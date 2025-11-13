Avatar AI adalah representasi digital yang sangat realistis dari manusia yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Avatar ini mampu menyampaikan ucapan, ekspresi wajah, dan gerakan yang mirip manusia; menjadikannya ideal untuk pembuatan video yang skalabel, komunikasi virtual, dan konten digital. Di HeyGen, avatar AI kami dibangun dengan data yang diberikan secara sadar oleh aktor dan bakat nyata. Kami memastikan praktik AI yang etis dengan memberikan kompensasi kepada aktor untuk setiap video yang dihasilkan dengan kemiripan mereka, menggabungkan AI generatif terdepan dengan penciptaan konten yang bertanggung jawab.