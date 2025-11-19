Bebaskan ceritamu
Cepat, sederhana, dan sangat kuat. Mulai dengan teks, gambar, atau klip audio. Kemudian, generator video AI kami akan membuat seluruh video untuk Anda, lengkap dengan voiceover, terjemahan, dan gaya yang sesuai dengan merek Anda.
Ceritakan setiap kisah dengan pembuat video AI serba bisa
Generator video AI dengan avatar paling nyata di planet ini
Indistinguishable from real humans, HeyGen’s AI avatar generator turns photos and videos into digital duplicates. Choose a pre-made avatar for your videos, turn your photos into an avatar, or create your own image, select from 1,000s of stock avatars, or generate from custom prompts to start creating talking photos from any device. Customize expressions, gestures, clothing, backgrounds, and movements to match any style.
Ubah teks menjadi video dengan AI
Hasilkan video lengkap hanya dengan skenario dan AI pengubah teks menjadi video. Generator video AI kami mengotomatisasi dan mengedit seluruh proses serta menghemat jam waktu produksi. Buat video berkualitas tinggi (1080p atau 4K) dengan suara latar, visual, dan avatar AI. Gunakan untuk membuat konten lebih cepat untuk penjelasan produk, presentasi penjualan, video orientasi, atau YouTube. Sesuaikan pesan dan audiens Anda dengan berbagai gaya suara, bahasa, dan avatar.
Gambar menjadi video dengan AI
Ubah foto apa saja menjadi video. Unggah gambar, tambahkan skrip Anda, dan dengan cepat transformasikan foto atau gambar menjadi video yang berbicara. Tambahkan teks overlay, musik latar, dan transisi adegan tanpa perlu pengeditan manual. HeyGen’s foto ke video AI juga memungkinkan Anda untuk memilih berbagai suara AI, aksen, dan bahasa. Tangkap nada dan emosi dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek dengan akurasi gerak bibir dan waktu bicara yang alami.
Berbicara dalam bahasa apa saja dengan penerjemah video AI
Berbicara dalam 175+ bahasa dan dialek hanya dengan satu klik. Unggah video dan AI HeyGen's penerjemah video akan menerjemahkan ke dalam bahasa lain dengan sinkronisasi bibir yang alami dan subtitle yang mempertahankan suara, nada, dan tempo pembicara asli. Tidak perlu merekam ulang, menyewa pengisi suara, atau menyinkronkan audio secara manual. Hanya kecepatan, akurasi, dan konsistensi konten di setiap pasar, dalam bahasa apa pun.
Terjemahkan video secara otomatis
Unggah video atau gunakan API kami untuk segera menyesuaikannya dengan audiens global secara masal.
175+ bahasa & dialek
Terjemahan yang akurat secara budaya yang mempertahankan nada, penyampaian, dan kepribadian.
Kloning suara dan sinkronisasi bibir
Jaga konsistensi suara Anda dalam berbagai bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir.
Buat dan edit video AI dengan mudah menggunakan Studio Editor
Membuat video seharusnya semudah menulis dokumen. AI Studio, editor berbasis teks kami, membuat segalanya menjadi teratur dan mudah dikelola mulai dari draf pertama hingga video final. Ini dirancang untuk pengalaman bercerita yang mengutamakan manusia. Tidak perlu lagi memilih antara kecepatan, kualitas, dan keaslian.
Pengeditan video menjadi mudah
Antarmuka yang ramah pengguna dari HeyGen memungkinkan Anda mengarahkan, menyempurnakan, dan mempersonalisasi video dengan mudah, mulai dari pemula hingga pembuat konten berpengalaman hingga perusahaan.
Selalu sesuai dengan merek
Unggah elemen-elemen merek Anda seperti logo, warna, font, gambar, dan video. Pertahankan konsistensi lintas proyek dengan memudahkan pengguna untuk menerapkan branding pada video.
Berkolaborasi secara kreatif
Bekerjasama dengan tim Anda langsung di platform, memungkinkan Anda untuk menyelaraskan suara dan pesan merek. Tambahkan komentar, tag rekan satu tim, dan edit bersama secara langsung.
Kustomisasi yang tak tertandingi
Fitur kustomisasi berbasis AI seperti gerakan avatar, kontrol gestur, templat, dan suara alami membuat pembuatan video menjadi mudah, intuitif, dan kuat.
Kisah Pelanggan Unggulan
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."
Steve Sowrey
Desainer Media Pembelajaran di Miro
10x
peningkatan kecepatan produksi video
5x
peningkatan dalam pembuatan video
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kesederhanaan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan pembuat video AI paling inovatif.
Pembelajaran & pengembangan
Ciptakan pengalaman pelatihan yang disesuaikan mulai dari kepatuhan hingga pengembangan karyawan dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan. Platform video AI kami memudahkan untuk meningkatkan pembelajaran yang berdampak tanpa mengorbankan kualitas atau kecepatan.
Pemasaran
Hasilkan video berkualitas profesional sesuai permintaan. Dengan naskah dan beberapa klik, Anda dapat mengubah aset apa pun, dari PDF hingga blog hingga dek slide, menjadi konten video yang menarik dan sesuai dengan merek Anda kapan saja, tanpa menguras anggaran.
Penjualan
Lakukan pendekatan personal yang berskala, mulai dari prospeksi hingga tindak lanjut dan demonstrasi produk. HeyGen membantu perwakilan penjualan untuk menonjol di kotak masuk yang padat, mempercepat siklus penjualan, dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat.
Integrasikan pembuatan video AI ke dalam alur kerja kreator
API generator video AI kami membawa keuntungan video AI langsung ke dalam alur kerja kreator Anda, memungkinkan Anda untuk menikmati kemudahan membuat video berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien tanpa repot berganti antar alat.
Disertifikasi untuk memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apa itu generator video AI?
Generator video AI adalah alat yang ditenagai AI yang menghasilkan video dari sebuah teks, teks dan gambar, atau skrip. Alat AI ini berfungsi seperti editor video pintar, mengubah teks menjadi video AI atau klip video yang menakjubkan, berdampak, dan realistis tanpa memerlukan keahlian editing video yang canggih.
Apa generator video AI terbaik?
HeyGen adalah generator video AI online terbaik dan pembuat video untuk para profesional dan pemasar yang menghargai kemudahan penggunaan. Ini membantu Anda membuat video pemasaran yang menarik dan mengesankan dari template video atau teks prompt, memungkinkan Anda untuk segera membuat video dalam format apa pun untuk penggunaan sosial atau bisnis.
Bagaimana cara membuat video AI dari diri Anda sendiri?
Unggah klip pendek atau gambar referensi, kemudian ketik skrip Anda di HeyGen. Platform ini akan menghasilkan video dengan gerakan dan suara AI yang realistis. Anda dapat menganimasikan, menyesuaikan format, dan membuat video penjelas atau klip sosial dengan alat pengeditan yang didukung AI.
Apakah HeyGen adalah generator video AI gratis?
Ya. HeyGen menawarkan rencana gratis yang mendukung pembuatan video dari teks dan pembuatan video yang dihasilkan AI. Rencana berbayar mencakup pembuatan video canggih yang didukung AI, opsi editor video, dan dukungan untuk berbagai format, tergantung pada produk AI dan model yang Anda pilih.
Jenis input apa saja yang bisa saya gunakan untuk membuat video AI di HeyGen?
Anda dapat menghasilkan video AI menggunakan teks dan gambar, gambar stok, atau audio. HeyGen dapat mengubah teks menjadi video penjelas atau video penjelas dengan template yang memudahkan untuk membuat dan mempublikasikan konten yang berdampak dalam berbagai format dan gaya.
Bisakah saya mengonversi audio menjadi video dengan HeyGen?
Ya, Anda dapat mengonversi audio ke video dengan HeyGen.
Unggah audio Anda dan sistem berbasis AI HeyGen akan secara otomatis menghasilkan video. Sistem ini menyelaraskan ucapan dan visual untuk menciptakan avatar AI dan klip video yang realistis, ideal untuk podcast, video penjelas, dan konten edukatif yang memerlukan konteks visual.
Bisakah saya menggunakan teks ke video untuk presentasi bisnis di HeyGen?
Ya. Dengan fitur teks-ke-video HeyGen, Anda dapat membuat video penjelas yang menarik dan slide dari setiap teks yang diminta. Generator gambar AI dan template video membantu Anda untuk segera membuat dan mempublikasikan video dalam format yang Anda inginkan untuk pemasaran, pelatihan, atau demo produk.
Bisakah video AI menggantikan produksi video tradisional?
Ya. Video AI yang dibuat dengan HeyGen benar-benar dapat menggantikan produksi tradisional untuk kebanyakan kebutuhan bisnis, pemasaran, dan pelatihan.
Anda dapat menganimasikan adegan, menambahkan gerakan, dan menghasilkan video yang terlihat profesional. Ini membantu para kreator menerbitkan video lebih cepat, dengan menyimpan semua pengeditan dalam satu alur kerja video, yang sederhana, dapat ditingkatkan, dan hemat biaya.
Bagaimana cara membuat video AI tanpa pengalaman mengedit?
Anda dapat membuat video AI tanpa keahlian mengedit video menggunakan antarmuka sederhana HeyGen. Unggah teks dan gambar, pilih templat video, dan biarkan AI menyusun video bertenaga AI Anda secara otomatis. Kemudahan penggunaannya membantu siapa saja membuat video yang berdampak dengan cepat.
Bagaimana cara membuat video AI menggunakan HeyGen?
Untuk membuat video AI di HeyGen, pilih avatar, tempelkan teks yang ingin Anda sampaikan (atau unggah materi presentasi), dan pilih suara serta bahasa. Kemudian sesuaikan visual dan branding agar cocok dengan gaya Anda, tekan tombol generate, dan ekspor video yang telah selesai.
Bisakah saya membuat video AI menggunakan gambar referensi dengan HeyGen?
Ya. Unggah gambar referensi ke HeyGen dan buat video AI yang terlihat alami. Anda dapat menggunakan AI untuk menganimasikan avatar atau menyesuaikan ekspresi, menciptakan video penjelas yang dipersonalisasi atau klip bermerek dengan gerakan AI yang realistis dan sinkronisasi audio.
Jenis video apa saja yang bisa saya buat dengan AI Video Generator?
AI Video Generator HeyGen memungkinkan Anda membuat video penjelas, promosi pemasaran dan penjualan, demo produk, konten pelatihan dan orientasi, video pendekatan personal, dan klip media sosial, menggunakan avatar AI yang realistis, suara AI yang alami, dan terjemahan multibahasa untuk menghasilkan video dengan cepat secara massal.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video AI?
HeyGen sangat cepat, dan banyak video dapat dihasilkan dalam waktu satu menit. Jika video Anda lebih panjang, menggunakan lebih banyak adegan, atau memiliki efek yang lebih berat, mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama tetapi biasanya tetap selesai hanya dalam beberapa menit.
Bisakah saya membuat video AI untuk TikTok atau media sosial menggunakan HeyGen?
Tentu saja. Generator video AI online HeyGen memungkinkan Anda membuat video AI tanpa pengalaman mengedit. Pilih template video, tambahkan suara AI, dan sesuaikan video Anda untuk video pemasaran yang menarik di TikTok atau platform lainnya. Mudah untuk membuat dan mempublikasikan konten secara instan.
Apakah generator video AI HeyGen itu aman dan etis?
Ya. HeyGen menjaga data Anda dengan aman dan membuat avatar dengan bertanggung jawab. Anda memiliki video dan visual yang dihasilkan AI Anda, memungkinkan Anda untuk mempublikasikan konten untuk pemasaran atau pelatihan dengan percaya diri, mengetahui bahwa materi Anda diproduksi secara etis dan aman.
