Pembuat Teks Otomatis AI untuk Video

Buat caption yang akurat untuk video apa pun dalam hitungan detik. AI Caption Generator HeyGen mengubah audio yang diucapkan menjadi caption yang rapi, siap digunakan yang meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan keterlibatan dan membantu konten Anda tampil lebih baik di setiap platform. Unggah video Anda, buat caption secara instan dan edit dengan alat sederhana yang membuat alur kerja Anda cepat dan bebas stres.
Penerjemah Video AI HeyGen secara otomatis mengonversi setiap video ke dalam bahasa lain dengan audio yang sinkron dengan bibir secara alami, sesuai dengan suara dan emosi pembicara. Ini mempertahankan gaya penyampaian asli sambil menghasilkan versi multibahasa berkualitas studio dalam hitungan menit.
Hasilkan Keterangan Otomatis dengan AI
Teks bantuan memungkinkan lebih banyak orang menonton dan memahami konten Anda. Mereka meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan retensi, dan membuat video Anda berkinerja lebih baik di platform sosial. HeyGen memberikan Anda cara yang mudah untuk membuat teks bantuan yang akurat tanpa bergantung pada perangkat lunak yang rumit atau transkripsi manual.
Dengan AI yang menangani pekerjaan berat, Anda mendapatkan caption yang bersih dan terjadwal yang langsung cocok dengan audio Anda. Anda dapat mengeditnya dengan cepat, menyesuaikan gaya dan mengekspor format file yang Anda butuhkan untuk YouTube, TikTok, Instagram, Reels atau konten bentuk panjang. Semuanya terjadi di browser Anda, sehingga Anda dapat memberi caption pada video dari perangkat apa pun tanpa khawatir tentang penyimpanan atau pengaturan.
Jika klip Anda perlu dipangkas sebelum memberikan keterangan, Anda dapat dengan cepat membersihkannya menggunakan alat Online Video Trimmer:
Praktik Terbaik untuk Membuat Keterangan Buatan AI yang Lebih Baik
Teks yang baik membantu orang mengikuti pesan Anda bahkan ketika mereka tidak dapat menaikkan suara. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari Generator Teks Otomatis AI HeyGen, beberapa langkah sederhana dapat membuat perbedaan yang besar.
1. Gunakan audio yang jernih kapan pun bisa. Ucapan yang bersih membantu AI menangkap setiap kata dengan akurat. Mengurangi kebisingan latar belakang atau gema membuat teks terjemahan Anda lebih dapat diandalkan.
2. Berbicaralah dengan kecepatan yang stabil. Berbicara terlalu cepat atau tidak merata dapat menyebabkan masalah waktu. Kecepatan yang konsisten membantu teks terjemahan Anda tetap sejalan dengan video Anda.
3. Tinjau dan sempurnakan teks terjemahan Anda. Kecerdasan buatan dapat membantu Anda hampir sampai di sana, namun membaca ulang dengan cepat memastikan nama, istilah teknis, atau aksen tertangkap dengan benar.
4. Sesuaikan gaya caption Anda dengan platformnya. Video bentuk pendek sering memerlukan teks yang tebal dan mudah dibaca. Konten bentuk panjang paling baik dengan subtitle sederhana yang tidak mengganggu.
5.Pilih format ekspor yang tepat File SRT dan VTT paling cocok untuk YouTube atau konten pelatihan. Teks terbakar dalam video sangat ideal untuk TikTok, Instagram, dan Reels.
Jangkau Lebih Banyak Penonton dengan Teks yang Mengonversi
HeyGen menyediakan seperangkat alat lengkap untuk membuat teks terjemahan yang akurat tanpa menghambat alur kerja Anda. Semuanya dirancang untuk membantu Anda berpindah dari unggah ke ekspor dengan cepat sambil tetap memegang kendali penuh atas hasil akhir.
1.Teks Otomatis Berbasis AIHasilkan teks dalam hitungan detik menggunakan pengenalan suara canggih. HeyGen menangkap ucapan dengan jelas dan menyediakan subtitle yang bersih dan sinkron dengan video Anda.
2. Alat Pengeditan SederhanaPerbaiki kesalahan kecil, atur waktu, atau perbarui tanda baca langsung di dalam editor. Lakukan perbaikan cepat tanpa perlu mengunduh perangkat lunak tambahan.
3. Membakar Dalam atau Mengekspor Berkas Teks TerjemahanEkspor berkas SRT atau VTT untuk platform seperti YouTube, atau bakar teks terjemahan langsung ke dalam video Anda untuk TikTok, Instagram, dan Reels.
4. Dukungan Teks Terjemahan MultibahasaBuat teks terjemahan dalam berbagai bahasa untuk menjangkau audiens global. Berguna untuk pemasaran, pendidikan dan video pelatihan.
5. Gaya dan Format KustomSesuaikan font, warna, ukuran, dan penempatan agar teks terjemahan sesuai dengan gaya merek atau platform Anda. Gunakan subtitle yang rapi atau teks yang menarik perhatian untuk konten berdurasi pendek.
Jika Anda ingin menambahkan teks tambahan di layar atau menyoroti momen kunci, coba gunakan alat Add Text to Video:
Tambahkan Teks pada Video Anda dalam 4 Langkah Mudah
Membuat caption dengan HeyGen hanya memerlukan beberapa langkah. Anda tidak perlu pengalaman mengedit atau perangkat lunak tambahan. Semuanya terjadi secara online, dan Anda mendapatkan caption yang rapi dan akurat dalam beberapa menit.
Pilih file MP4, MOV atau WebM Anda dan unggah ke HeyGen.
HeyGen menganalisis audio Anda dan secara otomatis membuat teks terjemahan yang akurat dan dilengkapi dengan cap waktu.
Periksa nama, istilah teknis atau penyesuaian waktu. Edit teks langsung di dalam editor
Unduh teks terjemahan Anda dalam bentuk file SRT atau VTT, atau ekspor video dengan teks terjemahan yang sudah tertanam jika Anda ingin mempostingnya ke TikTok, Instagram, atau Reels.
Sebuah generator teks AI menggunakan pengenalan suara untuk mengubah audio menjadi teks, kemudian menerapkan cap waktu agar teks muncul pada momen yang tepat. Anda dapat meninjau, mengedit, dan mengekspor teks sebagai file subtitle atau video dengan teks yang sudah termasuk.
Ya. Alat ini berfungsi sebagai pembuat teks otomatis AI dan pembuat subtitle. Anda dapat secara otomatis membuat subtitle, mengeditnya untuk keakuratan, dan mengekspor file SRT atau VTT untuk platform yang mendukung unggahan subtitle.
Dengan audio yang jernih, teks caption yang dihasilkan AI sangat akurat dan biasanya hanya memerlukan sedikit perbaikan. Meninjau caption membantu memastikan nama, istilah teknis, dan bahasa merek sudah benar sebelum diterbitkan.
Ya. Anda dapat menyesuaikan diksi, tanda baca, dan waktu langsung di editor. Ini memungkinkan Anda untuk menyetel ulang teks tanpa harus mengunggah ulang video Anda atau menggunakan perangkat lunak terpisah.
Anda dapat mengekspor teks terjemahan sebagai file subtitle SRT atau VTT, atau mengunduh video dengan teks terjemahan yang sudah tertanam. Teks terjemahan yang sudah tertanam sangat ideal untuk TikTok, Instagram, Reels, dan platform sosial lainnya.
Ya. Banyak orang menonton video tanpa suara. Teks caption membantu penonton memahami pesan Anda dengan segera, yang dapat meningkatkan waktu tonton, retensi, dan keterlibatan secara keseluruhan.
Ya. Banyak tim menggunakan teks terjemahan bersama dengan AI Video Script Generator untuk membuat naskah yang jelas terlebih dahulu, kemudian mengubahnya menjadi video dengan teks terjemahan lebih cepat dengan lebih sedikit revisi.
Setelah mengekspor video yang telah diberi keterangan, Anda dapat menggunakan alat Share Video HeyGen untuk mengirimkan tautan langsung kepada rekan tim atau klien tanpa perlu mengunduh file besar.
