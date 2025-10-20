Pembuat Teks Otomatis AI untuk Video

Teks bantuan memungkinkan lebih banyak orang menonton dan memahami konten Anda. Mereka meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan retensi, dan membuat video Anda berkinerja lebih baik di platform sosial. HeyGen memberikan Anda cara yang mudah untuk membuat teks bantuan yang akurat tanpa bergantung pada perangkat lunak yang rumit atau transkripsi manual.

Dengan AI yang menangani pekerjaan berat, Anda mendapatkan caption yang bersih dan terjadwal yang langsung cocok dengan audio Anda. Anda dapat mengeditnya dengan cepat, menyesuaikan gaya dan mengekspor format file yang Anda butuhkan untuk YouTube, TikTok, Instagram, Reels atau konten bentuk panjang. Semuanya terjadi di browser Anda, sehingga Anda dapat memberi caption pada video dari perangkat apa pun tanpa khawatir tentang penyimpanan atau pengaturan.

Jika klip Anda perlu dipangkas sebelum memberikan keterangan, Anda dapat dengan cepat membersihkannya menggunakan alat Online Video Trimmer: