Editor Video AI: Buat Video Siap Terbit Dalam Hitungan Menit

Ubah klip kasar menjadi video yang terpolis dengan editor yang terasa sederhana dan cerdas. Editor video AI HeyGen membantu Anda memotong, memperbaiki, dan meningkatkan video menggunakan kontrol tingkat teks sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu pada timeline dan lebih banyak waktu pada cerita yang mendapatkan klik dengan menggunakan alat AI terbaik.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Klip sosial singkat dan sorotan

Ubah rekaman panjang menjadi klip pendek dan fokus untuk umpan dan cerita menggunakan alat pengeditan video. Gunakan editor untuk menemukan momen kunci, menambahkan teks, dan menyesuaikan bingkai agar semuanya siap digulir. Ini membantu Anda mempublikasikan secara rutin tanpa harus memulai dari awal.

Demo produk dan panduan fitur

Sempurnakan rekaman produk menjadi demo yang jelas dan bermanfaat. Hilangkan jeda dan kesalahan, tambahkan penanda, dan tumpangkan teks yang menjelaskan manfaat kunci. Pelanggan dapat melihat cara kerja produk Anda dalam hitungan detik.

Pelatihan, orientasi, dan pembaruan internal

Bersihkan rekaman layar, ringkasan rapat, dan konten pelatihan menjadi pelajaran yang terstruktur. Editor video AI membantu menstandarisasi gaya dan audio sehingga setiap video terasa profesional. Karyawan baru dan tim dapat mengunjungi kembali konten video online kapan pun mereka membutuhkan.

Webinar, podcast, dan kepemimpinan berpikir

Potong konten panjang menjadi rangkuman video, video pendek, dan segmen berbasis topik. Tambahkan judul dan keterangan sehingga setiap segmen dapat berdiri sendiri. Ini memperpanjang umur setiap webinar dan wawancara, membuatnya cocok untuk dibagikan dalam video online.

Kampanye pemasaran dan iklan berbayar

Edit video promosi dengan cepat saat penawaran atau pesan berubah. Tukar adegan, atur teks, dan coba berbagai hook tanpa harus merekam ulang. Tim dapat menjaga kampanye tetap segar sambil tetap berada dalam anggaran.

Tutorial, penjelasan, dan konten dukungan

Ubah rekaman menjadi video langkah demi langkah yang jelas. Perjelas setiap langkah, tambahkan instruksi di layar, dan buat subtitle untuk audiens global. Ini mengurangi permintaan dukungan dan memberdayakan layanan mandiri pengguna.

Mengapa Memilih HeyGen Sebagai Editor Video AI Anda

HeyGen menghadirkan alat pengeditan video yang kuat dalam satu ruang kerja berbasis browser yang rapi. Anda dapat memotong, mengubah gaya, dan melokalisasi video dalam beberapa langkah terpandu, tanpa perlu mempelajari perangkat lunak pengeditan tradisional. Ini bekerja sama baiknya untuk klip pendek maupun untuk presentasi dan kampanye lengkap.

Edit dengan bahasa yang sederhana, bukan dengan garis waktu yang rumit

Lakukan perubahan dengan memberi tahu editor apa yang Anda inginkan, seperti menghapus sebuah bagian atau memperbarui sebuah baris narasi. HeyGen akan mengubah instruksi tersebut menjadi pemotongan dan penyesuaian yang tepat secara instan. Ini membuat alur kerja Anda tetap cepat meskipun Anda baru dalam mengedit.

Perbaiki audio dan visual dalam satu area kerja

Bersihkan suara latar belakang, tingkatkan tempo, dan sesuaikan visual agar semuanya terasa konsisten. Editor video AI membantu menjaga kualitas tetap tinggi dengan penyesuaian manual yang minimal, memungkinkan Anda untuk mengedit video dengan AI secara efisien. Video Anda dengan AI terlihat dan terdengar canggih di semua platform.

Sesuaikan konten untuk setiap saluran dengan cepat

Ubah ukuran, bingkai ulang, dan beri keterangan pada video untuk berbagai format dalam satu langkah dengan perangkat lunak pengeditan video. Anda dapat mengubah satu video sumber menjadi beberapa versi untuk email, umpan sosial, dan saluran internal. Ini memaksimalkan jangkauan setiap konten yang Anda buat.

Kontrol pengeditan berbasis teks

Jelaskan editan yang Anda butuhkan, seperti memotong bagian tertentu atau mengubah narasi. Editor akan menerapkan pemotongan dan penyesuaian yang akurat berdasarkan permintaan Anda. Anda tetap memiliki kontrol penuh untuk menyempurnakan hasil.

Seorang wanita duduk di sofa di samping gelembung percakapan bertuliskan "Chat dengan Diane" yang menggambarkan sebuah sofa.

Audio pintar, teks terjemahan, dan pengisi suara

Tingkatkan kejelasan suara, kurangi kebisingan latar belakang, dan buat teks terjemahan hanya dalam beberapa klik. Anda juga dapat menambahkan suara AI dalam berbagai bahasa untuk lokalisisasi yang cepat. Ini membuat video tetap dapat diakses dan siap ditonton tanpa suara.

Layar yang menampilkan slide presentasi, opsi penataan teks, seorang wanita yang sedang berbicara, dan kata 'tak terlupakan'.

Tata letak visual, penyusunan ulang, dan aset

Ubah format video menjadi vertikal, persegi, atau lanskap tanpa kehilangan subjek utama menggunakan generator video AI. Tambahkan overlay, judul, dan elemen merek agar setiap klip sesuai dengan identitas visual Anda. Prosesnya tetap sederhana meskipun Anda mengelola banyak hasil.

Pria tersenyum mengenakan kemeja bermotif bunga, difoto dengan palet "Warna Brand" yang menampilkan warna biru dan abu-abu.

Ekspor cepat dan preset yang konsisten dengan merek

Simpan preset untuk gaya merek, format, dan perlakuan teks. Terapkan pada proyek baru untuk hasil yang konsisten. Ketika Anda siap, ekspor video berkualitas tinggi yang sesuai untuk platform pilihan Anda.

Seorang pria tersenyum mengenakan kemeja biru berdiri di samping panel UI yang menampilkan opsi ekspor SCORM dengan "SCORM 1.2" yang terpilih.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Editor Video AI

HeyGen membuat pengeditan video AI menjadi mudah diakses, bahkan jika Anda belum pernah menyentuh timeline sebelumnya. Alur kerjanya memandu Anda dari rekaman mentah hingga konten jadi dalam beberapa langkah yang jelas.

Langkah 1

Impor video atau rekaman Anda

Unggah rekaman Anda atau bawa rekaman dari sumber pilihan Anda. Editor akan menyiapkan transkrip dan ringkasan sehingga Anda dapat melihat konten Anda dalam bentuk teks dan video.

Langkah 2

Pilih format dan setelan gaya Anda

Pilih format keluaran untuk saluran Anda dan terapkan preset merek. Ini menetapkan font, warna, dan pilihan tata letak dasar dari awal dengan praktik desain AI terbaik.

Langkah 3

Edit menggunakan teks dan kontrol sederhana

Gunakan perintah transkrip dan teks untuk memotong, memindahkan, dan menyesuaikan adegan. Tambahkan judul, keterangan, dan transisi sederhana dengan beberapa klik.

Langkah 4

Pratinjau, ekspor, dan gunakan kembali

Tinjau video yang telah selesai dan lakukan penyesuaian kecil sesuai kebutuhan. Kemudian ekspor versi utama Anda ditambah dengan ukuran atau varian orientasi tambahan untuk platform seperti TikTok.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu editor video AI?

Sebuah editor video AI adalah alat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu Anda memotong, menyempurnakan, dan meningkatkan video. Ini mengotomatiskan tugas-tugas seperti pemangkasan, penataan ulang, penulisan caption, dan pembersihan audio sehingga Anda dapat menyelesaikan proyek dengan lebih cepat.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit sebelumnya untuk menggunakan HeyGen?

Tidak. HeyGen dibuat untuk pemasar, pendidik, dan tim yang tidak memiliki latar belakang pengeditan tradisional. Kontrol berbasis teks dan antarmuka sederhana menggantikan timeline yang kompleks sehingga Anda dapat belajar sambil melakukan.

Bisakah saya menggunakan editor video AI untuk konten media sosial berdurasi pendek?

Ya. Anda dapat membuat video vertikal dan persegi yang dioptimalkan untuk feed dan cerita. Editor memudahkan untuk menarik perhatian, menambahkan teks, dan menyesuaikan konten untuk setiap platform.

Apakah HeyGen mendukung banyak bahasa untuk caption dan audio?

Ya. Anda dapat menghasilkan subtitle dan suara AI dalam berbagai bahasa melalui video translator. Ini membantu Anda menggunakan kembali struktur video yang sama untuk berbagai wilayah dan audiens tanpa harus mengambil gambar ulang.

Bisakah saya mengatur rasio aspek setelah video dibuat?

Ya. Anda dapat mengubah bingkai konten Anda ke format vertikal, lanskap, atau persegi dari proyek yang sama. Subjek tetap terpusat dan mudah dibaca sehingga Anda tidak perlu membangun ulang editan Anda.

Bagaimana AI membantu meningkatkan kualitas audio?

Editor video AI dapat mengurangi kebisingan, menyamakan tingkat volume, dan menonjolkan ucapan secara otomatis. Ini berarti suara yang lebih jernih dan pengalaman mendengarkan yang lebih konsisten tanpa pencampuran manual.

Bisakah saya menambahkan branding dan aset saya sendiri ke video yang telah diedit?

Ya. Anda dapat mengunggah logo, warna, font, dan media yang mencerminkan merek Anda. Simpan sebagai preset dalam AI video generator sehingga setiap proyek baru tetap selaras secara visual dengan pedoman Anda.

Apakah HeyGen cocok untuk kolaborasi tim?

Ya. Tim dapat berbagi proyek, meninjau suntingan, dan menjaga konsistensi aturan merek. Ini memungkinkan berbagai orang untuk berkontribusi sementara hasil akhir tetap terpadu.

Jenis video apa yang paling cocok untuk editor video AI?

Klip kepala yang berbicara, rekaman layar, webinar, video penjelas, demo produk, dan video sosial semuanya sangat efektif. Video apa pun yang diuntungkan dengan tempo yang lebih ketat, teks terjemahan yang jelas, dan bingkai yang lebih baik adalah pilihan yang tepat.

Bisakah saya mengubah satu video panjang menjadi beberapa klip yang lebih kecil?

Ya. Anda dapat membuat beberapa video pendek dari satu sumber dengan memilih berbagai sorotan dan daya tarik menggunakan perangkat lunak pengeditan video. Ini memberi Anda lebih banyak konten untuk dibagikan sambil hanya merekam sekali.

