Buat video berkualitas studio dalam hitungan menit dengan generator video AI online HeyGen. Ketik ide Anda, dan alat kami akan menulis skenario, menambahkan visual yang dihasilkan AI, suara AI yang realistis, subtitle, dan musik latar. Sempurna untuk video pemasaran, kursus pelatihan, penjelas produk, dan klip media sosial, HeyGen membuat pembuatan video menjadi cepat, sederhana, dan dapat diperluas tanpa memerlukan keahlian teknis.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Dari Teks ke Video dengan AI
Ubah skrip Anda atau bahkan sebuah permintaan singkat menjadi video yang terpolish dengan HeyGen’s text to video AI. Generator video AI kami menghemat berjam-jam pekerjaan dengan menulis skrip, menyelaraskan suara yang mirip manusia, dan mengedit seluruh video secara otomatis.
Pilih dari 70+ bahasa, berbagai aksen, dan 300+ avatar untuk membuat video yang dapat terhubung dengan berbagai audiens. Mulai dari presentasi penjualan hingga orientasi, video YouTube, atau iklan, HeyGen membantu Anda membuat konten siap publikasi dalam hitungan menit.
Ubah Sembarang Gambar menjadi Video dengan AI
Unggah foto atau gambar diam dan saksikan berubah menjadi video kepala yang berbicara. Tambahkan skrip Anda, dan image to video AI AI dari HeyGen akan menghidupkan foto dengan sinkronisasi bibir yang alami, ekspresi, dan ucapan yang terkoordinasi.
Sistem kami secara otomatis menambahkan keterangan, transisi, dan musik latar, membuat konten Anda menarik dan dapat dibagikan tanpa pengeditan manual. Sangat cocok untuk postingan media sosial, pelatihan, dan penceritaan kreatif.
Fitur Video Berbasis AI
Voiceover: Hasilkan suara AI yang mirip manusia yang terdengar alami, ekspresif, dan jernih dalam berbagai bahasa dan aksen. Cocok untuk narasi, presentasi, dan konten video.
Skenario: Segera ciptakan skenario menarik dari sebuah topik, kerangka, atau poin kunci. Disesuaikan untuk cocok dengan nada merek Anda dan dioptimalkan untuk penceritaan serta kejelasan.
Elemen Visual: Tingkatkan konten Anda dengan visual yang dihasilkan AI, musik, efek suara, dan transisi yang halus. Tambahkan kesan mewah dan kreativitas pada video tanpa memerlukan keahlian mengedit yang canggih.
Buat video dengan Avatar AI
HeyGen’s AI Avatar Generator menghasilkan avatar digital yang tampak dan terdengar seperti nyata. Mereka dilengkapi dengan kedipan mata alami, gerakan-gerakan, dan pergerakan bibir yang akurat untuk video kepala yang berbicara secara realistis.
Pilih dari ribuan avatar stok atau buat avatar kustom Anda sendiri dari foto atau teks. Anda dapat menyesuaikan ekspresi, pakaian, dan latar belakang, atau bahkan melatih avatar untuk menjawab pertanyaan dalam berbagai bahasa.
Praktik Terbaik dalam Membuat Video yang Dihasilkan oleh AI
Untuk mendapatkan hasil maksimal dari generator video AI HeyGen:
Alat Pengolah Ulang Konten AI
HeyGen memudahkan untuk mengubah konten yang ada menjadi format baru yang menarik seperti video pendek yang dioptimalkan untuk media sosial. Dengan adaptasi otomatis untuk berbagai platform, ini membantu memaksimalkan jangkauan, meningkatkan visibilitas, dan menjaga konten Anda tetap relevan di setiap saluran.
Buat Video Berkualitas Tinggi dalam Hitungan Menit, Bukan Hari
Generator video AI gratis dari HeyGen membantu Anda membuat video profesional dalam hitungan menit. Cukup tulis skrip Anda, pilih avatar, dan ekspor dalam resolusi 1080p atau 4K tanpa watermark. Atur suara, gerakan, dan tempo dengan halus, tambahkan musik atau teks, dan pastikan semuanya sesuai dengan merek Anda.
Anda dapat berkolaborasi dengan rekan satu tim dan menyelesaikan sebuah video lengkap dalam waktu sekitar 20 menit. Dengan suara AI yang alami dalam lebih dari 70 bahasa, HeyGen membuat pembuatan video menjadi cepat, sederhana, dan dapat diakses oleh semua orang.
Pembuat Video AI Generatif
Alat Pembuatan Video AI HeyGen memanfaatkan model AI generatif terdepan, seperti GANs dan model difusi, untuk menciptakan konten video yang sepenuhnya baru dari awal. Alat-alat ini membuka pintu untuk bercerita yang unik dan penuh imajinasi yang melampaui pengeditan video tradisional.
Pengguna dapat menghasilkan video langsung dari teks perintah atau gambar referensi, membuka kemungkinan kreatif yang tak terbatas. Baik untuk pemasaran, hiburan, atau eksperimen, HeyGen memudahkan untuk merealisasikan ide-ide berani dalam format visual yang menarik.
Bagaimana Cara Membuat Video AI dengan HeyGen?
Buat video AI profesional dalam hitungan menit; cukup ketik, pilih, dan hasilkan.
Ketik saja apa yang ingin Anda sampaikan atau tampilkan di video. Satu kalimat sudah cukup. Agen Video akan mengubahnya menjadi skrip, suara latar, dan rencana visual.
Pilih dari 300+ avatar dan suara untuk menyesuaikan dengan nada dan audiens Anda. Tidak memerlukan aktor atau studio.
Tambahkan animasi, subjudul, latar belakang, dan transisi untuk memberikan kehidupan pada pesan Anda.
Biarkan HeyGen membuat video berdaya AI Anda dalam hitungan menit. Unduh atau publikasikan ke platform mana pun secara instan.
HeyGen adalah generator video AI yang merupakan alat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat video dari teks, gambar, atau audio. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menghasilkan video berkualitas tinggi, seperti menambahkan suara atau membuat karakter animasi, tanpa memerlukan keterampilan pengeditan video yang canggih. Alat-alat ini membantu semua orang, dari pembuat konten individu hingga perusahaan besar, untuk memproduksi video profesional dengan cepat dan efisien.
Cukup masukkan skrip Anda, pilih avatar dan suara, dan AI akan menghasilkan video yang bisa berbicara yang siap untuk diunduh atau dibagikan.
Ya. Akun HeyGen gratis diperlukan untuk menggunakan alat ini dan menyimpan atau mengunduh video yang telah Anda buat.
Ya. Anda dapat memasukkan skrip Anda sendiri dan memilih dari berbagai pilihan suara AI yang telah dibangun sebelumnya. Beberapa opsi suara kustom tersedia di tingkatan premium.
Ya. Alat ini berfungsi pada sebagian besar peramban mobile modern, meskipun penggunaan melalui desktop menawarkan pengalaman yang lebih lancar untuk penyuntingan dan pratinjau.
HeyGen menawarkan berbagai rencana harga yang fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan:
Semua paket termasuk akses ke generator adegan AI kami, alat otomatisasi video, suara AI yang realistis, dan editor video otomatis. Lihat semua paket dan harga
HeyGen adalah salah satu generator video AI terbaik di tahun 2025. Ini mendukung AI UGC pembuatan video, generator video penjelas, video pemasaran AI, demo produk, tutorial, dan video orientasi. Ini juga menawarkan bercerita yang didukung AI, alat prompt-to-video, dan dukungan untuk berbagai aksen.
Generator video AI menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah teks menjadi konten video yang menarik. Mereka menggunakan model pembelajaran mendalam untuk menghasilkan visual yang realistis, mengotomatiskan voiceover, dan menyinkronkan gerakan, membuat pembuatan video cepat dan tanpa usaha. HeyGen juga mendukung kemampuan image to video, memungkinkan pengguna untuk menganimasikan visual statis dengan mudah.
Ya, Anda dapat mengonversi audio menjadi video dengan HeyGen. Cukup unggah atau rekam suara Anda, pilih avatar foto yang berbicara, dan HeyGen akan menyelaraskan gerakan bibir, ekspresi, dan visual untuk Anda. Anda dapat menambahkan teks, menghasilkan adegan secara otomatis, dan bahkan menggunakan sulih suara ala Hollywood dari audio Anda. Ini adalah cara cepat dan mudah untuk membuat video berkualitas tinggi tanpa perlu mengedit.
Tentu saja. Text to video AI memungkinkan perusahaan untuk mengubah skrip menjadi presentasi profesional. Ini sangat cocok untuk materi pelatihan, demo produk, dan video penjelasan tanpa memerlukan peralatan pengambilan gambar atau tim produksi.
Video yang dihasilkan oleh AI secara signifikan mengurangi waktu dan biaya produksi, membuat kreasi konten menjadi lebih efisien. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya menggantikan produksi film dengan anggaran besar, mereka adalah alternatif yang sangat baik untuk pemasaran, pelatihan, dan konten media sosial.
Platform video AI terdepan mengutamakan keamanan, memastikan bahwa avatar dan konten yang dihasilkan mematuhi pedoman etika. Transparansi, persetujuan pengguna, dan pengembangan AI yang bertanggung jawab merupakan faktor-faktor kunci dalam menjaga etika generasi video AI.
Face Swap AI dalam Generator Video AI HeyGen memungkinkan Anda mengganti wajah presenter dalam video yang dihasilkan AI dengan wajah lain, seperti wajah Anda sendiri, rekan tim, atau avatar khusus. Ini menambahkan sentuhan pribadi pada video Anda sambil tetap mempertahankan kecocokan suara, gerak tubuh, dan sinkronisasi bibir dengan akurat.
