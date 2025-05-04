PDF ke Video: Ubah Dokumen Menjadi Video Berbicara yang Dapat Dibagikan

Ubah dek slide, kertas putih, manual, dan laporan Anda menjadi video yang terpolis dalam hitungan menit dengan konverter pdf ke video HeyGen. Unggah PDF, pilih suara dan gaya, dan dapatkan MP4 yang sudah jadi dengan narasi, visual, teks terjemahan, dan ekspor yang siap untuk platform, tanpa memerlukan keahlian mengedit.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Pelatihan dan eLearning

Ubah manual, SOP, dan PDF kursus menjadi pelajaran yang dinarasikan dengan penanda bab dan transkrip yang dapat diunduh.


Demo produk & pemberdayaan penjualan

Konversikan lembar spesifikasi, panduan produk, dan presentasi penjualan menjadi video ringkas yang dapat dibagikan oleh perwakilan kepada calon pelanggan.


Pemasaran dan konten sosial

Ubahlah whitepaper dan studi kasus menjadi video singkat yang menarik dan video penjelas.


Komunikasi internal & orientasi karyawan

Buatlah video orientasi dan pembaruan perusahaan yang konsisten dan dapat diulang-ulang dari dokumen kebijakan dan buku panduan.

Kepemimpinan pemikiran & penggunaan kembali konten

Ubah laporan panjang dan riset menjadi rangkuman video yang mudah dicerna untuk meningkatkan jangkauan dan waktu pada konten dengan mengonversi dokumen PDF.

Mengapa HeyGen untuk PDF ke video

HeyGen mengotomatiskan bagian-bagian membosankan dari mengubah teks menjadi video sehingga tim dapat meningkatkan pembelajaran, pemasaran, dan pemberdayaan penjualan. Alat kami membaca konten Anda, membuat papan cerita adegan demi adegan, menambahkan narasi yang terdengar alami, dan memperkaya halaman dengan visual dinamis serta gerakan — semuanya dioptimalkan untuk retensi dan kemudahan berbagi.

Hemat waktu produksi

Gantikan jam rekaman dan penyuntingan hanya dengan beberapa klik. Hasilkan video lengkap dari PDF dan langsung distribusikan.

Tingkatkan pemahaman dan keterlibatan

Narasi, teks di layar, dan gerakan membuat konten yang kompleks lebih mudah diikuti dan diingat daripada dokumen statis.

Terbitkan di mana saja, seketika

Ekspor file MP4, file subtitle, dan format vertikal yang dioptimalkan untuk LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram, dan komunikasi internal.

Pembuatan skrip dan adegan otomatis

HeyGen membaca dokumen PDF Anda, mengekstrak judul dan paragraf, serta membagi konten menjadi adegan berdurasi dengan kemampuan canggih PDF ke dalam generator video AI nya. Setiap halaman dokumen PDF menjadi slide video yang dapat dibaca dan berirama, sehingga pesan Anda mengalir secara alami.

Skrip untuk pembuatan adegan.

Narasi AI yang terdengar alami

Unggah sebuah gambar, tambahkan skrip Anda, dan klik tombol buat video. HeyGen akan mengurus sisanya. Ubah foto menjadi video yang menakjubkan dalam hitungan detik dengan kualitas video yang tinggi. Ini adalah alat ideal untuk mengubah gambar menjadi video bagi mereka yang membutuhkan pembuatan video secara cepat dan massal.

Narasi AI

Visual AI dan b-roll kontekstual

Tambahkan relevansi dan daya tarik visual secara otomatis. HeyGen menyarankan gambar, ikon, dan klip pendek untuk mengilustrasikan ide dan menonjolkan data penting dari dokumen Anda.

Visual AI

Terjemahan & lokalalisasi secara besar-besaran

Dengan video translator, Anda dapat menerjemahkan skrip dan menghasilkan voiceover serta teks terjemahan yang telah dilokalisasi untuk pelatihan atau kampanye pemasaran global tanpa harus merekam ulang.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator PDF ke Video

Berikan PDF Anda kehidupan dan ubahlah menjadi video yang menakjubkan dengan menggunakan empat langkah sederhana ini.

Langkah 1

Unggah PDF Anda

Seret file, tempel URL, atau impor slide. HeyGen menerima file PDF multi-halaman hingga batas paket Anda.

Langkah 2

Pilih suara, gaya, dan panjang

Pilih suara AI, tema visual, rasio aspek (16:9, 9:16, 1:1), dan kecepatan yang diinginkan. Secara opsional, kloning suara Anda untuk konsistensi merek.

Langkah 3

Tinjau storyboard yang disarankan

Pratinjau pemecahan adegan yang dibuat AI, tukar visual, edit teks di layar, atau sempurnakan narasi dengan petunjuk bahasa sehari-hari.

Langkah 4

Hasilkan dan ekspor

Buatlah sebuah MP4 siap siaran, teks SRT, dan versi dengan ukuran sosial media untuk video narasi Anda. Bagikan tautan, sematkan video, atau unduh dan publikasikan.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Jenis PDF apa yang paling cocok untuk diubah menjadi video?

Dokumen dengan judul yang jelas, daftar poin, dan bagian yang logis menghasilkan konversi terbaik karena HeyGen dapat membuat adegan yang berbeda dari petunjuk struktural tersebut, mengubah PDF menjadi video. Presentasi slide, panduan, manual, laporan, dan kertas kerja semuanya menghasilkan hasil yang sangat baik ketika Anda mengonversi PDF ke video.


Apakah saya perlu merekam suara saya sendiri?

Tidak. Pilih dari perpustakaan suara AI alami atau kloning suara dengan sampel pendek untuk narasi yang konsisten dalam video narasi Anda. Anda juga dapat mengunggah voiceover Anda sendiri jika Anda lebih suka mengontrol penuh narasi dalam video menarik Anda.


Berapa lama durasi video yang dihasilkan?

Durasi video disesuaikan dengan panjang PDF dan kecepatan yang dipilih. HeyGen menyediakan pengaturan untuk kecepatan narasi dan waktu adegan sehingga Anda dapat merangkum dokumen panjang menjadi intisari singkat atau membuat panduan lengkap.

Bisakah saya mengedit visual dan teks setelah konversi?

Ya. Ganti gambar yang disarankan, sesuaikan teks di layar, ubah gaya keterangan, atau atur ulang waktu. Buat ulang setiap adegan setelah diedit tanpa harus membangun ulang seluruh proyek untuk memastikan video menarik Anda tetap segar.

Apakah sudah termasuk teks dan terjemahan?

Ya. HeyGen menghasilkan caption secara otomatis dan mendukung terjemahan ke banyak bahasa dengan sinkronisasi voiceover dan penyesuaian waktu subtitle untuk video yang telah dilokalisasi.

Format ekspor apa saja yang tersedia?

Ekspor MP4 berkualitas tinggi, teks SRT, gambar thumbnail, serta varian vertikal atau persegi yang dioptimalkan untuk platform sosial dan unggahan LMS.

Apakah ada watermark pada ekspor gratis?

Kebijakan watermark tergantung pada paket HeyGen Anda. Percobaan gratis mungkin mencakup watermark; paket berbayar memberikan akses ekspor tanpa watermark, resolusi lebih tinggi, dan fitur lanjutan.

Siapa yang memiliki video yang saya buat?

Anda tetap memiliki penuh atas semua video dan aset yang Anda ciptakan. HeyGen tidak mengklaim hak atas konten Anda. Pastikan media pihak ketiga yang Anda tambahkan memiliki lisensi yang sesuai.

Seberapa aman konten PDF saya?

Unggahan Anda dienkripsi selama dalam perjalanan dan saat tidak aktif. Paket Enterprise menawarkan kontrol tambahan, penyimpanan pribadi, dan opsi kepatuhan untuk konten sensitif.

