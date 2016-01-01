Pembangkit Suara AI

Hasilkan voiceover multibahasa yang alami dengan sinkronisasi bibir yang akurat. Tidak perlu pengambilan gambar ulang atau penyuntingan manual. Dukung berbagai suara AI yang mirip manusia dalam satu video dengan teknologi text-to-speech yang canggih.

Tool featured image
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba penerjemah video AI kami

Penerjemah Video AI HeyGen secara otomatis mengonversi video apa pun ke bahasa lain dengan audio yang sinkron dengan bibir secara alami, sesuai dengan suara dan emosi pembicara. Ini mempertahankan gaya penyampaian asli sambil menghasilkan versi multibahasa berkualitas studio dalam hitungan menit.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Pilih contoh video
Step 1:Pilih contoh video
Unggah video kustom
Step 2:Unggah video kustom
Klik terjemahkan video
Step 3:Klik terjemahkan video
Pembuatan Video AI

Butuh voiceover AI yang terkesan profesional dan berkelas untuk konten video Anda?

HeyGen’s AI Video Generator memungkinkan Anda membuat voiceover berkualitas tinggi hanya dalam beberapa menit. Baik Anda membuat video penjelas, konten promosi, atau tutorial, ini menawarkan cara yang mulus untuk menambahkan narasi yang berdampak pada proyek Anda.

Dengan HeyGen, Anda dapat memilih dari berbagai suara AI yang luas untuk mencocokkan nada video Anda dan terhubung dengan audiens Anda dengan mudah.

Avatar pertukaran wajah HeyGen dengan beberapa aktris AI wanita dalam kartu berwarna.
Pembuatan Video AI

Praktik Terbaik Penggunaan Generator Suara AI Kami

Maksimalkan efektivitas voiceover AI Anda dengan tips berikut:

  • Pilih Suara yang Tepat: Pilihlah suara yang mendukung gaya dan pesan konten Anda.
  • Tekankan Kejelasan: Pastikan narasi tersebut jelas dan mudah dipahami, terlepas dari musik latar.
  • Sesuaikan Nada dan Kecepatan: Cocokkan nada dan kecepatan suara pembawa acara dengan suasana video Anda.
  • Uji Sebelum Finalisasi: Tinjau voiceover yang dihasilkan untuk memastikan waktu dan kesesuaian dengan visual Anda.
layar yang bertuliskan buat suara baru
Pembuatan Video AI

Jadikan Konten Anda Lebih Menarik dengan Suara AI Profesional

Menambahkan voiceover profesional dapat secara signifikan meningkatkan dampak video Anda. Voiceover AI yang jelas dan menarik meningkatkan penceritaan, membangun kepercayaan, dan membuat penonton Anda terpikat, membuat pesan Anda lebih berkesan.

Generator Suara HeyGen menggunakan teknologi kloning suara AI canggih untuk menghasilkan voiceover yang tepat dan terdengar alami sesuai dengan kebutuhan Anda. Dipercaya oleh para profesional di bidang pemasaran, pendidikan, dan hiburan, platform kami menjamin hasil berkualitas dengan mudah, membantu Anda menciptakan konten video yang mengagumkan dengan AI.

sebuah video yang bertuliskan dorong keterlibatan di dalamnya

Bagaimana Cara Menggunakan Generator Suara HeyGen AI?

Hasilkan voiceover AI yang terdengar alami dan sesuai dengan konten Anda; cepat, akurat, dan dapat ditingkatkan.

Langkah 1

Masukkan Teks atau Unggah Audio

Mulai dengan file audio yang bersih atau ketik naskah Anda; HeyGen mendukung baik suara maupun teks-ke-ucapan.

Langkah 2

Pilih Avatar

Gunakan avatar AI yang dapat berbicara atau sinkronkan gerakan bibir pada rekaman manusia nyata untuk penyampaian yang lebih hidup. Memilih avatar yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan pada video yang dihasilkan oleh AI Anda.

Langkah 3

Pilih Suara AI atau Unggah Rekaman Asli

Pilih dari lebih dari 300 suara dalam 175+ bahasa untuk mencocokkan nada dan target audiens Anda, memberikan fleksibilitas untuk berbagai jenis generator video AI.

Langkah 4

Buat & Bagikan Video Sinkronisasi Anda

HeyGen secara otomatis menyinkronkan bibir, suara, dan ekspresi wajah—ekspor dan bagikan video sulih suara AI Anda dalam hitungan detik. Fitur ekspor cepat ini sangat cocok untuk pemasar dan pembuat konten yang membutuhkan hasil segera.

FAQ Tentang Pembangkit Suara AI

Apa itu Pembangkit Suara AI?

Ini adalah alat yang mengubah teks atau audio yang diunggah Anda menjadi suara lepas yang alami dan berkualitas studio yang sinkron dengan sempurna dengan avatar atau rekaman asli. Anda juga dapat menggabungkannya dengan AI Text to Speech Video Tool

Bisakah saya menyesuaikan nada, gaya, dan tempo suara?

Ya. Anda dapat menyesuaikan nada, kecepatan, tempo, dan cara penyampaian menggunakan kontrol yang sederhana sehingga narasi cocok dengan konten Anda. Ini membantu Anda menyesuaikan suara dengan video pelatihan, postingan sosial, atau materi pemasaran.

Bisakah saya membuat atau mengkloning suara kustom?

Ya. Anda dapat mengunggah audio Anda sendiri untuk mengkloning suara atau menghasilkan suara baru dari teks yang diberikan. Anda dapat menyesuaikan aksen, emosi, dan gaya bicara untuk hasil yang unik.

Apakah Pembangkit Suara AI dapat bekerja dengan berbagai jenis video?

Ya. Ini bekerja dengan avatar AI atau rekaman yang diunggah. Anda bahkan dapat meningkatkan video dengan menambahkan foto menggunakan Alat Penambahan Foto ke Video

Bisakah saya menggunakan voiceover untuk proyek komersial?

Ya. Paket berbayar memungkinkan penggunaan komersial penuh untuk pemasaran, penjualan, tutorial, iklan, dan konten bermerek tanpa batasan watermark.

Berapa banyak suara dan bahasa yang didukung?

Anda dapat memilih dari lebih dari 300 suara AI dalam lebih dari 175 bahasa dan aksen, membuatnya ideal untuk konten pelatihan global dan kampanye multibahasa.

Apakah alat ini mendukung sinkronisasi bibir dengan avatar dan rekaman asli?

Ya. Platform ini secara otomatis menyinkronkan bibir, suara, dan ekspresi pada avatar AI atau pembicara nyata sehingga video Anda terlihat alami dan serasi.

Bisakah Pembuat Suara AI membantu saya membuat video lengkap?

Ya. Anda dapat menghasilkan suara latar dan segera mengubahnya menjadi video lengkap menggunakan avatar, adegan, dan templat. Untuk pembuatan video yang terstruktur, coba alat AI Spokesperson Tool

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background