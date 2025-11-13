Pembuat avatar AI yang menciptakan cerita Anda

Buat avatar AI Anda sendiri dalam hitungan menit dengan platform yang mudah digunakan dari HeyGen. Apakah Anda memerlukan presenter bisnis, avatar pembicara bergaya influencer, atau karakter khusus, generator avatar AI gratis kami memberi Anda kekuatan untuk mendesain, mengedit, dan menganimasikan avatar dengan kualitas studio. Tidak memerlukan keahlian desain. Cukup ketik, unggah, dan hasilkan. Semudah itu.

Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Mengapa HeyGen merupakan AI pembuat avatar terdepan

Didukung oleh teknologi animasi wajah canggih dan sinkronisasi suara, HeyGen menyediakan generator avatar AI terbaik yang ada saat ini. Avatar kami yang tampak nyata dapat menyesuaikan ekspresi, gerak tubuh, dan ucapan secara real time, membuat mereka sempurna untuk menarik perhatian audiens di media sosial, pelatihan, pemasaran, dan dukungan pelanggan.

Avatar Stok
Model Avatar IV
Kembar Digital

Buat avatar AI kustom Anda sendiri

Ciptakan avatar AI khusus yang disesuaikan secara unik dengan merek Anda, mulai dari model Avatar IV yang tampak nyata hingga avatar foto yang dihasilkan dari satu gambar atau avatar video yang dibuat dari rekaman Anda sendiri. Setiap avatar khusus dapat dihias dengan berbagai tampilan, pakaian, dan latar belakang, memberikan Anda cara yang konsisten dan dapat diskalakan untuk mewakili kebutuhan kreatif Anda.

Avatar IV

Ubah satu gambar menjadi video lengkap dengan sinkronisasi suara alami, dinamika wajah yang ekspresif, dan gerakan tangan yang autentik.

Avatar IV image

Buat avatar

Video Avatar image

Avatar Video

Rekam diri Anda untuk membuat avatar yang tampak dan terdengar seperti Anda sehingga Anda tidak perlu lagi berada di depan kamera.

Foto Avatar

Secara instan menghasilkan avatar foto AI tak terbatas dari diri Anda hanya dari satu gambar dan instruksi berbasis teks.

Avatar UGC

Buatlah video kreator bergaya konten yang dibuat pengguna (UGC) yang menarik perhatian untuk TikTok, Reels, dan YouTube tanpa perlu merekrut bakat.

Pilih dari 1.000+ model avatar AI stok

Dari presenter profesional hingga avatar bergaya influencer dan model multikultural, HeyGen menawarkan berbagai avatar stok yang dihasilkan AI secara lengkap. Mudah menyesuaikannya untuk rapat bisnis, tutorial produk, atau iklan, atau video layanan pelanggan. Avatar kami membantu Anda terhubung dengan audiens di mana saja, dalam bahasa apa pun.

Cara membuat avatar AI digital kembar

Ubah diri Anda menjadi avatar AI yang sepenuhnya animasi dengan teknologi kembar digital HeyGen. Rekam penampilan Anda sekali dan gunakan untuk menghasilkan video sesuai permintaan sehingga Anda tidak perlu berada di depan kamera lagi.

Unggah foto diri yang jelas ke platform HeyGen

Latih model avatar AI pribadi Anda untuk menangkap tampilan unik Anda

Sesuaikan gaya, pakaian, dan latar belakang avatar Anda

Pilih suara atau gunakan kloning suara untuk menangkap suara Anda sendiri

Buat video dengan avatar kembaran AI digital Anda untuk segala keperluan

Ogilvy mengubah perasaan menjadi lagu dengan keajaiban AI
Ogilvy dan Milka meluncurkan “Let Snelle Sing It for You,” sebuah kampanye berbasis AI dimana Gen Z dapat mengubah emosi mereka menjadi lagu rap dan video kustom dengan memindai batang cokelat Milka.
Pilih sebuah avatar
Ketik naskah Anda
Ketik dalam bahasa apa saja
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Sinkronisasi bibir diterapkan setelah pembuatan

Mengapa HeyGen adalah generator avatar AI terbaik

HeyGen menggabungkan kecepatan, kualitas, dan fleksibilitas dalam satu platform serba bisa. Hasilkan avatar dari teks yang dimasukkan, ubah foto menjadi avatar, atau pilih dari perpustakaan stok kami. Dengan alat pengeditan yang kuat, HeyGen menyediakan generator video avatar AI terbaik untuk para kreator, merek, dan pendidik.

Generasi tercepat

Buat video dalam hitungan menit, menghasilkan kualitas tinggi lebih cepat daripada produksi video tradisional.

Mudah digunakan

Pembuatan video yang mudah dengan antarmuka intuitif yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian mengedit atau teknis.

Editor serba ada

Jadikan pembuatan video semudah menulis dokumen dengan editor berbasis teks, mulai dari draf pertama hingga video final.

Hidupkan avatar AI Anda dengan suara dan bunyi

Pilih dari lebih dari 100 suara AI yang realistis dalam lebih dari 175 bahasa dan aksen. Kloning suara Anda sendiri, desain nada unik, atau integrasikan avatar HeyGen dengan penyedia teks-ke-ucapan pihak ketiga. Baik itu untuk narasi profesional atau konten influencer kasual, HeyGen memastikan avatar Anda terdengar se-nyata penampilannya.

Pilih dari 100+ suara stok

Ubah diri Anda menjadi avatar AI yang sepenuhnya animasi dengan teknologi kembar digital HeyGen. Rekam penampilan Anda sekali dan gunakan untuk menghasilkan video sesuai permintaan sehingga Anda tidak perlu berada di depan kamera lagi.

Pilih Avatar IV dari panel pembuatan.

Generator video avatar AI HeyGen mengubahnya menjadi avatar yang tampak nyata.

Unggah satu foto wajah Anda.

Tambahkan ucapan, gerakan, dan sinkronisasi bibir untuk realisme

Ekspor video avatar yang dihasilkan AI Anda untuk berbagai kebutuhan (YouTube, media sosial, dll).

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform video AI paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya.

Apa itu avatar AI?

Avatar AI adalah representasi digital yang sangat realistis dari manusia yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Avatar ini mampu menyampaikan ucapan, ekspresi wajah, dan gerakan yang mirip manusia; menjadikannya ideal untuk pembuatan video yang skalabel, komunikasi virtual, dan konten digital. Di HeyGen, avatar AI kami dibangun dengan data yang diberikan secara sadar oleh aktor dan bakat nyata. Kami memastikan praktik AI yang etis dengan memberikan kompensasi kepada aktor untuk setiap video yang dihasilkan dengan kemiripan mereka, menggabungkan AI generatif terdepan dengan penciptaan konten yang bertanggung jawab.

Apa itu generator avatar AI?

Sebuah generator avatar AI adalah alat yang canggih yang mengubah teks menjadi konten video yang tampak nyata menggunakan avatar digital. Dengan HeyGen, Anda dapat langsung membuat video berkualitas studio tanpa perlu kamera, aktor, atau perangkat lunak pengeditan.

Apakah ada generator avatar AI gratis?

Ya, HeyGen menawarkan versi gratis untuk menghasilkan avatar AI, menambahkan suara, dan membuat video pendek. Paket premium membuka fitur lanjutan seperti rendering HD dan 4K, kustomisasi, dan penggunaan komersial.


Bisakah saya membuat avatar kustom untuk diri saya sendiri atau rekan satu tim?

Tentu saja. HeyGen memudahkan Anda untuk membuat avatar AI pribadi Anda sendiri. Cukup rekam video kalibrasi singkat menggunakan proses panduan kami, dan AI kami akan menghasilkan versi digital Anda (atau anggota tim Anda) yang tampak nyata dan berbicara persis seperti Anda. Buat kembaran digital Anda sekarang di HeyGen.


Apakah generator avatar AI terbaik di tahun 2025?

HeyGen adalah generator avatar AI terbaik karena sangat mudah digunakan dan menciptakan avatar yang berbicara secara realistis dengan cepat. Anda dapat mengubah teks, gambar, atau audio menjadi video dalam hitungan menit. Ini mendukung lebih dari 40 bahasa, sehingga sangat bagus untuk pemasaran, pelatihan, atau sekadar membuat konten yang menonjol.

Bagaimana cara membuat video avatar AI dengan HeyGen?

Memulai dengan HeyGen cepat dan mudah: Daftar untuk akun HeyGen gratis, pilih avatar stok atau buat avatar kustom Anda sendiri, tulis skrip Anda—avatar AI kami akan menyuarakannya dengan sinkronisasi bibir yang sempurna, sesuaikan video Anda dengan visual, dan ekspor atau publikasikan video Anda.


Apakah Avatar AI HeyGen mendukung banyak bahasa?

Ya, avatar HeyGen dapat berbicara dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, membuat mereka ideal untuk komunikasi global, pelatihan, dan keterlibatan pelanggan.


Seberapa realistiskah avatar AI HeyGen?

Avatar AI HeyGen dirancang untuk sangat realistis, dengan menggabungkan ekspresi, gerak tubuh, dan integrasi suara yang menyerupai manusia untuk menciptakan video yang menarik dan seperti nyata. Rasakan realisme seperti belum pernah terjadi sebelumnya dengan HeyGen.

Bisakah avatar HeyGen menunjukkan emosi dan gerakan tubuh?

Ya. Avatar HeyGen melakukan lebih dari sekadar berbicara. Mereka juga menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang alami sesuai dengan nada skrip Anda. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih menarik dan membantu video Anda terasa lebih otentik dan manusiawi.

Apa saja opsi kustomisasi yang tersedia untuk avatar HeyGen?

HeyGen menawarkan kustomisasi yang luas. Dengan fitur seperti Look Packs, Anda dapat dengan cepat beralih antara gaya yang terlihat profesional, ceria, atau unik untuk cocok dengan merek Anda. Anda juga dapat menyesuaikan pakaian, warna, dan suara sehingga avatar Anda mencerminkan kepribadian yang Anda ingin proyeksikan.

Apakah HeyGen menawarkan avatar yang sudah jadi atau spesifik untuk industri tertentu?

Ya. Anda dapat memilih dari lebih dari 100 avatar stok siap pakai yang dirancang untuk bisnis, pendidikan, pemasaran, dan lainnya. Ada juga avatar khusus industri yang disesuaikan untuk kesehatan, penjualan, dan pelatihan korporat, memberikan Anda pilihan profesional secara langsung.

Bagaimana HeyGen menghemat waktu dibandingkan dengan produksi video tradisional?

Dengan HeyGen, Anda bisa melewatkan kamera, studio, dan pengeditan. Cukup ketik skrip Anda, pilih avatar, dan buat video Anda dalam hitungan menit. Ini memungkinkan tim untuk meningkatkan produksi video dengan cepat dan hemat biaya untuk iklan, pelatihan, dan pemasaran konten.

