka. Tanpa kamera, tanpa anggaran, tanpa pusing. Kami telah membantu lebih dari 100.000 perusahaan dan jutaan orang untuk menciptakan, melokalkan, dan mempersonalisasi video secara massal — dan kami baru saja memulai. Saat kami menetapkan standar industri untuk penggunaan video AI yang etis, dan memimpin arah pengalaman AI yang lebih imersif, kami tahu ini hanya permulaan. Kami bersemangat untuk melihat kemana cerita ini akan berlanjut.