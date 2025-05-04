Ubah dek slide, kertas putih, manual, dan laporan Anda menjadi video yang terpolis dalam hitungan menit dengan konverter pdf ke video HeyGen. Unggah PDF, pilih suara dan gaya, dan dapatkan MP4 yang sudah jadi dengan narasi, visual, teks terjemahan, dan ekspor yang siap untuk platform, tanpa memerlukan keahlian mengedit.
Ubah manual, SOP, dan PDF kursus menjadi pelajaran yang dinarasikan dengan penanda bab dan transkrip yang dapat diunduh.
Konversikan lembar spesifikasi, panduan produk, dan presentasi penjualan menjadi video ringkas yang dapat dibagikan oleh perwakilan kepada calon pelanggan.
Ubahlah whitepaper dan studi kasus menjadi video singkat yang menarik dan video penjelas.
Buatlah video orientasi dan pembaruan perusahaan yang konsisten dan dapat diulang-ulang dari dokumen kebijakan dan buku panduan.
Ubah laporan panjang dan riset menjadi rangkuman video yang mudah dicerna untuk meningkatkan jangkauan dan waktu pada konten dengan mengonversi dokumen PDF.
Mengapa HeyGen untuk PDF ke video
HeyGen mengotomatiskan bagian-bagian membosankan dari mengubah teks menjadi video sehingga tim dapat meningkatkan pembelajaran, pemasaran, dan pemberdayaan penjualan. Alat kami membaca konten Anda, membuat papan cerita adegan demi adegan, menambahkan narasi yang terdengar alami, dan memperkaya halaman dengan visual dinamis serta gerakan — semuanya dioptimalkan untuk retensi dan kemudahan berbagi.
Gantikan jam rekaman dan penyuntingan hanya dengan beberapa klik. Hasilkan video lengkap dari PDF dan langsung distribusikan.
Narasi, teks di layar, dan gerakan membuat konten yang kompleks lebih mudah diikuti dan diingat daripada dokumen statis.
Ekspor file MP4, file subtitle, dan format vertikal yang dioptimalkan untuk LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram, dan komunikasi internal.
Pembuatan skrip dan adegan otomatis
HeyGen membaca dokumen PDF Anda, mengekstrak judul dan paragraf, serta membagi konten menjadi adegan berdurasi dengan kemampuan canggih PDF ke dalam generator video AI nya. Setiap halaman dokumen PDF menjadi slide video yang dapat dibaca dan berirama, sehingga pesan Anda mengalir secara alami.
Narasi AI yang terdengar alami
Visual AI dan b-roll kontekstual
Tambahkan relevansi dan daya tarik visual secara otomatis. HeyGen menyarankan gambar, ikon, dan klip pendek untuk mengilustrasikan ide dan menonjolkan data penting dari dokumen Anda.
Terjemahan & lokalalisasi secara besar-besaran
Dengan video translator, Anda dapat menerjemahkan skrip dan menghasilkan voiceover serta teks terjemahan yang telah dilokalisasi untuk pelatihan atau kampanye pemasaran global tanpa harus merekam ulang.
Cara Menggunakan Generator PDF ke Video
Berikan PDF Anda kehidupan dan ubahlah menjadi video yang menakjubkan dengan menggunakan empat langkah sederhana ini.
Seret file, tempel URL, atau impor slide. HeyGen menerima file PDF multi-halaman hingga batas paket Anda.
Pilih suara AI, tema visual, rasio aspek (16:9, 9:16, 1:1), dan kecepatan yang diinginkan. Secara opsional, kloning suara Anda untuk konsistensi merek.
Pratinjau pemecahan adegan yang dibuat AI, tukar visual, edit teks di layar, atau sempurnakan narasi dengan petunjuk bahasa sehari-hari.
Buatlah sebuah MP4 siap siaran, teks SRT, dan versi dengan ukuran sosial media untuk video narasi Anda. Bagikan tautan, sematkan video, atau unduh dan publikasikan.
Dokumen dengan judul yang jelas, daftar poin, dan bagian yang logis menghasilkan konversi terbaik karena HeyGen dapat membuat adegan yang berbeda dari petunjuk struktural tersebut, mengubah PDF menjadi video. Presentasi slide, panduan, manual, laporan, dan kertas kerja semuanya menghasilkan hasil yang sangat baik ketika Anda mengonversi PDF ke video.
Tidak. Pilih dari perpustakaan suara AI alami atau kloning suara dengan sampel pendek untuk narasi yang konsisten dalam video narasi Anda. Anda juga dapat mengunggah voiceover Anda sendiri jika Anda lebih suka mengontrol penuh narasi dalam video menarik Anda.
Durasi video disesuaikan dengan panjang PDF dan kecepatan yang dipilih. HeyGen menyediakan pengaturan untuk kecepatan narasi dan waktu adegan sehingga Anda dapat merangkum dokumen panjang menjadi intisari singkat atau membuat panduan lengkap.
Ya. Ganti gambar yang disarankan, sesuaikan teks di layar, ubah gaya keterangan, atau atur ulang waktu. Buat ulang setiap adegan setelah diedit tanpa harus membangun ulang seluruh proyek untuk memastikan video menarik Anda tetap segar.
Ya. HeyGen menghasilkan caption secara otomatis dan mendukung terjemahan ke banyak bahasa dengan sinkronisasi voiceover dan penyesuaian waktu subtitle untuk video yang telah dilokalisasi.
Ekspor MP4 berkualitas tinggi, teks SRT, gambar thumbnail, serta varian vertikal atau persegi yang dioptimalkan untuk platform sosial dan unggahan LMS.
Kebijakan watermark tergantung pada paket HeyGen Anda. Percobaan gratis mungkin mencakup watermark; paket berbayar memberikan akses ekspor tanpa watermark, resolusi lebih tinggi, dan fitur lanjutan.
Anda tetap memiliki penuh atas semua video dan aset yang Anda ciptakan. HeyGen tidak mengklaim hak atas konten Anda. Pastikan media pihak ketiga yang Anda tambahkan memiliki lisensi yang sesuai.
Unggahan Anda dienkripsi selama dalam perjalanan dan saat tidak aktif. Paket Enterprise menawarkan kontrol tambahan, penyimpanan pribadi, dan opsi kepatuhan untuk konten sensitif.
