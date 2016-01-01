Butuh skrip video yang menarik tetapi kekurangan waktu atau ide? Generator Skrip Video AI HeyGen membuatnya mudah untuk menciptakan skrip yang jelas, profesional, dan menarik yang disesuaikan dengan tujuan Anda. Baik Anda membuat konten untuk pemasaran, pendidikan, atau hiburan, alat ini menghilangkan stres dari penulisan.

Cukup bagikan topik, audiens, atau poin utama Anda, dan AI HeyGen akan segera menghasilkan skrip yang sudah dipoles dan sesuai dengan merek Anda, siap untuk direkam. Belum pernah semudah ini untuk merealisasikan ide-ide Anda, menghemat waktu, dan fokus pada kreativitas.

Untuk penceritaan yang lebih dinamis, gabungkan naskah Anda dengan teknologi Avatar Berbicara AI untuk membuat video Anda secara visual menarik dan secara emosional menggugah.

Jelajahi AI Lip Sync Video untuk Gerakan Suara dan Bibir yang Realistis