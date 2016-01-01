Ubah ide-ide Anda menjadi skrip video yang menarik dalam hitungan menit dengan alat AI canggih HeyGen. Cukup masukkan topik atau konsep Anda, dan generator skrip video AI kami akan membuat skrip yang jelas, alami, dan siap untuk diambil gambar yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Baik Anda membuat video YouTube, iklan pemasaran, atau konten media sosial, membantu Anda menulis skrip yang terhubung, mengonversi, dan menghemat waktu Anda.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Permudah Pembuatan Video Anda dengan Penulisan Naskah Berdaya AI
Butuh skrip video yang menarik tetapi kekurangan waktu atau ide? Generator Skrip Video AI HeyGen membuatnya mudah untuk menciptakan skrip yang jelas, profesional, dan menarik yang disesuaikan dengan tujuan Anda. Baik Anda membuat konten untuk pemasaran, pendidikan, atau hiburan, alat ini menghilangkan stres dari penulisan.
Cukup bagikan topik, audiens, atau poin utama Anda, dan AI HeyGen akan segera menghasilkan skrip yang sudah dipoles dan sesuai dengan merek Anda, siap untuk direkam. Belum pernah semudah ini untuk merealisasikan ide-ide Anda, menghemat waktu, dan fokus pada kreativitas.
Untuk penceritaan yang lebih dinamis, gabungkan naskah Anda dengan teknologi Avatar Berbicara AI untuk membuat video Anda secara visual menarik dan secara emosional menggugah.
Jelajahi AI Lip Sync Video untuk Gerakan Suara dan Bibir yang Realistis
Praktik Terbaik untuk Naskah Video yang Dihasilkan AI
HeyGen memberikan Anda semua alat yang diperlukan untuk menghasilkan skrip video alami yang siap direkam hanya dalam beberapa menit. Baik Anda seorang pemasar, pendidik, atau kreator, video hebat Anda berikutnya dimulai di sini.
• Keluaran Siap Rekam Cepat: Hasilkan naskah lengkap yang siap kamera dalam hitungan detik. Tidak memerlukan pengalaman menulis, cukup masukkan topik Anda dan biarkan AI yang menangani sisanya.
• Nada dan Gaya Kustom: Dengan mudah sesuaikan nada, struktur, dan format agar cocok dengan merek dan target audiens Anda secara sempurna.
• Dioptimalkan untuk SEO demi Visibilitas: Setiap skrip ditulis dengan mempertimbangkan SEO, membantu konten Anda mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dan performa yang lebih baik di YouTube, TikTok, dan Pencarian Google.
• Aliran yang Alami dan Seperti Manusia: Model AI canggih HeyGen dilatih dengan data dunia nyata, memastikan setiap naskah terdengar otentik, seperti percakapan sehari-hari, dan menarik.
• Berbasis Browser dan Mudah Digunakan: Buat, edit, dan ekspor skrip Anda langsung secara online tanpa perlu menginstal perangkat lunak apa pun.
Meningkatkan Keterlibatan dengan Skrip yang Dihasilkan AI
Untuk memaksimalkan penggunaan AI Video Script Generator HeyGen, ikuti tips ahli ini untuk membuat skrip yang jelas, menarik, dan berkinerja tinggi.
•Mulai dengan Ide yang Kuat dan Fokus: Tentukan pesan dan tujuan Anda sebelum memulai agar AI dapat menyampaikan konten yang relevan dan berdampak.
•Jadikan Ringkas dan Mudah Diikuti: Penonton lebih terlibat dengan skrip sederhana dan fokus yang langsung pada intinya.
•Sesuaikan Nada dan Durasi dengan Audiens Anda: Sesuaikan nada dan kecepatan bicara Anda untuk penonton, profesional untuk bisnis, ceria untuk sosial, atau edukatif untuk tutorial.
•Sertakan Ajakan Bertindak yang Jelas: Akhiri video Anda dengan ajakan bertindak (CTA) yang kuat untuk mendorong keterlibatan atau konversi.
• Tinjau dan Personalisasikan Hasil: Tambahkan kepribadian Anda sendiri, contoh, atau suara merek untuk membuat skrip menjadi unik milik Anda.
Buat skrip video AI dalam 4 langkah mudah
Generator skrip video AI HeyGen dirancang untuk membuat penciptaan konten menjadi mudah. Hanya dalam beberapa langkah cepat, Anda dapat mengubah ide-ide Anda menjadi skrip yang profesional dan siap untuk direkam. Hasilkan Skrip Video Anda dalam 4 Langkah Sederhana
Mulai dengan mengetikkan subjek video Anda atau menambahkan beberapa poin kunci. Semakin detail informasi yang Anda berikan, semakin akurat AI akan menyusun skrip Anda.
Setelah Anda mengirimkan ide Anda, AI HeyGen akan menganalisis masukan Anda dan secara otomatis menulis skrip yang lengkap dan terstruktur dengan baik yang sesuai dengan nada dan maksud Anda.
Tinjau skrip yang telah dibuat dan sesuaikan nada, struktur, atau kata kunci agar sesuai dengan suara merek atau preferensi audiens Anda. Anda dapat melakukan pengeditan cepat langsung di peramban Anda.
Ketika skrip Anda sudah siap, salin atau ekspor dengan segera. Anda dapat mulai merekam seketika atau menggabungkannya dengan Avatar AI HeyGen untuk pengalaman video yang sepenuhnya diproduksi.
Sebuah generator skrip video AI menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah ide atau topik Anda menjadi skrip yang lengkap, siap untuk direkam. Ini menulis konten yang alami dan menarik untuk YouTube, iklan, tutorial, dan media sosial.
Cukup ketik topik atau poin kunci Anda, dan AI akan segera membuat skrip terstruktur dengan alur yang jelas. Anda dapat menyempurnakan nada, gaya, dan kata kunci untuk mencocokkan dengan merek atau tujuan Anda dalam hitungan detik.
Ya. Setiap skrip dirancang untuk penggunaan di dunia nyata, baik Anda membuat video YouTube, iklan pemasaran, penjelasan, atau konten pelatihan. Untuk menghidupkan skrip Anda secara visual, coba gunakan AI Talking Head Generator.
Tidak diperlukan pengalaman. AI menangani brainstorming, penyusunan, dan penyempurnaan sehingga Anda dapat fokus pada ide-ide Anda. Anda cukup memasukkan topik, dan alat ini akan menghasilkan skrip yang siap untuk direkam.
HeyGen menawarkan opsi gratis dan premium. Anda dapat mulai menulis skrip secara gratis dan meningkatkan keanggotaan kapan saja jika Anda memerlukan batasan yang lebih tinggi atau fitur tambahan.
Ya. Setiap skrip sepenuhnya dapat diedit, Anda dapat menyesuaikan nada, panjang, suara, kata kunci, atau struktur untuk mencocokkan dengan gaya Anda. Untuk video gaya presenter, Anda dapat memadukan skrip Anda dengan AI Spokesperson Tool.
Tidak diperlukan keahlian mengedit. Antarmuka yang sederhana, dan AI yang melakukan semua pekerjaan berat. Anda dapat segera mulai membuat video pertama Anda melalui HeyGen Signup.
